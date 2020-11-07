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Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 7 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Також читайте: Найманці РФ за добу двічі порушили перемир'я, у ЗСУ без втрат

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 6 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Окрім того, неподалік Новолуганського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі вогневі провокації не становили загрози українським воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 80 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5250 транспортних засобів та 4549 осіб. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців".
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Топ коментарі
+10
https://youtu.be/93vxyqF65go

Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1796

...
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07.11.2020 17:50
+5
помню тот пересрач и детский испуг головнюка
когда де шо там на катке с лёдом гуркнуло - показательно было...
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07.11.2020 17:43
+5
Бубочка на фронті - терористи не стріляють.
Не пусткайте його в Київ. Хай сидить на фронті, "перемирие" оберігає.
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07.11.2020 18:03
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Ще б пак. Так далеко утікли "учасники АТО" від лінії фронту, що й пострілів не чути.
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07.11.2020 17:34 Відповісти
Тобто лінія фронту порожня з нашої сторони- ти це щойно сказав?
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07.11.2020 17:39 Відповісти
не має значення, наскільки повна є лінія фронту, а лише де вона знаходиться.
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07.11.2020 17:52 Відповісти
Ти це сказав?
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07.11.2020 17:56 Відповісти
Сьогодні у Луганській області загинув 20-річний військовий зі Львівської області Олег Свинарик. Олег служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді.
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07.11.2020 17:54 Відповісти
P.I.P.
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07.11.2020 17:57 Відповісти
Так навіщо Хомчак та Ко брешуть про тишу, якщо є навіть загиблий воїн?
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07.11.2020 18:25 Відповісти
В мене десь написано "Речник Хомчак и Ко"? Це по-перше.
І по-друге, з чого це ви вирішили, що хтось там бреше?
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07.11.2020 18:38 Відповісти
Тому що сьогодні загинув воїн. Про це повідомили не тільки бійці, волонтери, а й офіційна особа глава Львівської ОДА.

https://zaxid.net/na_donbasi_zaginuv_20_richniy_boyets_lvivskoyi_80_yi_brigadi_n1510195
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07.11.2020 18:42 Відповісти
Повідомив волонтер у фейсбук. Як цікаво- носіться з цим далі.
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07.11.2020 18:47 Відповісти
Ви нормальний? Навіть читати не вмієте.

"Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат."
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07.11.2020 18:58 Відповісти
Я настільки нормальний, що вам і не снилося.
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07.11.2020 19:04 Відповісти
Самі хоч читайте посилання, що даєте.
00-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», - повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).
https://zaxid.net/news/
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07.11.2020 19:05 Відповісти
Глава ОДА НЕ давав би коментарі, якби в нього не було офіційного підтвердження.
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07.11.2020 19:08 Відповісти
То де це "офіційне підтвердження"?
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07.11.2020 19:13 Відповісти
У глави ОДА воно напевне є, бо місцева влада має організовувати похорон бійця.
А от для ЗМІ та громадян штаб ООС бреше. Вони не могли після 16 години дня не знати про загибель бійця о 6 ранку.
Якщо сьогодні, після розголосу, або завтра штаб ООС повідомить про це, ви визнаєте, що вони брехали в повідомленні, про яке йде мова в цій статті?
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07.11.2020 19:22 Відповісти
Звичайно, що нічого я визнавати не буду. А ваш би запал краще використати десь інде, а не в боротьбі з ЗСУ- так зрозуміло?
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07.11.2020 19:24 Відповісти
Я із ЗСУ НЕ ВОЮЮ , я їм допомагаю в міру можливостей, в тому числі і матеріально.
Я пишу про брехню капітулянтів зі ШТАБУ.
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07.11.2020 19:26 Відповісти
а, "капітулянтів"""...
Шабелькою ********** не поріжтеся, пані, я вас прошу...
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07.11.2020 19:28 Відповісти
Ваша зе-братія здатна махати тільки тим, чим ваш преЗедент грає на роялі.
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07.11.2020 19:29 Відповісти
Усе з мого профілю у ФЕйсбук- бо остогидло вам таким шаленим щось пояснювати кожного разу.

Для усіх з дурними запитаннями:
1. Голосував за Пороха та ЄС.
2. Крим- це Україна.
3. Рашка- агресор, а пУТІН *****.
4. Рашка має бути знищена як держава.
5. Зеленський- президент України, а не мій чи ваш.
6. Ненавиджу журношлюх, фейки та маніпуляції (а також тих, хто їх тиражує).
Ще є запитання?
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07.11.2020 19:33 Відповісти
Не всі ж такі...
Я не вважала ні Янучару своїм президентом, ні нинішнього.
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07.11.2020 19:36 Відповісти
Тобто запитані нема.
Честь маю!
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07.11.2020 19:37 Відповісти
Ті, що мають честь, не відмазують брехунів.

На Луганщине погиб воин 80-й ОДШБр Олег Свинарик, - Львовская ОГА. ФОТО

https://censor.net/ru/news/3229698/na_luganschine_pogib_voin_80yi_odshbr_oleg_svinarik_lvovskaya_oga_foto
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07.11.2020 19:40 Відповісти
По колу не ходжу.
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07.11.2020 19:43 Відповісти
Ну да, "Впираюсь рогами і стою дубом."
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07.11.2020 19:51 Відповісти
Та хоч колодою лежить.
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07.11.2020 20:42 Відповісти
А ваше визнання, що ви не здатні визнати свою неправоту нехай лежить тут.
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07.11.2020 19:28 Відповісти
Тут багато чого від мене лежить...під хрестами.)))
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07.11.2020 19:29 Відповісти
Сподіваюсь, наш діалог залишиться.
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07.11.2020 19:30 Відповісти
Та якось фіолетово.
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07.11.2020 19:38 Відповісти
А штаб ООС бреше.

"С начала суток вдоль линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС".
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07.11.2020 18:43 Відповісти
Такий самий наказ дали іхтамнентам- ти проти?
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07.11.2020 17:40 Відповісти
не цепляйся к людям, комментируй новости.
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07.11.2020 17:45 Відповісти
вася, даже не цeпляйся с ним, он тебя тока вопросительными знаками в конце каждого поста загнобит - провереный, но уже не наш товарищь....
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07.11.2020 17:54 Відповісти
ааа....наивный я и доверчивый ))))
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07.11.2020 17:59 Відповісти
нормально все....
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07.11.2020 18:03 Відповісти
помню тот пересрач и детский испуг головнюка
когда де шо там на катке с лёдом гуркнуло - показательно было...
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07.11.2020 17:43 Відповісти
https://youtu.be/93vxyqF65go

Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1796

...
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07.11.2020 17:50 Відповісти
оно Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4164
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07.11.2020 17:58 Відповісти
он у нас смелый, но пугливый, а еще сильный но легкий...
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07.11.2020 18:11 Відповісти
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2884
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07.11.2020 17:46 Відповісти
Все у телевизора.. Ждут окончания подсчета голосов в Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Арканзасе поэтому не до обстрелов.. А вдруг почетный казак Трампопон пролетит.., как поганый скунс...
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07.11.2020 17:53 Відповісти
Всем шампанского! Етить!!
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07.11.2020 17:54 Відповісти
Нехай "тиша" із загиблими стане поперек горла тим, хто про неї бреше.
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07.11.2020 18:05 Відповісти
У суботу, 7 листопада, у зоні ООС на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади з Львівщини Олег Свинарик.«200-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», - повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).
Олег Свинарик родом із села Арламівська Воля Мостиського району. Наразі немає офіційної інформації про те, коли тіло Героя доправлять додому.Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що Олег Свинарик був контрактником 80-ї бригади з серпня 2019 року. У загиблого бійця залишилися батьки і старший брат.

https://zaxid.net/news/
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07.11.2020 18:10 Відповісти
Владимир Пехтерев в бан Зебильный организм
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07.11.2020 19:47 Відповісти
Бубочка на фронті - терористи не стріляють.
Не пусткайте його в Київ. Хай сидить на фронті, "перемирие" оберігає.
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07.11.2020 18:03 Відповісти
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ @Oleksandr_Kolym

Сьогодні, 7 листопада 2020р на передовій
загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року
народження.
Йому було лише 20 років! Вічна
пам'ять Воїну України!
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07.11.2020 18:03 Відповісти
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5735
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07.11.2020 18:04 Відповісти
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 150

Боже ...Боже...
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07.11.2020 21:32 Відповісти
А на луганщині ?
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07.11.2020 19:43 Відповісти
Від початку доби уздовж лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5534
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07.11.2020 19:45 Відповісти
позеленевшие начальника военного ведомства.
совесть есть?
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07.11.2020 20:13 Відповісти
Украинский боец ​​Владимир Штурм рассказал, что молодой десантник погиб около шести утра 7 ноября в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.
Стоит отметить, что в вечерней сводке штаба ООС состоянию на 17:00 указывалось, что с начала суток не было зафиксировано нарушений режима "тишины", и о потерях в рядах ВСУ не сообщалось.
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07.11.2020 22:44 Відповісти
 
 