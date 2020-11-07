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Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав новообраного президента США Джо Байдена.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", - зазначив Порошенко.

На його думку, Україні пощастило з президентом США, "який володіє такими глибокими і особистими знаннями про нашу державу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден

"Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу. Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!" - підкреслив Порошенко.

Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники 01

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.
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Топ коментарі
+80
Порошенко поздравил Байдена с избранием президентом США: Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники - Цензор.НЕТ 7423
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07.11.2020 22:15
+48
Конец эпохи клоунов
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07.11.2020 22:16
+48
Порошенко со всеми нормальными мировыми лидерами в хороших отношениях и все его уважает.. а теперь проведи аналогию, кто уважает зеленского в мире? Порошенко поздравил Байдена с избранием президентом США: Знайте, что в Украине у вас есть хорошие друзья и союзники - Цензор.НЕТ 6961
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07.11.2020 22:23
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Вот и судят по реальньім делам,а не по агитпропу!
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07.11.2020 23:47 Відповісти
Капитан, уточните, пожалуйста, о каких десятках тысяч стволов идет речь ?
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07.11.2020 23:45 Відповісти
теперь нам нужно выгнать зеЛю и его банду зеленую осенью!
и вперед работать с США!
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07.11.2020 23:29 Відповісти
Осел будет для ветрины. А работать будет настоящий президент - Порошенко.
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07.11.2020 23:33 Відповісти
Только на хрена нам и Пороху такая убогая витрина?
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07.11.2020 23:52 Відповісти
выделим ему львовскую область, будет президент львова педрошенко
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08.11.2020 21:24 Відповісти
эх, поработал бы сча Порох с Байденом на пару, если бы в 2019 -м смотрители квартала- зебилы не привели к власти клоуна ...
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07.11.2020 23:35 Відповісти
Да будет все в порядке. Бубочке просто укажут его место - возле параши. Да и все.
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07.11.2020 23:37 Відповісти
А щас оно где?! Если макака с булавой сидит в кресле президента,не значит что кресло с макакой не поставили в параше!
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07.11.2020 23:51 Відповісти
Алэкс, не нервуй так, адже тебе не вистачить на 3,5 років, які залишились до перевиборів президента. А над ким ми будемо кепкувати, якщо ти окочуришся від надмірного нервового збудження?
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08.11.2020 01:22 Відповісти
Да Порох и в 2019, и в 2020 ху&лу хвост прижал с такой мировой коньюктурой!
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07.11.2020 23:49 Відповісти
Эй ЗЕбилы а когда ваш кловун Порошенко посадит???
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07.11.2020 23:38 Відповісти
Нема кого саджати. Він втік на растов ще в минулому році. Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 924
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07.11.2020 23:40 Відповісти
Слава Богу, опять в Америке нормальный адекватный президент - мировой лидер! Наелась Америка рыжего клоуна - барыги с куриным мозгом и хамскими замашками.....Теперь путинской мокшанской клоаке укажут её место на задворках политической жизни....
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07.11.2020 23:43 Відповісти
Прощальний виступ Трампа.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/3859612844050120/
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07.11.2020 23:49 Відповісти
хунта это кулак, кулак не способен ничего построить, нужны ладони людей образованных, честных, работящих
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07.11.2020 23:59 Відповісти
Да ти що? А Чілі, сама багата країна Південної Америки?
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08.11.2020 00:01 Відповісти
Краще розумні біженці, чим дебільні аборигени
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08.11.2020 00:24 Відповісти
Советую почитать,что было в Чили на протяжении 7-и лет после прихода Пиночета к власти и о причине его бегства с Чили. И с какого момента начала экономически развиваться Чили и почему.
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08.11.2020 11:38 Відповісти
ЗЕкловун никому и не нужен..
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07.11.2020 23:55 Відповісти
Ветеран АТО: если прямо сейчас к власти вернется Порошенко, то через неделю восстановится сотрудничество с МВФ и Кремль получит новые санкции
Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно за неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
Валерий Прозапас отмечает, в больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.

Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой
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07.11.2020 23:54 Відповісти
Не може такого бути. Не могли Петро та його кум так демократам гадити.
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07.11.2020 23:59 Відповісти
Ну у Вас и реакция! Я же сразу удалила и перенесла на 1 стр.
Дж. Кент и по прхб прошелся, мама не горюй.))
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08.11.2020 00:03 Відповісти
Якраз в першу чергу всі читають останню сторінку, бо на ній відкриваються коменти. А от першу - далеко не всі.
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08.11.2020 00:11 Відповісти
Вообще-то это был ответ на коммент одного форумчанина, который писал о хорошей памяти у Байдена, но отвлек телефонный звонок и увы... он оказался не в том месте.)
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08.11.2020 00:19 Відповісти
«Мнєніє» рагуля менше всього цікавить.
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08.11.2020 00:19 Відповісти
Мироську, знову в тебе підгоріло? Програв твій і заодно кацапський улюбленець? Та не переживай ти так, колись і на твоїй вулиці свято буде.
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08.11.2020 00:22 Відповісти
На моїй вулиці свято завжди, Прісцилка! Тільки ось ти назавжди залишилися «пріблатньненним» рагуликом із яким я бриджусь ходити на одній стороні вулиці. Я їздив до школи трамваєм#2 із Енгельса із професурою, селюх...але тобі не зрозуміти...
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08.11.2020 00:26 Відповісти
Як тільки я знову доберусь до Львова через всі віші корупційні кордони, я обіцяю зв'язатись із тобою і ми організуємо матч на ринзі на Галана із секундантми і.т.д. Ти тільки відповідь ОК? Я буду чекати!
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08.11.2020 00:36 Відповісти
Тренуйся, Прісцилка! )))
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08.11.2020 00:37 Відповісти
Ти думаєш варто ту купу гівна зі Штатів назад до Львова транспортувати?
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08.11.2020 00:41 Відповісти
Варто-варто, нахабний рагуль! Ми побесідуємо, дай Боже, нє!?
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08.11.2020 00:42 Відповісти
Ти тільки не підведи мене, рагуль, добре?! Я тобі навіть зафундую пиво, селюх! Не дякуй!
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08.11.2020 00:47 Відповісти
Як тебе знайти якщо ти не на Цензорі? Я під своїм ім'ям-мені немає чого встидатися. Спитай львівя'н про мене-багато друзів! Так як тебе знайти?! Ми вийдемо на ринг по всім правилам! Твої люди із...комсомольського озера і мої зі Гроба. Харе?!)))
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08.11.2020 00:57 Відповісти
В негрів жаргону підучився, попутник професури по трамваю?)))
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08.11.2020 09:29 Відповісти
оно образование получило в автобусе при переездах.. набралось от "профессуры"... автобусный доцент
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08.11.2020 08:19 Відповісти
Не звертай увагу на недоумків.З якої Америки? Він сидить, або в нашій лугандонії, або в раші.Звичайний троль.
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08.11.2020 08:37 Відповісти
Пригадую, було таке. Як я був студентом в універі Франка, то професор якось на парі нам невдоволено поскаржився, що в двійку на Енгельса постійно сідає який обісцяний брудний вахлак. Так то був ти?
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08.11.2020 00:39 Відповісти
ОК-ОК. Тепер я знаю хто ти!))) Я буду чекати на тебе, бик!))) обіцяй, що не засциш!!! Я запрошу багато людей!!!
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08.11.2020 00:41 Відповісти
На ФБ із твоїх друзів в Франка то ти!? Я був на другій стороні, бичара. Бігме Боже ми стрінемось! Світ маленький, бик!
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08.11.2020 00:44 Відповісти
Say no more бик, а то я боюсь тебе злякати! Солодкий мій! Чекаю із нетерпінням!
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08.11.2020 00:50 Відповісти
Скільки «видів» львівського рагулья я зустрів за все своє життя на цьому світі!: Є рагулі маланські, польскі, кацапські, навіть італійські з португальськими але львіський бик завжди для мене залишиться звичайною боксерською грушею із мого юнатства! Амінь, присцилка!
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08.11.2020 00:23 Відповісти
Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 536
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08.11.2020 00:23 Відповісти
Ага. За уголовное дело по Бурисме от Югы Кагтавого. Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 8724 Ждите "подяки"! Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 5884
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08.11.2020 00:40 Відповісти
Порошенко робить реал-політік. Ну що ж, мабуть так треба. Але "червона команда" ще не здалась. Байден в 8pm EST зробить звернення до нації. Примиритель, хай йому трясця.

А тим з українських рагулів, хто дивується чому українські емігранти та російські емігранти в США підтримують республіканців, поясню : тому що стали американцями. А вам бажаю стати українцями.
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08.11.2020 00:33 Відповісти
Після слів "та російські емігранти" все стало ясно)))
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08.11.2020 09:31 Відповісти


свічка@svecha62 4 ч

Євгени Магда
Україна ще встигає відправити DHLом скальпи Деркача та Качури до штабу Байдена)
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08.11.2020 00:35 Відповісти
А с ними Шокина, Луценко и Потрошенко. Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 1588
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08.11.2020 00:41 Відповісти
Аха , особливо німці, поважають Луценка, після його п'яних движух у берлінському аеропорту
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08.11.2020 01:03 Відповісти
А, що німцям до двіжух Луценка? Він ,що їм на голову на"рав? НЕ несіть маячню.
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08.11.2020 08:41 Відповісти
А, може, твій?
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08.11.2020 08:40 Відповісти
Слава Бандерiвцям!
Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 6605
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08.11.2020 00:51 Відповісти
Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 2828
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08.11.2020 01:11 Відповісти
Кто ты такой, что от имени Украины поздравляешь Байдена? Никто! Ноль!
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08.11.2020 08:17 Відповісти
Ноль - це ти,москаль.
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08.11.2020 08:27 Відповісти
Вчи мову недоумок, а то будеш, як кровосіся, в раші доживати.
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08.11.2020 08:43 Відповісти
Послы семёрки с нулём бы не встречались. Ноль это твои ***** и членограй - с ними семёрка стран не встречается.
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08.11.2020 08:58 Відповісти
Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 566 педроцефали у екстазі - барін "слово молвил"...Мутанти...Ніколи українці не були холуями.
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08.11.2020 10:20 Відповісти
Порошенко то є хто? А... Параноїк, що вже півтора року гребеться назад до корита!
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08.11.2020 11:27 Відповісти
Помним, как в конце срока Порошенко, он нагадил Украине, со скандалом снимая демократку Йованович
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08.11.2020 11:30 Відповісти
С избранием Байдена Венедиктовой надо готовиться на выход, как не выполнившей заказ от ярового борца с коррупцией Зеленского.
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08.11.2020 11:55 Відповісти
У Байдена друг не Петро Сывочьолый ,а Президент Украины.
Хряк напрасно возбудился
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08.11.2020 12:24 Відповісти
Зато лизнул одним из первых.
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08.11.2020 12:45 Відповісти
Ну про Президента Украины Петра Порошенко и говорится.

А насчет ЗЕцирка - сказал, что в цирке ему не интересно, опера ему нравится больше Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 8300
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08.11.2020 17:18 Відповісти
Крысы Мавзолейные слиняли на РАБссию в 2014 году вместе с дважды не судимым и Мыколою Азировым...и прочими Портновыми..Крысы Путлерские вам не страшно? второй раз можете не успеть...слинять..
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08.11.2020 12:39 Відповісти
Мер Києва Віталій Кличко привітав обраного президента Сполучених штатів Джо Байдена з перемогою та висловив сподівання на подальшу співпрацю США з Україною.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Кличко також згадав про особисту зустріч з Байденом
"Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком", - написав мер Києва.
Він висловив сподівання на прогрес партнерських стосунків між нашими державами, а також на ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність і втіленні необхідних реформ та демократичних перетворень.

Варто зазначити, що вілтку 2019 року Віталій Кличко в Нью-Йорку зустрівся з колишнім мером та особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
"На запрошення мого старого друга і одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним в Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США і України", - написав тоді Кличко.
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08.11.2020 12:56 Відповісти
Хозяина надо первым поздравит.
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08.11.2020 13:36 Відповісти
это у вас, скрепных ********* - хозяева . Запомни это , троль Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 6573
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08.11.2020 14:15 Відповісти
У тебя ошибки в правописании Порошенко привітав Байдена з обранням президентом США: Знайте, що в Україні у вас є хороші друзі та союзники - Цензор.НЕТ 5470, кто-я ? Ты с какой целью интересуешься ?
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08.11.2020 15:08 Відповісти
я вболював за Байдена тому що він наголосив що рашкостан є ворогом Америки. Якщо він прищемить хвіст кремлю - це буде клас.
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08.11.2020 14:16 Відповісти
На пьятом анале круглые сутки крутят фильмы про самолеты и танчики, очень часто российские самолеты и танчики. И еще про потужный крейсер Адмирал Кузнецов...
И еще засилье индийских "художественных " фильмов.
Что это значит? Побочка короновируса?
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08.11.2020 14:44 Відповісти
А ми наше зелене чмо ше маємо 3,5 роки терпіти((
Якщо звісно, воно не зарветься по повній і ми його не винесемо.
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08.11.2020 17:56 Відповісти
я вашего пэдро тоже 3 года ждал пока он свалит
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08.11.2020 21:27 Відповісти
зажив?
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09.11.2020 00:43 Відповісти
хуже не стало, хотя куда уже
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09.11.2020 20:11 Відповісти
Дебильский - это ты под чужими никами шифруешься?)))
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08.11.2020 21:44 Відповісти
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