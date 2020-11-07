Фракції, що підтримали бюджет, не бачать потрійної кризи в країні. Відповідальність на їхніх плечах, - Порошенко
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Проєкт Державного бюджету на 2021 рік не враховує того, що Україна перебуває у кількох кризах одночасно. А ті політичні сили, які підтримали провладну фракцію "Слуга народу", фактично об‘єднались у коаліцію і несуть відповідальність за розвиток ситуації в державі.
Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко в коментарі ТРК "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Цей бюджет є свідченням нерозуміння владою ситуації потрійної кризи, в якій опинилась країна. Це криза безпекова. І в умовах безпекової кризи бюджет передбачає скорочення фінансування ЗСУ і сектору безпеки. Не поліції, а сектору безпеки, ЗСУ. Чому? Це пояснив Кравчук: він вважає, що не треба озброювати армію, а треба вести капітулянські переговори. Це точно тактика Януковича. Це жахливо", – обурюється Порошенко.
"Друга криза – пандемія коронавірусу. Ви сподіваєтеся, що коронавірус припиниться до грудня цього року? Понад 200 людей помирають щодня. І ви нічого не закладаєте, продовжуючи далі дерибанити бюджет", – апелює до влади Порошенко.
"Криза економічна, бо ви не закладаєте нічого, крім того, де ви будете дерибанити, – щодо підтримки людей, приватного сектору, ФОПів", – перераховує Порошенко.
Він наголосив, що в таких умовах за такий проєкт бюджету "Європйська Солідарність" як опозиційна сила не голосувала.
"Завжди за бюджет голосують політичні сили, які на себе беруть відповідальність за долю країни і несуть цю відповідальність. Вони є владою. І кожен депутат, кожна фракція, яка проголосувала за цей бюджет, а раніше голосувала за призначення міністра, за призначення голови Нацбанку, за призначення керівника спецслужб – вони і є справжня коаліція, яку б опозиційну риторику вони б не вибрали", – вважає Порошенко.
Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність", на відміну від влади, має стратегію і знає, що робити. "Ми готові підставити плече, але не тоді, коли продовжується безглузда політика", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
То, что пишете вы, это просто чушь.
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть.
Пан м'яко стелить - твердо спати.
Лукаво грає на словах
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
У них,є свій пахан.
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Порошенко: у сфері реформ.Ми проголосували за 100%тарифи, попре те МВФ очікував лише 75%.Ми запустили реформу Держпідприемст.
Ми запустили реформу шодо цін на ліки,знявши всі перешкоди.
https://www.youtube.com/watch?v=GKfp0kEiaLI&fbclid=IwAR0GSrVCntgeMQDjZ0iiof5F0rGcDcOvsixIkqaOz_cx67oiu9RKF8bIwi4
До речі"ПР" це також дітище агента російських спецслужб Порошенко.
І зараз є агресія, але масштаб її інший, в 14 ж році була велика ймовірність втрати Україною територій аж до Дніпра, а на самому півдні до Одеси і Придністров'я...
В тому році шмаркля прийняла країну зі зростаючою економікою, ріст ВВП сягав 4,7 відсотки, зі збалансованим бюджетом, який виконувався, бувші колаборанти-запроданці сиділи по норам,були в бігах, а зараз становище майже катастрофічно у всіх сферах, для цього шмарклі та ЗеМанді було достатньо всього року їх старанної антиукраїнської, антидержавної діяльності.
Американський технічний гігант Facebook вилучив десятки фальшивих акаунтів,
які поширювали так званий "чорний піар" та образливий контент проти українських політиків під час президентських і парламентських виборів 2019 року.
Облікові записи були створені українським маркетинговим агентством Postmen, повідомляє Facebook журналістам 8 липня 2020 року.
Агентство поширює пропагандистський та образливий контент через свою мережу фальшивих облікових записів Facebook, яку вона створювала протягом багатьох років.
Загалом, підроблені акаунти пошти отримали майже 800 000 підписників з 2011 року.
Вони поширювали вміст, який, за оцінками Facebook, коштуватиме майже 2 мільйони доларів.!!!!!!!!!!!!!!!
У Facebook повідомили, що люди за фальшивими сторінками прослідкували за однією розповіддю:
Вони хвалили екс-президента України Петра Порошенка та принижували інших кандидатів.
https://www.kyivpost.com/technology/ukrainian-marketing-agency-postmen-spreads-propaganda-attacks-politicians-online-facebook-reveals.html?fbclid=IwAR1Z920iA3XSqi8FPa93a-ksn6AA9hZCBqxk7unwfiU-idB2JW9_DhqPZYU&cn-reloaded=1
"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти",
"кровь от крови". Источник: https://censor.net.ua/n3117599