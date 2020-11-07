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Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори:

Президент, який захопив владу в Білорусі, Олександр Лукашенко назвав вибори в США ганьбищем і знущанням над демократією.

Про це він заявив журналістам під час відвідування Білоруської АЕС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Оплот демократії ... Ви подивіться, що робиться з цими виборами (в США. - Ред.). Це ж ганьбище, знущання над цією демократією ... Але такої ганьби, такого приниження американців... Треба було потренуватися, щоб створити... " - сказав Лукашенко.

Він вважає, що вимагати проведення повторних виборів потрібно не у Білорусі, а у США. Однак самопроголошений президент сумнівається, що міжнародні організації здатні на таку реакцію. Але впевнений, що повторні вибори там слід вимагати негайно. Тому що у країні порушили все, навіть внутрішнє законодавство.

Лукашенко також висловився щодо країн, в яких також тривають масові протести незгодних з владою: "Кинув камінь у нас - бумерангом отримав сам".

Також дивіться: Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано". ВIДЕО
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Топ коментарі
+107
Гавно разбушевалось...аж пенится..
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07.11.2020 16:05
+82
Конченный дегенерат
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07.11.2020 16:10
+55
Ай,какое горе...Нас критикует уссатое чмо, которое аж целое никто и звать никак. Лукашенко заявил, что в США нужны перевыборы: "Позорище, издевательство над демократией" - Цензор.НЕТ 708
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07.11.2020 16:17
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прикольный колхозник
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07.11.2020 18:26 Відповісти
Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією" - Цензор.НЕТ 7392
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07.11.2020 18:28 Відповісти
Joseph R. Biden JR. elected 46th President.
тут точка.
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07.11.2020 18:28 Відповісти
що кремлівське **** бабло дало, що воно скавчить другий день?
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07.11.2020 18:30 Відповісти
на Fox скорбные клювы попугаев и невнятное нытье за несправедливость.
таким рожам не подают....
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07.11.2020 18:32 Відповісти
🤣
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07.11.2020 18:33 Відповісти
Как белорусы терпят этого скота.
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07.11.2020 18:37 Відповісти
говорят, что он ежедневно устраиваил нравоучения, единоличные пресконференции и пропагандонские шабаши и пионерские линейки, где все стояли в шеренге по стойке "Смирно". Как такое можно выдержать в 21 веке?
Устроил Лука Бульбабульмухамедов в центре Европы Бульбостан.
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08.11.2020 01:24 Відповісти
ЗАЧЕМ ЦЕНЗОР ПОКАЗЫВАЕТ ЭТО ТУПОЕ СТАРОЕ СОЗДАНИЕ !?)
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07.11.2020 18:37 Відповісти
Delusional clown
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07.11.2020 18:37 Відповісти
Говорящая картошка путина?
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07.11.2020 18:38 Відповісти
И это сказал 2-% который дорисовал себе 70 или 80-%
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07.11.2020 18:39 Відповісти
хуцпа?
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07.11.2020 18:42 Відповісти
Вот же наглые скоты эти постсовковые диктаторы. Сам, ЧМО, вцепился во власть уже 24 года, людей пакует сотнями, и тоже туда же. Советы раздавать.
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07.11.2020 18:43 Відповісти
Приморожений бульбосос, скоро зачинять козла в буцегарні, щоб не булькав.
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08.11.2020 13:44 Відповісти
Примітив .
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07.11.2020 18:44 Відповісти
Ну шо тут дальше темнить . Байден побеждает . У росиян от этого и от телевизора в глазах всё-равно мерещится путин . Так вот , . Если ( на 99 % ) президентом США станет Байден , то вицепрезидентом может стать Камала Харрис , - это сенатор от Калифорнии , которая прямо обвинила росию в сбитии МH - 17 и обещала поддерживать Украину , и усиливать сотрудничество между государствами , чтобы развивать ВС Украины ... . ))
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07.11.2020 18:49 Відповісти
сталін теж говорив про демократію. в результаті убив десятки міліонів власного народу
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07.11.2020 18:55 Відповісти
Забыли спросить мнение вечного председателя колхоза .
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07.11.2020 19:07 Відповісти
Это хуцпа от картофельного фюрера.
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07.11.2020 19:08 Відповісти
Тост Дебила за столом всего мира.
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07.11.2020 19:15 Відповісти
шютка юмора
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07.11.2020 19:52 Відповісти
Знайшов свій старий фотожопчик. Ну, майже в тему. )))
Головне, - тут морди прикольні вийшли...

Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією" - Цензор.НЕТ 6624
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07.11.2020 20:09 Відповісти
Вообще уже крышу сорвало. на белое говорит- черное, а на черное-белое.
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07.11.2020 20:10 Відповісти
Тарган,заткнись,бо дивитись на тебе без ненависті не можливо,а це підіймає тиск!
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07.11.2020 20:14 Відповісти
Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією" - Цензор.НЕТ 1243
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07.11.2020 20:23 Відповісти
Это называется ТРОЛЛИНГ, левел 90)))
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07.11.2020 20:27 Відповісти
От мочит)))
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07.11.2020 20:39 Відповісти
у Луки- кукуха в чердаке крякнула окончательно Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією" - Цензор.НЕТ 4254
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07.11.2020 21:03 Відповісти
Говно, узурпировавшее влвсть, фальсифицировавшее выборы, поучает нормальных. Кранты... Однако похоже, что таким, как бацька (он это понимает), путлер, зеле-шмаркля, орбан, трампуша, качинский и т.п. приходит конец... Ждем-с.
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07.11.2020 21:34 Відповісти
Саша , байден такими же методами вернулся во власть. Такого позорища с выборами в США я не ожидал .
https://www.youtube.com/watch?v=K9NMVI5Pt40
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08.11.2020 00:32 Відповісти
похер, на войне с Путеным все методы хороши
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08.11.2020 07:13 Відповісти
Чья бы крова мычала....
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07.11.2020 22:06 Відповісти
Лукашенко видать сильно глубокую затяжку хватнул, повело конкретно.
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07.11.2020 22:10 Відповісти
чем бацька ударился? темячком? или между рог ему кирпичем зарядили - бредет неадекватно...
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07.11.2020 22:43 Відповісти
Тихановская поздравила Байдена с победой . Значит по местечковым понятиям байден путинская консерва .
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08.11.2020 00:33 Відповісти
консерва под прикрытием в " любви " к Байдену. Да и бацька шо в лужу сделал. Главное, шо оба с любовью к хутину.
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08.11.2020 01:38 Відповісти
ДеBill фуйловська консерва, нігер тебе побери.
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08.11.2020 13:47 Відповісти
вдруг вассальный диктатор позаботился о демократии в США
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08.11.2020 07:11 Відповісти
все знают что настоящая демократия только в РФ и ее регионе - Бялорусии. Как такое тебе - Илон Байден!?
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08.11.2020 07:16 Відповісти
ржу не могу.
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08.11.2020 10:46 Відповісти
Агония перед перевыборами !!!
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08.11.2020 10:48 Відповісти
СКАЗАЛ БАТЬКО И ВСРАВСЯ )))
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08.11.2020 12:27 Відповісти
Це диво - ТРУП розмовляє Лукашенко заявив, що в США потрібні перевибори: "Ганьбище, знущання над демократією" - Цензор.НЕТ 1781
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08.11.2020 12:53 Відповісти
Трамп доказывает, что он не проиграл свои 3-5%, а Лукашенко воюет за свои 80% выиграша!
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08.11.2020 13:04 Відповісти
Кремлёвская шестёрка озвучила настроения кремлёвского карлика - владычица мокшанских болот недовольна выбором американского народа.... Значит, Байден - именно тот, кто нужен мировой политике, Украине для стабильного миропорядка...
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08.11.2020 14:37 Відповісти
Он сказал :"Позоришше!"
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08.11.2020 14:47 Відповісти
всё правильно сказал
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08.11.2020 16:29 Відповісти
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