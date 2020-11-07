У ЗСУ за добу 216 нових випадків COVID-19, хворіє 2 134 людини, - Міноборони
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За минулу добу у Збройних силах України лабораторно підтверджено 216 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З них у закладах охорони здоров'я перебуває 46 осіб. На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 170 осіб, зокрема 33 військовослужбовці та 9 працівників ЗСУ в Київській області, 20 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ у Львівській області, а також 16 військовослужбовців та один працівник ЗСУ в Житомирській області.
Загалом станом на 10:00 7 листопада в ЗСУ на COVID-19 хворіють 2 134 людини. Одужали за час пандемії 4 568 осіб, летальних випадків - 19. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 398 осіб.
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Это Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое и Григорьевка.
При этом не совсем понятно, почему именно ВСУ должны отступать в глубь украинской территории, а не боевики вглубь ОРДЛО? Это выглядит не как честное разведение, а ОТСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АРМИИ
Волонтеры с фронта сообщают, что НА ТЕРРИТОРИИ, С КОТОРЫХ РАНЕЕ ОТОШЛИ НАШИ ВОЙСКА, УЖЕ ЗАШЛИ БОЕВИКИ И ОБУСТРОИЛИ ПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБСТРЕЛА НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ.
С апреля по октябрь 2020 мы имели 222 потери ранеными и убитыми. За этот период произошло 5533 нарушения требований прекращении огня. СММ ОБСЕ зафиксировала 22 факта наращивания количества военной техники и обустройство новых позиций. Особенно много новых позиций появилось в августе-сентябре.