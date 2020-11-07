Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися"
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на те, що Джо Байден отримав лідерство, вибори ще не закінчилися. Трамп має намір відстоювати свої позиції за результатами голосування в суді.
Про це Трамп заявив 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Трамп стверджує, що Байдена офіційно не затверджено переможцем в жодному зі штатів. Крім того, він переконує, що не ЗМІ вирішують, кого офіційно обрано президентом, а законні голоси.
Від понеділка, 9 листопада, за словами Трампа, його штаб звернеться в суди, "щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства та законного переможця".
"Простий факт, що ці вибори далеко не закінчені. Джо Байден не був визнаний переможцем жодної у будь-якому дуже суперечливому штаті, у яких мають бути обов'язкові перерахунки. Американський народ" має право на чесні вибори: це означає підрахунок усіх законних виборчих бюлетенів і не врахування незаконних виборчих бюлетенів. Я не заспокоюся, доки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, якого вони заслуговують, і чого вимагає демократія", - висловився Трамп.
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії та набирає необхідні голоси для обрання президентом США.
Будь ласка, зачекайте...
НАШИ ПОБЕДИЛИ! БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ!
https://www.youtube.com/watch?v=K9NMVI5Pt40
после Харрис будет республиканец.
Хто там хто є - на розсуд публіки
Алладина лампой,
Запустил бы на Луну
Зелю вместе с Трампой.
На всех кричал, всех пугал, что уволит, а теперь и его самого - уволили.
Ты уже всё)
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні
бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося
що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка.
Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа
На радість Китая і Росії, звісно. Ну, але головне щоб за Трампа не пили шампанське в Кремлі, правильно?