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Новини Політика України Конституційна криза
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Зеленський (17387) Кучма (485) Лещенко (477) Пінчук (165) Шабунін (458) Тупицький (227) Дубінський Олександр (415)

"Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент", - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На думку народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, Леонід Кучма і Віктор Пінчук на своєму телеканалі підштовхували президента Володимира Зеленського до незаконного впливу на суддів Конституційного Суду.

Про це нардеп заявив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якийсь Лещенко, який паразитує на держбюджеті, раптом згадав про адвоката Салова, якого донецький суддя Тупицький засудив за листівки проти Кучми. Лещенко тепер каже про те, що Тупицький через це має піти. Але він водночас не каже найголовнішого. Чому багато років тому Тупицький ухвалив це рішення? Тупицький ухвалив це рішення тому, що його змусив Янукович, якому це доручив Кучма, що зафіксовано на записах Мельниченка. Кучма вчив Януковича, як треба працювати із суддями. А як після такого навчання закінчив Янукович, творчо реалізуючи вивчене від Кучми, відомо всім.

А тепер у студії каналу ICTV сім'ї Кучми стоїть вже новий президент, якого сім'я Кучми через Лещенка навчає з допомогою шабуніних розігнати всіх суддів, їхати до них додому... Президент мовчить... А ця сім'я через стурбованого залізничника Лещенка, який зрадив Гонгадзе і служить родині Кучми вірою і правдою, пропонує їхати до  суддів із шибеницею", - написав Дубінський.

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Дерутат нагадує, що на записах Мельниченка є епізод, на якому Кучма каже про передачу каналу ICTV його доньці Олені. Потім на цьому каналі працював російський пропагадист Дмитро Кисельов.

"А ще можна згадати, хто відмазував Кучму на цьому ж каналі - ICTV. Це був Кисельов, якого особисто запросив і платив йому Пінчук. І Кисельов тут відмазував Кучму і вчив усіх журналістиці, отримував нагороди в Україні як гуру журналістики. А тепер Кисельов - головний пропагандист Путіна. Паралель зрозуміла?" - пише "слуга народу".

На думку Дубінського, Зеленський в ефірі телеканалу Кучми-Пінчука фактично підтримав тиск на Конституційний Суд.

"Тоді ж у прямому ефірі президент не прореагував на Шабуніна, який відкрито закликає всіх до скоєння злочину - тиску на суд, на суддю. Який би він не був, він не позитивний герой, але він поки суддя КС, і це втручання, тиск на суддю щонайменше. А тепер Тупицькому везуть шибеницю. Згідно дещо оновленої методички Кучми-Пінчука", - підкреслює депутат.

Дивіться також: Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ. ВIДЕО

Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент, - слуга народу Дубінський 01
Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент, - слуга народу Дубінський 02
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Топ коментарі
+15
Начал читать и не дочитал. Ну вот просто не интересно вникать в бред этого Бениного долбо... . Ну в общем вы все поняли.
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07.11.2020 14:29
+12
все что вылетает из бородатой задницы коломойши для меня все равно остаются каловыми массами (даже если там есть зерно истины...я не хочу его там искать!
мерзкое, корыстное и тошнотворное животное...особь ...***** !
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07.11.2020 14:50
+11
Штаммы зеплесени начали есть друг друга
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07.11.2020 14:28
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Я верю всему. что они говорят друг о друге. "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6723
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07.11.2020 14:27 Відповісти
"Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5817
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07.11.2020 14:47 Відповісти
"Залізничник Лещенко служить родині Кучми, на телеканалі якої виступає президент", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4580
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07.11.2020 21:37 Відповісти
Штаммы зеплесени начали есть друг друга
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07.11.2020 14:28 Відповісти
как же хочется, этому маланцу, заткнуть его вонючий рот !!!!
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07.11.2020 18:30 Відповісти
Удивил служака от Коломойского, многие служат в нашей стране олигархам "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2408
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07.11.2020 14:28 Відповісти
Начал читать и не дочитал. Ну вот просто не интересно вникать в бред этого Бениного долбо... . Ну в общем вы все поняли.
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07.11.2020 14:29 Відповісти
Я слежу за УКРАИНОЙ если этот нечтожество коломойского говорит плохое о С.Лешенко значит он не прав.помню как сам каломойский обзывал Наема Мустафу.УКРАИНЦЫ это ИГРА - в катором оригархи порошенко,медведчук,коломойский и наконец самый УМНЫЙ-В ПРЯМОМ СМЫСЛИ СЛОВА УМНЫЙ ахмедов переигрывает их.ахмедов не ПРОУКРАИНЦКИЙ набарот прорусский.но ахмедов УМНЫЙ !!! Я НЕ ПРАВ ))) докажите
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07.11.2020 14:31 Відповісти
на леще тоже негде пробы ставить -пусть жрут друг друга
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07.11.2020 14:48 Відповісти
да и лучше не следи за Украиной ,а то судя по тому что ты понаписывал ,то следишь ты из параши
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07.11.2020 14:51 Відповісти
Жабагадюкинг "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 520
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07.11.2020 14:38 Відповісти
мамалюбитскорость на ком паразитирует интересно)))
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07.11.2020 14:42 Відповісти
Украинский чернозём -жирный кусок для Коломойского в ожидании дефицита продовольствия в мире в недалёком будущем.Но что то не связалось у Коломойского в продаже 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско -российские руки. Коломойский не доволен.Больше всех достаётся Зеленскому. Бедолага решил напрячь землёй КС.
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07.11.2020 14:50 Відповісти
все что вылетает из бородатой задницы коломойши для меня все равно остаются каловыми массами (даже если там есть зерно истины...я не хочу его там искать!
мерзкое, корыстное и тошнотворное животное...особь ...***** !
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07.11.2020 14:50 Відповісти
Нахіба тут висери цієї волохатої дупи бабці Бені?
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07.11.2020 14:53 Відповісти
Если псима бени коломойши кого то обсерает, то это только повышает статус этого человека, четко знаю, все бенины холуи, и в первую очередь, беня - это враги Украины, предатели.
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07.11.2020 15:02 Відповісти
До Сергія купа питань, але якщо "тупой собачий рот" Дубинського на нього розкрився значить не все так погано.
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07.11.2020 15:11 Відповісти
цыган вообще нелюдь...
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07.11.2020 15:17 Відповісти
Про Лещенко даже уже целый фильм сняли на канале Украина. Квартиру его опять вспоминают с утра и до вечера. По которой уже деде суд был.
Значит, Сергей, все правильно делаешь. Молодец.
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07.11.2020 15:21 Відповісти
Жопа Бєні критикує колєґу,-жопу Пінчука...
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07.11.2020 15:27 Відповісти
A plague on both your houses... (с)
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07.11.2020 15:30 Відповісти
Игра была равна...играли два гавна..
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07.11.2020 15:36 Відповісти
Схватка двух бородатых шлюх.
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07.11.2020 15:37 Відповісти
В этой стране все кому то служат. Сегодня одному завтра другому. И главред этого сайта в том числе. Пока социки тут рулили- позволял российским троллям обсырать Украину с утра до вечера. Целые ветки были с достижениями рашенского народного хозяйства которые держались тут годами, и никто их и не думал удалять. А пришли другие власныки и теперь Бутусов яростный патриот, и сайт у него теперь патриотический. Можно сказать вышиватный.
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07.11.2020 15:38 Відповісти
Чия б свиня кувікала
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07.11.2020 16:00 Відповісти
опариші в ЗЕгівноямі вазбуділісь - ФСЄ
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07.11.2020 16:41 Відповісти
Ви два 3,14дори, вас обох не жалко.
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07.11.2020 18:45 Відповісти
 
 