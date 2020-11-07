У МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові: винні мають бути притягнуті до відповідальності
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У Міністерстві закордонних справ України "рішуче засудили" обстріл приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові, який стався вночі.
ро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Правоохоронні органи уже розпочали необхідні слідчі дії. Винні мають бути знайдені і притягнені до відповідальності", – мовиться в короткій заяві з цього приводу речниці МЗС.
Нагадаємо, приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові з ручної вогнепальної зброї обстріляли в ніч на 7 листопада. На фотографіях, які оприлюднила поліція, видно дірки від куль в скляних дверях і одному з вікон.
Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство, поліція встановлює причетних.
Після обстрілу поліція Харківщини взяла під охорону почесні консульства в Харкові Азербайджану, а також Вірменії - країн, які зараз ведуть війну за Нагірний Карабах.
Пізніше 7 листопада голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під охорону візьмуть всі офіційні представництва цих двох країн на території України.
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Если там у Вас конфликт то это Ваши дела и при чем здесь Украина,ведь мы и так еле-еле выживаем .
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023