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Резніков про обмін полоненими: Остаточні рішення приймає тільки Путін, в ОРДЛО ще не отримали команди з Москви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про обмін полоненими: Остаточні рішення приймає тільки Путін, в ОРДЛО ще не отримали команди з Москви

Процес обміну утримуваними особами затягується, тому що представники угруповань "ДНР" і "ЛНР" не отримали команди з Москви і ведуть "тактику затягування переговорів".

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації", – сказав Резніков.

"Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації", – сказав Резніков.

Читайте: Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції

Нагадаємо, раніше глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що російська сторона і її найманці на Донбасі досі не подали списки. У зв'язку з цим поки немає конкретної дати обміну.
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Топ коментарі
+7
А я думал Порох🤔. Ну, перед выборами так говорили😟
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07.11.2020 20:28
+4
От дурень! Агов, мудрий наріде, скажіть йому хто небуть, що то не путін рішає, а Порошенко саботірує!
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07.11.2020 20:28
+3
там вас рашистов меняют на украинцев
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07.11.2020 20:46
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От дурень! Агов, мудрий наріде, скажіть йому хто небуть, що то не путін рішає, а Порошенко саботірує!
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07.11.2020 20:28 Відповісти
***** оно всегда ***** -- будет праздник здохнет МОЛЬ ПЛЕШИВАЯ Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы - Цензор.НЕТ 2501
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07.11.2020 20:37 Відповісти
А я думал Порох🤔. Ну, перед выборами так говорили😟
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07.11.2020 20:28 Відповісти
или вывезены на территорию материковую Российской Федерации

Хотелось бы уточнить, если есть материковая часть, то есть и не материковая. О какой «не материковой» территории рф идет речь?
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07.11.2020 20:29 Відповісти
Сахалин, наверное
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07.11.2020 22:00 Відповісти
таких "полонених" , яких шмаркля наміняв, Україні не потрібно.... нехай сидять на істєрічєской родінє Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы - Цензор.НЕТ 7944
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07.11.2020 20:30 Відповісти
Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк - не нужны по-твоему ? Если бы не Зеленский, они до сих пор сидели бы в застенках у пуйла
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07.11.2020 22:10 Відповісти
який , нафіг, зєльонський.... обмін відбувся через тиск Німеччини і Франції..... ти назвав тільки 4 прізвища.... цих людей дійсно шкода, але якого чорта вони робили, під час війни, на території ворога? виконували якісь диверсійні завдання? - ні, вели розвідувальну діяльність? -ні.... вляпались за власною дурістю(як Павло Гриб) А обміняли їх на диверсантів
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07.11.2020 22:18 Відповісти
по-твоему, не надо было ? Пусть сидели ?
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07.11.2020 22:37 Відповісти
стосовно цих - треба було.... стосовно інших (там виявилися і сєпари і зрадники і таксисти і хєр знає хто) - точно НІ
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07.11.2020 22:40 Відповісти
ниже новость - сегодня погиб парень из Львова "перемирие"
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07.11.2020 20:31 Відповісти
що найголовніше: про причини смерті і обставини - жодного слова
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07.11.2020 20:32 Відповісти
Догадуюсь, що снайпер.
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07.11.2020 20:50 Відповісти
А ще нижче радість клоуна:

07.11.20 14:58 За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский
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07.11.2020 21:05 Відповісти
Якщо вирішує ***** то чому пострілюють найманці, або та сторона,може з кацапи і *****? Резников об обмене пленными: Окончательные решения принимает только Путин, в ОРДЛО еще не получили команды из Москвы - Цензор.НЕТ 8217
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07.11.2020 20:32 Відповісти
зеленський казав: Війна не закінчена, тому що вона вигідна президентові.
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07.11.2020 20:33 Відповісти
Решение принимают кукловоды, а не кукла !
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07.11.2020 20:33 Відповісти
В Украине столько обменного фонда шатается,а власть Украины боится огорчить кремлёвского Фюрера.
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07.11.2020 20:36 Відповісти
как только ***** ослабнет так сразу начнутся посадки сепаров
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07.11.2020 20:45 Відповісти
бажано почати із зеленського.
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07.11.2020 21:07 Відповісти
желательно хотя бы просто начать))
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07.11.2020 21:21 Відповісти
там вас рашистов меняют на украинцев
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07.11.2020 20:46 Відповісти
то есть буба гавно геополитическое?
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07.11.2020 20:52 Відповісти
А як же зелюк казав, витріщивши очі, що варто лише припинити стріляти і війна завершиться.
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07.11.2020 20:57 Відповісти
я бы етого казла резникова уволил из слуг - идет вразрез с партией педикюрш и не разоружился..... - скрытый порохобот не иначе....
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07.11.2020 20:58 Відповісти
лохи
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07.11.2020 21:23 Відповісти
У Путіна багато двійників...і у всіх хвороба Альцгеймера.
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07.11.2020 21:51 Відповісти
Резніков про обмін полоненими: Остаточні рішення приймає тільки Путін, в ОРДЛО ще не отримали команди з Москви - Цензор.НЕТ 4881
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07.11.2020 21:53 Відповісти
Чуєш, ти, зе-міністр, можеш своєму головному зебілу передати, що =всьо рєшаєт х**=, а то тля не в курсі.
І =даґаваріваєЦЦа= весь час про щось, і в більма воно вже дивилося, і відведення нові постійно робить ...
До речі, уже майже рік, як ви вищали, що домовилися в Парижі про обмін =всіх на всіх=, подавали це як зе-успіх і зе-перемогу.
То про який обмін ти тут кукурікаєш ?
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07.11.2020 22:18 Відповісти
 
 