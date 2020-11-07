"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Василькові під Києвом, де проживає глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, відбулась акція "Тупицький, вали в Ростов".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію проводив "Автомайдан".
Учасники зібралися в центрі Києва біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, а потім вирушили до Василькова.
Як повідомляє "Суспільне", під час збору учасників були присутні і працівники поліції. Вони попередили, що Васильків перебуває у "червоній" карантинній зоні, тому понад 20 осіб збиратися не можна. Учасники відповіли, що вони будуть у машинах.
"Уже тиждень минув після скандального рішення Конституційного Суду, коли КСУ показав, що 11 осіб, якщо забажають, можуть розвернути вектор у протилежний бік. Але за цей час нічого не сталося. Ні парламент, ні президент не вжили жодних дій, щоб зупинити КС. Тому ми їдемо до Тупицького сказати про те, що в будь-якому разі він має зупинитися. Правильний і конституційний спосіб - це коли судді-зрадники підуть у відставку на чолі із Тупицьким. Він має бути першим", - сказала учасниця автопробігу Катерина Бутко.
Активісти привезли Тупицькому шибеницю, проте прохід до будинку судді заблокувала поліція.
"Пояснили, що мирним зібранням ніхто не має права перешкоджати. А заборонити збори можна тільки за рішенням суду. Після сварки і наказу керівника поліція розблокувала вулицю для людей", - написав учасник акції, колишній нардеп Єгор Соболєв.
"Громадське радіо" уточнює, що, згідно з досягнутою домовленістю, дві машини проїхали на 5 метрів, а люди розтягнулися вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів.
Шибеницю учасники акції встановили біля паркану будинку Тупицького, а через деякий час розібрали.
Фото/відео - Олег Богачук
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Будь ласка, зачекайте...
Подивись яка гарна хатинка для прислуги судді.
Егорка боится , что Беня и медведчук віьгонят его Падалку с "Г+Г" ?
Васильков в "красной" зоне, обсуждают создание "чёрных" зон в Украине. Какой-то цирк шапито.
цей Пацюк виконав свою місію і завдання кремля: навів шуму в Українскому суспільстві... і всі забули за єрмаків, зелі, бужанських...
і я знову змушений повторювати:
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
только на кол
На цензоре все куплено, вольных комментаторов 1/5
Рекламировали дядю сашу сказал свое слово- без оскорблений- сразу заблокировали, а сообщение удалили.
Как по мне -так весь мир село... Один Лукашенко имел смелость послать пандемистов- остальные медузы ...
Воно і з Ростова гидитиме Україні!
Нема Тупицьких-нема Проблем!!!