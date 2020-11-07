План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак
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Переговорний процес щодо припинення війни і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу триває на кількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надіслано пані Грау (спеціальній представниці чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау. – Ред.) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що його розгляд почнеться вже наступного тижня", – сказав Єрмак під час робочої поїздки з президентом України в Донецьку область.
Єрмак зазначив, що 10 листопада продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, а на 13 листопада домовилися про проведення відеоконференції радників глав держав "нормандського формату".
"Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в іншому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території", - повідомив керівник ОП.
Єрмак підкреслив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на сході країни. "Це є пріоритетом президента Володимира Зеленського, пріоритетом всієї команди", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
пиндец вояки...
ну с ним проще, там тока "Always" и бухай не хочу и сухонький...
так и хочется щелбан дать....
молотком.