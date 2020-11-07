Нацполіція після обстрілу консульства в Харкові бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії

Національна поліція України візьме під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в країні.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом буде взято під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, які перебувають на території України, до терпимості і толерантного ставлення один до одного", - заявив Клименко.

Рішення було прийнято через обстріл будівлі консульства Азербайджану в Харкові.

"Поліція зробить все для того, щоб затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, і спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави", - підкреслив Клименко.

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