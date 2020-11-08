"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що в Офісі президента радіють акціям, які проводять активісти під будинком глави Конституційного Суду.
Про це політик написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Знаю, що в Офісі президента зараз радісно потирають ручки через акції шабунят під будинком глави КС Тупицького. Однак хочу їх по-дружньому попередити. Соросята зовсім не стали вашими союзниками. Просто в цей момент співпали інтереси щодо КС, де їх цікавить дискредитація рішення про неконституційність указу щодо призначення Ситника. Як тільки інтереси розійдуться, шибеницю соросята привезуть вже до вас, під ОП. І є велика ймовірність, що, як і з КС, допомогти буде особливо нікому", - упевнений Дубінський.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
7 листопада у Василькові під Києвом, де проживає глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, відбулась акція "Тупицький, вали в Ростов!"
Будь ласка, зачекайте...
...но с принципом согласный...*)
пожалуйста, придержи коней до завтра как минимум,...
...из них 33 года в Украине -- вырванНое время... *)
А по Дубинскому реально виселица плачет...
Иные хохотали просто бешенно
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным.
Однажды я с удовольствием поссу на тушку дубинского
...но бабки есть!
А **** нам вуд?
А гниль вичищається тільки чищенням, а методи чищення, нема гнилі - нема в Україні проблем!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Все, что нужно знать про это г..но
\