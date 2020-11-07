Другий тур виборів черкаського міського голови відбудеться 22 листопада, - нинішній мер Бондаренко
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До другого туру вийшли чинний градоначальник Анатолій Бондаренко (від партії "За майбутнє") і висуванець від партії "Голос" Віктор Євпак.
На сайті ЦВК вказано, що за Бондаренка віддали свій голос 24179 виборців (37,6%), за Євпака - 12311 виборців (19,14%).
Чинний мер у фейсбуці повідомив, що повторне голосування призначене на 22 листопада.
Топ коментарі
+1 Шрек Баблокат
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+1 Andriy Kalnyshevsky
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+1 Fjall_Raven
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"За майбутнє" - цеж Коломойского
В стране где партии типа "за майбутнє" набирают 39% толку уже не будет
Продинамил Юльку, маладца.
Иди нафиг со своим майбутним.