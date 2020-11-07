Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС
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Від початку поточної доби, 7 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
Минулої доби, 6 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Окрім того, неподалік Новолуганського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Ворожі вогневі провокації не становили загрози українським воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.
Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 80 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5250 транспортних засобів та 4549 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців".
Будь ласка, зачекайте...
І по-друге, з чого це ви вирішили, що хтось там бреше?
https://zaxid.net/na_donbasi_zaginuv_20_richniy_boyets_lvivskoyi_80_yi_brigadi_n1510195
"Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат."
00-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», - повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).
https://zaxid.net/news/
А от для ЗМІ та громадян штаб ООС бреше. Вони не могли після 16 години дня не знати про загибель бійця о 6 ранку.
Якщо сьогодні, після розголосу, або завтра штаб ООС повідомить про це, ви визнаєте, що вони брехали в повідомленні, про яке йде мова в цій статті?
Я пишу про брехню капітулянтів зі ШТАБУ.
Шабелькою ********** не поріжтеся, пані, я вас прошу...
Для усіх з дурними запитаннями:
1. Голосував за Пороха та ЄС.
2. Крим- це Україна.
3. Рашка- агресор, а пУТІН *****.
4. Рашка має бути знищена як держава.
5. Зеленський- президент України, а не мій чи ваш.
6. Ненавиджу журношлюх, фейки та маніпуляції (а також тих, хто їх тиражує).
Ще є запитання?
Я не вважала ні Янучару своїм президентом, ні нинішнього.
Честь маю!
На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО
https://censor.net/ru/news/3229698/na_luganschine_pogib_voin_80yi_odshbr_oleg_svinarik_lvovskaya_oga_foto
"С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС".
когда де шо там на катке с лёдом гуркнуло - показательно было...
...
Олег Свинарик родом із села Арламівська Воля Мостиського району. Наразі немає офіційної інформації про те, коли тіло Героя доправлять додому.Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат.
https://zaxid.net/news/
Не пусткайте його в Київ. Хай сидить на фронті, "перемирие" оберігає.
Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій
загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року
народження.
Йому було лише 20 років! Вічна
пам'ять Воїну України!
Боже ...Боже...
совесть есть?
Стоит отметить, что в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.