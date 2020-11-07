Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський

У будь-якій країні є покидьки, які можуть напасти на людей у вихідний день просто на вулиці. Силовики мають працювати на попередження таких злочинів.

Про це написав у фейсбуці президент Володимир Зеленський, коментуючи напад чоловіка на перехожих у Кривому Розі, передає Цензор.НЕТ.

"Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити.

Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського.

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Абсолютно зрозуміло, що силовики мають зробити все для того, щоб вулиці наших міст стали безпечнішими. Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати.

Безумовно, треба на таке реагувати жорстко й одразу, як з'являється хоча б найменша підозра, що можливий напад. Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали.

Мої найщиріші співчуття родинам загиблих земляків, і обов’язково бажаю швидкого одужання всім постраждалим!"- написав президент.

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Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. У результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, в тому числі 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.