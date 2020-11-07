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У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) від ножа убивці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція 01

"Трохи більше години тому нам надійшло повідомлення про подвійне вбивство. Невідомий чоловік ножем позбавив життя двох людей та ще п'ятьох поранив, зокрема й малолітню дитину.

Патрульні відразу почали обстежувати прилеглу територію в пошуках злочинця. Менш ніж за 20 хвилин ми виявили чоловіка, який може бути причетним до вказаної події. Громадянина затримали", - пише він.

У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція 02

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У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція 03

У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція 04

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Як повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області, за підозрою у вбивстві двох людей поліція затримала 37-річного чоловіка. Крім вбивства двох чоловіків, нападник поранив ножем ще вісім людей, серед яких - 8-річний хлопчик.

7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні.

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.
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Топ коментарі
+60
Якась криворогата аномальна зона там. ЗЕнелох підтвердить.
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07.11.2020 18:43
+50
регіон компактного проживання нарколиг амфетамінщиків
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07.11.2020 18:48
+18
Байден переміг! Це дуже важлива подія для України! Якщо ми не можемо вибрати нормального президента, принаймні американці можуть. А це означає, що для України з'явився шанс!
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07.11.2020 18:50
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видимо пооткрывали дурки! надо там провести евроремонт и поставить вместо дырок нормальные санузлы
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08.11.2020 12:01 Відповісти
95 квартал пожартує, чи як ??
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08.11.2020 12:03 Відповісти
Краще для всіх було б, якби його завалили при затриманні...
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08.11.2020 15:25 Відповісти
Муслим что ли?
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08.11.2020 18:20 Відповісти
лучшеб газовиков покромсал
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08.11.2020 18:59 Відповісти
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