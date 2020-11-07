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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Дніпро місто (2151) Філатов (419)

Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати,

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що здобути перемогу в першому турі виборів йому завадили технічні кандидати та низка традиційних махінацій.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Технічні кандидати, яких було понад десяток, топталися щосили по мені на телеканалах Коломойського і Петровського разом з іншими помийними медіаресурсами, а бандюки зривали мої зустрічі з людьми, кидаючись зеленкою з нашатирем, вдаючи із себе "націоналістів".

Професійні мінусовщики, "антикорупціонери" з "патріотами" цього разу набрали кожен від пів відсотка до двох, але виконали завдання, поставлене їм їхніми господарями.

Унаслідок їхніх зусиль я таки не дотягнув до перемоги в першому турі якихось нещасних три відсотки", - пише Філатов.

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Він зазначає, що "міська мафія вкрала у всіх нас нашу спільну перемогу".

"Зокрема, з допомогою "мереж" і "каруселей". Я вже не кажу про потоки бруду, особисті образи на мою адресу і моєї сім'ї, недавні фальшиві "соцопитування", про які ця нечестива публіка раптом зараз сором'язливо забула. Мафія вміє чекати", - додав мер Дніпра.

Нагадаємо, на місцевих виборах чинного міського голову Дніпра Бориса Філатова підтримали 45,37% виборців. Найближчий конкурент Філатова - лідер "Громадської сили" Загід Краснов. Його результат - 12,86%. Тож Філатов і Краснов виходять до другого туру виборів, який відбудеться 22 листопада.

Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, мережі та каруселі зробили свою справу. Мафія вміє чекати 01
Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, мережі та каруселі зробили свою справу. Мафія вміє чекати 02
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Топ коментарі
+23
Бажаю пану Філатову перемоги.
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07.11.2020 13:25
+22
Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 9841
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07.11.2020 13:13
+22
В другому переможеш. Наприклад я вперше не пішов на вибори за 30 років. А в другому проголосую за Борю.
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07.11.2020 13:17
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Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 9841
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07.11.2020 13:13 Відповісти
Филатов ТЫ будешь МЭРОМ !!! Береги себя )))
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07.11.2020 15:23 Відповісти
В другому переможеш. Наприклад я вперше не пішов на вибори за 30 років. А в другому проголосую за Борю.
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07.11.2020 13:17 Відповісти
Филатов ссыт прямо в глаза, а тебе божья роса! Весь город в день тишины и в день выборов был заставлен рекламой Филатова. Но тебе явное и наглое нарушение закона пофиг. ********...
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07.11.2020 15:12 Відповісти
Кого пропонуєш? Вілку? Чи дага Хабібулая?
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07.11.2020 15:15 Відповісти
Та это местный обиженный -- не обращай внимания )))
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07.11.2020 15:25 Відповісти
Мне за город обидно, а ты просто терпила!
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07.11.2020 15:27 Відповісти
Так ты не только обиженный, но еще и терпящий? Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 8912
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07.11.2020 18:28 Відповісти
Це ж ноу-хау риганалів, а при владі зараз маладиє риги.
Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 4729
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07.11.2020 13:19 Відповісти
И шо? Твой Пеца тоже в своё время был за Януковоща. Тоже на подтанцовках. В Кабмине Азирова. Этой фоточки у тебя случайно не найдётся? Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3978
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07.11.2020 13:26 Відповісти
Та ти шо? Прямо таки на підтанцьовках? І в чому ж це проявлялось? В підготовці угоди про асоціацію з ЄС, яку овоч не підписав? Може ще що знаєш, поділись. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3811
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07.11.2020 13:41 Відповісти
Витай, №6. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 2041 Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 2041 Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 2041
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07.11.2020 13:56 Відповісти
Брехня😂Как и все от зелерьігов...
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07.11.2020 13:44 Відповісти
Это пятикопеечное создание, кажется за Богиню, хотя могу ошибаться давно за ним слежу, он с Цензора не вылезает, видимо старпер на пенсии. Но топит не в открытую, а исподтишка. На города другие гадит, тоже не напрямую , а исподтишка, одесситка не жена, Гепадопинск. Какой -то полоумный список составил, правильно написали палата номер шест.ь.
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07.11.2020 14:04 Відповісти
100%. Ко всему оно ещё тупое и недалёкое- вон вчера писало, что не знало, что представляет из себя избирательная система США. Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 6921 Хотя об этом уже говорено-перговорено миллион раз. Зато оно "списки составляет"! Причём не первый раз я слышу от него про эти "списки" и угрозы. Манечка "вяличия" бо та с пециной свинофермы. Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 679
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07.11.2020 14:20 Відповісти
Мало того, Порошенко ооочень поддерживал Харьковские угоды о Черноморском флоте России, которые в конечном итоге привели к потере Крыма. И Порошенко был министром экономики при Януковиче, потом он утверждал, что Янукович сознательно уничтожал экономику Украины
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08.11.2020 11:41 Відповісти
Оці "молоді регіонали" вже "позеленіли".
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07.11.2020 14:21 Відповісти
Уууу,как на тебя однодумцы-однопетинцы...
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07.11.2020 14:29 Відповісти
А разве аёша гончаренко не пел яныку дифирамбы?
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08.11.2020 08:58 Відповісти
В Центральной районной в Днепре территориальной комиссии зафиксировали фальсификацию избирательных бюллетеней. (видео)

///

www.facebook.com/638912915/videos/10157762878562916/
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07.11.2020 13:23 Відповісти
М-да. "Коротко" (с)- и целая простыня соплей. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3451 Если вспомнить, что "краткость- сестра таланта", то Бодя и Талант- вещи не совместимые. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 3451 Хотя, несмотря на все его зашквары (рыгоаналка в замах, беркут в "муниципальной полиции" и миллионный косметический "ремонт" моста), я желаю ему победы. Патриотичный вор лучше вора не патриотичного. По крайней мере, в пределах Днепра. Филатов о выборах в Днепре: Технические кандидаты, "сетки" и "карусели" сделали свое дело. Мафия умеет ждать - Цензор.НЕТ 266
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07.11.2020 13:25 Відповісти
Якщо погортати біографію Заґіддіна Габібулайовича....то Борька біля нього-свята людина !
Де беруться дегенерати,що голосують за отаких дагестанців ?
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07.11.2020 13:59 Відповісти
Ну так и я об том же! Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 3203 Если честно, ОЧЕНЬ уважал/симпатизировал Боре, пока он не зашкварился три раза:

1. Назначил своим замом рыгоаналку.
2. Назначил беркута "руководить" "муниципальной полицией".
3. Не вписался за барыгу-мародёра на выборах, а значит, вступил в его секту воров (остальное- следствия оного).
Но в любом случае, вороватое полупатриотичное рыло Боди лучше, чем откровенные сепарские черти.
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07.11.2020 14:06 Відповісти
Бажаю пану Філатову перемоги.
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07.11.2020 13:25 Відповісти
"Мер, який вкрав 100 тищ мільйонів111" - ця гидота в неті лізла зі всіх щілин.
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07.11.2020 13:25 Відповісти
Зато Кличку голосов дорисовали. Значит с зеленскими уже договорился.
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07.11.2020 13:34 Відповісти
Интересно,почему Филатов и Корбан разосрались с беней? Такие друганы были. Неужели у них совесть есть? Ой..о чём это я? Но в любом случае,как говорится-"враг моего врага-мой друг". Давай,Филатов в меры ещё разок.
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07.11.2020 13:36 Відповісти
Мне кажется приведенная Вами формула несколько спорна. Мне больше нравится "друг моего врага - мой враг"
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07.11.2020 13:59 Відповісти
То есть Филатов с беней не разосрался и мы наблюдаем спектакль?
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07.11.2020 14:04 Відповісти
ни в коем случае. я только по поводу формулы.
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07.11.2020 15:13 Відповісти
Про це ніхто вголос не скаже.
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07.11.2020 15:13 Відповісти
Бодя лёг под Пецу, который, как известно, с Беней в контрах. Да и Беня в последнее время перечеркнул всё то хорошее, что сделал для Украины в 2014, став откровенным врагом нашей независимости. Так что "дружить" с ним зашкварно. Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 1462
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07.11.2020 14:09 Відповісти
Здається,Бєня в 2014 бабки з України активно виводив,мріючи про віджим ахмєтовського бізнесу,накидаючи оком на держвласність. Чи добре це...
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07.11.2020 15:08 Відповісти
Да. Беня особо честным никогда не был. НО в 2014 именно он спас Днепр.... Думаю, именно за это ему тогда люди многое простили..... В том числе и я. Но то, что он делает/несёт (устами своих шавок типа Дубинского) сейчас, после того, как в США на него открыто кучу уголовных дел, ничем иным, как "предательством" не назовёшь. Жаль, конечно. Ведь мог остаться в истории Украины, как единственный порядочный олигарх. Относительно порядочный, конечно... Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 6862
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07.11.2020 15:21 Відповісти
Не нужно ни с кем ссориться. Делай так:
Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 3075
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07.11.2020 14:19 Відповісти
Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 3525 Да уж. Лёлик всегда умел вовремя сориентироваться..... Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 5535 Но глядя на то, как он в ПАСЕ (и не только) рвал и рвёт по пу за Украину, лично я ему простил. И януковоща, и потрошенку.
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07.11.2020 14:42 Відповісти
Плохой фотошоп.
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07.11.2020 15:59 Відповісти
Нет ,это не фотошоп. Это Лёша такой прыткий.
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07.11.2020 17:33 Відповісти
А смысл? Кто конкретно его заставлял это делать? Ну,в смысле "на два фронта"?
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07.11.2020 19:32 Відповісти
Сначала было понятно что побеждает Трамп,потом вперед вышел Байден.
В этом весь Леша
Это как сначала быть партии рыгов и спать ,не снимая калорадскую ленту;потом по известным причинам- в бпп.Это не удивляет?
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07.11.2020 20:26 Відповісти
В той же рубашке, то есть переобулся в воздухе за 5 минут
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08.11.2020 11:43 Відповісти
Ну про МАФИЮ то Фила ВСЁ знает .... Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 5018
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07.11.2020 14:03 Відповісти
Завидую Днепру. Харькову бы такого мэра. Желаю победы ему во втором туре.
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07.11.2020 14:33 Відповісти
Как будто сам он не мафия.
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07.11.2020 14:36 Відповісти
Выборы в горсовет Днепра.

Всего - 64 депутата, для коалиции нужно получается 33. Плюс у мэра есть 1 голос, он может приходить на сессии и голосовать.

22 - Пропозиция (Филатов)
13 - Оппоблок
9 - Слуги
8 - Гром. Сила (Краснов)
7 - Евр. Солидарность
5 - Блок Вилкула
Едва не прошла партия Шария - 4,36% при минимум 5%

Итак, смотрим на Пропозицию. У нее 22. Для коалиции Слуги и Гром. Сила сразу отметаются - там очень сильная неприязнь. Если с Евр. Солидарностью, не хватает для коалиции = 29, даже с голосом самого мэра, но это чисто во время голосования = 30. Получается, Пропозиция вынуждена договариваться с Вилкулом? Тогда 34 даже без мэрского голоса, есть коалиция. Но пойдет ли ЕС на коалицию с Вилкулом? Если нет, тогда у Пропозиции остается только один вариант - коалиция с Оппоблоком Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 4339

Ну есть правда еще такой мутный вариант: Оппоблок + Слуги + Гром. Сила + Вилкул = 35. Вот такая каша получилась.
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07.11.2020 14:44 Відповісти
Вы не правильно считаете. Это не РАДА, а горсовет, и там насрать на партийную принадлежность! Или ты работаешь на город, или пошёл "лесом"! Филатов сломал это еще 2016 году, когда 70% депутатов из бывшей ПР, пол года блокировали принятия бюджета. Мэр Днепра, это не тот кусок говна шо мнит себя ************, он отстаивает интересы громады и ему удалось объединить ВСЕХ ради Города! Получилось тогда, получиться и сейчас. Горсовет будет работать как одна команда. Даже не сомневайтесь.
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07.11.2020 15:19 Відповісти
Дурень думкой богатеет! Тебе с этого не перепадет ничего. Независимо от того, кто с кем в какую коалицию вступит. Вон, прошлый раз Филатов с рыгами сразу договорился и даже не покраснел!
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07.11.2020 15:25 Відповісти
Поделится и все будет хорошо.
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07.11.2020 18:56 Відповісти
Филатов не все про себя написал. Честно признался, что он - один из главарей местной мафии, пихал свою рекламу по всем телеканалам (а они все его), по радио, сотни бигбордов, прямой подкуп избирателей "подарочными наборами", пририсовка голосов прямо на участках. И технические кандидаты тоже были. Главный - Вилкул, которого он легко-бы поборол во втором туре. Но не срослось! Я поражаюсь идиотам, которые готовы голосовать за Филатова, лишь бы не Краснов "потому, что нерусский!". Вот и вся мотивация филатовских избирателей!
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07.11.2020 15:22 Відповісти
Мотивация такая что он много сделал для города и еще много сделает !!! А ты со своей рыговской швалью иди БРОДИ Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 8150 Боря НАШ МЭР Філатов про вибори в Дніпрі: Технічні кандидати, "мережі" та "каруселі" зробили свою справу. Мафія вміє чекати - Цензор.НЕТ 6772
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07.11.2020 15:30 Відповісти
Пздц что он сделал? Конкретно. Весь город ***********. Оно ****** деньги х3 х5 на тбъектах. Успакойтесь боряботы
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07.11.2020 16:29 Відповісти
Гадостей он сделал много, да. Одних деревьев выпилил тысячи, если не десятки тысяч. А детскую флотилию как он цинично из центра убрал? И послелил туда кого - чиновников. В том числе, занимающихся внешкольным образованием! Настолько циничной твари у нас в мэрах ещё не было! Ты, *****, в глаза детям посмотри, которых он облагодетельствовал!

И ты полный дебил, т.к. даже не заметил, что Филатов сам с рыговской швалью спелся!!! И даже беркутенка поставил командовать своими титушкими.
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08.11.2020 01:20 Відповісти
Краще б Богя про "порядного Вілкула" не згадував, виглядє ідіотом. Ну те що Краснов (насправді казанський Габібулін) бандюк, відомо давно, що ніяк не заважає йому перманентно скуповувати голоси продажніх недолугих "виборців" кацапського походження, як і "порядному" Вілкулу, до речі.
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07.11.2020 15:37 Відповісти
А ще Богя забув згадати про свої "безкоштовні", тобто за рахунок міського бюджету, "санаторії-профілакторії, інститути та курси" для пенсів, де він тих пенсів просто відгодовує за наш кошт до рівня своїх шизоїдних фанатів.
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07.11.2020 15:40 Відповісти
Ну краде Богя менше за ригів (поки що), і трохи щось робить по благоустрою міста (це теж наші гроші, нагадую, а не його особисті), але це майже й увесь позитив.
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07.11.2020 15:43 Відповісти
Ну може Богя і виглядає порівняно непогано поряд з відвертим лайном Вілкулом, Красновим чи геронтофілом Царьовим (навіщо він про Царьова згадав? той вже давно в кацапстані), але Богя теж неаби яке лайно.
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07.11.2020 15:45 Відповісти
Это оно про себя?
Ска хуже мэра еще не было.
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07.11.2020 16:25 Відповісти
Порошенковская власть поддерживала Вилкула на выборах 2015
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08.11.2020 11:44 Відповісти
 
 