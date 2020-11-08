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Новини За кордоном
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Байден (1370) вибори (4160) США (7521)

Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою

Кандидат у президенти від Демократичної партії США Джо Байден у своєму зверненні заявив, що сьогодні не буде оголошувати про перемогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"У нас ще немає остаточної заяви про перемогу, але цифри засвідчують ясно і переконливо, що ми виграємо вибори", - сказав Байден, звертаючись до виборців.

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Він зазначив, що ще добу тому його кандидатура відставала в Джорджії, а тепер він лідирує там. Схожа ситуація у Пенсільванії, Арізоні та Неваді.

"Ми збираємося виграти цю гонку з явною перевагою", - підкреслив Байден.

Він додав, що не дозволить, щоб хтось зупинив підрахунок голосів.

"Мені однаково, як би хто не намагався зупинити це. Я не дозволю, щоб це відбулося", - заявив кандидат від демократів.

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Він повідомив, що його команда почала переговори з експертами в галузі охорони здоров'я про плани реагування на пандемію.

"Я хочу, щоб всі знали, що в перший же день ми збираємося привести в дію наш план боротьби з цим вірусом", - завив Байден.

Він пообіцяв, що його адміністрація "може врятувати багато життів  найближчими місяцями".

Байден додав, що його обов'язком як президента буде "представляти всю націю." "Ми можемо бути противниками, але ми не вороги. Ми ж американці", - заявив він.

"Я ніколи не був так оптимістично налаштований щодо майбутнього цієї країни", - зауважив Байден.

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Раніше ЗМІ прогнозували, що Байден у п'ятницю ввечері оголосить себе переможцем президентських виборів.

Голосування в США відбулося 3 листопада. Наразі ситуація складається на користь Байдена. Тим часом його суперник, чинний президент США Дональд Трамп, вимагає перерахунку голосів у деяких штатах.

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Топ коментарі
+34
Свинорусы-вешайтесь.
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07.11.2020 08:30
+30
Где-то тихо заплакало маленькое хуйло
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07.11.2020 08:35
+28
Свиноруси синхронно по команді верещать про фальсифікації виборів. Схоже, що в них і в Трампа одна методичка
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07.11.2020 08:34
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Ну вот сразу видно отличие адекватного человека от самовлюбленного идиота. Не кажи "гоп", поки не перескочиш.
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07.11.2020 09:07 Відповісти
широко распахнутая рыжая пасть - не есть решение проблемы.выносите уже ету рыжую тварь....
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07.11.2020 09:07 Відповісти
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 5974
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07.11.2020 09:09 Відповісти
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 144
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07.11.2020 09:10 Відповісти
Всё,америкосы. Давай перевыборы.))
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07.11.2020 09:29 Відповісти
А не объявить ли им по этому поводу ещё и голодовку, чтобы сдохнуть назло Байдену.
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07.11.2020 10:47 Відповісти
Pro Baidena rano govorit,a vot s Trampam vsio poniatno.
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07.11.2020 09:10 Відповісти
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...нынешняя демпартия - это временный и уродливый союз корпоратократии и левой черни.

Левая чернь согласилась на то, чтобы президентом стал, пожалуй, самый коррумпированный партийный номенклатурщик, но только при условии, что вице-президентом станет конченная левачка Камала Харрис .
Леваки надеются, что либо Байдена вскоре отстранят от власти в порядке импичмента за его жуткую коррупцию, либо его вынудят уйти по состоянию здоровья. И тогда Президентом станет метисная левачка...
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07.11.2020 09:11 Відповісти
Перейдіть до наступного пункта методички.
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07.11.2020 09:22 Відповісти
интереснейшая информация по выборам, если это правда, что все нормальные бюллетени меченные:
https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
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07.11.2020 10:09 Відповісти
метисная левачка... тепер я бачив все !!!
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07.11.2020 11:05 Відповісти
Метисная левачка намноо правее и ближе к демократии, чем скрытый эурэйй.
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07.11.2020 11:10 Відповісти
Мега проект китайцев типа железная дорога из Вашингтона в Пекин длиной 13 000 км может не получится....Берингов пролив РАБссия закроет... Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 1324 Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 1324
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07.11.2020 09:12 Відповісти
ну? я пойду? Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 3547
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 9906
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07.11.2020 09:15 Відповісти
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 3663
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07.11.2020 11:14 Відповісти
Кстати расстояние между Вашингтоном и Пекином 1 км условной границы,они соседи в Азии... Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 10000
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07.11.2020 09:18 Відповісти
не уверен шо вы имели ввиду, но -

shortest distance between China and United States is 11,671 km= 7,252 miles.
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07.11.2020 09:27 Відповісти
Время разбрасывать гусей и время собирать.
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07.11.2020 09:21 Відповісти
"Мечты о великой россии всегда заканчиваются карточками на хлеб"Байден.
Ну конвульсии свинособак ожидаемы)))трампуша ,лично,себе такого не позволял
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07.11.2020 09:22 Відповісти
вспомните демократов, никакого оружия Украине они не дали Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 8224
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07.11.2020 09:23 Відповісти
Да ты шо?? А кто же тогда дал если демократов в сенате большинство??
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07.11.2020 09:35 Відповісти
Абама против был очень
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07.11.2020 09:37 Відповісти
обама сраный миротворец, за шо получил нобелевскую премию, но причем тут Байден? как это вообще у таких как ты в голове укладывается, пусть сначала станет презом вот тогда и кричи
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07.11.2020 09:42 Відповісти
лучше сразу начать присматриваться к человеку
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07.11.2020 09:45 Відповісти
Присматривайся...тебе никто не мешает...у тебя будет еще как минимум 4 года на это...
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07.11.2020 09:47 Відповісти
Байден уже сказал Украина получит столько вооружения и денег сколько будет нужно, куда тут присматриваться, или он балабол как у нас политики? но там так не делают, у них другой менталитет они слово держат
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07.11.2020 09:48 Відповісти
когда это он такое сказал
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07.11.2020 09:50 Відповісти
В гугле забанили? "Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики", - заявив Джо Байден, цитує "Голос Америки". "У військовій сфер, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України
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07.11.2020 09:52 Відповісти
Если тебя интересует точная дата...то это было 24 августа ..в День Независимости Украины..
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07.11.2020 10:00 Відповісти
😃 А где ты увидел Обаму в кандидатах на пост Президента США???
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07.11.2020 09:42 Відповісти
обамка уже дембельнулся Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 336
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07.11.2020 09:46 Відповісти
Обама уже 4 как дембельнулся...а ты все стонешь... что подьезды и лифты до сих пор не отмыли??
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07.11.2020 09:49 Відповісти
Так ОБама як і Порошенко продовжують гадити, один в під*їздах і ліфтах, інший - комусь в штани.
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07.11.2020 10:33 Відповісти
Ніхто не дав , ті "джавеліни",що були надані за каденції трампа - непотріб бракований .
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07.11.2020 09:35 Відповісти
Україна знищила стратегічні ракети і шахти, обслуговування протиповітряної оборони яких для США зекономило 4,5 млрд.доларів і за це США яка не виконала свої міжнародні зобов'язанні надав Трамп якісь Джевеліни , які може виготовляти і оборонпром України, якби йому не заважали і не нав'язували свої креатури зарубіжні центри впливу, в тому .числі і США.
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07.11.2020 10:05 Відповісти
Страдалец, ты поосторожней, страшные демократы могут открыть в твоем подъезде бесплатный сортир...
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07.11.2020 09:49 Відповісти
І деми і республіканці , в Конгресі , , майже одноголосно проголосували за надання зброї Україні , тому в Трампа не залишилось вибору , як тільки поставити під рішенням і свій підпис . Зброю Україні надав КОНГРЕС , а не Трамп . Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 8173 .
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07.11.2020 10:02 Відповісти
Вы очень много не знаете о Мировой политике,может это и к лучшему...
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07.11.2020 09:25 Відповісти
Пора уже признать Байдена президентом а Трампу и так дел хватает , у него свой бизнес, он миллиардер, вот пусть бизнесом и занимается
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07.11.2020 09:32 Відповісти
Ага. Трамп винен більше втричі, ніж у нього є грошей. Трампа кредитори порвуть, коли він втратить посаду
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07.11.2020 09:37 Відповісти
Ему дадут бесплатного адвоката.
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07.11.2020 11:04 Відповісти
А также обеспечат бесплатное питание, проживание, лечение и все остальное. Может даже дадут швейную машинку - варежки шить, или чем они там в США заключенных занимают Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 7282
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07.11.2020 12:29 Відповісти
Будут снимать кожу полосками как на американском флаге.
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07.11.2020 11:05 Відповісти
Байден придет порядок в мире наведет и пацакам опы надерет
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07.11.2020 09:50 Відповісти
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 3833
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07.11.2020 09:51 Відповісти
Трампуша скоро заверещіть "путєн ввєді"
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07.11.2020 10:32 Відповісти
https://ua1xbet.com?bf=5fa65f1b03045_1041365211
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07.11.2020 10:57 Відповісти
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Не хочу тебя расстраивать, Джо, но трампуйло уже объявил себя победителем президентской гонки. А в гонке не может быть два победителя!
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07.11.2020 10:58 Відповісти
Бомбит кацап?
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07.11.2020 11:01 Відповісти
Хуже: ивоаштрисёт !!! Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 9248
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07.11.2020 11:04 Відповісти
Америка прожевала Трампа, скривилась и выплюнула.
Фу-у, какая гадость ...
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07.11.2020 11:00 Відповісти
Кацапы, ваши бюллетени опять, паходу, не посчитали... Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 5782
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07.11.2020 11:01 Відповісти
Теперь ещё скажут своё слово все, кого Трамп поувольнял и преследовал за нелояльность.
Мало не покажется, а без должности он уже никто, и его долги 940 млн. никуда не делись.
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07.11.2020 11:17 Відповісти
Подивимось,може Байден дійсно почне поставки в Україну реальної зброї,а не якоїсь муйні,як при нігеру та вуткі.
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07.11.2020 11:20 Відповісти
Старість Байду дома не застане!
Штати перетворюються на геронтологічний заповідник яким був сересер, мені це не подобається, бо висихає не тільки тіло, а і мозги!
Подивимось, що за герої прийдуть до влади в Штатах, Тромб уже геройствував більше патяканням ніж ділом!
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07.11.2020 12:01 Відповісти
Надеюсь Байден их не разочарует Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 2820
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07.11.2020 12:33 Відповісти
Фігня якась. Трамп жодних поступок Росії не зробив.
А от Росія та Китай фінансували демократів: соціалістів, нео-марксистів та іншу ліву шваль типу Антіфа та БЛМ
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08.11.2020 08:12 Відповісти
Надеюсь с приходом Байдена(а он уже Президент на 99,9999%)-будут новые полезные санкции для Рашки? И по-больше.
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07.11.2020 12:31 Відповісти
Імперіі розвалюють старі пердуни...Останній рз так було з Радянським Союзом,тепер черга Штатів...
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07.11.2020 12:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gRHu9Y3igXg
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07.11.2020 12:47 Відповісти
Вот вам и первое наглядное отличие рыжего жлоба от джентльмена.
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07.11.2020 12:50 Відповісти
Додік Донні фсьо. Треба його виносити з Білої хатинки, сам він не піде.
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07.11.2020 12:59 Відповісти
Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою - Цензор.НЕТ 7743
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07.11.2020 13:51 Відповісти
Democrats and Media in 2016: Russia hacked the election.
Democrats and Media in 2020: Election fraud is impossible.
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08.11.2020 08:06 Відповісти
Самое смешное что именно лаптеголовые русские валенки озаботились Американским судопроизводством и демократией.
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07.11.2020 14:50 Відповісти
смотришь на electoral map любого штата - как ни город, так синий, как ни прерии так красное - тенденция однако...
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07.11.2020 15:07 Відповісти
--- Вельмишановні прихильники Трампа ! / це для заблукалих.та ажніяк НЕ пропутінських плібеїв .../ Згадайте .як від зустрічі Трампа і путіна липні 2018 р. змарудило . аж до блювот . залізного Арнольда Щварценеггера ...І все від лакейського запопадництва Трампа перед ліліпутіним / бо давно на гачку за секс оргії останнього у Москві / І мовив гордий Арно : ---Трамп юроднічав перед путіним .як щойно зварена лапшичка...Я запитував себе . коли ж він . врешті--решт.---попросе у нього автограф ? І абсолютно праві ті що стверджують : зброю він просто змушений був надати Україні . бо його поставили на роозкарячки більшість конгресменів !!! /підвісивши загрозою оголосити імпіч. за сприяння на його виборах росії .../
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07.11.2020 17:27 Відповісти
Так розповідаєте, наче ревнуєте.
І де той імпічмент? За фальсифікацію імпічмента - тюрма, тому у демонократів вибора багато не було: вкидать, так вкидать, ЗМІ прикриють.
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08.11.2020 08:02 Відповісти
Майже всі президенти по 2 терміни мали, атклоуна погнали після першого, лол))
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07.11.2020 19:12 Відповісти
Правильно Джо осторожничает. СМИ избрали Байдена. Это как воры - короновали вора.

Демократи першим ділом легалізували наркотики в Орегоні. ОцеПеремога! Миздобуди! Аби за нього шампанське в Кремлі не пили, бо нам обідно!
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08.11.2020 08:14 Відповісти
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