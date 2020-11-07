УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14718 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
14 591 212
Конгрес США (835) Порошенко (13228) США (14432)

Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко

Україна має цінувати стратегічне партнерство із США та двопартійну підтримку в Конгресі, яка збережеться після виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ключова позиція – і дуже важливо, щоб це зрозуміла влада, - ми маємо цінувати стосунки зі США як стратегічним партнером незалежно від того, кого було обрано президентом", – переконаний політик.

Читайте також: Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус

"Нам потрібно цінувати цю двопартійну підтримку (демократів і республіканців. – Ред.), яка сьогодні є в України. І в жодному разі жодними телефонними розмовами, жодними російськими сценаріями "п’ятої колони" всередині держави цю двопартійну підтримку не зруйнувати", – наголосив Порошенко.

"Зараз відбувалися не тільки вибори президента, а й вибори в Конгрес і Сенат. Дуже важливо, що основні наші друзі в американському Конгресі були переобрані – і Марсі Каптур, яка очолює український кокус, і всі, хто традиційно бореться за Україну, сьогодні представляють американський народ в американському Конгресі", – додав лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також: Байден наразі не готовий оголосити про перемогу, але впевнений у ній: Цифри засвідчують, що виграємо з явною перевагою

Він зазначив, що ще більший прогрес можливий у відносинах із США.

"Якщо не буде помилок українського керівництва, якщо не буде дилетантства і ми скористаємося вікном відкритих можливостей – я наголошую, що вже в 2021 році після інавгурації ми отримаємо зброю, фінансування, новий пакет санкцій, і Путіну точно це не сподобається. Ми можемо провести переговори і отримати зенітні комплекси "Patriot". Ми можемо не дати зупинити реформи і отримати фінансування, підтримку нашого руху - як це і записано в Конституції за моєю пропозицією – до повномаштабного членства в Євросоюзі, в НАТО", – резюмує Порошенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8408
показати весь коментар
07.11.2020 09:55
+48
Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны, открывается новое окно возможностей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6875
показати весь коментар
07.11.2020 09:58
+47
Реальный ПРЕЗИДЕНТ!
показати весь коментар
07.11.2020 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
"Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг - следовать им."© (Цитата из речи премьер-министра Англии Генри Джона Темпла Палмерстона в Палате общин 01.03.1848)
Пиндосские конгрессмены не глупее их чопорных коллег.
показати весь коментар
07.11.2020 13:05 Відповісти
Пиндосские конгрессмены не глупее их чопорных коллег.

А современник Галилея , был не глупее Галилея...
показати весь коментар
07.11.2020 13:08 Відповісти
Друзья Украины в Конгрессе США переизбраны

Дешевый пиар. У капиталистов нет друзей- только попутчики или фигураты в получении прибыли....
показати весь коментар
07.11.2020 12:53 Відповісти
Завжди цікаво коли совкопітеки філософстіують на тему Капіталізма і капіталістів. Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2071

А ще ж не забуваємо про акул імперіалізму.
показати весь коментар
07.11.2020 13:12 Відповісти
Нелогичное заявление. Если у Украины двухпартийная поддержка в США, то в любом случае, кто бы ни выиграл - друзья Украины. Иначе проигравшие американские политики получают от Порошенко четкий сигнал - их не считают друзьями Украины. Нужно просто поздравить победителей выборов и не делать акценты на том, кто там друзья, а кто не друзья.
показати весь коментар
07.11.2020 13:11 Відповісти
зебіл, з розумінням логіки в тебе очевидні проблеми. Або прочитати текст не вмієш.
показати весь коментар
07.11.2020 15:47 Відповісти
По твоему стилю письма сразу узнается быдло Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко - Цензор.НЕТ 757
показати весь коментар
07.11.2020 21:33 Відповісти
Пусть вернётся Порошенко.
показати весь коментар
07.11.2020 15:06 Відповісти
Нехай мордахай зчезне в ростов до проффесора.
показати весь коментар
07.11.2020 17:20 Відповісти
Это ты кому, возвращятелям?
показати весь коментар
07.11.2020 21:14 Відповісти
Мариночка, Ви там підправляйте йому тексти. "я" дратує...
показати весь коментар
07.11.2020 15:07 Відповісти
ПОРА ПЕРЕНОСИТЬ ВОЙНУ НА ТЕРРИТОРИЮ ВРАГА !!!
показати весь коментар
07.11.2020 18:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 