"Соросята" після акції під будинком Тупицького привезуть шибеницю під ОП, - "слуга народу" Дубінський

Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що в Офісі президента радіють акціям, які проводять активісти під будинком глави Конституційного Суду.

Про це політик написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Знаю, що в Офісі президента зараз радісно потирають ручки через акції шабунят під будинком глави КС Тупицького. Однак хочу їх по-дружньому попередити. Соросята зовсім не стали вашими союзниками. Просто в цей момент співпали інтереси щодо КС, де їх цікавить дискредитація рішення про неконституційність указу щодо призначення Ситника. Як тільки інтереси розійдуться, шибеницю соросята привезуть вже до вас, під ОП. І є велика ймовірність, що, як і з КС, допомогти буде особливо нікому", - упевнений Дубінський.

Читайте також: Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

Читайте також: Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

7 листопада у Василькові під Києвом, де проживає глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, відбулась акція "Тупицький, вали в Ростов!"

Читайте також: Судді КС самі підтверджують, що незаконно скасували відповідальність за брехню в деклараціях, - Веніславський