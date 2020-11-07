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кордон (3086) Зеленський (17387) прикордонники (946) Донбас (21733)

Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна відновить контроль над ділянкою державного кордону в Донецькій і Луганській областях в повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Це необхідна безпекова передумова для розгортання наступного позитивного політичного процесу в Донецьку та Луганську. Саме наші прикордонники будуть тими, хто засвідчить, що деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей відбулась вповні", – сказав Президент і закликав Держприкордонслужбу "готуватися до цього дня".

Володимир Зеленський наголосив, що державний кордон – це перший рубіж, на якому держава має бути максимально ефективною.

Тому, за його словами, потрібно ще дуже багато зробити, щоб кордони України були модернізовані, забезпечені всіма технічними та інформаційними інструментами для захисту від ворога.

Також читайте: За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський

"Жодного слабкого місця на кордоні не має бути. Для нас це не просто питання економіки та протидії контрабанді. Це стратегічне питання для національної безпеки України. Гібридне протистояння, яке продовжується, створює особливі загрози. І ми чи не єдині у Європі, хто справді вміє протидіяти таким загрозам. Ми вміємо бути сучасними, ми вміємо бути ефективними", – наголосив Президент.
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Топ коментарі
+52
Жаль, не существует ответственности за пустопорожний треп и дачу ложных обещаний.
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07.11.2020 17:18
+38
Цю неадекватну четвірку ( лу, пу, зе і тря ) об'єднує одне: вони починають брехати з першого ж звуку і букви
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07.11.2020 17:18
+35
Пустопорожний треп..ни о чем..
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07.11.2020 17:23
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Перейменувати окупантів в народну міліцію Донбасу з особливим статусом і- ву а ля кордон наш! Тільки утримувати колаборантів та відбудовувати зруйноване буде Україна власним коштом.
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07.11.2020 20:10 Відповісти
мели, Емеля, твоя неделя...
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07.11.2020 20:15 Відповісти
Айкосы говорите курит?... Что то я в этом сомневаюсь сильно....
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07.11.2020 20:17 Відповісти
зеленского привели к власти что бы землю продать а не войну остановить .если земля будет немецкой или американской то война сама закончится .они уже договорились и с россией и сфранцией и с германией .француам одесская обл немцампромышленные обл росси и юг до крыма .
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08.11.2020 08:11 Відповісти
Вы видимо тоже не Айкосы курите ))))
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08.11.2020 09:56 Відповісти
Зрання вже глюки ??
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08.11.2020 10:37 Відповісти
При зеленском мы получим примерно такой же контроль границы как сейчас получили всеосяжне припинення вогню.
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07.11.2020 20:24 Відповісти
Чому про Крим ні слова? Відновлення Донбасу за рахунок України?Де риторика про репарації ? Ой не той шлях,не той!
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07.11.2020 20:37 Відповісти
Байден цього обкуреного членопіаніста скоро на місце поставить.
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07.11.2020 20:44 Відповісти
Карго-культ Байдена.
Байден плутає онучку з сином і скоро буде ходити під себе.
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07.11.2020 22:03 Відповісти
Точно! Він після Трампа буде найстарішим Презом США. Це явна криза у політичному житті амерів - дідуганів до влади просувати.
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08.11.2020 10:39 Відповісти
нам бы такого "дедугана"...
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08.11.2020 12:20 Відповісти
как только это случится - президентом станет Вице-президент. Баба - афроамериканка)) жду с нетерпением, в предвкушении взрыва ватных пердаков))
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08.11.2020 12:20 Відповісти
Не только ватные. Местные "патриоты" тоже на Марс полетят на 3-й космической скорости.
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08.11.2020 12:37 Відповісти
про який кордон бубочка мукає? Про той, що відділяє ОРДЛО від України, чи про той, що відділяє Україну від козлостану??
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07.11.2020 20:46 Відповісти
Ну ... Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1515 Державний кордон, наразі, тільки один. Все інше - лінії розмежування.
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08.11.2020 10:40 Відповісти
про це знають ті, хто вважає Україну своїм домом, бореться за її незалежність. А от на рахунок "нашого" президента я не впевнена, що він має таку саму позицію.
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08.11.2020 11:07 Відповісти
Украина возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях, надо готовиться к этому дню, - Зеленский .

Вовочка, если Минюст не поставит телевизоры во все тюремные камеры, ты этого не увидишь 😄🤣
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07.11.2020 20:54 Відповісти
Мечтатели бывают двух типов: Кремлёвские и Криворожские...
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07.11.2020 21:27 Відповісти
Дурень думкою живе
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07.11.2020 21:46 Відповісти
Коли воно надіне форму вітчизняного виробника?
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07.11.2020 21:51 Відповісти
Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9526
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07.11.2020 21:54 Відповісти
Франки і Франція.
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07.11.2020 22:10 Відповісти
Франко і Франція.
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07.11.2020 23:50 Відповісти
Среди меня нет возражений против восстановления контроля за упомянутым участком границы. Но среди меня же притаился ехидный вопрос - а проинспектированное отделение пограничной службы "Рассыпное" к тому времени каким количеством пенсионеров успеет пополнить ветеранскую организацию пограничников - отделением, взводом, ротой, батальоном...?
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07.11.2020 22:23 Відповісти
Між Президентом України та обкуреним коноплею прірва яку обкурений ніколи не подолає а буде перетворюватись на озлоблене щеня.
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07.11.2020 22:29 Відповісти
А у меня уверенность, что президент свой срок не добудет. Надо готовится к этому дню)
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07.11.2020 22:40 Відповісти
Ваши слова, да Богу в уши. Это зеленое дерьмо достало....
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07.11.2020 23:19 Відповісти
Опудало в кашкеті.
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07.11.2020 23:23 Відповісти
Миротворча операція

Операції з примушення до миру проводяться за відсутності згоди сторін конфлікту введенням міжнародних санкцій та застосуванням військової сили з метою припинення збройного конфлікту і примушення ворогуючих сторін до встановлення перемир'я.
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08.11.2020 01:44 Відповісти
про шо воно несе, когда уже наметило очередное разведение?
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08.11.2020 01:53 Відповісти
"отведение" -(прим.авт)
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08.11.2020 07:43 Відповісти
Ну і що ж він плете, уже і не смішно. За цей пункт мінських угод пустопорожня розмова уже 6 років і поступу ні на 1 метр, тільки відвід армії назад від лінії розмежування, бо для Верховного "главное шоб не стрелять". Але коли стратегія повернення Донбасу до 2050 року, то може колись так і буде, коли нас уже не буде, або "ішак здохне" . Для того щоб взяти під контроль українсько-російський кордон, треба хоча б вийти спочатку на лінію розмежування за мінськими угодами, а він і того не розуміє, а потім оточити і забрати Горлівку і перекрити дорогу на Донецьк і так поступово, спочатку поставити питання про повернення областей, які передав Хрущов Росії (звичайно ніхто не поверне, а тому Крим споконвічно український) і відстоювати це на міжнародній арені, альянс з Ердоганом та військова сила НАТО в Чорному морі зможе утримати баланс сил . Тільки введення світовою спільнотою жорсткого ембарго проти РФ може спонукати путіноідів забратись з України, а не "потік північний -2 чи південний". Саме через це загравання "інтересами економіки" та шкурні інтереси Європи доси підтримують "велич" московського карлика .
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08.11.2020 09:10 Відповісти
Я, извиняюсь! Это только у меня такое стойкое ощущение, что в последнее время мы живем в каком-то сумасшедшем доме? Или я не одинок в своих догадках?
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08.11.2020 10:27 Відповісти
Нічого особистого ... Це все емоції грають. Особливо у інтернет-спільноти.
Якщо вийти на свіже повітря, або на передок, то сприймається по іншому.
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08.11.2020 10:45 Відповісти
Дякую! Ви мене хоч трохи заспокоїли. Ато від цих "зелених ініціатив" вже мізки закипають.
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08.11.2020 11:16 Відповісти
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе
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08.11.2020 11:13 Відповісти
Опять с параши тонну кокса зебилу подогнали.
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08.11.2020 11:28 Відповісти
где знаки различия у этого "главного" поца?!
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08.11.2020 12:46 Відповісти
Забув на клавішах рояля
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08.11.2020 12:55 Відповісти
кто-нибудь объяснит этому клоуну что возвращение страны к прежним кордонам достигается только военными действиями.... все остальное фантастика и его личные хотелки. ***** никогда не отдаст за просто так то что уже захапал и понимает он только силу ( учитесь у айзеров, как они упорно и безкомпромистно возвращают свою территориальную целостность). кстати, как недавно напомнил вицик Резников, в начале декабря истекает срок (1 год) от обещания нашего гаранта закончить войну в бамбасе. помните он говорил что уйдет если затгод не закончит войну. так что you wellcome в отставку клоун! а не надо было обещать! утрите слюни 73% дебилов!!!
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08.11.2020 12:57 Відповісти
Наркозебила опожоповци покусали.
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08.11.2020 12:59 Відповісти
Все как всегда - вода мокрая, ветер дует, сонце светит и Зеленский дегенерат. Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1814
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08.11.2020 13:15 Відповісти
Один пять лет п#здел насчёт освобождения.Теперь другой мечтатель.Панове Президенты.Вы не Хорваты и не Азербайджанцы.Лучше сохраняйте то что было освобождено героями.
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08.11.2020 13:16 Відповісти
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина возобновит контроль над участком государственной границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме. Источник: https://censor.net/ru/n3229690

Точно - як Зе влада роздасть всім бурятам і кацапам українські паспорти то Донбас стане українським Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4120 А сєпарські і кацапські війська можуть назвати міліцієй Донбасу

Логіка лохотронська з роликів МММ
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08.11.2020 13:27 Відповісти
"Ни одного слабого места на границе не должно быть."
***
"Велике будівництво" - стіна, канал з крокодилами і вежі з огнеметами.
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08.11.2020 13:30 Відповісти
Может и возобновим границы Украины в полном объёме, но уже точно не при зеленском!! При этом клоуне, .дай бог хотя бы эти границы сохранить!!
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08.11.2020 13:34 Відповісти
Та да. "Проста перестать стрелять!"
Як задовбав цей піаніст!..
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08.11.2020 13:42 Відповісти
вовик а ты у пукина это в беньках увидал что он лугандон тебе отдаст или его членосос медведчук тебе это наблевотил --- президент как минимум должен дружить с головой . а ты явно не дружиш --- позвони пороху пусть он тебя просветит по внешней и внутренней политике . чтоб ты меньше позорил и нас и себя
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08.11.2020 14:05 Відповісти
Чем хуже дела в стране, чем больше своих интересов мы сдаем врагу, тем оптимистичней звучат речи о возврате оккупированных территорий. Интересно, на кого рассчитаны речи Шмаркли и его прихлебателей? Неужели еще есть дебилы, которые всему этому верят?
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08.11.2020 14:24 Відповісти
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