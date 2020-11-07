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акція (1102) автомайдан (115) Богачук Олег (1426) Тупицький (227)

"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Василькові під Києвом, де проживає глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, відбулась акція "Тупицький, вали в Ростов".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію проводив "Автомайдан".

Учасники зібралися в центрі Києва біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського, а потім вирушили до Василькова.

Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 01
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 02
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 03

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Як повідомляє "Суспільне", під час збору учасників були присутні і працівники поліції. Вони попередили, що Васильків перебуває у "червоній" карантинній зоні, тому понад 20 осіб збиратися не можна. Учасники відповіли, що вони будуть у машинах.

"Уже тиждень минув після скандального рішення Конституційного Суду, коли КСУ показав, що 11 осіб, якщо забажають, можуть розвернути вектор у протилежний бік. Але за цей час нічого не сталося. Ні парламент, ні президент не вжили жодних дій, щоб зупинити КС. Тому ми їдемо до Тупицького сказати про те, що в будь-якому разі він має зупинитися. Правильний і конституційний спосіб - це коли судді-зрадники підуть у відставку на чолі із Тупицьким. Він має бути першим", - сказала учасниця автопробігу Катерина Бутко.

Активісти привезли Тупицькому шибеницю, проте прохід до будинку судді заблокувала поліція.

"Пояснили, що мирним зібранням ніхто не має права перешкоджати. А заборонити збори можна тільки за рішенням суду. Після сварки і наказу керівника поліція розблокувала вулицю для людей", - написав учасник акції, колишній нардеп Єгор Соболєв.

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"Громадське радіо" уточнює, що, згідно з досягнутою домовленістю, дві машини проїхали на 5 метрів, а люди розтягнулися вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів.

Шибеницю учасники акції встановили біля паркану будинку Тупицького, а через деякий час розібрали.

Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 04
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 05
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 06
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 07
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 08
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 09
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 10

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Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 11
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 12
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 13
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 14
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 15
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 16
Тупицький, вали в Ростов! - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького 17

Фото/відео - Олег Богачук

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+51
Какой-такой Ростов? В бетономешалку.
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07.11.2020 14:24
+35
Як все погано в Україні із приходом Зеленського і Ко.
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07.11.2020 14:22
+32
все эти автопробеги безпонтово и не актуально уже после 6 лет войны.... нужны более радикальные меры ко всем ******* проросийско-сепарским....но таких видать людей не родилось ещё...что говорить...не было посадок ни при порошенко с луценко ни сейчас ...и не будет никогда и ни при какой власти! все кореша между собой и компаньоны \.корупционеры ,или сцикуны...вот и вся история с посадками...((
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07.11.2020 14:27
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Як все погано в Україні із приходом Зеленського і Ко.
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07.11.2020 14:22 Відповісти
Это какой-то анекдот? 30 лет так было.
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07.11.2020 14:28 Відповісти
Невже?
Подивись яка гарна хатинка для прислуги судді.
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07.11.2020 14:36 Відповісти
Слуги народа хуже живут чем прислуги, так рангов много у этих слуг,вот слуг Кремля ещё называют кремлёвскими холуями.
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07.11.2020 14:42 Відповісти
Какой-такой Ростов? В бетономешалку.
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07.11.2020 14:24 Відповісти
В 2014 году МАЙДАНЦЫ -зоставили одного ублюдка убежат в парашу-ростову.ЕСЛИ СНОВА МАЙДАНЦЫ ОБЕДЕНЯТСА ?(!это ублюдок отправитса в парашу .ЛИЖБЫ МАЙДАНЦЫ ОБЕДЕНИЛИС !!!
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07.11.2020 14:26 Відповісти
капец, ты бы правописанию подъучился бы что ли
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08.11.2020 09:38 Відповісти
О, Єгорка Соболєв! Засланий казачок.
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07.11.2020 14:26 Відповісти
Де ти його там побачив?
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07.11.2020 14:49 Відповісти
Статтю читайте. Всю.
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07.11.2020 14:54 Відповісти
все эти автопробеги безпонтово и не актуально уже после 6 лет войны.... нужны более радикальные меры ко всем ******* проросийско-сепарским....но таких видать людей не родилось ещё...что говорить...не было посадок ни при порошенко с луценко ни сейчас ...и не будет никогда и ни при какой власти! все кореша между собой и компаньоны \.корупционеры ,или сцикуны...вот и вся история с посадками...((
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07.11.2020 14:27 Відповісти
А бенину хату и медведчука, которьіе подали такой иск в КС, почему не пикетируют автомайдан и Егор Соболев?
Егорка боится , что Беня и медведчук віьгонят его Падалку с "Г+Г" ?
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07.11.2020 14:29 Відповісти
медведчука неможна -- він кум та бізнес-партнер сивого кнуриська...
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07.11.2020 14:35 Відповісти
Незрозуміло, Стефанчука чи Корявченка?
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07.11.2020 14:40 Відповісти
Медвудчук просто фактически единственный, кто в открытую защищает интересы и права старых элит на барскую жизнь, поэтому его трогать нельзя, святой человек с точки зрения коррумпированного политикума.
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07.11.2020 14:44 Відповісти
Іра була на хрестинах?
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07.11.2020 14:45 Відповісти
Та вона підкацапниця - їм усім завдання, про рибу чи про гроші - винен Порох)))
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07.11.2020 15:54 Відповісти
Призывают сваливать в Ростов (хотя ему скорее в Крым через Чонгар - домой), но привезли виселицу, арендованную у Кивы (интересно, за сколько часов "работы" реквизита уплочено?).
Васильков в "красной" зоне, обсуждают создание "чёрных" зон в Украине. Какой-то цирк шапито.
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07.11.2020 14:32 Відповісти
Да тупицкие наверное смеются с этих митингов. "Красная" зона - митинговать запрещено. А мы в машинах! Ок, тогда давайте. Это именно те радикальные действия, о которых говорили?
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07.11.2020 14:37 Відповісти
Егор Соболев ??? Вы так В.Парасюка,Садового,С.Семенченко,С.Бандеры,Шушкевича,ДОБРОВОЛЦОВ ,Азовцов,Торнадовцов,Днепрцов,Донбасс,П.Сектор и.т.д шетаете пропрусскими ))) ХВАТЕТ ИСКАТ ВРАГОВ МЕЖДУ САБОЮ !!! ВРАГ И ТАК открыто окупировал Крым и част ДОНБАССА !!! и ешо СМИ в УКРАИНЕ !!!
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07.11.2020 14:39 Відповісти
Согласен, с таким судопроизводством ему самое место в рашке.
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07.11.2020 14:40 Відповісти
Лучше в аду, хотя это одно и тоже...
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07.11.2020 15:22 Відповісти
На крымской даче в РФ - совсем одно и тоже. Что ты мелешь?
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07.11.2020 16:21 Відповісти
І такий паркан не рятує злодія, спокій буде лише під землею.
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07.11.2020 20:14 Відповісти
Нормально пристроїлись чинуші і глуги народу, по суті в державі відсутня бородьба с корупцією від середньої ланки і вище, ті ж хто бере хабарі мільйонами просто недоторкані.
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07.11.2020 14:40 Відповісти
В ростов не, уже было, лучше использовать реквизит в машине по назначению. Тут сталкиваются два суда - антигосударственный и Линча. тупицкий же угрожал Украине массовыми беспорядками. Та вот их и надо предотвратить.
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07.11.2020 14:41 Відповісти
К Мертвечуку нельзя по дороге заехать?
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07.11.2020 14:46 Відповісти
На таке прайс рази в три дорожчий.
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07.11.2020 15:24 Відповісти
Тупицький не тупеник - в Ростові і без нього є кому "суд судить и ряд рядить"©️. Покаже Тупицький активістам сраку з вікна та й по тому.
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07.11.2020 14:47 Відповісти
Там где появляется хорек Егорка Соболев сразу дурно пахнет. Эта платная мразь, за идею не работает.
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07.11.2020 14:53 Відповісти
Судью напугать шавок своих послали слуги. Это зеленая улица от гаранта похожая на фарс . Не смогли купить, теперь пугают.
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07.11.2020 14:56 Відповісти
Бородатая бабушка перевела свежий транш своему карманному антико-ко-ко-коррупционеру зимину. Вменяемым людям лучше начать следить за руками, "спаситель" Днепра затеял новую игру, его куклы с завидной регулярностью начали появляться и тут и там.
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07.11.2020 14:57 Відповісти
Странно, людям больше 20человек собираться нельзя, а мусорам - можно?! Это получается, что "мусора - не люди"?
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07.11.2020 14:58 Відповісти
посмотрите на разбитые дороги и несчастные хатынки простых людей по дороге к этим тупицким... и такое ж по всей Украине
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07.11.2020 15:02 Відповісти
Так Зєля ж вам ремонтує ті дороги.А хатинки не такі вже й нещасні.Люди в тих хатинках тупенькі.
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07.11.2020 15:22 Відповісти
а тобі мабуть земан ремонтує, бо ти дуже вумний?
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07.11.2020 16:40 Відповісти
оно просто ************.
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07.11.2020 19:14 Відповісти
потомки колымских вертухаев всегда жалели только об одном, что мало они умные "врагов народа" расстреляли и покалечили
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07.11.2020 19:25 Відповісти
все, кінець Хабарника тупіцького... медведчуки і шуфричі та інші адепти руSSкого міра зливають Злодія як непотрібний, використаний матеріал...
цей Пацюк виконав свою місію і завдання кремля: навів шуму в Українскому суспільстві... і всі забули за єрмаків, зелі, бужанських...
і я знову змушений повторювати:
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.11.2020 15:05 Відповісти
напишіть адресу його в василькові підтримаемо
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07.11.2020 15:05 Відповісти
Какие-то мелкие у нас националисты... В Японии совок как-то внедрил своего комуняку, профинансировал ему партию для обепечения нужного влияния и ... короче, закололи самурайским мечём сразу после выступления. Исполнитель, молодой паренёк, потом покончил с собой в тюрьме (согласно местным традициям), но стал национальным героем и вошел в историю. В Израиле один министр решил немного подыграть палестинцам, местные националисты его просто застрелили... А наши то митингуют, то судятся, с одинаковым результатом...
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07.11.2020 15:07 Відповісти
Повесить этого ублюдка на уже готовой виселице!
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07.11.2020 15:15 Відповісти
Почьом нині октівізди ? Після виборів ціна повинна впасти.
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07.11.2020 15:21 Відповісти
там один забор стоит дороже чем моя квартира за какие шиши жирует тварь
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07.11.2020 15:22 Відповісти
"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 1562
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07.11.2020 15:54 Відповісти
Голова у риби трохи вище.
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07.11.2020 20:17 Відповісти
Судьи КСУ должны быть моральными авторитетами. А не 'авторитетами' в противоположном смысле слова. Мне все равно , каким образом это тупицкий не будет работать в КСУ.
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07.11.2020 15:28 Відповісти
такому вору веревки жалко
только на кол
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07.11.2020 15:30 Відповісти
Тупицкий - преступник, нарушил присягу как судья КС, вина КС неоспорима, достаточно только увидеть реакцию на решение КС стран-доноров, которые выделяли свои деньги на проведение в Украине антикоррупционной реформы, но впечатление такое, что в этой ветке большинство закидонов и возмущения, направлено на тех, кто сейчас акцентирует внимание общества на правовом беспределе Тупицкого и его подельников и делает, что возможно, для его мобилизации, а не на бандитов в судейских мантиях. Здесь что, проверяется спайка зебилов и оккупантов-платформистов на солидарный треп, или деньги Коломойского так работают?
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07.11.2020 15:35 Відповісти
или деньги Коломойского так работают?

На цензоре все куплено, вольных комментаторов 1/5
Рекламировали дядю сашу сказал свое слово- без оскорблений- сразу заблокировали, а сообщение удалили.
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07.11.2020 20:29 Відповісти
А чего вдруг Васильков в красной зоне?! "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 5700 Там вскрыли древний могильник ковида? "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 5700 "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 609Киев не в красной с его плотностью населения, а какое то село вдруг в красной! "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 9857
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07.11.2020 15:40 Відповісти
а какое то село вдруг в красной!

Как по мне -так весь мир село... Один Лукашенко имел смелость послать пандемистов- остальные медузы ...
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07.11.2020 20:31 Відповісти
Я думаю скоро надо будет вешать ету судейскую мафию и их прокацапских депутатов
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07.11.2020 15:49 Відповісти
Коломойскому нужен свой КС для мародёрства земли Украины-её самой большой ценности. Отсюда и суета Зеленского с разгоном КС. А выдвиженец Коломойского Тупицкий, такой же вор, что и, к примеру, Дубинский, Герус,Зеленский, это цап-відбувайло, с которым Коломойский щедро расплатится за причиненные неудобства./ Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом.
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07.11.2020 15:57 Відповісти
Яке символічне фото хата селянина-кріпака і велетенська територія бароона пана судді! А ще я згоден , а чому злочинців потрібно відпускати навіть в Ростов, може нехай попрацюють в зоні , ті судді, що третій термін Кучмі надали, ті що Януковича коронували на узурпацію влади, ті стрижаки, які мову розстріляли замість язика. Тобто, не плутати Конституційний суд і мерзотників в мантіях, а ще потрібно їм подвійний пайок в 700 000 і пенсію в 250 000 грн замінити на 30 000 в місяць грн. і пенсію в 4000 грн. А закони про НАЗК, НАБУ і декларування з ДБР внести так щоб вони не протирічили Конституції. У даному ж випадку вилили воду разом з дитиною, зароади узурпації президентом КС суду, а не пошуком справедливості.
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07.11.2020 16:24 Відповісти
Ну про яку ви узурпацію і справедливість говорите? В даному випадку вчергове показали місце барона і місце селянина - кріпака, от і все. Ростов - це не для злочинців, це для лохів, яких погнали зі своїх маєтків в Україні. А тупіцькі нікуди звідси не збираються, шукай дурних. Кріпаки хай возять ті колоди на своїх євробляхах, самі ж за це і платять.
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07.11.2020 16:42 Відповісти
Шибениця - це добре, апе кулемет надійніше. "Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 4825 Ну як тікати городами буде. Для шибениці його ще вхопити треба.
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07.11.2020 16:26 Відповісти
За які шиши і горизонталі вертикалі такий будинок? Мабуть теща подарувала
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07.11.2020 16:32 Відповісти
що там робить поліція? Якщо кримінал по той бік паркану, то арестуйте, якщо полісмени такий самий кримінал час їх теж нищити.
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07.11.2020 17:10 Відповісти
Там где консерва егорка,там воняет...
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07.11.2020 17:15 Відповісти
А де всі ці "активісти" і що вони роблять з сепаратистами і ворогами України? НІЧОГО. Ці акції замовні і проплачені владою,а горе-активісти просто продажні шавки.
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07.11.2020 17:26 Відповісти
Бузинить треба таких героїв Тупицьких, а не в Ростов гнать!
Воно і з Ростова гидитиме Україні!
Нема Тупицьких-нема Проблем!!!
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07.11.2020 17:27 Відповісти
Сколько человек заболеет после этой акции
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07.11.2020 17:47 Відповісти
ого у нас криминал в стране побороли что столько мусоров охраняет коррупционера?
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07.11.2020 19:09 Відповісти
Не понимаю почему полиция вместо прямых обязаннностей охранять украинцев от бандитов, вместо этого охраняют бандитов от украинцев?
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07.11.2020 19:29 Відповісти
Вот именно!
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07.11.2020 20:05 Відповісти
Да аваков со своей сворой, видать за одно с этими бандюгами.
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07.11.2020 20:09 Відповісти
"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 492
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07.11.2020 19:40 Відповісти
Слава Україні і Українцям!!!
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07.11.2020 19:47 Відповісти
З приходом цієї влади у нас ще до пандеміЇ короновірусу почалась ....Червона зона. Бабоньки,які голосували за цю владу та ватопацифіське молоде кодлячко,що укривається від мобілізаціі,зараз попали в КУТ ДУРНІВ. Це коли сам собі в борщ нахаркав,а їсти хочеться. Бабочкам...загроза дуба дати від коронки, а молодикам ВПК..Безвіз дармовий ерикрить можуть уже до кінця року. Голосували як барани і ненависники,от і отримують . А ми,конституційне громадянство ячому повинні із-за дурнів тепер страждати?
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07.11.2020 19:49 Відповісти
А з приводу Тупицького і членів диверсійної групи в КС( бо такі рішення державні люди в серйозному державному органі в любій іншій країні світу ніколи не приймуть), а це іменно диверсанти в суді, тут визначення одне...звичайна антидержавна дієва операція. При чому над-то значна і вирішальна. Ну,а Зеленський з Єрмаком із охвіса класно підігрують,щоби лишити укркїнців виїзду вільного за кордон і переправити потоки трударів в Росію. Імвбивапють вони ціле стадо продлем для Росії. Все класно зроблено. Тупицький з віллою у моря,а українці без мандрівок і зарплат.
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07.11.2020 19:58 Відповісти
Псы аваковские, так бы народ охраняли, а не этих тварей, которые живут на наши налоги, вы же народ должны защищать, а иначе на хрен вы тогда нужны?
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07.11.2020 20:04 Відповісти
"Тупицький, вали в Ростов!" - активісти провели акцію із шибеницею під будинком глави КС Тупицького - Цензор.НЕТ 1541
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07.11.2020 21:25 Відповісти
Братва,не все то золото что блестит...В ситуации с КС не все чисто...По моему нас пытаются отвлечь от чего то более грандиозного.Под шумок гоотовят для нас какую то бяку....
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07.11.2020 22:38 Відповісти
Тупики розуміють тільки таку мову.
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07.11.2020 22:52 Відповісти
Дістав ніж - ріж. Притяг шибеницю - вішай! Якось все на зовсім не дешевих понтах... Хоча на моїй памяті вперше макет шибениці став центральною окрасою перформансу. Народ має звикати. Спершу пусті шибениці стануть окрасою, а потім ми їх заповнимо - ну не пропадати ж добру. Тому, хлопята, робіть навіть макети з розрахунку (про всяк випадок) на 200 кг. жирної судівсько-прокурорської братії. Хоча для прокацапських придурків шибениця це завеликий гуманізм. Паля. І тільки паля.
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08.11.2020 02:21 Відповісти
Во всём этом "мероприятии" не хватает заявления одобрительного Зе. И Порошенко скинет Зе.
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08.11.2020 03:06 Відповісти
Эта падла боится, что "сувенир" применят по назначению до кровавого поноса, но добровольно от корыта не уйдет. Не тот менталитет.
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08.11.2020 14:50 Відповісти
Молодці! Слава Україні!
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08.11.2020 14:53 Відповісти
 
 