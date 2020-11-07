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Кривий Ріг (809) напад (1012) тероризм (2785) Колесник (21)

Колишній куратор батальйону "Кривбас" Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишній куратор батальйону

Жителі Кривого Рогу, убиті та поранені зловмисником 7 листопада, "за фактом були атаковані наркомафією, картелями".

Таку думку висловив у фейсбуці координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

"Кривий Ріг, рідне місто Президента. Трагедія що відбулася в Кривому Розі, двоє загиблих, вісім поранених, серед поранених дитина, восьмирічний хлопчик, це по факту як терористичний акт. Поясню чому.

Затриманий поліцією вирогідний вбивця розповсюджувач наркотиків, переважно психотропних речовин, сам системно вживав, передозування, "голос з неба", вбиті та скалічені. Неодноразово Кривий Ріг і Дніпропетровську область відпрацьовували, когось затримували, потім відпускали, ще раз затримували, ще раз відпускали, хтось під цими відпрацюваннями просто перерозподіляв ринок наркоторгівлі. Місто і зараз захлинається в наркотиках, у важких і трохи легкиших, гине молодь. І от по білому дню людей просто ріжуть на вулиці, вбивають, калічать. Добре що затримали швидко, патрульні спрацювали, молодці, але нема ніякої гарантії, що з чергової закладки, чи черговий розповсюджувач, завтра не почне стріляти чи різати простих людей. Про їх, наркоділків, з’ясування стосунків, то вже нікого не дивує, то стріляють в ресторанах, то палять автівки під будинками, конкуренція в них така, і з цим поки ніхто не може впоратися, шалені гроші заносяться по системі знизу до гори", - стверджує  Колесник.

Також читайте: Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ. ФОТО

Він зазначає, що весь світ спостерігав за терактами в Європі.

"Так от, в Кривому Розі сьогодні теж було скоєно терористичний акт, прості люди, які у вихідний день гуляли з дітьми, йшли по своїх справах, були атаковані бездіяльністю, корупцією, а по факту були атаковані наркомафією, картелями. І завтра знову всі будуть бачити і закладників, і споживачів, і "банки", і доставка, і розварочні хати, які тягнуть за собою і крадіжки, і розбої, і грабежі, і вбивства, і загублені долі. Хоча може трохи "рядового складу наркопетів" потягають з обшуками під камеру, а потім по новій - бо доляха!

До речі, питання не тільки до поліції, з той наркоти жеруть всі, і прокурори, і судді, жере вся система, яка повинна боротися з той наркомафією, з картелями тими. Бо інколи коли поліціянти ловлять, то прокурори німі виявляються, то судді сліпі", - підсумовує Колесник.

Колишній куратор батальйону Кривбас Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт 01

Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. У результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, в тому числі 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.
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Топ коментарі
+12
Если всех наркоманов излечить , уничтожить, то полицай останутся без заработками, т.к. в основном они же и являются крышей, и сподвижниками этой заразы! Если легализуют наркотики, то все полицай уйдут с полиции, на новое место работы, привычное им))) кризис полиции получится...))
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07.11.2020 21:12
+11
Чому не пристрелили на місці?
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07.11.2020 21:13
+9
так ведь упитанный Юзик рулит по Кривому Рогу.. значит, с его одобряма все сделано..
и закладки, и слепая полиция, и жертвы спишут на КОВИД..
это ж "95 квартал", ребята!.. ну, вы как дети малые..
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07.11.2020 21:20
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Если всех наркоманов излечить , уничтожить, то полицай останутся без заработками, т.к. в основном они же и являются крышей, и сподвижниками этой заразы! Если легализуют наркотики, то все полицай уйдут с полиции, на новое место работы, привычное им))) кризис полиции получится...))
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07.11.2020 21:12 Відповісти
100000000000000000000% !!!!!!!!!!!!
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07.11.2020 21:34 Відповісти
В Запорожье что-то подобное...
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07.11.2020 21:12 Відповісти
Чим більше русккєхь==тим більше злочинів.Ну не магуть риб"яти іначє:і чєльюсьць русккая і працювати не будуть....
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07.11.2020 22:30 Відповісти
Чому не пристрелили на місці?
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07.11.2020 21:13 Відповісти
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ПРОСИТЬ ЧТОБЫ БОГ ПОСЛАЛ НЕ КОВИД 19 а некий вирус на генном уровне чтобы те кто употреблял наркоты для КАЙФА и да чтобы сразу этот вирус умный то что требует организм во время обоснований сильнейшие боли введение в пред медикаментозного сна и так далее инфаркт сердца, травмы открытые - будет работать как и должно а вот ДЛЯ ПОНТОВ И КАЙФА..нет.... тут же выворачивались в буквальном смысле наизнанку чтобы порвались все мышцы- кости переломались разорвалась кровеносная система все органы пошли в разлет.. и думаю если исчезнет конечная ТОЧКА НАРКОМАН ПОТРЕБИТЕЛЬ то вся "пищевая цепочка" нарко мафии нарко картелей и нарко денег просто обломится за неделю нет спроса нафиг тот порошок...
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07.11.2020 21:29 Відповісти
Хто з цих двох цинічно бреше?

...БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, КОРУПЦІЄЮ...
Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт - Цензор.НЕТ 6383
...БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ...

Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт - Цензор.НЕТ 6600
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07.11.2020 21:15 Відповісти
Совершен террористический акт

Абсолютно точная формулировка .
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07.11.2020 21:15 Відповісти
нет. он, доказано, шо хотел запугать и выдвинул требования?
так же и взрыв баллона можно назвать терактом. А чо - идиот вдарил молотом по баллону = теракт, да?
не знаешь, а сказал что абс. точно - да, конечно. В Мекке упал кран, 107 правоверных приняли Ислам окончательно - это разве теракт был? А ты бы сказал шо абс. точно теракт.
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07.11.2020 21:26 Відповісти
В усьому світі відбувається практично таке саме- ми не виняток.
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07.11.2020 21:16 Відповісти
Окрім Кривого Рогу до твого "усього світу", що ще входить?
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07.11.2020 21:19 Відповісти
Те, що й до твого.
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07.11.2020 21:22 Відповісти
Рускка разь гаварьєшьчьєїся тєрітторєє русккава міру.
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07.11.2020 22:31 Відповісти
Может пора начать с себя ?
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07.11.2020 21:55 Відповісти
Починай.
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08.11.2020 06:01 Відповісти
Обыкновенный психбольной. На учете состоит. А вот почему такие по улицам гуляют - это вопрос... Задержанный с ножом мужчина заявляет, что планировал убить 15 человек в Кривом Роге, - ВИДЕО Вот тут он и фамилию свою говорит.
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07.11.2020 21:18 Відповісти
Cwer,на Макаревича чем то похож...
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07.11.2020 21:22 Відповісти
шо-то есть
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07.11.2020 21:30 Відповісти
так ведь упитанный Юзик рулит по Кривому Рогу.. значит, с его одобряма все сделано..
и закладки, и слепая полиция, и жертвы спишут на КОВИД..
это ж "95 квартал", ребята!.. ну, вы как дети малые..
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07.11.2020 21:20 Відповісти
Уверен, что тебе не поможет психиатр даже мирового уровня.
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08.11.2020 01:28 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом, наріки вже дістали, реклама майже на кожному домі. Я не вірю що копи не мають змоги їх прикрити. Вони, ***** на поверхні. Борітеся, поборете.. Тільки боритеся
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07.11.2020 21:22 Відповісти
Сам живи в КНДР.
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08.11.2020 06:02 Відповісти
Нахиба в ту Вену ездить? -- и без безвиза можно интересно погулять...
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07.11.2020 21:22 Відповісти
Колесник по видимому сам курит. То шо и Бубочка.
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07.11.2020 21:25 Відповісти
по делу сказал !! Кривой столица нарколыг !!aleks kyb лоша ра !
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08.11.2020 08:06 Відповісти
а государство Украина дало этому человеку образование, здравоохранение, уверенность в завтрашнем дне? Бывший куратор батальона "Кривбасс" Колесник о нападении мужчины с ножом на прохожих в Кривом Роге: Совершен террористический акт - Цензор.НЕТ 4047
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07.11.2020 21:29 Відповісти
может тонко чувствующий человек, видя такое отношение к себе со стороны общества долго крепился, и топил-развеивал тоску в алкоголе и амфетамине?
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07.11.2020 21:30 Відповісти
Дало не менше, ніж іншим громадянам.
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07.11.2020 21:33 Відповісти
То що--кривавого русккава дурня ще й у дупку поцьомати?
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07.11.2020 22:33 Відповісти
Полицаи, хватит крышевать наркоту ! Без согласия участкового, или начальника из управления, ни один наркоман пукнуть не посмеет. Все наркоманы на учёте, полицаи всё знают о каждом нарике, так как каждый второй нарик стучит для получения льгот.
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07.11.2020 21:33 Відповісти
Ви в темі чи в долі?
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07.11.2020 21:34 Відповісти
Боитесь остатся без доли, чи совесть замучила ?
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07.11.2020 21:42 Відповісти
Та мені начхати на твою подальшу долю, балакуне.
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07.11.2020 21:46 Відповісти
Взаимно.
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07.11.2020 21:54 Відповісти
Звучить, як попередження
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08.11.2020 07:43 Відповісти
Насчёт ,,в теме,, - вы считаете что полицаи слепые, и невыходят на улицу, не видят стены домов разрисованные наркоинтернет адресами, что места свободного нет ???
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07.11.2020 21:50 Відповісти
Якщо в Google ввести слова НАРКОМАН ВБИВ, то кількість жахливих повідомлень з різних міст України просто вразить...
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07.11.2020 21:35 Відповісти
А може це така реклама легалізації наркоти від зелені?
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07.11.2020 21:40 Відповісти
Все правда.
Колишній куратор батальйону "Кривбас" Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт - Цензор.НЕТ 5446

Колишній куратор батальйону "Кривбас" Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт - Цензор.НЕТ 9655
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07.11.2020 21:44 Відповісти
Що се за поважний карлик?
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07.11.2020 22:35 Відповісти
Головний коп криворіжжя
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08.11.2020 07:44 Відповісти
Усьо пойняв.Ганебний сором.Там що--всі браковані?
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08.11.2020 22:05 Відповісти
Легализируйте марьиванну... 90 процентов преступлений просто не станет. Вместе с заработками смиттярив.
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07.11.2020 21:44 Відповісти
Колесник не тупи.Теракт и белка, это разные вещи.
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07.11.2020 21:54 Відповісти
посмотрим как ты дятел затупишь , когда твоих детей или родителей понесут !!
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08.11.2020 08:09 Відповісти
Ты олень, и что это изменит,белка переквалифицируется в теракт? Причем тут твой высер,мы говорим о причине.
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08.11.2020 08:51 Відповісти
Колись працював в благодійному фонді, якась програма замісної терапії для наркоманів. Тепер впізнаю їх за зовнішнім виглядом і смородом. Виснажені, худі або опухлі (опіатники то доходяги) - залежно що приймають. А смердить від них варивом - набивається в хату рил 20 і сидять цілими днями коло того баняка, допоки вже і змивки із шприців закінчаться і баняк повилизують. Їхня філософія - якби вживав героїн чи кокаїн то був би здоровим і порядним.
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07.11.2020 22:03 Відповісти
И потеют растворителем, поднеси спичку и загорится.
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07.11.2020 22:26 Відповісти
Вибори не покращують ситуацію в Україні. Щоб вичистити авгієві конюшні, потрібен перехідний період від мафіозно-клептократичного бардака до європейської країни, тобто влада патріотичних військових.
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07.11.2020 22:22 Відповісти
посмотрел я видео с ним, он и Осирис из Египта и сын божий, голос бога ему приказал, тетрадь смерти.
Наркотики тут вряд ли, и не даже, если они были - то это не главное.
Он параноидный шизофреник.
Росляковы, брейвики и им подобные.
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07.11.2020 22:24 Відповісти
Скорее всего нит, скорее всего там все нечисто, я конечно не психиатр и утверждать не буду, но врядли шизофреник будет смешивать и осириса и христа, они парни последовательные в создании своего мира, шизофреник врядли бы пошел в полицию скорее к своему лечащему врачу два, и что самое главное шизофренику абсолютно похер на свой внешний вид, я сужу по фото где он сидит на асфальте он черезчур опрятно одет для шизофреника в такой стадии улета кукухи, они не идут убивать по щелчку пальца они долго общаются с голосами спорят и мучительно подходят к стадии взятия за нож, а вот скотина упарывающаяся солями вполне могла наворотить подобный трэш, мнение психиатра или медика в студию
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07.11.2020 22:53 Відповісти
а я в дурке работал. очень похож на шизофреника.
если была тетрадь смерти, значит уже давно готовился и слышал голоса, это мог быть дебют болезни, он живёт один никто не заметил.
нарко и алко - это в случае шизофрении - только спусковой механизм обострения.
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07.11.2020 22:58 Відповісти
Ну незнаю, про тетрадь он только говорит, и не сильно возбужден для стадии острого бреда, я еще раз не претендую на истину, просто мне кажется обдолбался солями, поймали то его не сразу, может успел осознать и косу клепать начал, покрайней мере дастся знать правда ли он приходил сдаваться, хотя кто нам правду скажет, если вдруг версия про наркоту и все в статье верно то это шкандаль который постараются замять при помощи той же шизофрении или в сизо удавят, поглядим
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07.11.2020 23:15 Відповісти
Да, далее следствие, психиатры и суд. Там видно будет.
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08.11.2020 00:03 Відповісти
Вот тут точно ношение оружие не помешало бы, чтобы остановить подонка.
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07.11.2020 22:25 Відповісти
Не трогайте Кривой Рог там наш Величайший ********** нас над свою наркоманскую карьеру
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07.11.2020 22:27 Відповісти
Это и есть цвет нации - юго-восточное русскоязычное быдло!
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07.11.2020 22:36 Відповісти
юго-восточное квартальное рагуль-быдло... Одесса нервно курит.
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08.11.2020 02:06 Відповісти
Весь світ спостерігав за терактами по Європі, Шарлі, релігія, світогляди і все таке, були жертви, так от, в Кривому Розі сьогодні теж було скоєно терористичний акт

Там хоч мусліми робили це за ідею, із словами Аллах акбар. А тут наркоша якийсь.
"Ось, бачите, куме, яка країна - такі й теракти".(С)

А постраждалим - співчуття. Смерть насправді річ малоприємна, а від руки якогось покидька взагалі жах.
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07.11.2020 23:22 Відповісти
были атакованы наркомафией, картелями. - и этот шо-та нюхает... Если быбыла атака , то на рынке, в другом людном месте(бомба). этот нелюдь банально проигрался в карты. Надеюсь в тюряге он долго не протянет(беспредел на киче не терпят), бо после действий таких чмырей менты от души прорабатывают и всю малину.
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08.11.2020 02:00 Відповісти
кича мыча беспредел ! лупанись в стену с криками АУЕЕЕЕ!!
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08.11.2020 08:12 Відповісти
 
 