Резніков про обмін полоненими: Остаточні рішення приймає тільки Путін, в ОРДЛО ще не отримали команди з Москви

Процес обміну утримуваними особами затягується, тому що представники угруповань "ДНР" і "ЛНР" не отримали команди з Москви і ведуть "тактику затягування переговорів".

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації", – сказав Резніков.

"Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації", – сказав Резніков.

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Нагадаємо, раніше глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що російська сторона і її найманці на Донбасі досі не подали списки. У зв'язку з цим поки немає конкретної дати обміну.