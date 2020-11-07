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Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт

Завдяки створенню привабливих умов зберігання газу українські підземні сховища заповнені на 90% - рекордний показник за останні 10 років.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Цьому сприяли кілька послуг, які впровадили оператори газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Наш Укртрансгаз ще кілька років тому запровадив послугу "митний склад", яка дозволяє без розмитнення зберігати газ в Україні більше 1000 днів. А ОГТСУ впровадив послугу shorthaul, яка дозволяє транзитувати газ через Україну до Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії", - пояснив Коболєв.

За його словами, завдяки таким привабливим умовам зберігання газу українські підземні сховища газу заповнені на 90% - рекордний показник за останні 10 років.

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Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт 01

Генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон написав у фейсбуці ,що ОГТС вже заробив близько 500 мільйонів гривень доходу від надання послуги shorthaul.

"Ще одна значуща віха для ринку газу - почався реекспорт газу, який був раніше завезений в Україну з ЄС. Раніше були тільки транзит і імпорт. Перші 15 мільйонів м3 газу були реекспортовані в жовтні в Угорщину і Польщу", - зазначив він.

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт 02

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Топ коментарі
+18
И приплюсую доставку в 1.42 за куб, есперд. Вы еще недавно тут воем выли про "барыгу" Пороха и грабительские тарифы. Чего теперь вдруг замолкли при самых рекордных за все время тарифах? Речь отобрало?

Україна почала повноцінний реекспорт газу в ЄС, раніше були тільки транзит та імпорт - Цензор.НЕТ 4398
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07.11.2020 20:03
+13
Только вот почему тогда "Нафтогаз" в таких убытках по самое нихочу и цена газа для бытовых потребителей местами превысила даже 10 грн. за куб? Чем хвалитесь?
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07.11.2020 19:53
+8
Что-то вы не вспоминали про цену на биржах при Порохе, когда тут воем выли про "грабительские тарифы"? И цена на биржах летом, когда закачивалась львиная доля, была 102-106 баксов. Даже иногда падала до 98. И с прошлого года осталось очень много из-за теплой зимы. Так с чего такая грабительская цена? Может потому, что к власти пришли не придуманные, а самые настоящие барыги?
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07.11.2020 21:25
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при порохе бутылка водки 50 грн стоила а сейчас за 100 и что? а твоя и моя мамка когда то девками были))) все смешалось в твоей головушке и бизнес и политика))
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07.11.2020 22:47 Відповісти
Газовый рынок определятся политикой правительства. Оно регулирует рынок газа через свои органы. И тарифы может менять своими постановлениями через фиксирование максимальной цены. Даже антимонопольный комитет имеет на крайний случай. Ну и? Повторяю -- Кто-же тогда так ворует.?
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07.11.2020 22:52 Відповісти
запомни, все что называется рынком (настоящим) не регулируется ни чем, только конкуренцией. а на счет воров, ты поймай сначала за руку а потом говори что он вор. может и ты воруешь?))
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07.11.2020 22:57 Відповісти
Да-да. Слышали уже "А что я, я ничего, все воруют." Еще раз -- Рынок газа контролируется государством. Ты сам писал за фиксированные цены на сезон и на год. Даже есть антимонопольный комитет против зарвавшихся барыг. И не нужно здесь тупо ля-ля.
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07.11.2020 23:07 Відповісти
вижу в экономике ны ну совсем не силен)) у людей есть газ, летом рыночная цена была 4 грн, они предложили что бы люди заплатили за весь год сразу и зимой бы получали газ по 4 грн. антимонопольный комитет имеет право вмешиваться если есть сговор на рынке. иди уже спать проФФессор)))
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07.11.2020 23:15 Відповісти
Только вот цену граничную для потребителя по всей стране в 4 грн. установил именно "Нафтогаз", вернее правительство через "Нафтогаз". И даже министры выступали. Отличалась только доставка. А где же тогда здесь другие поставщики и где здесь рынок? И кто сейчас мешает правительству снова установить граничные цены для бытового потребителя? Почему еще в сентябре это было можно, а в октябре вдруг стало нельзя? Ведь рынок то начался еще до сентября. Что же это за рынок такой?
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07.11.2020 23:24 Відповісти
да никакого правительства там и близко не было. спрос на газ упал а деньги нужно, вот и продавали по 4 грн. в магазинах тоже распродажи есть, но не будешь же ты требовать что бы распродажи были круглый год))
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07.11.2020 23:32 Відповісти
Да неужели? А хотя-бы Шмыгаль. И "годовой тариф" это рынок? А как-же другие поставщики? И насчет АМКУ -- никто не мешал правительству инициировать АМКУ заниматься повышением тарифов на газ еще в августе 2020. Что же им мешает сейчас заняться сговором на рынке?
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07.11.2020 23:57 Відповісти
а у тебя есть доказательства что был сговор? то пиши заяву, не сиди в инете а дейтвуй
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08.11.2020 09:36 Відповісти
Доказательства все в разнице цен.
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08.11.2020 16:52 Відповісти
если у всех разные цены то о каком сговоре идет речь? и почему другие "честные"компании не продают газ по "справедливой" цене, ну например как говорит юля 3 грн за куб?))
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09.11.2020 13:22 Відповісти
Все то-же самое абсолютно не мешает АМКУ периодически заводить дела о сговоре на рынке мобильных операторов.
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09.11.2020 14:57 Відповісти
да посадить всю страну, всех кто быдлу оказывает хоть какие то услуги и продает товар))) завтра мобильные операторы отключат свои сети что будешь делать?
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09.11.2020 15:04 Відповісти
Большей херни придумать не смог? Фантазия окончилась? Попей кофейку.
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09.11.2020 15:30 Відповісти
Ой, если вы у меня спросите, доволен ли я, что мы больше не покупаем газ у мокселей, я вам отвечу, таки так. Надоело каждый новый год смотреть по ящику на пьяную рожу кацапа, который, якобы, закрывает подачу газа в Украину, а целый год слушать крики лаптей: Украина газ ворует!!!
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07.11.2020 22:22 Відповісти
тогда почему резко повышается цена на газ для населения? или таки пришло время садить вора кобылева в тюрьму?
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08.11.2020 04:09 Відповісти
Да, да!
Посадить весь Нафтогаз в тюрьму и урезать им зарплаты до 3-х минимальных!
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08.11.2020 10:16 Відповісти
а я думав чому ціна в платіжках за газ виросля? своя кишеня ближче до тіла
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08.11.2020 21:18 Відповісти
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