"Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент", - "слуга народу" Дубінський

На думку народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, Леонід Кучма і Віктор Пінчук на своєму телеканалі підштовхували президента Володимира Зеленського до незаконного впливу на суддів Конституційного Суду.

Про це нардеп заявив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якийсь Лещенко, який паразитує на держбюджеті, раптом згадав про адвоката Салова, якого донецький суддя Тупицький засудив за листівки проти Кучми. Лещенко тепер каже про те, що Тупицький через це має піти. Але він водночас не каже найголовнішого. Чому багато років тому Тупицький ухвалив це рішення? Тупицький ухвалив це рішення тому, що його змусив Янукович, якому це доручив Кучма, що зафіксовано на записах Мельниченка. Кучма вчив Януковича, як треба працювати із суддями. А як після такого навчання закінчив Янукович, творчо реалізуючи вивчене від Кучми, відомо всім.

А тепер у студії каналу ICTV сім'ї Кучми стоїть вже новий президент, якого сім'я Кучми через Лещенка навчає з допомогою шабуніних розігнати всіх суддів, їхати до них додому... Президент мовчить... А ця сім'я через стурбованого залізничника Лещенка, який зрадив Гонгадзе і служить родині Кучми вірою і правдою, пропонує їхати до суддів із шибеницею", - написав Дубінський.

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Дерутат нагадує, що на записах Мельниченка є епізод, на якому Кучма каже про передачу каналу ICTV його доньці Олені. Потім на цьому каналі працював російський пропагадист Дмитро Кисельов.

"А ще можна згадати, хто відмазував Кучму на цьому ж каналі - ICTV. Це був Кисельов, якого особисто запросив і платив йому Пінчук. І Кисельов тут відмазував Кучму і вчив усіх журналістиці, отримував нагороди в Україні як гуру журналістики. А тепер Кисельов - головний пропагандист Путіна. Паралель зрозуміла?" - пише "слуга народу".

На думку Дубінського, Зеленський в ефірі телеканалу Кучми-Пінчука фактично підтримав тиск на Конституційний Суд.

"Тоді ж у прямому ефірі президент не прореагував на Шабуніна, який відкрито закликає всіх до скоєння злочину - тиску на суд, на суддю. Який би він не був, він не позитивний герой, але він поки суддя КС, і це втручання, тиск на суддю щонайменше. А тепер Тупицькому везуть шибеницю. Згідно дещо оновленої методички Кучми-Пінчука", - підкреслює депутат.

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