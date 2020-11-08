Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії

Автори нової економічної стратегії України з незрозумілої причини вирішили залучати мільярдні інвестиції в будівництво та сільське господарство.

Про це у фейсбуці написав економіст Павло Вернівський, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився нову економічну стратегію України, і мою увагу привернув секторальний попит на інвестиції. Автори вирішили, що Україні потрібно: 120 млрд дол. у житловий фонд, 70 млрд в IT, 50 млрд в агросектор, 30 млрд у транспорт, 25 млрд в енергетику, 20 млрд у промисловість, 7 млрд у видобуток копалин", - повідомив експерт. В нього виникає запитання: звідки ці цифри?

"Покажіть мені хоч одну країну, яка залучала б інвестиції в будівництво!!! Хоч одну!!!! Ну це ж маячня повна. Далі, аграрний сектор. Хто-небудь перевіряв загальний світовий обсяг інвестицій в агросектор? З 2004 р. до 2011 р. в усьому світі було інвестовано в агросектор загалом 23 млрд!!!! Ще раз! Загалом 23 млрд дол. у всьому світі за 10 років!!!! Звідки фантазії про 50 млрд? Щодо транспорту та енергетики зрозуміло, через зношеність основних фондів. Хоча, як на мене, то це не найкращий спосіб вирішення проблеми - через залучення інвестицій. Точніше сказати, такі очікування з області фантастики", - зазначає Вернівський.

Читайте також: "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов

За його словами, в стратегії також написано, що в Польщі 236 млрд дол. накопичених інвестицій.

"Хто-небудь дивився, в які сектори економіки спрямовувались ці інвестиції? Дані ж є на сайті польського Національного банку! 76,5 млрд - у промисловість! 35 млрд - в гуртові і роздрібні послуги! 38,4 млрд - у фінансові послуги. 15 млрд - у бізнес-послуги. 13 млрд - в інформаційно-телекомунікаційні послуги! 3 млрд - в транспортні послуги. 13 млрд - в будівництво! 22,7 - у девелоперські послуги. 5 млрд - в енергетику. 1 млрд дол. - в агросектор!!!! Чому не подивитися і не перевірити? Ну як так можна? Чому написання стратегії перетворюється на фарс????" - запитує Вернівський.

Читайте також: Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський