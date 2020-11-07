УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14191 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
2 667 31
Азербайджан (606) Вірменія (658) консульство (265) МЗС (3559) Харків (3874)

У МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові: винні мають бути притягнуті до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

У МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові: винні мають бути притягнуті до відповідальності

У Міністерстві закордонних справ України "рішуче засудили" обстріл приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові, який стався вночі.

ро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Правоохоронні органи уже розпочали необхідні слідчі дії. Винні мають бути знайдені і притягнені до відповідальності", – мовиться в короткій заяві з цього приводу речниці МЗС.

Також читайте: Нацполіція після обстрілу консульства в Харкові бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії

Нагадаємо, приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові з ручної вогнепальної зброї обстріляли в ніч на 7 листопада. На фотографіях, які оприлюднила поліція, видно дірки від куль в скляних дверях і одному з вікон.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство, поліція встановлює причетних.

Також читайте: 5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

Після обстрілу поліція Харківщини взяла під охорону почесні консульства в Харкові Азербайджану, а також Вірменії - країн, які зараз ведуть війну за Нагірний Карабах.

Пізніше 7 листопада голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під охорону візьмуть всі офіційні представництва цих двох країн на території України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Без лаптєй в прокацапленому Харкові це не обійшлося.
показати весь коментар
07.11.2020 18:33
+8
Цензор не спи. Джо Байден побеждает в Пенсильвании и тем самым набирает 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, сообщает CNN.
показати весь коментар
07.11.2020 18:34
+8
Байден - 284!!!
показати весь коментар
07.11.2020 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без лаптєй в прокацапленому Харкові це не обійшлося.
показати весь коментар
07.11.2020 18:33 Відповісти
швидше за все, якісь вірмени в лаптях В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности - Цензор.НЕТ 1085
показати весь коментар
07.11.2020 18:40 Відповісти
Лапті бувають тільки кацапсячі У МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові: винні мають бути притягнуті до відповідальності - Цензор.НЕТ 7648
показати весь коментар
07.11.2020 19:17 Відповісти
та ні це як завжди добровольці і правий сектор. бо станнім часом судять тільки їх
показати весь коментар
07.11.2020 18:41 Відповісти
Это не работа "армянских террористов", это подстава под Авакова, который не сумев найти их (а он и не сумеет), якобы их покрывает. Следы ведут в Расейку, пахнут лаптями, но запах к делу не пришьешь.
показати весь коментар
07.11.2020 18:52 Відповісти
Цензор не спи. Джо Байден побеждает в Пенсильвании и тем самым набирает 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США, сообщает CNN.
показати весь коментар
07.11.2020 18:34 Відповісти
это, несомненно, пэрэмога. пусть далёкая и сомнительная но такая заветная В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности - Цензор.НЕТ 2426
показати весь коментар
07.11.2020 18:37 Відповісти
почему сомнительная, это тебе не паРаша с Беларусью.
показати весь коментар
07.11.2020 18:39 Відповісти
ватным дерьмом завоняло винторогим...GW Tiqer
показати весь коментар
07.11.2020 18:40 Відповісти
Рыжый будет точно ещё судица ещё по любому будет пересчёт голосов..так что эта тягомотина на долго..Цензор успеет..
показати весь коментар
07.11.2020 18:39 Відповісти
Байден уже президент. Пусть судится.
показати весь коментар
07.11.2020 18:42 Відповісти
все было ясно еще утром, но дождемся официальщины, тока после етого будет вынос тела...
показати весь коментар
07.11.2020 18:39 Відповісти
Вы даете нереальные планы! Это, как его, волюнтаризм!!!
показати весь коментар
07.11.2020 18:40 Відповісти
Байден - 284!!!
показати весь коментар
07.11.2020 18:39 Відповісти
Там половина левая!
показати весь коментар
07.11.2020 18:46 Відповісти
Дрочи на Байден,а я буду дрочить на Трампа.
показати весь коментар
07.11.2020 19:00 Відповісти
Гнать Ар из Украины ,ишь падлы устроились на рынках воевать ,пусть пиСтуют Карабах защищать ... В МИД осудили обстрел почетного консульства Азербайджана в Харькове: Виновные должны быть привлечены к ответственности - Цензор.НЕТ 7291
показати весь коментар
07.11.2020 18:39 Відповісти
Не воюют ары с азерами. Они торговые люди, а торговля не терпит войн. Мира им и хорошего бизнеса!
показати весь коментар
07.11.2020 18:55 Відповісти
Как там? Трампи? Так вот Трампи, давай до свидания!
показати весь коментар
07.11.2020 18:40 Відповісти
Ловите азеров!
показати весь коментар
07.11.2020 18:46 Відповісти
Украина страна нейтралитетная и открытая для сего мира а все теракты только усугубляют ее откытость.
Если там у Вас конфликт то это Ваши дела и при чем здесь Украина,ведь мы и так еле-еле выживаем .
показати весь коментар
07.11.2020 18:49 Відповісти
А что по этому поводу думает начальник транспортного отдела? ( МВД )
показати весь коментар
07.11.2020 19:10 Відповісти
Армянский Аваков если не словит, так назначит. Как это уже задолбало. Единственное, что стремает, так это то, что у зеленых каждое следующее назначение хуже предыдущего
показати весь коментар
07.11.2020 19:17 Відповісти
подозревал упоротых армян, но это коцапы как пить дать...
показати весь коментар
07.11.2020 19:23 Відповісти
можливо і не харків'яни, а вірмени, які живуть в Харкові. Всіх цих нацменів вже як насрано по Україні..
показати весь коментар
07.11.2020 20:02 Відповісти
А чого це до ар особливе ставлення, за парєбрік? Голодомор не визнали, російську окупацію Криму прославляють. Хто і скільке бачив ар на конвеєрах, в забоях, сантехніків ? Тоді н.х. тут нужни ці гражданє.
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023
показати весь коментар
07.11.2020 20:31 Відповісти
Очень очень давно в этом городе сформировалась армянская община. По статистике самая большая в стране. И церковь есть армянская и многое другое. И в области в разных рай-центрах тоже самое. Слесарей и токарей с дворниками среди указанных конечно нет. Ну наверно почти.
показати весь коментар
07.11.2020 22:36 Відповісти
Конченное кацапье быкует.
показати весь коментар
07.11.2020 22:49 Відповісти
 
 