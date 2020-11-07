Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков

Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради вже навесні 2021 року.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Під час поїздки в Донецьку область, де президент України Володимир Зеленський із послами іноземних держав відвідав підготовлений до відкриття 10 листопада КПВВ "Щастя", Резніков зазначив, що аналогічні сервісні хаби вже наступного року відкриють на всіх КПВВ. Найближчим часом заплановано відкриття сервісного хабу в Новотроїцькому, а також буде модернізовано хаб на Чонгарі - на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

"І це лише крапля в морі. Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію", - розповів міністр.

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Резніков зазначив, що ця стратегія концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть. Вона включатиме розвиток областей трьома шляхами: створення умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету; фінансування за рахунок міжнародних донорів і організацій.

Віцепрем'єр розповів, що стратегія розвитку Донбасу буде орієнтована на створення комфортних умов для населення і збільшення робочих місць, а основою економічного зростання мають стати місцеві громади. "Економічний розвиток Донбасу не можливий без розвитку громад, які, зокрема, перебувають безпосередньо на лінії дотику з тимчасово непідконтрольними уряду територіями", - зазначив чиновник.

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Резніков також нагадав, що реалізується низка проєктів, у центрі уваги яких інтереси наших громадян. Це і "Вода Маріуполя", і житлові проєкти з KfW та безпосередньо урядові, проєкти із іншими нашими міжнародними партнерами. У плані – великі інфраструктурні проєкти: розвиток залізниці, енергетичної сфери.