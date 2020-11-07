УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9646 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
2 450 11
Івано-Франківська область (723) Слуга народу (2544)

Нардеп "Слуги народу" Андрійович склав мандат у зв'язку з обранням мером Надвірної

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Народний депутат України (фракція "Слуга народу") Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з обранням його на посаду міського голови Надвірної (Івано-Франківська обл.).

Фотокопію заяви він опублікував на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Працюючи у Верховій Раді України, серцем і душею завжди був у своєму рідному краї", - написав Андрійович.

Нардеп Слуги народу Андрійович склав мандат у звязку з обранням мером Надвірної 01

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, за Андрійовича на виборах міського голови Надвірної проголосували 7097 виборців (62,24%).

В.о. міського голови, секретар міськради Тарас Пекарський у виборах участі не брав.

Також читайте: Голів Одеської, Сумської та Івано-Франківської ОДА звільнено за власним бажанням
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надвірна обрала СН! Дурні гуцули.
показати весь коментар
07.11.2020 15:29 Відповісти
та нє, не дурні, вирвали з лап зебілів, забрали назад свого мера. Він же до обрання нардепом з 2006-го року - мером там працював.
показати весь коментар
07.11.2020 16:00 Відповісти
Хороша людина в служки не піде.
показати весь коментар
07.11.2020 17:20 Відповісти
На місцях люди нічого не рішають. сумно(((
показати весь коментар
07.11.2020 15:41 Відповісти
"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае"
а шо поперся в Раду если сердцем и душой всегда был в своем родном крае?
показати весь коментар
07.11.2020 15:51 Відповісти
бо крім серця й души має ще шлунок
показати весь коментар
07.11.2020 17:59 Відповісти
Удивительно. Депутаты под Куполом, такие лапочки, ходят-бродят,клуб игрушек, играются в компе и разные селфи, переговариваются со своими спонсорами, с папиками, им равнобедрено на всех тех, кто на трибуне законы продвигает,можно и спиной к разумкову, ему то же пофиг, разве, что когда проголосить , когда не хватает моноголосов, подплечники рядом, купленые , недорого. Не стыда и не совести. Не было и нет. У всех депутатов. Можеть быть, их ну нафиг?
показати весь коментар
07.11.2020 16:17 Відповісти
Гуцули зелені були, зелені залишились. Видно kaцanu за 45 повоєнних років, відпочиваючи кров перемішали. Хлопи постійно на заробітках.
показати весь коментар
07.11.2020 17:15 Відповісти
Покурвились гуцули в надії на "халяву"
показати весь коментар
07.11.2020 17:18 Відповісти
ЭТО ЧИСТАЯ ПОБЕДА пЕС ..... 😂😂😂
показати весь коментар
07.11.2020 17:50 Відповісти
 
 