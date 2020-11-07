Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік не враховує того, що Україна перебуває у кількох кризах одночасно. А ті політичні сили, які підтримали провладну фракцію "Слуга народу", фактично об‘єднались у коаліцію і несуть відповідальність за розвиток ситуації в державі.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко в коментарі ТРК "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Цей бюджет є свідченням нерозуміння владою ситуації потрійної кризи, в якій опинилась країна. Це криза безпекова. І в умовах безпекової кризи бюджет передбачає скорочення фінансування ЗСУ і сектору безпеки. Не поліції, а сектору безпеки, ЗСУ. Чому? Це пояснив Кравчук: він вважає, що не треба озброювати армію, а треба вести капітулянські переговори. Це точно тактика Януковича. Це жахливо", – обурюється Порошенко.

"Друга криза – пандемія коронавірусу. Ви сподіваєтеся, що коронавірус припиниться до грудня цього року? Понад 200 людей помирають щодня. І ви нічого не закладаєте, продовжуючи далі дерибанити бюджет", – апелює до влади Порошенко.

"Криза економічна, бо ви не закладаєте нічого, крім того, де ви будете дерибанити, – щодо підтримки людей, приватного сектору, ФОПів", – перераховує Порошенко.

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Він наголосив, що в таких умовах за такий проєкт бюджету "Європйська Солідарність" як опозиційна сила не голосувала.

"Завжди за бюджет голосують політичні сили, які на себе беруть відповідальність за долю країни і несуть цю відповідальність. Вони є владою. І кожен депутат, кожна фракція, яка проголосувала за цей бюджет, а раніше голосувала за призначення міністра, за призначення голови Нацбанку, за призначення керівника спецслужб – вони і є справжня коаліція, яку б опозиційну риторику вони б не вибрали", – вважає Порошенко.

Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність", на відміну від влади, має стратегію і знає, що робити. "Ми готові підставити плече, але не тоді, коли продовжується безглузда політика", – резюмує Порошенко.