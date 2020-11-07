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Новини Політика України
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Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков

Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради вже навесні 2021 року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Під час поїздки в Донецьку область, де президент України Володимир Зеленський із послами іноземних держав відвідав підготовлений до відкриття 10 листопада КПВВ "Щастя", Резніков зазначив, що аналогічні сервісні хаби вже наступного року відкриють на всіх КПВВ. Найближчим часом заплановано відкриття сервісного хабу в Новотроїцькому, а також буде модернізовано хаб на Чонгарі - на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

"І це лише крапля в морі. Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію", - розповів міністр.

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Резніков зазначив, що ця стратегія концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть. Вона включатиме розвиток областей трьома шляхами: створення умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету; фінансування за рахунок міжнародних донорів і організацій.

Віцепрем'єр розповів, що стратегія розвитку Донбасу буде орієнтована на створення комфортних умов для населення і збільшення робочих місць, а основою економічного зростання мають стати місцеві громади. "Економічний розвиток Донбасу не можливий без розвитку громад, які, зокрема, перебувають безпосередньо на лінії дотику з тимчасово непідконтрольними уряду територіями", - зазначив чиновник.

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Резніков також нагадав, що реалізується низка проєктів, у центрі уваги яких інтереси наших громадян. Це і "Вода Маріуполя", і житлові проєкти з KfW та безпосередньо урядові, проєкти із іншими нашими міжнародними партнерами. У плані – великі інфраструктурні проєкти: розвиток залізниці, енергетичної сфери.
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Топ коментарі
+7
Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной. Развитие остальной Украины нас не интересует, - Резников
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07.11.2020 15:33
+5
Шо, опять!!! Кормить этих тварей! Они войну притащили в Украину!!! Пока не сдохнет в той резервации вся эта падаль - ни копейки!!! Сначала "напалмом"... а потом развивать, а не восстанавливать ! Зачем восстанавливать ту рухлядь? Сборище идиотов, а не власть...
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07.11.2020 15:41
+5
Хто руйнував,той нехай і розбудовує. Всі питання до будівельника *****.
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07.11.2020 15:47
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...де не набере голосів.
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07.11.2020 15:30 Відповісти
Кравчук вибори вже весноє пообіцяв , у березні - чи весна почнеться з лютого? Чи Резніков у відставку зібрався?
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07.11.2020 15:42 Відповісти
В кого одягаються ці слуги?
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07.11.2020 15:31 Відповісти
У Гришки Армяна (конт.#66)...
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07.11.2020 15:38 Відповісти
Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной. Развитие остальной Украины нас не интересует, - Резников
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07.11.2020 15:33 Відповісти
Размечтались!..
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07.11.2020 15:34 Відповісти
Весна прийде, брехати будемо...
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07.11.2020 15:36 Відповісти
Резнікова буде винесено в Ростов, назавжди.
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07.11.2020 17:40 Відповісти
это и есть план Б для лохов в Украине ? Вату уже из ОРДЛО выгнали ,х стратеги ?)
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07.11.2020 15:38 Відповісти
АЛЬООО - СТРАТЭГИЯ ВЕСНОЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ? Весна прыйдя Ермак выборы ж провэдэ!
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07.11.2020 15:38 Відповісти
Чи стратегія 1 березня а вибори 31-го? Ви там шо? ОЗеленіли всі від букви Х ?
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07.11.2020 15:39 Відповісти
Шо, опять!!! Кормить этих тварей! Они войну притащили в Украину!!! Пока не сдохнет в той резервации вся эта падаль - ни копейки!!! Сначала "напалмом"... а потом развивать, а не восстанавливать ! Зачем восстанавливать ту рухлядь? Сборище идиотов, а не власть...
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07.11.2020 15:41 Відповісти
Хто руйнував,той нехай і розбудовує. Всі питання до будівельника *****.
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07.11.2020 15:47 Відповісти
Європа не дасть.
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07.11.2020 15:56 Відповісти
Виразить озабочєность?
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07.11.2020 16:16 Відповісти
Або недієву санкцію намалюють.
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07.11.2020 16:19 Відповісти
Да вы,блеать стратегию развития Украины не представили спустя полтора года. Зелень тупорылая. О каком "дамбазе" речь?
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07.11.2020 16:04 Відповісти
будет/-любимое слово кодлана Коломойского.
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07.11.2020 16:06 Відповісти
А давайте запустим КНР- Киевскую Народную Республику? Представляете - тут вам и СЭЗ, и программы развития, и депутаны в заложниках😁😁😁
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07.11.2020 16:09 Відповісти
Стойте, стойте...

Кравчук же уже 21 марта 2021 года собирался выборы в ДНР проводить. А вы только в ВР этот бред собираетесь в марте на рассмотрение вынести. Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной, – Резников - Цензор.НЕТ 5099
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07.11.2020 16:14 Відповісти
финансирования развития за счет государственного бюджетаИсточник: https://censor.net/ru/n3229682------------------------------------ОГОГО!Точняк, епоха бідності для каламойскава закінчилась.
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07.11.2020 16:24 Відповісти
Що це за дуповилизування владою регіону сепаратистів?
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07.11.2020 16:26 Відповісти
Ці недоумки надіються дотягти до весни?
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07.11.2020 16:33 Відповісти
Резников отметил, что аналогичные сервисные хабы уже в следующем году будут открыты на всех КПВВ.--хабы указывают.что Украину собираются втягивать обратно в рашистский оккупационный топляк.Почему же ордло не строит аналогичные хабы ,для удобства граждан.которые навещают Украину...?
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07.11.2020 16:38 Відповісти
Як контроль над кордоном буде у України треба зробити це - ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ МОЖНА ВВЕСТИ У СКЛАД ХАРКІВСЬКОЇ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ І ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.
ДОСИТЬ ДОНБАСЬКОГО СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков - Цензор.НЕТ 427
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07.11.2020 17:58 Відповісти
краще б вас виносили по одному чи гуртом.
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07.11.2020 18:01 Відповісти
НЕ мытьем так катаньем стараються пропихнуть по указке Путина особый статус. Сначала провели опрос. Но даже в нелегальном ручной опросе они побоялись опубликовать о том что население якобы поддерживает свободную зону в Донбассе!

Теперь они под другим соусом это подают
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07.11.2020 21:41 Відповісти
 
 