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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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При Мінреінтеграції створюють центр фіксації порушень прав людини в окупованому Криму, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

При Мінреінтеграції створюють центр фіксації порушень прав людини в окупованому Криму, - Резніков

Буде створена база даних порушень прав людини в окупованому Криму. Нею можна буде скористатися, "як тільки перше ж вікно можливостей відкриється".

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих, віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми створюємо центр фіксації порушень прав людини. Це як раз під "парасолькою" мого міністерства, разом з ГПУ, яка займається фіксацією злочинів. Але є й інші види порушення прав людини, які не є злочинами в розумінні Кримінального кодексу.

Все це накопичується. Це буде база даних, якою потім можна буде скористатися, як тільки перше ж вікно можливостей відкриється. Люди зможуть подаватися, позиватися до всіх міжнародних судових інстанцій для того, щоб компенсувати порушення їх прав. І будь-яке порушення, починаючи з того, що наших дітей беруть в армію іноземної держави, а вони не мають права цього робити, це вже порушення гуманітарного права. Таких багато випадків. Ми все це фіксуємо", - сказав Резніков.

Також читайте: Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков
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А укажите пожалуста права чевлоека.В Конституции Украины из более чем 140 страниц указаны его права в одном абзаце а остальное все обязаности.
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07.11.2020 18:56 Відповісти
а как туда устроиться на работу? При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников - Цензор.НЕТ 4647
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07.11.2020 18:59 Відповісти
Прочитав Мінреінкарнації. При Минреинтеграции создают центр фиксации нарушений прав человека в оккупированном Крыму, - Резников - Цензор.НЕТ 6523
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07.11.2020 19:00 Відповісти
Важнейшее направление в работе Министерства реинтеграции осуществляет департамент учёта прогибов, смещений и сползаний Керченского моста. Лично меня интересует перспектива занять должность директора вышеупомянутого департамента. Говоря словами пиндосского классика: "Я не умею ни читать, ни писать, поэтому я не понимаю, почему я не гожусь для этой должности" ©
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07.11.2020 19:31 Відповісти
А не хочет этот мудак создать центр фиксации нарушений прав переселенцев из Крыма???
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07.11.2020 20:17 Відповісти
а краще міністерство по фіксації
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08.11.2020 05:30 Відповісти
 
 