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Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей із боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування дотримувалися режиму тиші.

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Найманці РФ за добу двічі порушили перемиря, у ЗСУ без втрат 01

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Топ коментарі
+8
а кто сказал что у нас перемирие? это тот кто сказал на Порошенко, что он "наживается" на войне?
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07.11.2020 08:22
+6
Якщо не вцілили в когось, то нещітаіцца.
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07.11.2020 08:17
+6
Сосед кидал камни в окна ,моего дома ,но не прицельно ,окна целы ,решил после этого перенести забор в свою сторону ,может быть это разбудит в нем милосердие , и он перестанет кидать камни и вернёт хоз блок ,захваченный 5-ть лет назад ,перестанет приставать к жене 🙏🤦🤫🤔🙄😂😂😂😂😂
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07.11.2020 08:20
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Якщо не вцілили в когось, то нещітаіцца.
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07.11.2020 08:17 Відповісти
Сосед кидал камни в окна ,моего дома ,но не прицельно ,окна целы ,решил после этого перенести забор в свою сторону ,может быть это разбудит в нем милосердие , и он перестанет кидать камни и вернёт хоз блок ,захваченный 5-ть лет назад ,перестанет приставать к жене 🙏🤦🤫🤔🙄😂😂😂😂😂
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07.11.2020 08:20 Відповісти
В хоз блок сусід до сірих щурів, які ще там жили 5 років назад, сусід підселив елітних мокшанських щурів. Тепер сусід вимагає, щоб ми в той крисятник дали воду, інакше нам всі вікна повибиває...
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07.11.2020 09:54 Відповісти
а кто сказал что у нас перемирие? это тот кто сказал на Порошенко, что он "наживается" на войне?
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07.11.2020 08:22 Відповісти
Так, він, оманський зелений бариґа.
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07.11.2020 08:23 Відповісти
А що скаже ОБСЄ? Таки два обстріли?
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07.11.2020 08:22 Відповісти
у ОБСЕ и не спросят...
преЗЕдент же сказал... стреляют-ранят-убивают... но перемирие не нарушают...
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07.11.2020 09:17 Відповісти
Заголовок какой-то неправильный. Бубочка утверждает, что перемирие длится уже больше ста дней.
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07.11.2020 08:26 Відповісти
Разводить,разводить, и еще раз разводить! В.Зеленский.
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07.11.2020 08:28 Відповісти
Зельцман розвів лохів і далі продовжує розводити.
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07.11.2020 08:32 Відповісти
каждый день бьют по морде, но миролюбиво...
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07.11.2020 08:34 Відповісти
Почему наемники?Почему не российские оккупанты? Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 1331
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07.11.2020 08:38 Відповісти
ничесе... такое нельзя писать...
только та сторона - это самое грозное что выдавил из себя галвнокакбыкомандующий
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07.11.2020 09:18 Відповісти
А ОБСЄ написало що 52. Штаб ООС мабуть просто затирає десятки. Цікаво, а якщо під хатою цих підрахуїв кожен день робити по два неприцільних постріли, вони теж це будуть вважати режимом тиші?
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07.11.2020 10:05 Відповісти
ВОТ И БЕЗ ОБСТРЕЛОВ!!!!

Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження. Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!


Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 9455
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07.11.2020 19:39 Відповісти
07.11.20 08:10
Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь З яких джерел бере цензор такі новини?
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07.11.2020 19:45 Відповісти
 
 