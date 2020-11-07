Нацполіція після обстрілу консульства в Харкові бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії
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Національна поліція України візьме під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в країні.
Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом буде взято під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, які перебувають на території України, до терпимості і толерантного ставлення один до одного", - заявив Клименко.
Рішення було прийнято через обстріл будівлі консульства Азербайджану в Харкові.
"Поліція зробить все для того, щоб затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, і спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави", - підкреслив Клименко.
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он в их плятской шобле с харьковских времен трется
для прикрытия - армянская диаспора, по факту - заказные убийства, рекет, грабежи, наркота, работа на фсб
Тварье вонючее. Ничем не лучше лаптееногих.
Народец-тридварас
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023