У МЗС засудили обстріл почесного консульства Азербайджану в Харкові: винні мають бути притягнуті до відповідальності

У Міністерстві закордонних справ України "рішуче засудили" обстріл приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові, який стався вночі.

ро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Правоохоронні органи уже розпочали необхідні слідчі дії. Винні мають бути знайдені і притягнені до відповідальності", – мовиться в короткій заяві з цього приводу речниці МЗС.

Також читайте: Нацполіція після обстрілу консульства в Харкові бере під охорону представництва Азербайджану та Вірменії

Нагадаємо, приміщення почесного консульства Азербайджану в Харкові з ручної вогнепальної зброї обстріляли в ніч на 7 листопада. На фотографіях, які оприлюднила поліція, видно дірки від куль в скляних дверях і одному з вікон.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство, поліція встановлює причетних.

Також читайте: 5 партій проходять до облради Харкова, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

Після обстрілу поліція Харківщини взяла під охорону почесні консульства в Харкові Азербайджану, а також Вірменії - країн, які зараз ведуть війну за Нагірний Карабах.

Пізніше 7 листопада голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під охорону візьмуть всі офіційні представництва цих двох країн на території України.