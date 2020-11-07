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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Другий тур виборів черкаського міського голови відбудеться 22 листопада, - нинішній мер Бондаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Другий тур виборів черкаського міського голови відбудеться 22 листопада, - нинішній мер Бондаренко

До другого туру вийшли чинний градоначальник Анатолій Бондаренко (від партії "За майбутнє") і висуванець від партії "Голос" Віктор Євпак.

На сайті ЦВК вказано, що за Бондаренка віддали свій голос 24179 виборців (37,6%), за Євпака - 12311 виборців (19,14%).

Чинний мер у фейсбуці повідомив, що повторне голосування призначене на 22 листопада.

Другий тур виборів черкаського міського голови відбудеться 22 листопада, - нинішній мер Бондаренко 01

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Топ коментарі
+1
а Пальчевский во втором туре в Черкассах впопуждает?!.. нет?! .. ну, как обычно..
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07.11.2020 20:57
+1
А шо тут происходит? Пофиг.

В стране где партии типа "за майбутнє" набирают 39% толку уже не будет
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07.11.2020 21:12
+1
вовремя перобулся на лету. кинув свою йуличку ))
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07.11.2020 21:15
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А шо, Трамп і там не пройшов?
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07.11.2020 20:43 Відповісти
Пальчевський йому помішав.
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08.11.2020 14:14 Відповісти
Во второй тур вышли действующий градоначальник Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє")

"За майбутнє" - цеж Коломойского Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко - Цензор.НЕТ 1818
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07.11.2020 20:45 Відповісти
вовремя перобулся на лету. кинув свою йуличку ))
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07.11.2020 21:15 Відповісти
а Пальчевский во втором туре в Черкассах впопуждает?!.. нет?! .. ну, как обычно..
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07.11.2020 20:57 Відповісти
Второй тур хрен знает где оказыватся важнее чемт все что происходит в Украине.
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07.11.2020 21:05 Відповісти
А шо тут происходит? Пофиг.

В стране где партии типа "за майбутнє" набирают 39% толку уже не будет
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07.11.2020 21:12 Відповісти
Волшебник Бондаренко.
Продинамил Юльку, маладца.
Иди нафиг со своим майбутним.
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07.11.2020 21:33 Відповісти
треба вибрати пастора Євпака? Якого до речі підтримали прислуги наріду?
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07.11.2020 21:48 Відповісти
Так, доречі ЄС його підтримала.
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08.11.2020 14:15 Відповісти
 
 