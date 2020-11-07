Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на те, що Джо Байден отримав лідерство, вибори ще не закінчилися. Трамп має намір відстоювати свої позиції за результатами голосування в суді.

Про це Трамп заявив 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Трамп стверджує, що Байдена офіційно не затверджено переможцем в жодному зі штатів. Крім того, він переконує, що не ЗМІ вирішують, кого офіційно обрано президентом, а законні голоси.

Від понеділка, 9 листопада, за словами Трампа, його штаб звернеться в суди, "щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства та законного переможця".

"Простий факт, що ці вибори далеко не закінчені. Джо Байден не був визнаний переможцем жодної у будь-якому дуже суперечливому штаті, у яких мають бути обов'язкові перерахунки. Американський народ" має право на чесні вибори: це означає підрахунок усіх законних виборчих бюлетенів і не врахування незаконних виборчих бюлетенів. Я не заспокоюся, доки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, якого вони заслуговують, і чого вимагає демократія", - висловився Трамп.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії та набирає необхідні голоси для обрання президентом США.