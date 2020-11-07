Резніков про COVID-19 і дефіцит ліків в окупованому Криму: Українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна через погіршення ситуації з поширенням коронавірусной інфекції і дефіцитом ліків на окупованому півострові може організувати гуманітарні табори на адмінмежі.
Про це віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Безумовно, ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей", - сказав Резніков.
За інформацією Крим.Реалії, Меджліс кримськотатарського народу ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в Криму.
До цього в Меджлісі кримськотатарського народу закликали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингової місії ООН з прав людини відвідати окупований Крим через "катастрофу епідеміологічної ситуації, викликаної високим темпом зростання захворюваності на COVID-19".
Представництво президента України в АР Крим висловило стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові у зв'язку з ростом хворих на коронавірус і дефіцитом ліків. У відомстві називають її "критичною" в умовах пандемії і закликають "реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму".
На одному з останніх засідань оперативного штабу з протидії коронавірусної інфекції окупаційна влада Криму закликала жителів півострова не влаштовувати ажіотаж в аптеках. Керівник регіонального управління Росздоровнагляду Василь Клімов визнав відсутність в аптеках і лікарнях Криму "низки препаратів", але запевнив, що "аналоги в стаціонарах є".
У Криму за 6 листопада, за даними російської влади, було зареєстровано 206 випадків коронавірусної інфекції, семеро осіб померли. У Севастополі за минулу добу зареєстровано 81 новий випадок захворювання на COVID-19, одна жінка померла.
Будь ласка, зачекайте...
А про ліки я взагалі мовчу. Все за свій рахунок купують.
У переболевших через два месяца брали тест на антитела. Количество снизилось у всех, а у большей части их совсем не было.
Но там есть еще один прикол. Слышал, про препарат "Ремдесивир", про который рассказывал Степашка? Так вот, в сентябре закончились исследования, которые подтвердили бесполезность препарата. Но ЕС поставили в известность об этих исследованиях после того, как препарат ими был закуплен (хотя предыдущие исследования намекали на то же). В общем ЕС купил препарат, потом ВОЗ заявил, что препарат фуфло, а потом его купили мы...
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug
Как тебе?
А это "официальное заключение":
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1?ijkey=427285ab44b495201824f5b8b22b2a196afd43d2&keytype2=tf_ipsecsha
Мы купили позже...
МВФ, это фонд, а не коммерческая шарага -- мои бабки у него -- я работяга и налоги плачу до центика. И я против!
Забились?
Тут правительство и парламент коалиционные и оппозиция главарям на пятки сапогами наступает -- а за ними миллионы избирателей недовольных.
Если, хоть еврик мимо кассы пролетит -- такой вайдот поднимается -- муттер нэ журысь!
...а там и выборы на подходе...
В крайний раз Правительство больше полугода сформировать не могли...
Ты точно не немец... ...или шпэтаусзидлеровский пенсионер -- до 1993 года прибытия с Алтая, чы с Казахстана -- а может и контингент флюхтлинг, якщо Мовою користуєся? ...*)
Лагеря должны быть четырёх спецификаций: Фильтровальные, Концентрационные, Перевоспитательные и Лечебные... ... строго последовательно!
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
Хто і далі важає Супрун видатним медиком ?
Для особо одаренных. СЭС никак не повлияли бы на распространение этой заразы. И наши инфекционные больницы никак не подходят для лечения этой заразы. Нужны койки с кислородом. Они уже заняты. Больше никто ничем Вам помочь не может. Так каким боком здесь Супрун?
чтоб вас пидняло да гепнуло!
У Національній розвідувальній службі Південної Кореї заявили, що КНДР встановила наземні міни у прикордонних районах з Китаєм, щоб боротися таким чином з пандемією коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.
Зазначається, що Північна Корея побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура країни недостатньо розвинена.
а,врахуйте,КНДР навіть не в стані війни з Китаєм..
ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ (на адмінмежі Криму з Херсонською областю. - Ред.) і обладнати, в тому числі, аптечними кіосками. Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповідь відповідно. І ц і вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей
НЕправильно.
Фільтраційні пункти(табори)* створюють не для допомоги окупованим ворогом територіям,а для захисту власного народу ... У випадку існування транспортного сполучення з цими територіями...
тому розмов про допомогу(в тому числі гуманітарними вантажами) не йдеться..
Крім того -забезпечення окупованого населення за міжнародними нормами -проблема самого окупанта(расєї).
* Перевірочно-фільтраційні табори НКВС СРСР - спецзаклади для перевірки осіб, що були в німецькому полоні або на окупованій території. До січня 1945-го мали назву «спецтабори НКВС».
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можна плакати..сміятись,але... поспівчувати можу лише кримським татарам,котрі встигли повернутись у Крим.