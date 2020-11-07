За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський
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За 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Але Україна все ще має бойові втрати, тому важливо продовжувати рух у напрямку припинення війни та досягнення миру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять із половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з українського боку – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.
"Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату", – наголосив Зеленський.
Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе. "Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б жодних кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й із реальними кроками", – сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html.
Трехстороннее соглашение. Три стороны - Европейский союз в лице посла, Украина в лице второго президента, Россия в лице посла. Где здесь еще какая-то сторона?
Еще раз, чукча-юрист. Покажи мне где там надпись представители ОЛДРО или представители ЛНР и ДНР? Ну и, жду где. Если нет -- то тогда ты, батенька, обычный тупой пистун. С чем и поздравляю.
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А оккупированной территории стало больше.
Із 2018, 2014 чи 1943 роком?
за время прекращения огня ...количество погибших сократилось
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
это не просто словоблудие, это попытка желаемое выдать за действительность
Это знают и понимают все, кроме ЗеПрезидента и ЗеСлуг.
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Абсолютно в дирочку вєрно!
Цією фразою Зеленський сам себе трахнув.
вiйну називав вiйною, ворогом називав Росiю, а не ту сторону i не робив заяв, що
перший пункт Мiнських домовленостей виконано. А що до вiйны - будуть добровольцi.
не має бути поранених або вбитих якщо дійсно є режим припинення вогню...(а таких "тихих" днів було 2-3, а ночей - жодної).. тобто нема 103 днів без вогню... є наказ для ВСУ "не стріляти" (тільки якщо іхтамнети вже підійшли впритул... то краще загризти, щоб тихо - це я утрую, зрозуміло)...всі чекаємо коли дійсно перестануть шмаляти, щоби почути слова взаємовигідних перемовин, а не тільки вимоги терористів та шантаж з боку рашки...
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Valeri Chigirin, Yuriy Nikolayev, Дмитрий Панов cd9bde02
Переплутали головку члєна і головку на плечах. )))
МО на прозорро
А потім ми звернемо твою відповідь в трубочку, запресуємо, і засунемо тобі в дупу. Але про це пізніше.
Алекс Нойнець
Про це у Фейсбуці повідомляє Володимир Штурм, пише "Четверта студія".
Як повідомляється, Свинарик Олег 2000 року народження, родом з села Арламіаська Воля Мостимького району.
АЛЕ УСЕ ЛОГiЧНО. БАРИН поп МИРУ НЕ ХЧЕ, ХОЛУi ТЕ САМЕ.
Несомненно.