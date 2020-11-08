Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою
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Кандидат у президенти від Демократичної партії США Джо Байден у своєму зверненні заявив, що сьогодні не буде оголошувати про перемогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"У нас ще немає остаточної заяви про перемогу, але цифри засвідчують ясно і переконливо, що ми виграємо вибори", - сказав Байден, звертаючись до виборців.
Він зазначив, що ще добу тому його кандидатура відставала в Джорджії, а тепер він лідирує там. Схожа ситуація у Пенсільванії, Арізоні та Неваді.
"Ми збираємося виграти цю гонку з явною перевагою", - підкреслив Байден.
Він додав, що не дозволить, щоб хтось зупинив підрахунок голосів.
"Мені однаково, як би хто не намагався зупинити це. Я не дозволю, щоб це відбулося", - заявив кандидат від демократів.
Він повідомив, що його команда почала переговори з експертами в галузі охорони здоров'я про плани реагування на пандемію.
"Я хочу, щоб всі знали, що в перший же день ми збираємося привести в дію наш план боротьби з цим вірусом", - завив Байден.
Він пообіцяв, що його адміністрація "може врятувати багато життів найближчими місяцями".
Байден додав, що його обов'язком як президента буде "представляти всю націю." "Ми можемо бути противниками, але ми не вороги. Ми ж американці", - заявив він.
"Я ніколи не був так оптимістично налаштований щодо майбутнього цієї країни", - зауважив Байден.
Раніше ЗМІ прогнозували, що Байден у п'ятницю ввечері оголосить себе переможцем президентських виборів.
Голосування в США відбулося 3 листопада. Наразі ситуація складається на користь Байдена. Тим часом його суперник, чинний президент США Дональд Трамп, вимагає перерахунку голосів у деяких штатах.
Будь ласка, зачекайте...
Левая чернь согласилась на то, чтобы президентом стал, пожалуй, самый коррумпированный партийный номенклатурщик, но только при условии, что вице-президентом станет конченная левачка Камала Харрис .
Леваки надеются, что либо Байдена вскоре отстранят от власти в порядке импичмента за его жуткую коррупцию, либо его вынудят уйти по состоянию здоровья. И тогда Президентом станет метисная левачка...
https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
shortest distance between China and United States is 11,671 km= 7,252 miles.
Ну конвульсии свинособак ожидаемы)))трампуша ,лично,себе такого не позволял
Фу-у, какая гадость ...
Мало не покажется, а без должности он уже никто, и его долги 940 млн. никуда не делись.
Штати перетворюються на геронтологічний заповідник яким був сересер, мені це не подобається, бо висихає не тільки тіло, а і мозги!
Подивимось, що за герої прийдуть до влади в Штатах, Тромб уже геройствував більше патяканням ніж ділом!
А от Росія та Китай фінансували демократів: соціалістів, нео-марксистів та іншу ліву шваль типу Антіфа та БЛМ
Democrats and Media in 2020: Election fraud is impossible.
І де той імпічмент? За фальсифікацію імпічмента - тюрма, тому у демонократів вибора багато не було: вкидать, так вкидать, ЗМІ прикриють.
Демократи першим ділом легалізували наркотики в Орегоні. ОцеПеремога! Миздобуди! Аби за нього шампанське в Кремлі не пили, бо нам обідно!