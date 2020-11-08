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КС (1153) Офіс Президента (1746) Дубінський Олександр (415)

"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що в Офісі президента радіють акціям, які проводять активісти під будинком глави Конституційного Суду.

Про це політик написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю, що в Офісі президента зараз радісно потирають ручки через акції шабунят під будинком глави КС Тупицького. Однак хочу їх по-дружньому попередити. Соросята зовсім не стали вашими союзниками. Просто в цей момент співпали інтереси щодо КС, де їх цікавить дискредитація рішення про неконституційність указу щодо призначення Ситника. Як тільки інтереси розійдуться, шибеницю соросята привезуть вже до вас, під ОП. І є велика ймовірність, що, як і з КС, допомогти буде особливо нікому", - упевнений Дубінський.

Соросята після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - слуга народу Дубінський 01

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

7 листопада у Василькові під Києвом, де проживає глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, відбулась акція "Тупицький, вали в Ростов!"

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Топ коментарі
+69
А под дом скота дубинского когда ее привезут??
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08.11.2020 01:14
+48
и до тебя, гниденышь, виселица докатится, вопрос времени.
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08.11.2020 01:15
+48
Ещё раз повторяю, "соросята" - это чисто кремлёвский термин в его антизападной и антиукраинской пропаганде.
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08.11.2020 01:15
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А под дом скота дубинского когда ее привезут??
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08.11.2020 01:14 Відповісти
не...е! это дубинеску привезут на виселицу.
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08.11.2020 01:25 Відповісти
Краще нехай шибеницю з Дубінським привезуть під будинок Каломийші.
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08.11.2020 01:46 Відповісти
Дубинский твое ********** Трампуша уже не ********** скоро вместе со своей бородатой вошкой поедешь в Гуантанамо примерять оранжОвую робу ...которую тебе тебе носить до конца жития земного..
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08.11.2020 08:06 Відповісти
Против Сороса Беня со своим говорящим анусом и кацапы
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08.11.2020 01:14 Відповісти
Беня с кацапами против украинцев, столетний Сорос тут для говнопропаганды приплетён. Боится крыса народ называть народом, пытается выдумывать мифических "соросят"
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08.11.2020 10:15 Відповісти
и до тебя, гниденышь, виселица докатится, вопрос времени.
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08.11.2020 01:15 Відповісти
-- сперва надо колесо изобрести -- шоб докатилося ...*
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08.11.2020 01:27 Відповісти
перетолкаем и без колеса... с бока на бок, умник....
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08.11.2020 01:30 Відповісти
Я такой умник, шо надо не виселицу к висельнику, а совсем наоборот -- переталкивать.
...но с принципом согласный...*)
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08.11.2020 01:36 Відповісти
у меня ни настроеня ни желания нет на ругню-конфликт.
пожалуйста, придержи коней до завтра как минимум,...
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08.11.2020 01:41 Відповісти
-- у меня такое же настроение, как и у тебя -- аж с прошлого года -- как 60 лет тикнуло...
...из них 33 года в Украине -- вырванНое время... *)
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08.11.2020 01:50 Відповісти
так мы практически одногодки - 59 в сентябре капнуло))))
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08.11.2020 04:16 Відповісти
Хлопці, що ви тут робите на "Цензорі"? Чи вам в своїх країнах не цікаво? Так переїжджайте в Україну, бо патріотизм з-за кордону - то якийсь нонсенс.
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08.11.2020 09:03 Відповісти
"33 года в Украине вьірванное время"... А що ж змушує? В бегах? Нам такі туристи не потрібні.
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08.11.2020 09:14 Відповісти
В его случае вообще ближайшим фонарем могут обойтись...))
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08.11.2020 01:15 Відповісти
Ещё раз повторяю, "соросята" - это чисто кремлёвский термин в его антизападной и антиукраинской пропаганде.
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08.11.2020 01:15 Відповісти
та ясно тут - даже слепой ето видит.
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08.11.2020 01:18 Відповісти
Забавно, что внутри России его применяют по отношению к российским либералам, в вот в Украине - по отношению ко всем, кто против России, будь ты хоть либерал, хоть самый крайний националист.
А по Дубинскому реально виселица плачет...
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08.11.2020 01:23 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Новомова
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08.11.2020 10:30 Відповісти
долбайобы бородатого надо первым вздернуть
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08.11.2020 01:23 Відповісти
Я бы его американцам отдал, посмотреть, сколько лет тюрьмы он получит - сорок, пятьдесят, семьдесят...
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08.11.2020 01:25 Відповісти
спасибо не нада - своего гавнища выше крыши....
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08.11.2020 01:47 Відповісти
"Соросята" после акции под домом Тупицкого привезут виселицу под ОП, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9733
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08.11.2020 02:49 Відповісти
А чем заняты путинята?
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08.11.2020 01:25 Відповісти
шампунь херачят...
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08.11.2020 01:27 Відповісти
Шо, опять? "Соросята" после акции под домом Тупицкого привезут виселицу под ОП, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 641

"Соросята" после акции под домом Тупицкого привезут виселицу под ОП, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1545
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08.11.2020 01:26 Відповісти
Це шедевр! "Соросята" после акции под домом Тупицкого привезут виселицу под ОП, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8407
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08.11.2020 01:40 Відповісти
Гм. Сорос сделал больше революций,чем Ленин,Моа,Че и остальные вместе взятые.
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08.11.2020 01:28 Відповісти
Дубинскому походу пыня новую методичку не прислал, Сорос уже устарел) В новом издании для кремлеботов уже Билл Гейтс давно.
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08.11.2020 10:16 Відповісти
Это исторический экскурс! Перечен можно продолжить.
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08.11.2020 12:59 Відповісти
Кто такие Соросята???
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08.11.2020 01:30 Відповісти
Это те же, что и половцы с печенегами
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08.11.2020 01:32 Відповісти
Погодь-погодь, половцы с печенегами, это кацапята. Ты чот попутал)
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08.11.2020 10:18 Відповісти
Три поросёнка и семеро козлят...
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08.11.2020 01:33 Відповісти
Рептилоїди з планети Нібіру))) Коли хтось привселюдно обсирається, то одразу починає звигувачувати у цьому "соросят". А враховуючи те, що їх ненавидять кацапи, мертвечук та дубінський- "соросята" файні хлопці)
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08.11.2020 01:34 Відповісти
А де вони взялись?
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08.11.2020 01:40 Відповісти
і хто вони взагалі такі?)
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08.11.2020 02:41 Відповісти
Из методички кремлеботов, это все, кто за демократию и против тоталитарастии. Сорос в свое время очень много денег пожертвовал на культурное развитие постсовка, подарил многим странам постСССР компьютерные классы, многие советские дети благодаря ему в начале 90-х вообще увидели компьютер, как в РФ, так и в Украине. Тоталитарасты считают, что это и не позволило возродить совок, в совокупности с пепси-колой и джинсами. Грубо говоря, Сорос помогал постсовкам открыть глаза и понять, в каком нищем говне они 70 лет жили. За это его и не любят чекисты и кремлеботы.
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08.11.2020 10:22 Відповісти
дело ж не в одном Соросе....
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08.11.2020 10:31 Відповісти
В могилу провожал его насмешек шквал
Иные хохотали просто бешенно
И только я, один лишь я рыдал,
Я так мечтал узреть его повешенным.
Однажды я с удовольствием поссу на тушку дубинского
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08.11.2020 01:31 Відповісти
Мне вся эта театрализация не нравится -- нет сюжета, драмы, дизайна и оттэльщины с дездемонщиной...
...но бабки есть!

А **** нам вуд?
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08.11.2020 01:32 Відповісти
мыль сраку дубина!вместе с портновым!
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08.11.2020 01:42 Відповісти
Истерика Дубинского в духе: Всех не перевешаете!
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08.11.2020 02:26 Відповісти
Но это всё слова... А доказательства где?
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08.11.2020 02:38 Відповісти
"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9704
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08.11.2020 08:46 Відповісти
у Собачьего Рта скоро "соросята" будут по мягким стенам прыгать в комнате и по кровати...
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08.11.2020 02:40 Відповісти
эх как Х у йлосят корёжит, значит верной дорогой идем. На всех информационных аналах Мертвечука экспэрды тоже круглосуточно ''соросят'' обсуждают
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08.11.2020 03:19 Відповісти
Акцию под домом Тупицкого наверняка организовали Коломойский с порохом. Политики и того и того проголосовали за дерибан земли, а КС готовит постановление о неконституционности дерибана. Отсюда и ненависть к КС. Все остальное это маневры.
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08.11.2020 07:14 Відповісти
Цю шибеницю треба зробити автономною самохідною, по GPS координатам.
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08.11.2020 07:31 Відповісти
Безпілотною.
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08.11.2020 09:24 Відповісти
Было время, когда я Шабунина уважала. Сейчас он (один из организаторов акции) марионетка олигархов.
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08.11.2020 07:33 Відповісти
А смысл вообще обращать внимание на эти фуфло-"протесты". Они же безобидные, как дамочки которые выступают за права собачек и кошек.
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08.11.2020 08:09 Відповісти
А мені байдуже хто буде вішати корупціонерів і ворогів України.І називайте їх як хочете але справу роблять хорошу.А чого дубінський так перелякався,мабуть побачив себе в зашморгу
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08.11.2020 08:56 Відповісти
Я бы сейчас посмотрел немного в другую сторону. Победа Байдена в США - это по факту приговор вазелину и его говнокоманде проституток каломойши. Вот поэтому собачий рот дубинеску затрясся от страха перед неминуемой расплатой.
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08.11.2020 08:59 Відповісти
та не.. Они повезут к Бене.. а место расположение оного найдут по следам Дубинского и прикормленной компании. И де тот Сорос, ( это как то что рашен пукинские войска борются в Украине с американскими наемниками) когда у нас своего дерьма не разгрести и за 50 лет. ( потому что появляется все новое и новое, Дубина тоже из их числа)
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08.11.2020 09:03 Відповісти
Для Бені і його прихвосня дубіни теж треба.
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08.11.2020 09:09 Відповісти
Багато гнилоти в Україні і одна з них Дубинський!
А гниль вичищається тільки чищенням, а методи чищення, нема гнилі - нема в Україні проблем!
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08.11.2020 09:09 Відповісти
"читайте між рядків" все,що йде від Дубинського (на утриманні у "бородатої бабушкі" з Ізраїлю) "Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2562
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08.11.2020 09:25 Відповісти
В каждой власти вылазит какая-то мразь - в зеленой власти этой мразью являются коррумпированные чиновники, и персонально Дубинский Бужанский и Василевская смаглюк, которая, чувствуя приближающийся п****ц притихла.
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08.11.2020 09:25 Відповісти
думаю путиненок румынского происхождения осознает что скоро придется куда то бежать?
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08.11.2020 09:58 Відповісти
Знаете почему шавка каламойского так любит скорость? Потому что она будет нужна этому кацапу когда он будет линять за поребрик!
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08.11.2020 10:07 Відповісти
Роль злого клоуна ему удаётся!
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08.11.2020 10:14 Відповісти
Дубинскому бы за свои шары переживать - их оторвать можно без всякой "виселицы", тем более, что есть, за что.
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08.11.2020 10:24 Відповісти
У кого-то Сорос головного мозга.
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08.11.2020 10:32 Відповісти
Скоро тобі чорте (дубінський), Штати пригадають, як ти ліз туди де тебе не просили... Штати всьо січуть... "Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5649

"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 8791
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08.11.2020 10:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, дубінські, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, шарії, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.11.2020 11:08 Відповісти
Этот кучерявый румын уже совсем **...нулся!
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08.11.2020 11:16 Відповісти
И тебе привезут,*******)))
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08.11.2020 11:27 Відповісти
"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2794
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08.11.2020 11:44 Відповісти
"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4700
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08.11.2020 11:50 Відповісти
"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 847

Все, что нужно знать про это г..но
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08.11.2020 12:17 Відповісти
ДУБИНСКИЙ-КОЛОМОЙ )))))))))
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08.11.2020 12:19 Відповісти
Цирк да и только. Проплаченные люди стращают дубинских/коломойских бутафорской виселицей, взятой напрокат у Кивы из ОПЗЖ. Посмотрите на свободных людей - американцев, которые на свои протесты пришли со своим личным оружием. Чего же наши "активисты" и "лидеры мнений" трусливо носят свои наградняки в трусах? На людях же кричат о том, что украинцам ещё "не на часі". Рабы, получившие малую толику власти (в виде пистолета от "барина"), никогда не станут хозяевами.
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08.11.2020 15:40 Відповісти
Важно то, что они как раз дубинских/коломойских не стращают. Они стращают других, наверняка будучи проплаченными коломойскими.
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13.11.2020 11:03 Відповісти
Почему же этот автомайдан не участвовал в протестах против АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - дерибана земли. Похоже они цепная собачка коломойского.
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08.11.2020 20:22 Відповісти
Лучшеб виселицу дубине подарили
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08.11.2020 20:25 Відповісти
не стоит огорчаться :продажу земли еще не отменили
\
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08.11.2020 23:14 Відповісти
 
 