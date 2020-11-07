Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна відновить контроль над ділянкою державного кордону в Донецькій і Луганській областях в повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні", – сказав Президент і закликав Держприкордонслужбу "готуватися до цього дня".

Володимир Зеленський наголосив, що державний кордон – це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

Тому, за його словами, потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

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"Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними", – наголосив Президент.