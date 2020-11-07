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Донбас (21733) нормандська четвірка (1523) Тристороння контактна група (826) Єрмак Андрій (1228)

План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак

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План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників

Переговорний процес щодо припинення війни і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу триває на кількох майданчиках, і вже можна говорити про певні досягнення.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, останні події цього тижня – Україна представила свій план дій, який надіслано пані Грау (спеціальній представниці чинного голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау. – Ред.) у ТКГ. Тобто цей план дій передбачає всі необхідні умови щодо припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що його розгляд почнеться вже наступного тижня", – сказав Єрмак під час робочої поїздки з президентом України в Донецьку область.

Єрмак зазначив, що 10 листопада продовжиться робота Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, а на 13 листопада домовилися про проведення відеоконференції радників глав держав  "нормандського формату".

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"Я думаю, що ми теж розглянемо пропозицію української сторони. Продовжимо говорити і в одному форматі, і в іншому про такі важливі речі, як повернення наших людей, які сьогодні незаконно утримуються на непідконтрольній території", - повідомив керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на сході країни. "Це є пріоритетом президента Володимира Зеленського, пріоритетом всієї команди", - додав він.

Читайте також: Відеоконференція радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада, - Зеленський
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Топ коментарі
+6
План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
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07.11.2020 15:20
+5
План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 8695
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07.11.2020 15:24
+4
интересно какие дизайнеры шьют броники и рехтуют каски для бубы с ермаком?

пиндец вояки...
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07.11.2020 15:41
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План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
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07.11.2020 15:20 Відповісти
Гениально!!! План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5259
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07.11.2020 18:32 Відповісти
План Украины по Донбассу будет рассматриваться в ТКГ и в рамках общения советников нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 8695
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07.11.2020 15:24 Відповісти
чтобы приблизить мир на востоке страны. "Это является приоритетом президента Владимира Зеленского- у ЗЕбила все в приорите мы все увидили и поднятие зарплат в 4000$ и настане весна будем сажать- Портнов вернулся сразу- Мертвечук наглеет еще больше, пороховский Аваков который должен был покинуть и переизбран вновь чисто заслуга клоуна так как чисто его парламент с его одобрения оставил на посту Авакяна кто не давал и на Порошенко уже не свалиш как любят Зебилы постоянно доказывать -так Порох Авакова назначил так Мертвечук при Порохе был и не посадили(это чему многие укоряли Пороху так оно и есть 5 колонну он должен был бы посадить но не сделал)-ну так теперь ваш чисто парламент ваш прокурор кто вам не давал или не дает сейчас посадить Мертвечука назначить другого министра мвд?
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07.11.2020 15:37 Відповісти
интересно какие дизайнеры шьют броники и рехтуют каски для бубы с ермаком?

пиндец вояки...
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07.11.2020 15:41 Відповісти
те что и сивохе План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 644
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07.11.2020 16:10 Відповісти
а чем сивоха не зеленый обоссанец?
ну с ним проще, там тока "Always" и бухай не хочу и сухонький...
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07.11.2020 16:22 Відповісти
не ну если в тгке - дило буде.
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07.11.2020 15:59 Відповісти
План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8646 План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5594
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07.11.2020 16:15 Відповісти
Интересно, где этот окоп? Где-то под Киевом? План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6607
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07.11.2020 17:59 Відповісти
А хіба його можна відравить у відставку імпічментом або є якась надія, що він сам піде? На обидва запитання відповідь НІ.
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07.11.2020 16:00 Відповісти
олігархи захочуть - зроблять йому відставку . а Вони вже захотіли - Юльку підтягують.
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07.11.2020 16:12 Відповісти
Як на мене, то що ОДИН, що ІНША однаковісінькі по коефіцієнту корисної дії. Тільки ця ще й хитра... для себе. Пенсіонні накопичення буде скирдувать.
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07.11.2020 17:26 Відповісти
Бєня відтягнув питання припинення розвалу конституційного устрою закону Дубінського, а в цей час піаряться ЄРМАКОЗРАДНИКИ з ОПи , Резніков їм щось роповідає, що треба спочатку стратегію прийняти по Дірках перед виборами там... Що творить в цьому ЗЕленому борделі? Олігархи- Кремль- коаліція?
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07.11.2020 16:16 Відповісти
на етого кацаповоенного без слез смотреть невозможно.
так и хочется щелбан дать....
молотком.
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07.11.2020 16:32 Відповісти
ясно что армения и азербайджан ярые враги... а виноваты армяне по д руководством *********...а ********* как всегда я не я\. и хата не моя, нашихтамнету.... суки подлая ******** пересрала всех соседей вокруг себя поразвязывала военные конфликты и сидят себе твари... настамнету... а армяне теперь враги всем даже УКРАИНЦАМ, ведь они помогали отжимать крым... орут досих пор крымнаш. как и русские.... ну и ООН они против УКРАИНЫ и за днр ордло они....ну и чего достигли идиоты когда пошли на поводу у рашки? потеряли всех соседей и отношения с ними...
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07.11.2020 16:46 Відповісти
Интересно в какую сумму бюджету рф обходится этот гауляйтер Украины, ермак-козырь?
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08.11.2020 01:07 Відповісти
План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 662
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08.11.2020 14:32 Відповісти
 
 