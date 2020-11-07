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Зеленський (17387) Донбас (21733) втрати (3817) перемир'я (779)

За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський

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За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський

За 103 дні дії встановленого з 27 липня режиму припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Але Україна все ще має бойові втрати, тому важливо продовжувати рух у напрямку припинення війни та досягнення миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"На жаль, є три бойові втрати за цей час, за 103 дні режиму припинення вогню. Абсолютної тиші немає, на жаль. Але якщо побачити реальні цифри, то розуміємо, що за ці 103 дні в п'ять із половиною разів зменшилася кількість обстрілів і вдесятеро – кількість загиблих українських військових", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зменшення кількості бойових втрат з українського боку – це результат роботи українських військових, дипломатів, делегації України в Тристоронній контактній групі та глави делегації Леоніда Кравчука.

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"Це початок шляху до відновлення нашої територіальної цілісності й до припинення війни. Без таких складних кроків не буде того бажаного результату", – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що встановлення миру на Донбасі можливе. "Без віри не можна перемогти. Без віри не можна жити. І без віри, я впевнений, усе було б заморожено, як і в попередні роки, і не було б жодних кроків уперед. Тому з цією вірою живемо. Але не тільки з вірою та словами, а й із реальними кроками", – сказав президент.

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Топ коментарі
+52
А ти ВСУ до кордонів з Польщею відведи, взагалі втрат не буде. Як і України, правда.
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07.11.2020 15:02
+34
А он вообще-то, насколько я помню, и есть военврач. И по ротации то тут, то там. И имеет полное право заявлять сказанное им. И при этом он прав на все 1000%. Напомню для забывчивых

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1902
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07.11.2020 15:19
+33
вслушайтесь
за время прекращения огня ...количество погибших сократилось
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
это не просто словоблудие, это попытка желаемое выдать за действительность
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07.11.2020 15:09
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А ти ВСУ до кордонів з Польщею відведи, взагалі втрат не буде. Як і України, правда.
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07.11.2020 15:02 Відповісти
Зачем отводить? Можно просто распустить, а оружие "шахтёрам" отдать.
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07.11.2020 15:06 Відповісти
Ти або маєш бути сам на передовій, або стули пельку
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07.11.2020 15:11 Відповісти
А он вообще-то, насколько я помню, и есть военврач. И по ротации то тут, то там. И имеет полное право заявлять сказанное им. И при этом он прав на все 1000%. Напомню для забывчивых

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1902
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07.11.2020 15:19 Відповісти
Ні. На передку я не був. Але так- я офіційно військовослужбовець.
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07.11.2020 15:36 Відповісти
Ок. Я просто помнил, что военный и врач.. Но это особенно ничего не меняет.
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07.11.2020 15:40 Відповісти
У нього і війни немає, а замість Росії агресором є "другая сторона".
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07.11.2020 15:04 Відповісти
За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5592
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07.11.2020 15:25 Відповісти
Так в минских соглашениях во втором пункте то сторона вооруженными формированиями ОРДЛО Украины называется.. что он должен говорить.?
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07.11.2020 15:43 Відповісти
Врешь. Миниские соглашения были заключены между Украиной, Европой и Рашей. ОРДЛО там тупо сбоку припеку без права подписи и права голоса. Что Зеля подписал в Париже от нас до сих скрывают. Знаем о предательстве только со слов Лаврова и Европы.
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07.11.2020 15:56 Відповісти
а проверить сложно? второй пункт читай внимательно.. https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html --- - для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html.
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07.11.2020 17:13 Відповісти
Еще раз. Подписи под документом видим? Кто там стороны трехстороннего соглашения?
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07.11.2020 17:38 Відповісти
Но та сторона черным по белому обозначена как вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины при этом а не армия Европы или РФ.
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07.11.2020 17:41 Відповісти
Для слепого:
Трехстороннее соглашение. Три стороны - Европейский союз в лице посла, Украина в лице второго президента, Россия в лице посла. Где здесь еще какая-то сторона?
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07.11.2020 17:53 Відповісти
Во втором пункте.. ты что слепой? Или ты считаешь что все кто подписался там стороны конфликта? Европейский союз по твоему тоже какая то сторона кроме посреднической? - нет. РФ и Европейский союз посредники между сторонами конфликта.. которые указаны во втором пункте про отвод войск где нет армии Европы и РФ.
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07.11.2020 18:18 Відповісти
Врешь. И очень тупо врешь Трехсторонние соглашение - все очень четко написано - Европа посредник и две стороны конфликта. И не надо тут такого тупого и дебильного вранья. Покажи мне где там надпись представители ОЛДРО или представители ЛНР и ДНР?
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07.11.2020 18:30 Відповісти
Нет уважаемый врешь как раз ты)) иначе во втором пункте была бы армия РФ а не вооруженные формирования ОРДЛО Украины.. РФ и Европа посредники а не участники конфликта)
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07.11.2020 18:53 Відповісти
Нам абсолютно до сраки, как вы уроды называете своих имбецилов "ихтамнетов". Да хоть интернационалистами, как в Корее, Вьетнами, Анголе и т.д. или "вагнеровцами", как в Сирии, Ливии и т.д.

Еще раз, чукча-юрист. Покажи мне где там надпись представители ОЛДРО или представители ЛНР и ДНР? Ну и, жду где. Если нет -- то тогда ты, батенька, обычный тупой пистун. С чем и поздравляю.
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07.11.2020 19:18 Відповісти
В смысле? Представители Порошенко подписались под официальным международным документов с четко обозначенной той стороной как вооруженными формированиями ОРДЛО но виноват кто то третий... ладно, проехали. я понял что с тобой говорить бесполезно.
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07.11.2020 19:29 Відповісти
Врешь. И снова очень очень тупо врешь. Ты обычный тупой пистун.
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07.11.2020 19:31 Відповісти
Сенс в тому, що мінськ підписував ваш фуйло.
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07.11.2020 21:31 Відповісти
Пистеть, не мешки ворочать
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07.11.2020 16:12 Відповісти
Война стала в 10 раз меньше! Ура!!! В. Зеленский
============
А оккупированной территории стало больше.
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07.11.2020 15:05 Відповісти
Зебіл забув сказати, з яким періодом він порівнював.
Із 2018, 2014 чи 1943 роком?
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07.11.2020 16:46 Відповісти
Украинское Приднестровье в Донбассе-не выход.
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07.11.2020 15:08 Відповісти
вслушайтесь
за время прекращения огня ...количество погибших сократилось
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
это не просто словоблудие, это попытка желаемое выдать за действительность
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07.11.2020 15:09 Відповісти
Если есть погибшие украинские воины - значит, прекращения огня не было, вообще.
Это знают и понимают все, кроме ЗеПрезидента и ЗеСлуг.
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07.11.2020 15:17 Відповісти
Таки да. Логика предателя.
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07.11.2020 15:20 Відповісти
Визодячи з логіки зелених: якщо не було вогню, то ті кого в десять раз меньше загинули від води. Тобто в втопилися??? Вибачте за цинізм.
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07.11.2020 15:35 Відповісти
во время прекращения огня...их не должно было быть вообще...как и самих выстрелов - раз это "прекращение огня"....или как????
********
Абсолютно в дирочку вєрно!
Цією фразою Зеленський сам себе трахнув.
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07.11.2020 16:58 Відповісти
Якщо вже 103 дні НЕ СТРІЛЯЮТЬ, то що вбиває українських воєнних, бубочка?
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07.11.2020 15:12 Відповісти
Таки да.

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2810
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07.11.2020 15:27 Відповісти
оно у сивохо взяло моду плитоноску заместо слюнявчика тягать За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8944
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07.11.2020 16:06 Відповісти
У зебіла гламурна фотосесія.
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07.11.2020 16:47 Відповісти
За это да, Зеленскому уважуха. Столько молодых ребятишек домой не в цинке вернулись.
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07.11.2020 15:13 Відповісти
За это да, Гитлеру уважуха. Столько молодых ребятишек домой не в цинке вернулись.
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07.11.2020 16:14 Відповісти
Всі коментатори бажають повномасштабної війни. Цікаво, чи всі коментатори вже записались добровольцями ???
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07.11.2020 15:16 Відповісти
Всi коментатори, я так думаю, бажають щоб президент говорив правду:
вiйну називав вiйною, ворогом називав Росiю, а не ту сторону i не робив заяв, що
перший пункт Мiнських домовленостей виконано. А що до вiйны - будуть добровольцi.
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07.11.2020 15:27 Відповісти
ні.. Ви не так зрозуміли.. або Вам хочеться так думати про тих, хто не любить напівправду...
не має бути поранених або вбитих якщо дійсно є режим припинення вогню...(а таких "тихих" днів було 2-3, а ночей - жодної).. тобто нема 103 днів без вогню... є наказ для ВСУ "не стріляти" (тільки якщо іхтамнети вже підійшли впритул... то краще загризти, щоб тихо - це я утрую, зрозуміло)...всі чекаємо коли дійсно перестануть шмаляти, щоби почути слова взаємовигідних перемовин, а не тільки вимоги терористів та шантаж з боку рашки...
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07.11.2020 15:29 Відповісти
Зеля, почитай хоть это...

Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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07.11.2020 15:16 Відповісти
Всё верно, правду сказал.
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07.11.2020 15:17 Відповісти
Щось лише три 00-зебота ************* за блазня. Не платять?
Valeri Chigirin, Yuriy Nikolayev, Дмитрий Панов cd9bde02

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7691
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07.11.2020 15:31 Відповісти
За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7853 посмотри на укрепления где наш бубочка фоткается новенькие мешки с песком новая деревяха только из под пило рамы ну и сетка не трёпанная а уж сетка не поржавевшая За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8649 За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6825 зашквар на зшкваре За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6351
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07.11.2020 16:09 Відповісти
Тварь .у него жизнь воина ВСУ статистика
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07.11.2020 15:21 Відповісти
мелкокалиберный предатель.
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07.11.2020 15:24 Відповісти
малокалиберный...)
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07.11.2020 17:15 Відповісти
Недообрізаний. Коли його обрізАли, то обрІзали не з того боку...
Переплутали головку члєна і головку на плечах. )))
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07.11.2020 18:09 Відповісти
это дело надо отметить
МО на прозорро

За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8589
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07.11.2020 15:35 Відповісти
За 103 погибших украинских военных сократилось в 10 раз За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1462 Если смотреть в мировом масштабе,то мы вообще живём в дружбе с Московией
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07.11.2020 15:39 Відповісти
Зе пытается решить свою проблему, а вот насколько данный способ решает проблемы Украины ?
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07.11.2020 15:51 Відповісти
Визодячи з логіки зелених: якщо не було вогню, то ті кого в десять раз меньше загинули від води. Тобто в втопилися??? Вибачте за цинізм.
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07.11.2020 16:01 Відповісти
Це якби Черчиль похвалився, що після втечі з континенту, де британцы залишили усю важку техніку і обладнання, стало гинути менше британських вояків. Або Алієв поставив би собі в заслугу, що після окупації вірменами Карабаху вже 30 років немає війни. Зеленський кретин, це вже достеменно.
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07.11.2020 16:04 Відповісти
А скільки км. квадратніх здали теріторії за цей термін ?
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07.11.2020 16:12 Відповісти
ЗЕленский, ты дегенерат и беспросветный дурак и к тому-же, трус и подлец.
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07.11.2020 16:13 Відповісти
Для меня он и премьер и прочие уже в стадии что был порошенко, уже не слушаешь что он там говорит знаешь что звиздешь все(
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07.11.2020 16:15 Відповісти
А как было бы хорошо, если бы погиб один ЗЕзидент...
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07.11.2020 16:16 Відповісти
А шо хотели ? Пацан в войске не служил,присяги не принимал ,папаху атамана натянул на шутовской колпак... Та и авторы его текстов такие же .
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07.11.2020 16:18 Відповісти
А может быть среди погибших есть родственники уклониста Зеленского? Тогда бы он запел по-другому.
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07.11.2020 16:19 Відповісти
А хто сказав, що кількістю загиблих військових, можна підмінювати поняття свободи та незалежності всього народу та держави вцілому?!
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07.11.2020 16:22 Відповісти
У меня сократилось количество абортов в 10 раз. Но вообще, я девственница
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07.11.2020 16:22 Відповісти
Шмаркля вонючая хочет установить здесь руський мир.
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07.11.2020 16:47 Відповісти
..сократилось.. погибших... - как о сокращении потока бабла говорит(((( - отправь в зону близких, и не волнуйся, стратег в шортиках....(((
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07.11.2020 16:56 Відповісти
103 дні брехні і цинізма---обстріли КОЖНИЙ день.Просто при владі мерзенні істоти,яки виросли на брехні
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07.11.2020 17:11 Відповісти
На виборчій дільниці я задам тобі п'ять питань. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку.

А потім ми звернемо твою відповідь в трубочку, запресуємо, і засунемо тобі в дупу. Але про це пізніше.

Алекс Нойнець
За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6268
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07.11.2020 17:17 Відповісти
ЗеЛох коли у відставку? Твої зашквари та байки вже ДІСТАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2020 17:19 Відповісти
Сьогодні, 7 листопада, о 6.00 год ранку, в районі станиця Половінкено, на Донбасі загинув Свинарик Олег.
Про це у Фейсбуці повідомляє Володимир Штурм, пише "Четверта студія".
Як повідомляється, Свинарик Олег 2000 року народження, родом з села Арламіаська Воля Мостимького району.
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07.11.2020 17:45 Відповісти
І скоротилася стаття витрат на ВСУ в Бюджеті на 2021 рік.
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07.11.2020 17:47 Відповісти
И ТОЛЬКО пЕСы НЕДОВОЛЬНЫ.
АЛЕ УСЕ ЛОГiЧНО. БАРИН поп МИРУ НЕ ХЧЕ, ХОЛУi ТЕ САМЕ.
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07.11.2020 18:00 Відповісти
Че,лахтинская тварь, впнок не хватает, ты аж в ЮАР заперсяч, урод?
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07.11.2020 18:13 Відповісти
Ще й зареєструвався півгодини тому, номер реєстрації За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 323477811, тут на гілці ще один такий є нещодавно зареєстрований - Valeri Chigirin, номер реєстрації За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 323477807.
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07.11.2020 18:24 Відповісти
"Сокращение числа убитых" - это достижение? Человеческие жизни измерять процентами - это как? При этом быть уверенным, что в этот "уменьшенный" процент сам не попадешь, иначе не искал бы защиты в суде от Звиробий.
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07.11.2020 18:03 Відповісти
"Сокращение числа убитых" - это достижение?

Несомненно.
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07.11.2020 18:04 Відповісти
Ну да, зеленые мрази это списывают на "неосторожное обращение с оружием" и на "небоевые потери".
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07.11.2020 18:14 Відповісти
Барышня не спрашивала про правдивость. Спросила достижение ли сократить число убийств.
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07.11.2020 18:31 Відповісти
Зе правду сказал. Перемирие работает.
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07.11.2020 19:44 Відповісти
Клоун есть клоун, только лохов разводить.
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07.11.2020 20:52 Відповісти
А це як розуміти:"прекращение огня "і" уменьшение погибших "???
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07.11.2020 21:42 Відповісти
Прочитал....Рыгнуть захотелось....Перемирие...Какие на х... потери?Словоблудие....Козлина кварталовская....
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07.11.2020 22:27 Відповісти
вазелиновые овцы хавают все, о чем бредит зе-клоун.
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08.11.2020 10:50 Відповісти
 
 