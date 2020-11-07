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Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена:

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на те, що Джо Байден отримав лідерство, вибори ще не закінчилися. Трамп має намір відстоювати свої позиції за результатами голосування в суді.

Про це Трамп заявив 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на ТСН.

Трамп стверджує, що Байдена офіційно не затверджено переможцем в жодному зі штатів. Крім того, він переконує, що не ЗМІ вирішують, кого офіційно обрано президентом, а законні голоси.

Від понеділка, 9 листопада, за словами Трампа, його штаб звернеться в суди, "щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства та законного переможця".

"Простий факт, що ці вибори далеко не закінчені. Джо Байден не був визнаний переможцем жодної у будь-якому дуже суперечливому штаті, у яких мають бути обов'язкові перерахунки. Американський народ" має право на чесні вибори: це означає підрахунок усіх законних виборчих бюлетенів і не врахування незаконних виборчих бюлетенів. Я не заспокоюся, доки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, якого вони заслуговують, і чого вимагає демократія", - висловився Трамп. 

Нагадаємо, раніше низка  американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії та набирає необхідні голоси для обрання президентом США.
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Топ коментарі
+47
Фу-валежником Алеша завоняло. Из каких мохшанских болот будеш?
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07.11.2020 19:59
+44
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 6124
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07.11.2020 20:16
+43
Не боец, а истеричка больная на всю голову.
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07.11.2020 20:00
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За Зе?
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07.11.2020 21:44 Відповісти
Ти пригощатимеш шампанським?
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07.11.2020 21:48 Відповісти
Окончательные решения принимает только Путин
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07.11.2020 21:13 Відповісти
Трамп будет истерить до последнего. сейчас он устроит грандиозный скандал, и будет много лет оставаться топовой медийной фигурой. Суды, скандалы, обвинения, подозрения, следствия, опять суды, аппеляции, адвокаты, секушал харазмы из прошлого, все это сериал на годы. А для истерика это самое главное лучше быть плохим в центре обЪективов, чем хорошим, но забытым. Но то для его электората шоу, остальным по фиг, ведь главное:
НАШИ ПОБЕДИЛИ! БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ!
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07.11.2020 21:14 Відповісти
в конце концов окажется в дурке
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07.11.2020 21:15 Відповісти
Да, это будет настоящее шоу, когда санитары начнут выносить его из Белого Дома.
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08.11.2020 20:38 Відповісти
Республіканцям за таке пора нарешті виключити його з партії, а на наступних виборах виставити консервативного, але антиросійського кандидата - когось рівня покійного МакКейна!
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07.11.2020 23:33 Відповісти
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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08.11.2020 16:46 Відповісти
Сама постановка темы пролетариев, выдает ватное нутро допысувача. Вот кацапам прям немется писать под флагом США или другой состоявшейся страны, за триколор стыдно небось. Понимаю у меня на кацапский флаг вызывае рвотный рефлекс где-то с 2004-го.
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08.11.2020 19:26 Відповісти
Не знаю что там кого и как выдает, а тебя выдает торчащая из жопы бутылка.
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08.11.2020 21:24 Відповісти
Бутылка с водкой и жопы это тоже ваша любимая кацапская парафия) опять ты палишься причем по тупому)
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09.11.2020 04:21 Відповісти
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Виборці ще не закінчилися"
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07.11.2020 21:14 Відповісти
Джоржия добьет Трампа , будет 306 голосов
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07.11.2020 21:16 Відповісти
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 2224
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07.11.2020 21:17 Відповісти
Шота не складывается у тебя на этом сайте.Задумайся😂🌷
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07.11.2020 21:23 Відповісти
Умница,задумался.Новый ник не спасет😂🌷
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07.11.2020 21:46 Відповісти
Учи грамматику, дефективный! Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 7126
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07.11.2020 22:35 Відповісти
Грамматику?Как твоя ***** поживает?Вроде без ошибок?😂🌷
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07.11.2020 22:55 Відповісти
Скоро на всех телеэкранах мира мелодрама "Дикий Запад"... Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 5189
Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про перемогу Байдена: "Вибори ще не закінчилися" - Цензор.НЕТ 3278
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07.11.2020 21:27 Відповісти
Кому вы радуетесь - ультралевым? Тогда учитесь есть борщ китайскими палочками.
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07.11.2020 21:38 Відповісти
Это ты советуй кацапам, только не борщ, а щи.
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07.11.2020 23:12 Відповісти
Те уже умеют.
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07.11.2020 23:45 Відповісти
Бидон ненадолго,учитывая его физическое состояние. Харрис переходная фигура. через 4 года республиканцы отыграют свое,главное Трампона выкинуть на свалку истории.
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07.11.2020 23:15 Відповісти
да, вам евреям не повезло
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07.11.2020 23:31 Відповісти
как ета па русскі...
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07.11.2020 21:41 Відповісти
В цифрах как проходили выборы . Вопросы есть ?
https://www.youtube.com/watch?v=K9NMVI5Pt40
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07.11.2020 21:43 Відповісти
Байден приде порядок наведе
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07.11.2020 21:43 Відповісти
Американский Deep State внес педофила и взяточника Байдена в Белый Дом невзирая на то что Американцы проголосовали за Трампа . Что это значит для мира ? Совок в виде глобализма для всех . Деградация Западной цивилизации и ее ценностей . Потеря Америкой статуса мировой державы . Для нас Американцев это высокие налоги , неконтролируемая миграция из Латинской Америки и Африки , преимущества цветного населения при приеме на работу и учебу , возможна косвенная выплата репараций черным за рабство .
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07.11.2020 21:45 Відповісти
эти Трамповские страшилки не оправдаются
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07.11.2020 23:16 Відповісти
Очень надеюсь.
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08.11.2020 00:41 Відповісти
Серьезно, не оправдаются? Ну так в голливуде уже сказали, что на фильмы актеров будут отбирать теперь не по таланту, а чтоб были цветными/инвалидами/фриками и т.д.
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08.11.2020 16:51 Відповісти
Я откуда знаю?по большому счету пох,это дело американцев.у них есть выбор.через четыре года
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08.11.2020 18:10 Відповісти
После этих выборов и этим мутняком с голосованием по почте, устроенным леваками, я бы уже не был так категоричен, что у американцев будет выбор через 4 года.
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08.11.2020 21:22 Відповісти
не рви серцэ.даже Меланья уговаривает рыжего расслабиться.Melania Trump has joined the growing chorus of President Donald Trump's inner circle advising him the time has come for him to accept the loss, a source familiar with the conversations tells CNN's
после Харрис будет республиканец.
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08.11.2020 22:09 Відповісти
Чмошник из расеи, ты спалился...
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08.11.2020 01:05 Відповісти
Система поломалась...Байден- не демократ. Тромб- не республиканец. США выбирает между двух Зеленских. С понятным результатом.
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07.11.2020 21:48 Відповісти
Тільки сьогодні для себе сформулював, що мені ці вибори нагадують: вибір між Шаріковим+Швондєром та Прєображенським+Барменталєм

Хто там хто є - на розсуд публіки
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07.11.2020 21:52 Відповісти
Виграв Преображенський.
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07.11.2020 22:02 Відповісти
скорее Швондер,смотря на левацкую риторику Бидона
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07.11.2020 23:17 Відповісти
Бідон - це Ваша шапка? Байдон начебто є...
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08.11.2020 00:25 Відповісти
шапка?шо ти мелеш?
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08.11.2020 01:20 Відповісти
Кацапська звичка переінакшувати прізвища. "Тромб", "Бідон" вищє подивіться. Хочете дізнатись кацапського троля - прізвище спотворено.
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10.11.2020 22:40 Відповісти
Как у вас в детском садике все просто.
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10.11.2020 23:36 Відповісти
Ну мудак, ну мудак ..... имбицил - это мягко сказано
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07.11.2020 22:01 Відповісти
у парня Трампа по вопросам выборов в советниках вовка ху.ло
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07.11.2020 22:03 Відповісти
и это правда.
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07.11.2020 22:09 Відповісти
рыжий чубчик ради собственных амбиций готов расколоть страну.
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07.11.2020 22:18 Відповісти
готов то он готов, да кто ж ему, дураку, позволит)
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07.11.2020 22:24 Відповісти
дай-то Бог.
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07.11.2020 22:26 Відповісти
Завладеть бы мне на миг
Алладина лампой,
Запустил бы на Луну
Зелю вместе с Трампой.
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07.11.2020 22:31 Відповісти
Я бы лучше сам улетел - не навсегда, конечно, а на недельку.
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07.11.2020 23:18 Відповісти
Так еще дня два назад Трамп требовал прекратить голосование и подбить бабки, а тут вона как...,,выборы ишшо не закончены... Донни пытается оттянуть свой конец.! Так и оторвать может
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07.11.2020 22:35 Відповісти
битому не йметья... не уміє програвати американський кловун...
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07.11.2020 22:46 Відповісти
Не , мелочный Трамп(на спичках тягаться). Обама трампу вытер нос. А будет пересчитывать, дважды битым уйдет, а может ведь еще уйти по-джентельменски.
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08.11.2020 01:19 Відповісти
Донни был такой важный
На всех кричал, всех пугал, что уволит, а теперь и его самого - уволили.
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07.11.2020 22:57 Відповісти
А если Трамп докажет мошенничество на выборах...ой что будет...даже подумать страшно..))))
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07.11.2020 23:06 Відповісти
Вали давай! Джо Байден стал президентом США!
Ты уже всё)
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07.11.2020 23:08 Відповісти
По-перше: від коли це ЗМІ стало вирішувати, хто переміг? В СРСР лише компартія могла собі таке дозволити. У нас нова компартія - ЗМІ?
По-друге: команда Трампа певно знала про махінацію яку проштовхнули демократи під назвою mail-in voting і заздалегідь помітила легальні
бюлетні щов відризнити від вкинутих "палених". Суди вже почали вимагати щоб бюлетні були представлені іншій стороні (Трампа) - і тут виявилося
що виборчі дільниці в демократичних вотчинах - морозяться і не дають. Сьогодні пятниця - мало що легально можна зробити, а з понеділка - процес піде.
Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка.
Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа
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08.11.2020 05:04 Відповісти
Долар привязаний до стабільності політичної системи та виконавчої і судової влади в США. Якщо рішення судів тепер херяться байденятами, а ЗМІ назначає переможця виборів - можна чекати падіння долара.
На радість Китая і Росії, звісно. Ну, але головне щоб за Трампа не пили шампанське в Кремлі, правильно?
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08.11.2020 05:14 Відповісти
Маланья (в девичестве майор Пронин) подаёт на развод. На кону миллиард баксов, не меньше. Хлопцы, я уже староват, а вы не проспите!
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08.11.2020 20:42 Відповісти
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