Колишній куратор батальйону "Кривбас" Колесник про напад чоловіка з ножем на перехожих у Кривому Розі: Здійснено терористичний акт
Новини Цензор.НЕТ Події
Жителі Кривого Рогу, убиті та поранені зловмисником 7 листопада, "за фактом були атаковані наркомафією, картелями".
Таку думку висловив у фейсбуці координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.
"Кривий Ріг, рідне місто Президента. Трагедія що відбулася в Кривому Розі, двоє загиблих, вісім поранених, серед поранених дитина, восьмирічний хлопчик, це по факту як терористичний акт. Поясню чому.
Затриманий поліцією вирогідний вбивця розповсюджувач наркотиків, переважно психотропних речовин, сам системно вживав, передозування, "голос з неба", вбиті та скалічені. Неодноразово Кривий Ріг і Дніпропетровську область відпрацьовували, когось затримували, потім відпускали, ще раз затримували, ще раз відпускали, хтось під цими відпрацюваннями просто перерозподіляв ринок наркоторгівлі. Місто і зараз захлинається в наркотиках, у важких і трохи легкиших, гине молодь. І от по білому дню людей просто ріжуть на вулиці, вбивають, калічать. Добре що затримали швидко, патрульні спрацювали, молодці, але нема ніякої гарантії, що з чергової закладки, чи черговий розповсюджувач, завтра не почне стріляти чи різати простих людей. Про їх, наркоділків, з’ясування стосунків, то вже нікого не дивує, то стріляють в ресторанах, то палять автівки під будинками, конкуренція в них така, і з цим поки ніхто не може впоратися, шалені гроші заносяться по системі знизу до гори", - стверджує Колесник.
Він зазначає, що весь світ спостерігав за терактами в Європі.
"Так от, в Кривому Розі сьогодні теж було скоєно терористичний акт, прості люди, які у вихідний день гуляли з дітьми, йшли по своїх справах, були атаковані бездіяльністю, корупцією, а по факту були атаковані наркомафією, картелями. І завтра знову всі будуть бачити і закладників, і споживачів, і "банки", і доставка, і розварочні хати, які тягнуть за собою і крадіжки, і розбої, і грабежі, і вбивства, і загублені долі. Хоча може трохи "рядового складу наркопетів" потягають з обшуками під камеру, а потім по новій - бо доляха!
До речі, питання не тільки до поліції, з той наркоти жеруть всі, і прокурори, і судді, жере вся система, яка повинна боротися з той наркомафією, з картелями тими. Бо інколи коли поліціянти ловлять, то прокурори німі виявляються, то судді сліпі", - підсумовує Колесник.
Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. У результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, в тому числі 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.
Будь ласка, зачекайте...
...БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, КОРУПЦІЄЮ...
...БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ...
Абсолютно точная формулировка .
так же и взрыв баллона можно назвать терактом. А чо - идиот вдарил молотом по баллону = теракт, да?
не знаешь, а сказал что абс. точно - да, конечно. В Мекке упал кран, 107 правоверных приняли Ислам окончательно - это разве теракт был? А ты бы сказал шо абс. точно теракт.
и закладки, и слепая полиция, и жертвы спишут на КОВИД..
это ж "95 квартал", ребята!.. ну, вы как дети малые..
Наркотики тут вряд ли, и не даже, если они были - то это не главное.
Он параноидный шизофреник.
Росляковы, брейвики и им подобные.
если была тетрадь смерти, значит уже давно готовился и слышал голоса, это мог быть дебют болезни, он живёт один никто не заметил.
нарко и алко - это в случае шизофрении - только спусковой механизм обострения.
Там хоч мусліми робили це за ідею, із словами Аллах акбар. А тут наркоша якийсь.
"Ось, бачите, куме, яка країна - такі й теракти".(С)
А постраждалим - співчуття. Смерть насправді річ малоприємна, а від руки якогось покидька взагалі жах.