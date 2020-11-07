Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський
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У будь-якій країні є покидьки, які можуть напасти на людей у вихідний день просто на вулиці. Силовики мають працювати на попередження таких злочинів.
Про це написав у фейсбуці президент Володимир Зеленський, коментуючи напад чоловіка на перехожих у Кривому Розі, передає Цензор.НЕТ.
"Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити.
Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського.
Абсолютно зрозуміло, що силовики мають зробити все для того, щоб вулиці наших міст стали безпечнішими. Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати.
Безумовно, треба на таке реагувати жорстко й одразу, як з'являється хоча б найменша підозра, що можливий напад. Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали.
Мої найщиріші співчуття родинам загиблих земляків, і обов’язково бажаю швидкого одужання всім постраждалим!"- написав президент.
Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. У результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, в тому числі 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.
Будь ласка, зачекайте...
тобто, якщо б це сталося в робочий день, то зельонскій сприйняв би це, як нормальну ситуацію?
А коли психічно нездорова людина і одразу зловили, як може зеленьский втратити шанс хайпонути?
Реформа Супрун планировалась при другом правительстве и при другом бюджете, когда в казне были деньги.
Никто не предполагал, что зелёные гении, избранные мудрым наридом опустошат казну за полгода своего правления, а потом еще и начнут медреформу без денег.
Больницы закрывают не из-за реформы Супрун, а из-за отсутствия денег на их финансирование.
Поздравляем!
И какая то поразительно быстрая реакция презедента
Вон сегодня в Харькове выпущенный под залог в 100к грн бандюк убил и покалечил машиной нескольких людей - это проявление абсолютного терроризма,или еще нет?
В Словакии из-за одного убийства журналиста весь Кабмин ушёл в отставку
А в Австрии власти обнаружили «роковые ошибки», из-за которых стал возможен теракт в Вене с пятью жертвами.
Как пишет Reuters, спецслужбы страны не восприняли с должной серьезностью данные о террористе, который устроил стрельбу. За ним не установили слежку, поскольку не считали достаточно опасным.
Отмечается, что глава отделения службы по борьбе с терроризмом временно отстранен от исполнения обязанностей.
Валотька, терористи - це ті, кого ти назаиваєш «та сторона».
Що характерно, ці дві глобальні загрози - рашизм та ісламізм - часто пов'язані між собою.
Кто же мог знать, что будет революция. Люди устраивались как могли. (с)
Ему голос приказал убить 15 человек.
Он,конечно, не психиатр, но тут и психиатром не надо быть, чтобы понять, что это психически больной человек.
А эти зелёные умники психбольницы сокращают, участковых психиатров тоже и дневные стационары закрывают.
Вот и имеем последствия. Когда была налажена психиатрическая помощь, больные в обострении не по улицам бегали, а в больнице лежали.
навіть у Кривому Розі
Lia@patriotka__
Степян Даниелян:
Нужно отравить все реки, идущие в Азербайджан, и разнести отходы атомной электростанции в Карабахе
Ганс Грубер@noirboi 5 мин
"Нужно взорвать Сарсангское водохранилище, отравить реки, идущие в Аз-ан, сжечь все леса. А в крайнем случае, разнести отходы атомной электростанции в Арцахе. Если там не будут жить армяне, там никто не будет жить" - Степан Даниелян, политолог.
А один псих с ножиком в Кривом Роге - это абсолютный терроризм.
ЗЕ, проснить, козлина тупая!!! Твой Кривой Рог всегда таким был.
Поки мене не було в твіттері, Зе призначив Єрмака віцепрезидентом?
Яка карколомна кар'єра у секретарки.
Перемога Байдена дуже сильно б'є по ватним головам.
Це повідомили джерела Мостової)
Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.
Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
в аптеку завезли
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_ 1 ч
чувак намагаєься на дурку закосить... хоча в його випадку все одно обов'язково буде психіатрична експертиза... на предмет того, чи міг він керувати своїми діями... і так, наявність психічної хвороби може не виключати юридичної осудності
жодного тероризму, просто психічний розлад.
але людина-поврхня зеленське навмисно вдається до такого дешевого пересмикування.
ця людина не є "покидьком", як написало зеленське. він не усвідомлював своїх, безперечно моторошних, дій.
але цьому недоумку аби привід написати нарешті щось рішуче про "вироки", про "терористів"....
йди юрченко посади - вилупок.
безперечно зеленське не "пересмикує", воно щиро не знє різниці між психічним розладом й тероризмом.
сраний екзальтований неук.
Я ненавязчиво, так плавно и ненавязчиво напомню хер Зеленскому о мадам Пьяновой из Харькова решившей нагишом уколошкать собственную дочь,и потом с ее головой ходить регулировщицей. Вы это помните гаспадин Геращенко?
Так вот вам и прошлый прогноз, что такие случаи будут повторяться и чаще. Смотрим и наблюдаем.
Но вы успокойте опщество и скажите, что это психическая травма. Кратковременно станет легче.