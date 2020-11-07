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Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі

Україна через погіршення ситуації з поширенням коронавірусной інфекції і дефіцитом ліків на окупованому півострові може організувати гуманітарні табори на адмінмежі.

Про це віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей", - сказав Резніков.

За інформацією Крим.Реалії, Меджліс кримськотатарського народу ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в Криму.

Також читайте: При Мінреінтеграції створюють центр фіксації порушень прав людини в окупованому Криму, - Резніков

До цього в Меджлісі кримськотатарського народу закликали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингової місії ООН з прав людини відвідати окупований Крим через "катастрофу епідеміологічної ситуації, викликаної високим темпом зростання захворюваності на COVID-19".

Представництво президента України в АР Крим висловило стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові у зв'язку з ростом хворих на коронавірус і дефіцитом ліків. У відомстві називають її "критичною" в умовах пандемії і закликають "реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму".

На одному з останніх засідань оперативного штабу з протидії коронавірусної інфекції окупаційна влада Криму закликала жителів півострова не влаштовувати ажіотаж в аптеках. Керівник регіонального управління Росздоровнагляду Василь Клімов визнав відсутність в аптеках і лікарнях Криму "низки препаратів", але запевнив, що "аналоги в стаціонарах є".

У Криму за 6 листопада, за даними російської влади, було зареєстровано 206 випадків коронавірусної  інфекції, семеро осіб померли. У Севастополі за минулу добу зареєстровано 81 новий випадок захворювання на COVID-19, одна жінка померла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков
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Топ коментарі
+34
Ви на материковій Україні розгорніть - в нас уже місць не вистачає в лікарнях.
А про ліки я взагалі мовчу. Все за свій рахунок купують.
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07.11.2020 21:49
+14
Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
Лагеря должны быть четырёх спецификаций: Фильтровальные, Концентрационные, Перевоспитательные и Лечебные... ... строго последовательно!
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07.11.2020 21:54
+13
Маланцу Резникову нужно бабло осваивать. Вот он и придумывает себе всякие ништяки.
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07.11.2020 21:56
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Ви на материковій Україні розгорніть - в нас уже місць не вистачає в лікарнях.
А про ліки я взагалі мовчу. Все за свій рахунок купують.
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07.11.2020 21:49 Відповісти
Маланцу Резникову нужно бабло осваивать. Вот он и придумывает себе всякие ништяки.
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07.11.2020 21:56 Відповісти
РЕЗНИКОВ -- Долбодятел иди в Гузно вместе с сепарами Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице - Цензор.НЕТ 1741
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07.11.2020 22:02 Відповісти
а наш мудрый народишко кто то специально заражает или у них вавка в голове?)) тогда нужно бесплатно лечить алкашей, наркоманов и прочих приносящих самим себе страдания. по моему бесплатно лечить нужно людей которые по своей профессии рискуют быть зараженными . медики, полиция и другие службы контактирующие с населением
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07.11.2020 22:21 Відповісти
Млять, так нарикам бесплатно метадон и выдают за деньги налогоплательщиков - Украина страна пародоксов
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07.11.2020 22:42 Відповісти
а еще мы платим за субсидии, всякие льготы и т.д))
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07.11.2020 22:53 Відповісти
самая блистательная идея - свободная экономическая зона на даунбасе ....
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07.11.2020 22:56 Відповісти
я подозреваю что он имел в виду мариуполь))) ахметке нужно убытки покрыть
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07.11.2020 22:59 Відповісти
да понятно, что не дворникам зарплаты будут подымать.
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07.11.2020 23:05 Відповісти
А если детвора в школу ходит, то что делать? В любом случае переболеют многие. И ни фига ты с этим не сделаешь. Это я не к тому, что ненужно предохраняться , а к тому, что ты не убережешься от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Замедлить распространение можно, а избавиться - нет. Нужно учиться с этим жить.
У переболевших через два месяца брали тест на антитела. Количество снизилось у всех, а у большей части их совсем не было.
Но там есть еще один прикол. Слышал, про препарат "Ремдесивир", про который рассказывал Степашка? Так вот, в сентябре закончились исследования, которые подтвердили бесполезность препарата. Но ЕС поставили в известность об этих исследованиях после того, как препарат ими был закуплен (хотя предыдущие исследования намекали на то же). В общем ЕС купил препарат, потом ВОЗ заявил, что препарат фуфло, а потом его купили мы...
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug

Как тебе?
А это "официальное заключение":
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1?ijkey=427285ab44b495201824f5b8b22b2a196afd43d2&keytype2=tf_ipsecsha

Мы купили позже...
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08.11.2020 00:49 Відповісти
я каждый день вижу тысячи самоубийц и у меня нет никакого желания помогать им в лечении. почему мои налоги должны идти на дятла, который ленится надеть маску ?
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08.11.2020 09:09 Відповісти
А как отделить? Болеют не только те, что без масок. Маска - это далеко не 100% гарантия здоровья. На работу же людям ездить нужно?
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08.11.2020 11:41 Відповісти
да я понимаю всю сложность вопроса, ну хотя бы для нарушающих повысили бы штрафы тыс до пяти, что бы налогоплатильщикам не так обидно было пополнять бюджет
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08.11.2020 11:59 Відповісти
Проблема не в размере штрафов, а в том, что их платят единицы. Считаю 500 грн достаточным штрафом (даже то, что про 200 с копейками приняли - уже нормально). Просто нужно, чтобы начали штрафовать. Зашли менты в штатском в автобус, сделали снимки, высадили нарушителей, собрали деньги. Нет деньги - в участок для оформления. Тогда бы это работало. Кто-то опоздает на работу, кто-то заплатит раз 5 за день - и все наладится. Но этого пока и близко нет.
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08.11.2020 12:07 Відповісти
и опять мы возвращаемся к нашему законодательству и судам, ничто не работает)))
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08.11.2020 12:25 Відповісти
и бесплатные фонтанчики с питьевой водой Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 835
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07.11.2020 23:23 Відповісти
Резникову зачет за тролинг кремлинов !!! Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 5421
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07.11.2020 23:24 Відповісти
За, за, но из твоей больницы лекарства уже забрали. Вы сделали себя вместе!!!
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08.11.2020 01:06 Відповісти
Вже спостерігається дефіцит препаратів на складах.
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08.11.2020 00:23 Відповісти
Больные идиеты а простым ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ КАК самими все оплачивать Резников про лагеря и так далее все одно что давать воду в Крым или пустить поезда транзит россиян через Украину на своих авто с российскими номерами...
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07.11.2020 21:49 Відповісти
В Крым Московия столько много особей по навозила с Мордовии,а украинская власть говорит, что мы один народ. Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице - Цензор.НЕТ 5483
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07.11.2020 21:56 Відповісти
Немає вам курва де гроші дівати
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07.11.2020 21:49 Відповісти
а гроші у них е. Гнать іх у три шиякі потрібно.
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07.11.2020 21:53 Відповісти
А взяти, є де?
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07.11.2020 21:55 Відповісти
Звичайно , МВФ по любе дасть
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08.11.2020 00:57 Відповісти
Не, Коломойскому не даст. -- а там, больше и брать некому -- и Беня на раздаче.
МВФ, это фонд, а не коммерческая шарага -- мои бабки у него -- я работяга и налоги плачу до центика. И я против!
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08.11.2020 01:02 Відповісти
А хто ж тебе запитуватиме ??))) дадуть бабло, дадуть )
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08.11.2020 01:07 Відповісти
Поспорим, шо нет? -- токо на перекрытие долговых процентов -- наличку на расходы не дадут.
Забились?
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08.11.2020 01:10 Відповісти
Для мене це абсолютно не принципово і не важливе - дадуть клоунам бабло чи ні, якщо дадуть все одно розкрадуть, якщо не дадуть - нічого не зміниться
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08.11.2020 01:14 Відповісти
Ты, как не из Германии, что ли?

Тут правительство и парламент коалиционные и оппозиция главарям на пятки сапогами наступает -- а за ними миллионы избирателей недовольных.

Если, хоть еврик мимо кассы пролетит -- такой вайдот поднимается -- муттер нэ журысь!
...а там и выборы на подходе...
В крайний раз Правительство больше полугода сформировать не могли...
Ты точно не немец... ...или шпэтаусзидлеровский пенсионер -- до 1993 года прибытия с Алтая, чы с Казахстана -- а может и контингент флюхтлинг, якщо Мовою користуєся? ...*)
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08.11.2020 01:24 Відповісти
я капітан ФСБ, єврей по паспорту, казах в душі, рузский за вдачею, ще питання є ?
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08.11.2020 01:38 Відповісти
Креативный Мэнш! *)
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08.11.2020 01:53 Відповісти
Резников о COVID-19 и дефиците лекарств в оккупированном Крыму: Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице - Цензор.НЕТ 732 Украина может организовать гуманитарные лагеря на админгранице.Источник: https://censor.net/ru/n3229707.
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07.11.2020 21:53 Відповісти
Любая такая фото показывает что её выкладывает проплачяеный тролль.Случайный посетьитель сайтане будет заниматся такой ерундой.
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07.11.2020 22:40 Відповісти
с-ка , почти Ельцин вышел на фото )))
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07.11.2020 22:44 Відповісти
Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
Лагеря должны быть четырёх спецификаций: Фильтровальные, Концентрационные, Перевоспитательные и Лечебные... ... строго последовательно!
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07.11.2020 21:54 Відповісти
Вы фашист?
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07.11.2020 22:06 Відповісти
Нет, я не итальянец...
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07.11.2020 22:11 Відповісти
Не лечебный, а рабочий
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07.11.2020 22:07 Відповісти
Рабы работать не должны -- должны здоровые, довольные, преданные работяги!
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07.11.2020 23:42 Відповісти
вот контрацептив... вы обеспечить свое не можете - уже дагнря они разворачивать готовы на админгранице... заедь, тварь в районную больницу - удивись!!!!
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07.11.2020 21:57 Відповісти
У ЗЕнелоха піар понад усьо. Він спасітєль, месія.
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07.11.2020 22:00 Відповісти
Ковід є , ліків йок. Ну ви дєржітєсь там.
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07.11.2020 21:57 Відповісти
Пусть оккупационное командование Московии занимается рублёвыми гражданами.
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07.11.2020 21:59 Відповісти
На лечение еще пригласите.😂
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07.11.2020 21:59 Відповісти
А какие именно препараты там в дефиците, никто не уточнит? И как вы собираетесь решать проблему с ОРВИ какими-то лагерями?
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07.11.2020 22:00 Відповісти
206 больных это ерунда, вот в соседней Польше 27 тыс заболевших и 445 умерших, так что в Крыму еще все относительно нормально.
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07.11.2020 22:00 Відповісти
Зато у тебя все плохо, самолайкер.
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07.11.2020 22:21 Відповісти
Наши люди без денег и без лекарств умирают! А тем и камней с неба хватит!
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07.11.2020 22:01 Відповісти
какие там деньги ? дексаметазон и цефтриаксон реально копейки стоят
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07.11.2020 22:04 Відповісти
А в Україні нехай Українці дохнуть?Шо за наволочи,то воду крисчанам,то допомогу від ковід,а може їм ще морди варенням намазати?
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07.11.2020 22:02 Відповісти
Пипец... В Геническе полная жопа, большинство врачей заболели, а они возле Крыма(в 20 км от Геническа) будут разворачивать гуманитарные лагеря...
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07.11.2020 22:02 Відповісти
это правильная идея
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07.11.2020 22:03 Відповісти
Мля, в Ужгороде разверните. Всё переполнено ...
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07.11.2020 22:06 Відповісти
Ну да, на подконтрольной то территории лекарств просто завались, можно излишни и отдать в Крым. А то что судя по цифрам в многих украинских областях ситуация похуже будет с заболеваемостью то фигня.))
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07.11.2020 22:07 Відповісти
Каждое действие, по логике, должно быть направлено на результат. Эти ж ... совершают действие ради действия. А в данном случае, извиняюсь, просто намереваются ***** без мыла в жопу влезть! Хотя заведомо известно, что ничего позитивного не случится. ***** останется непоКОБЕЛИМ!
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07.11.2020 22:20 Відповісти
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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07.11.2020 22:40 Відповісти
И эти грузы потом могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей,которые будут торговать этими грузами и делится с поставщиками в Украине- называется"прозоро" Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 6085
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07.11.2020 22:45 Відповісти
Суки. Своїх людей спочатку забезпечте. В Дубно вже місяцями не роблять тести, немає... І швидка на виклики не виїжджає. Лягай і здихай... Уроди!
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07.11.2020 22:45 Відповісти
Хто у Дубно місцева влада ?
Хто і далі важає Супрун видатним медиком ? Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 8333
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08.11.2020 08:48 Відповісти
Какие претензии к Супрун? Италия весной не могла переварить 5 тысяч пациентов в сутки. Теперь без напряга справляется с 30 тыс+. Т.е. 3 месяца людям на подготовку хватило. А мы клали асфальт... Так каким боком здесь Супрун.
Для особо одаренных. СЭС никак не повлияли бы на распространение этой заразы. И наши инфекционные больницы никак не подходят для лечения этой заразы. Нужны койки с кислородом. Они уже заняты. Больше никто ничем Вам помочь не может. Так каким боком здесь Супрун?
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08.11.2020 11:55 Відповісти
Ї*анько. Ти своїх думай, як рятувати. Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 7951
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07.11.2020 22:47 Відповісти
вы в киеве ссуки ничего не можете!
чтоб вас пидняло да гепнуло!
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07.11.2020 22:47 Відповісти
Странно - вакцина в Рашке уже есть, даж закупать думали, а лечить вирус в Украине . Это как ?
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07.11.2020 22:47 Відповісти
А таки можно, но только для коренных крымчан - крымских татар, для остальных есть Путин!!
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07.11.2020 22:52 Відповісти
на патичку мало, треба на лопаті.
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08.11.2020 00:25 Відповісти
якщо логічно подумати,то альтернативою подібних фільтраційних таборів(з відстійником на 14 діб) Є повне закриття кордону з Кримом як безумовно "червоною зоною" Ковід...



У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.
Зазначається, що Північна Корея побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура країни недостатньо розвинена.

а,врахуйте,КНДР навіть не в стані війни з Китаєм..
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08.11.2020 08:52 Відповісти
ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей

НЕправильно.
Фільтраційні пункти(табори)* створюють не для допомоги окупованим ворогом територіям,а для захисту власного народу ... У випадку існування транспортного сполучення з цими територіями...
тому розмов про допомогу(в тому числі гуманітарними вантажами) не йдеться..

Крім того -забезпечення окупованого населення за міжнародними нормами -проблема самого окупанта(расєї).

* Перевірочно-фільтраційні табори НКВС СРСР - спецзаклади для перевірки осіб, що були в німецькому полоні або на окупованій території. До січня 1945-го мали назву «спецтабори НКВС». Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 7376

*
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08.11.2020 08:47 Відповісти
Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі - Цензор.НЕТ 9366
можна плакати..сміятись,але... поспівчувати можу лише кримським татарам,котрі встигли повернутись у Крим.
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08.11.2020 09:15 Відповісти
В Украине уже все здоровы? Мрази зеленые совсем охренели !!!!! Решили перед сцарем спинку прогнуть !!!!
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08.11.2020 10:43 Відповісти
 
 