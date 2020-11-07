Другий тур виборів черкаського міського голови відбудеться 22 листопада, - нинішній мер Бондаренко

До другого туру вийшли чинний градоначальник Анатолій Бондаренко (від партії "За майбутнє") і висуванець від партії "Голос" Віктор Євпак.

На сайті ЦВК вказано, що за Бондаренка віддали свій голос 24179 виборців (37,6%), за Євпака - 12311 виборців (19,14%).

Чинний мер у фейсбуці повідомив, що повторне голосування призначене на 22 листопада.

Також читайте: Нардеп "Слуги народу" Андрійович склав мандат у зв'язку з обранням мером Надвірної