УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9609 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2021
7 076 166
бюджет (1200) Порошенко (13228)

Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік не враховує того, що Україна перебуває у кількох кризах одночасно. А ті політичні сили, які підтримали провладну фракцію "Слуга народу", фактично об‘єднались у коаліцію і несуть відповідальність за розвиток ситуації в державі.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко в коментарі ТРК "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Цей бюджет є свідченням нерозуміння владою ситуації потрійної кризи, в якій опинилась країна. Це криза безпекова. І в умовах безпекової кризи бюджет передбачає скорочення фінансування ЗСУ і сектору безпеки. Не поліції, а сектору безпеки, ЗСУ. Чому? Це пояснив Кравчук: він вважає, що не треба озброювати армію, а треба вести капітулянські переговори. Це точно тактика Януковича. Це жахливо", – обурюється Порошенко.

"Друга криза – пандемія коронавірусу. Ви сподіваєтеся, що коронавірус припиниться до грудня цього року? Понад 200 людей помирають щодня. І ви нічого не закладаєте, продовжуючи далі дерибанити бюджет", – апелює до влади Порошенко.

"Криза економічна, бо ви не закладаєте нічого, крім того, де ви будете дерибанити, – щодо підтримки людей, приватного сектору, ФОПів", – перераховує Порошенко.

Читайте також: Друзів України в Конгресі США переобрано, відкривається нове вікно можливостей, - Порошенко

Він наголосив, що в таких умовах за такий проєкт бюджету "Європйська Солідарність" як опозиційна сила не голосувала.

"Завжди за бюджет голосують політичні сили, які на себе беруть відповідальність за долю країни і несуть цю відповідальність. Вони є владою. І кожен депутат, кожна фракція, яка проголосувала за цей бюджет, а раніше голосувала за призначення міністра, за призначення голови Нацбанку, за призначення керівника спецслужб – вони і є справжня коаліція, яку б опозиційну риторику вони б не вибрали", – вважає Порошенко.

Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність", на відміну від влади, має стратегію і знає, що робити. "Ми готові підставити плече, але не тоді, коли продовжується безглузда політика", – резюмує Порошенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3108
показати весь коментар
07.11.2020 15:02
+36
Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8048
показати весь коментар
07.11.2020 15:01
+29
Вы слышите эти взрывы? Это у зебилов, шариесосов и кацапов начали взрываться пуканы, ведь на цензоре новость с порошенко!
показати весь коментар
07.11.2020 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Байден будет президентом, я тоже на это надеюсь. Надеюсь, что санкции в отношении рашки теперь не будут декоративными , что НАТО будет укрепляться, а не развалится, так как трамп хотел разрушить альянс.
То, что пишете вы, это просто чушь.
показати весь коментар
07.11.2020 15:39 Відповісти
о у Татьяны амнезия)за пленки дергача зеленый ответит по полному курсу Поддержавшие бюджет фракции не видят тройного кризиса в стране. Ответственность на их плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 756
показати весь коментар
07.11.2020 15:41 Відповісти
Смотри, таня оторвалась от лизания *****. Таня, не отвлекайся, пшла на йух, балалаечная дура
показати весь коментар
07.11.2020 15:58 Відповісти
Она за Байдена ...но против его кореша Пороха топила....ну точно у зебилов Оруэлл в голове прописался.
показати весь коментар
07.11.2020 16:06 Відповісти
"А що, брати, проспали волю?
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть.
Пан м'яко стелить - твердо спати.
Лукаво грає на словах
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
показати весь коментар
07.11.2020 15:38 Відповісти
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
показати весь коментар
07.11.2020 15:40 Відповісти
Хотів би просто нагадати,що саме команда агента російських спецслужб Порошенко "БПП"і"НФ"знищили санітарно епідеміологічну службу України...
показати весь коментар
07.11.2020 16:08 Відповісти
Да-да Юлю до руля!!!
показати весь коментар
07.11.2020 16:22 Відповісти
ЇЇ БОТІНКИ ОТРИМАЛИ ЗАРПЛАТНЮ -вазбуділсіь
показати весь коментар
07.11.2020 16:23 Відповісти
Зрозуміло,що поросятам які все життя крали Юля не прийнятна.
У них,є свій пахан.
**

Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попре те МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.

Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.

https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
показати весь коментар
08.11.2020 10:40 Відповісти
А чому ж за півтора року її не відновили? Якщо вона так потрібна...
показати весь коментар
07.11.2020 17:00 Відповісти
А,що півтора рокі при владі не російський шоумен і палкий прихільник "ПР" В.Зеленський?
До речі"ПР" це також дітище агента російських спецслужб Порошенко.
показати весь коментар
08.11.2020 10:27 Відповісти
Може Вам до психіатра?
показати весь коментар
08.11.2020 11:04 Відповісти
Як до корита хоче знову!
показати весь коментар
07.11.2020 16:11 Відповісти
Зебот вшивый, ваши хозяева уже все просрали, их ждет поезд в Ростов, и тебя тоже, предатели
показати весь коментар
07.11.2020 17:01 Відповісти
Петрусь з Гонтарихою в три рази опустили гривню, а тепер лякає кризою. Лицемір.
показати весь коментар
07.11.2020 16:13 Відповісти
нормальні украінці знають, що гривню в 14-15 роках обвалила підла рашистська агресія проти України та анексія паРашею українських територій а ти що думаєш, лайно на цей рахунок?
показати весь коментар
07.11.2020 16:26 Відповісти
А зараз хіба нема агресії? Але гривня чомусь стабільна.
показати весь коментар
07.11.2020 16:32 Відповісти
А чому назад не повернулась? Порошенко ж півтора року, як не президент, а Гонтарєвої взагалі в країні нема...
показати весь коментар
07.11.2020 16:49 Відповісти
А хіба колись поверталась назад? Тобі скільки років?
показати весь коментар
07.11.2020 16:51 Відповісти
Поверталося. У тебе склероз?
показати весь коментар
07.11.2020 17:01 Відповісти
Ану розкажи нам, коли поверталося. Ми уважно слухаємо.
показати весь коментар
07.11.2020 17:02 Відповісти
Де пропав? З старшим зміни консультуєшся?
показати весь коментар
07.11.2020 17:05 Відповісти
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 637
показати весь коментар
07.11.2020 17:24 Відповісти
minfin.com.ua
показати весь коментар
07.11.2020 17:24 Відповісти
Ну де ти там? Вивчив?
показати весь коментар
07.11.2020 17:30 Відповісти
"Де пропав? З старшим зміни консультуєшся?"
показати весь коментар
07.11.2020 17:31 Відповісти
Не вигадав нічого кращого, ніж повторювати мене? Ти стопудово обмежений совковий пенсіонер.
показати весь коментар
07.11.2020 17:37 Відповісти
"В наступну зміну краще готуйся. Поки що слабенько виступаєш."
показати весь коментар
07.11.2020 17:39 Відповісти
Хто вас таких тупеньких набирає в боти?
показати весь коментар
07.11.2020 17:39 Відповісти
"Чого мовчиш? Куди язика запхав?" Відвідав minfin.com.ua?
показати весь коментар
07.11.2020 17:42 Відповісти
"Ану розкажи нам... Ми уважно слухаємо."
показати весь коментар
07.11.2020 17:43 Відповісти
Чого мовчиш? Куди язика запхав?
показати весь коментар
07.11.2020 17:13 Відповісти
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1806
показати весь коментар
07.11.2020 17:24 Відповісти
В наступну зміну краще готуйся. Поки що слабенько виступаєш.
показати весь коментар
07.11.2020 17:26 Відповісти
"А зараз хіба нема агресії?"

І зараз є агресія, але масштаб її інший, в 14 ж році була велика ймовірність втрати Україною територій аж до Дніпра, а на самому півдні до Одеси і Придністров'я...

В тому році шмаркля прийняла країну зі зростаючою економікою, ріст ВВП сягав 4,7 відсотки, зі збалансованим бюджетом, який виконувався, бувші колаборанти-запроданці сиділи по норам,були в бігах, а зараз становище майже катастрофічно у всіх сферах, для цього шмарклі та ЗеМанді було достатньо всього року їх старанної антиукраїнської, антидержавної діяльності.
показати весь коментар
08.11.2020 08:00 Відповісти
Не годуйте ТЮкнутого
показати весь коментар
08.11.2020 11:05 Відповісти
Я не лицемир, гривну не опускал, но предупреждаю - песец у порога.
показати весь коментар
07.11.2020 16:29 Відповісти
Угу, еще тарифы в 12 раз подняли и экономику обвалили на 30%!!! А так да, проХфесионалы!
показати весь коментар
07.11.2020 16:45 Відповісти
А чому зараз тарифи не понизили і економіку не підняли?
показати весь коментар
07.11.2020 16:50 Відповісти
Гигант Мысли!!! Отец украинской демократии!!,Абсолютно бескорыстен!! Последнюю рубаху снимет для наших стариков.Масштабы Украины для него крайне ничтожны.Его бы в президенты Антарктиды!!
показати весь коментар
07.11.2020 16:26 Відповісти
Мільярдеру безсумнівно можна довіряти ))))
показати весь коментар
07.11.2020 16:30 Відповісти
Це ви про хазяїна зЁ?
показати весь коментар
07.11.2020 16:50 Відповісти
Ты неправ! Гигант мысли - Зеленский. Судя по сриалу про Голобородька
показати весь коментар
07.11.2020 16:44 Відповісти
Ти судиш акторів по серіалам? Йди уроки вчи.
показати весь коментар
07.11.2020 16:55 Відповісти
Нет, я сужу по действиям и рассуждениям: Зеленский вообще пустое место, его максимальныйй уровень - 95 квартал и корпоративы.
показати весь коментар
07.11.2020 17:09 Відповісти
Петролексійович - це ви? Не впізнав, багаті будете.
показати весь коментар
07.11.2020 17:17 Відповісти
голосовал за кацапского клоуна ЗЕбил
показати весь коментар
07.11.2020 18:00 Відповісти
З гарним сценаристом...
показати весь коментар
07.11.2020 17:38 Відповісти
Бедные морские котики и рыбки!
показати весь коментар
07.11.2020 16:46 Відповісти
Я здогадуюсь, чому Юля проголосувала бюджет. Юля з Пєцєю не сяде на одному гектарі, а вже точно не проголосує разом з цим лицеміром якийсь закон. Можна зрозуміти...
показати весь коментар
07.11.2020 16:55 Відповісти
Ванья, так що там про "відкати 300-400%" і про голосування ТЮ за "бюджет-катастрофу" (за її ж словами)? Вже вивчив питання? То розкажи, будь-ласка, що їй пообіцяли? Газ? Місце Шмигаля?
показати весь коментар
07.11.2020 17:28 Відповісти
Зесволочи довели страну до кризиса.
показати весь коментар
07.11.2020 16:58 Відповісти
Та ти шо ! Боятись вже мона? )))
показати весь коментар
07.11.2020 17:12 Відповісти
Комусь правда про ситуацію в країні (від кого б вона не надходила) очі ріже. Об*єктивно видно за останні 1,5 року "успіхи" влади і що наступники на порядок не кращі за попередників.
показати весь коментар
07.11.2020 17:34 Відповісти
Порошенко при тебе экономика росла и бюджет выполняли на 100% Пришла ЗЕлёная банда мародьоров и сразу же в первые пол года даже без всяких коронавирусов дефицит бюджета стал 50 миллиардов. Верните назад Порошенко, пусть опять ворует в бюджет.
показати весь коментар
07.11.2020 18:02 Відповісти
Не спіши, мудрий нарід ще не всі доляри з під матраса виніс. Не заважай слугам робити свою роботу! 😁
показати весь коментар
07.11.2020 20:18 Відповісти
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2882
показати весь коментар
07.11.2020 21:39 Відповісти
ФСБ - картинки,це дієва річ,але тільки для зашоренних і прокравшихся поросят.

Американський технічний гігант Facebook вилучив десятки фальшивих акаунтів,
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 241
показати весь коментар
08.11.2020 10:46 Відповісти
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2478
показати весь коментар
07.11.2020 22:30 Відповісти
Ты не плечо всегда подставляешь, а ногу подставляешь.
показати весь коментар
07.11.2020 23:46 Відповісти
Хтоб казав.

"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти",
"кровь от крови". Источник: https://censor.net.ua/n3117599
Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8101
показати весь коментар
08.11.2020 10:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 