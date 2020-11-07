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"Слуга народу" Тищенко запропонував Разумкову покликати до Ради батюшку: Там погана карма, треба вигнати дух попередників
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "СН" Микола Тищенко вважає, що у Верховній Раді "напружена атмосфера" і "погана карма".
Про це він заявив у коментарі каналу "НАШ", передає Цензор.НЕТ.
"Я підійшов до Разумкова, а що говорив Арахамія, треба в нього запитати. Мені казати брудні слова ризиковано, пам'ятайте, що я майстер із дзюдо. Якщо говорити відверто, то в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там зібралася погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести в парламент православного батюшку, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись зник", - розповів Тищенко.
Топ коментарі
+86 Утилизация ватников
показати весь коментар07.11.2020 10:41
+50 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар07.11.2020 10:42
+37 John Pollack
показати весь коментар07.11.2020 10:41
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Вас самих это шоу уродов не задолбало???
Там один нужен поп в виде ак-74,а его проповедь с удовольствием прослушали бы подавляющее число зеленожопых макак вместе с зажопинцами.
Какой нахрен поп в Раду????
Тищенко,ты улыбан что,совсем кукухой подорвался придурок.Мастер по дзюдо))))
Петух ты по дзюдо,чучело))))
Это фактически признание, что Порох (да дебилы бывший дьякон МП) удачно чистил эту заразу!
Или Жириновского с мешком наручников- скажет кого с вещами на выход..
на всю Украину
как прошлых так и нынешних
и энергетика резко улучшиться
НАШ 14.09.20
https://www.youtube.com/watch?v=x_QHERONCmA&vl=ru
Щоб відспівав.
Там дело не в здании, а в мафии для которой ничего святого нет..
Это , замечу , тот самый Тищенко на чьей "совести" тысячи умерших от Ковида , бо именно он спровоцировал население на абсолюный пофигизм по отношению к Ковиду !
Все есть кроме Украины, кроме представительства народа.