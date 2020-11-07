Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав новообраного президента США Джо Байдена.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", - зазначив Порошенко.

На його думку, Україні пощастило з президентом США, "який володіє такими глибокими і особистими знаннями про нашу державу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден

"Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу. Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!" - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.