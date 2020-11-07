Резніков про обмін полоненими: Остаточні рішення приймає тільки Путін, в ОРДЛО ще не отримали команди з Москви
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Процес обміну утримуваними особами затягується, тому що представники угруповань "ДНР" і "ЛНР" не отримали команди з Москви і ведуть "тактику затягування переговорів".
Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації", – сказав Резніков.
"Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації", – сказав Резніков.
Нагадаємо, раніше глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що російська сторона і її найманці на Донбасі досі не подали списки. У зв'язку з цим поки немає конкретної дати обміну.
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Хотелось бы уточнить, если есть материковая часть, то есть и не материковая. О какой «не материковой» территории рф идет речь?
07.11.20 14:58 За 103 дня прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных сократилось в 10 раз, - Зеленский
І =даґаваріваєЦЦа= весь час про щось, і в більма воно вже дивилося, і відведення нові постійно робить ...
До речі, уже майже рік, як ви вищали, що домовилися в Парижі про обмін =всіх на всіх=, подавали це як зе-успіх і зе-перемогу.
То про який обмін ти тут кукурікаєш ?