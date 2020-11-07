Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що здобути перемогу в першому турі виборів йому завадили технічні кандидати та низка традиційних махінацій.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Технічні кандидати, яких було понад десяток, топталися щосили по мені на телеканалах Коломойського і Петровського разом з іншими помийними медіаресурсами, а бандюки зривали мої зустрічі з людьми, кидаючись зеленкою з нашатирем, вдаючи із себе "націоналістів".
Професійні мінусовщики, "антикорупціонери" з "патріотами" цього разу набрали кожен від пів відсотка до двох, але виконали завдання, поставлене їм їхніми господарями.
Унаслідок їхніх зусиль я таки не дотягнув до перемоги в першому турі якихось нещасних три відсотки", - пише Філатов.
Він зазначає, що "міська мафія вкрала у всіх нас нашу спільну перемогу".
"Зокрема, з допомогою "мереж" і "каруселей". Я вже не кажу про потоки бруду, особисті образи на мою адресу і моєї сім'ї, недавні фальшиві "соцопитування", про які ця нечестива публіка раптом зараз сором'язливо забула. Мафія вміє чекати", - додав мер Дніпра.
Нагадаємо, на місцевих виборах чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова підтримали 45,37% виборців. Найближчий конкурент Філатова - лідер "Громадської сили" Загід Краснов. Його результат - 12,86%. Тож Філатов і Краснов виходять до другого туру виборів, який відбудеться 22 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
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Де беруться дегенерати,що голосують за отаких дагестанців ?
1. Назначил своим замом рыгоаналку.
2. Назначил беркута "руководить" "муниципальной полицией".
3. Не вписался за барыгу-мародёра на выборах, а значит, вступил в его секту воров (остальное- следствия оного).
Но в любом случае, вороватое полупатриотичное рыло Боди лучше, чем откровенные сепарские черти.
В этом весь Леша
Это как сначала быть партии рыгов и спать ,не снимая калорадскую ленту;потом по известным причинам- в бпп.Это не удивляет?
Всего - 64 депутата, для коалиции нужно получается 33. Плюс у мэра есть 1 голос, он может приходить на сессии и голосовать.
22 - Пропозиция (Филатов)
13 - Оппоблок
9 - Слуги
8 - Гром. Сила (Краснов)
7 - Евр. Солидарность
5 - Блок Вилкула
Едва не прошла партия Шария - 4,36% при минимум 5%
Итак, смотрим на Пропозицию. У нее 22. Для коалиции Слуги и Гром. Сила сразу отметаются - там очень сильная неприязнь. Если с Евр. Солидарностью, не хватает для коалиции = 29, даже с голосом самого мэра, но это чисто во время голосования = 30. Получается, Пропозиция вынуждена договариваться с Вилкулом? Тогда 34 даже без мэрского голоса, есть коалиция. Но пойдет ли ЕС на коалицию с Вилкулом? Если нет, тогда у Пропозиции остается только один вариант - коалиция с Оппоблоком
Ну есть правда еще такой мутный вариант: Оппоблок + Слуги + Гром. Сила + Вилкул = 35. Вот такая каша получилась.
И ты полный дебил, т.к. даже не заметил, что Филатов сам с рыговской швалью спелся!!! И даже беркутенка поставил командовать своими титушкими.
Ска хуже мэра еще не было.