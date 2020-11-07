Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський
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Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході", - повідомляється у твіті.
Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності країни. "Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - підкреслив президент.
Топ коментарі
+22 vitaliymkua
показати весь коментар07.11.2020 10:01
+21 Senator S 01a656ec
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+20 Стрелок
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Будь ласка, зачекайте...
"великое крадивництво-2"?
минимальное восстановление оккупированной территории нужно не менее 100 млрд.дол... Миллиардов!!!
Хорошо донецкие устроились
А простой украинец содержи их налогами и покупай у Васадзе ( автора закона про евробляхи) кацапские гнилые ВАЗ
Ага!
Вот только Зеля скажет "давайте!" - так из банка выезжает денежный поезд!
НАДО чтобы было как в Германии после войны - немцы говорили себе «мы виноваты и должны искупить вину». И потому немцы очень тяжело работали , чтобы поднять экономику страны: ПОТОМУ ОНИ ДО СИХ ПОР ПЛАТЯТ САМЫЕ БОЛЬШИЕ НАЛОГИ В ЕВРОПЕ .
И ПОТОМУ ОНИ ЦЕНЯТ ВСЕ.
Може простіше накрити мідним тазом Зєлю, а самим обрати норомального когось?
А есть ли у жителей лугадона чувство вины?
Или как у кацапов , уничтоживших миллионы жителей совка, оно не привито????
вова с таким лицом тебе денег ни кто не даст.
доход не меньше 150%
их вложить отдав долг
и так снова и снова
а взять на проедание это преступление
против народа
ибо львинач доля осядет не. народных карманах
Международные организации отправили порядка 105 тонн гуманитарной помощи на ныне оккупированные территории. Так, для местного населения привезли продуктовые наборы, одежду и медицинские средства
В частности, отмечается, что через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков от комитета Красного Креста.
Вместе с тем, в контрольном пункте «Станица Луганская» в сторону временно оккупированного Луганска оформили груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
https://replyua.net/news/231408-na-okkupirovannyy-donbass-otpravili-dopolnitelno-105-millionov-tonn-gumanitarnoy-pomoschi.html
И так происходит постоянно.Помощь практически Рашке и Путину.
Это Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое и Григорьевка.
При этом не совсем понятно, почему именно ВСУ должны отступать в глубь украинской территории, а не боевики вглубь ОРДЛО?
Это выглядит не как честное разведение, а ОТСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АРМИИ
Волонтеры с фронта сообщают, что НА ТЕРРИТОРИИ, С КОТОРЫХ РАНЕЕ ОТОШЛИ НАШИ ВОЙСКА, УЖЕ ЗАШЛИ БОЕВИКИ И ОБУСТРОИЛИ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБСТРЕЛА НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ.
С апреля по октябрь 2020 мы имели 222 потери ранеными и убитыми.
За этот период произошло 5533 нарушения требований прекращении огня. СММ ОБСЕ зафиксировала 22 факта наращивания количества военной техники и обустройство новых позиций. Особенно много новых позиций появилось в августе-сентябре.
Но с разведением сил по Зеленскому эти, восстановленные на оставшуюся от украденных денег территории, отойдут к сепарам. Для кого стараться будут зеленые?- В основном для своего кармана.Но иностранам этого не понять.Как ковидные деньги пустили на дороги для поднятия рейтинга Зе,так и эти пустят не туда.
остальными бабками народу скидываться?
(ну и "мудрому нариду" тоже.по-приколу)..