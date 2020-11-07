Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат
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За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей із боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби уздовж всієї лінії розмежування дотримувалися режиму тиші.
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преЗЕдент же сказал... стреляют-ранят-убивают... но перемирие не нарушают...
только та сторона - это самое грозное что выдавил из себя галвнокакбыкомандующий
Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження. Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!
Наемники РФ за сутки два раза нарушили перемирие, в ВСУ без потерь З яких джерел бере цензор такі новини?