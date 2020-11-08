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Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії

Автори нової економічної стратегії України з незрозумілої причини вирішили залучати мільярдні інвестиції в будівництво та сільське господарство.

Про це у фейсбуці написав економіст Павло Вернівський, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився нову економічну стратегію України, і мою увагу привернув секторальний попит на інвестиції. Автори вирішили, що Україні потрібно: 120 млрд дол. у  житловий фонд, 70 млрд в IT, 50 млрд в агросектор, 30 млрд у транспорт, 25 млрд в енергетику, 20 млрд у промисловість, 7 млрд у видобуток копалин", - повідомив експерт. В нього виникає запитання: звідки ці цифри?

"Покажіть мені хоч одну країну, яка залучала б інвестиції в будівництво!!! Хоч одну!!!! Ну це ж маячня повна. Далі, аграрний сектор. Хто-небудь перевіряв загальний світовий обсяг інвестицій в агросектор? З 2004 р. до 2011 р. в усьому світі було інвестовано в агросектор загалом 23 млрд!!!! Ще раз! Загалом 23 млрд дол. у всьому світі за 10 років!!!! Звідки фантазії про 50 млрд? Щодо транспорту та енергетики зрозуміло, через зношеність основних фондів. Хоча, як на мене, то це не найкращий спосіб вирішення проблеми - через залучення інвестицій. Точніше сказати, такі очікування з області фантастики", - зазначає Вернівський.

Читайте також: "Стратегія президента 2030 не спрацює", - Милованов

За його словами, в стратегії також написано, що в Польщі 236 млрд дол. накопичених інвестицій.

"Хто-небудь дивився, в які сектори економіки спрямовувались ці інвестиції? Дані ж є на сайті польського Національного банку! 76,5 млрд - у промисловість! 35 млрд - в гуртові і роздрібні послуги! 38,4 млрд - у фінансові послуги. 15 млрд - у бізнес-послуги. 13 млрд - в інформаційно-телекомунікаційні послуги! 3 млрд - в транспортні послуги. 13 млрд - в будівництво! 22,7 - у девелоперські послуги. 5 млрд - в енергетику. 1 млрд дол. - в агросектор!!!! Чому не подивитися і не перевірити? Ну як так можна? Чому написання стратегії перетворюється на фарс????" - запитує Вернівський.

Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії 01

Читайте також: Стратегія економічного розвитку до 2030 року має стати "економічною конституцією України", - Зеленський
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Топ коментарі
+42
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе...."
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08.11.2020 02:05
+39
Для меня, вообще, само словосочетание - президент зеленский, бред полный....
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08.11.2020 02:04
+31
Ну шо тут такого. В кои то веки диллер подолгнал нормального коксу
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08.11.2020 02:01
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Ну шо тут такого. В кои то веки диллер подолгнал нормального коксу
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08.11.2020 02:01 Відповісти
недавно затримали, 5 кг вилучили, мабуть відразу занесли по адресу, а затримали, щоб грошей не платити
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08.11.2020 12:22 Відповісти
Где легче всего тырить туда и "привлекают" инвестиции..Трускавецкие ыканамисты это сразу просекли...дефицит бюджета уже 300 миллиардов..зато бальшая стройка...
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08.11.2020 02:01 Відповісти
Звідки цифри? Також впевнений, що вони в млрд. гривень, а не доларів.
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08.11.2020 02:02 Відповісти
"а может так нам всем и надо - за то что мы просрали всё."
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08.11.2020 02:28 Відповісти
Вы обижаете клоунов и актеров. Тот о ком вы пишите не является ни тем, ни другим. Он просто дилетант и неуч, во всем чем он пытается заниматься. Он не учился ни на актера ни на клоуна, хотя юрист с него, подозреваю, ещё хуже.
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08.11.2020 07:29 Відповісти
Если Стратегия Президента считается в доллярах, значит и зряплата будет в тех же зелёных, никому не нужных, рваных бумажках... ...по крайней мере у самого Президента...
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08.11.2020 02:03 Відповісти
Для меня, вообще, само словосочетание - президент зеленский, бред полный....
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08.11.2020 02:04 Відповісти
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе...."
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08.11.2020 02:05 Відповісти
почему же, ведь училки поверили о зарплате 4000 долларов, голосовали за такую зарплату и что тут не верно, ведь верить и говорить можно . Ведь веру им не отняли
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08.11.2020 02:06 Відповісти
Почему не посмотреть и не проверить? Ну как так можно? Почему написание стратегии превращается в фарс????", - задается вопросом Вернивский.Источник: https://censor.net/ru/n3229720
Та тому, що це і є фарс! Ці зелені мародер прийшли розграбували країну, а не розбудовувати її. Тому і пишуть для замилювання очей на коліні всіляку дурню, аби створити видимість роботи і виграти ще трохи часу.
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08.11.2020 02:07 Відповісти
В строительство дорог,например,ещё Рузвельт вовлекал кучу ресурсов.И впрок пошлО...Другое дело.что у нас "експерты,аналитики,политологи,экономисты" все олигархические.Говорящие попки.И комментирующие попки здесь.
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08.11.2020 02:29 Відповісти
Делов-то? -- не получилось у Зели стать, как Рейган -- станет, как Рузвельт...
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08.11.2020 02:33 Відповісти
Делов-то:Не обращать внимания на медиаолигархическую пену.Там пиплу всегда объяснят,почему тот-хороший,а тот плохой.
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08.11.2020 02:40 Відповісти
Разница в том, что в США было полно ресурсов и развитая промышленность, но экономика не работала из_за краха банковской системы. Что бы запустить маховик и занять работой миллионы людей, причем за копейки, и начали инфраструктурные проекты. А в сегодняшней Украине с банковской системой более менее, нет денег в реальном секторе, крайне мало инвестируется в промышленность, обновление основных фондов. Никакое закапывание кредитных ресурсов в дороги не поможет в решении вопроса отсталости нашего производства. А это то, что формирует основную долю ВВП.
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08.11.2020 08:30 Відповісти
Так и запишем.Даже не углубляясь в промышленно-банковские тонкости.Ну их нахрен эти дороги.А если ещё и при Зеле строится,то вообще-тьфу!
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08.11.2020 14:42 Відповісти
А чем хуже больницы, в которые нужно инвестировать миллиарды, или электросети, мосты - скоро рушиться начнут? Почему именно дороги по цене Роттердам х 1,5? И что с промышленностью, инновациями? Пусть дорезаются?
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08.11.2020 22:55 Відповісти
У тебя куда бы он не вложил,потом бы было:а почему не...Вменяемое вложение денег.В электросети пусть ахметки вкладываются,которые до всякого зели всё захватили.Промышленность какая?Ты о чём?Там ещё тоже что-то прошло мимо олигархов?И что дорезается?
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11.11.2020 00:02 Відповісти
Трюк з інвестиціями від Зальцмана, схожий на розводку Остапом Бендером, шахових лохів з Васюков.
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08.11.2020 02:49 Відповісти
Далеко ж таки заглянули в майбутьнє Ільф і Петров!
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08.11.2020 08:06 Відповісти
Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии - Цензор.НЕТ 691
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08.11.2020 03:34 Відповісти
95 квартал в жизнь!!
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08.11.2020 03:45 Відповісти
опять нам метет пургу какой-то ...ский
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08.11.2020 05:37 Відповісти
треба10 мільярдів в хот-догобудування вкласти.
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08.11.2020 06:08 Відповісти
в шаурмячечную промышленность
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08.11.2020 10:36 Відповісти
Просто зелюки ТУПІ.
Обмежені.
Далекі від реальності.
Їм аби виягнути свій термін - будь на чому, чи то на піарі, чи то на маніпуляціях.
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08.11.2020 06:45 Відповісти
тобто, ви вже змирилися з тим, що вони досидять свій термін до кінця?
а що змінилось у вашому світогляді?
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08.11.2020 07:16 Відповісти
Ну, ты и тупорылый, госпадя🤣
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08.11.2020 10:14 Відповісти
а що таке? Майдан у грудні знову відміняється?
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08.11.2020 07:13 Відповісти
Черговий укол для тебе не відміняється.
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08.11.2020 07:53 Відповісти
А "сметуны" уже готовы? Экономист Вернивский о новой стратегии президента: 120 млрд долл. инвестиций в жилой фонд - бред полный, 50 млрд в агро - фантазии - Цензор.НЕТ 648
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08.11.2020 09:59 Відповісти
Як уявлю, скільки Україна вже втрачає прчинаючи з 2019- починаю розуміти, що не з цим "мудрим народом" будувати майбутнє.
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08.11.2020 07:14 Відповісти
та в чому проблема? ростов чекає на тебе, там народ мудріший і тебе зрозуміє
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08.11.2020 07:18 Відповісти
Ліл. Прихильник ватного зєлі, дубінського і єрмака радить мені їхати до ростова))
Як обісрався, то мовчи вже- за розумного зідеш)
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08.11.2020 09:04 Відповісти
Дятелко, то шо там со стремительным ростом зарплат, о котором ты нам воняло год назад?
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08.11.2020 10:15 Відповісти
ЗЕнелох живе в коксовому угарі.
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08.11.2020 07:10 Відповісти
і як колись для нього пофиг шо базікати зі сцени , або з трибуни у даному випадку, аби його слухали і аплодували... цифри і набір розумних слів у маячні неспівставляються ні з ніякою логікою і тим пачче з законами єкономіки (і математики)))... а от локшина на вуха і здивування від задоволенного лохторату - це те, чим підживлюється маріонетка роздута до напольёна...
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08.11.2020 08:42 Відповісти
Що, моніка знову обісралась?
А на цьому популізмі він і піднявся. Думаєте людям потрібне гарне життя та розвинена економіка? Ніт. Переважній більшості потрібні лише обіцянки, що добре буде "колись потім". А зараз потрібно лише потерпіти і дати ще 100 днів)))

Мої вітання, мешканці цирку.
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08.11.2020 07:12 Відповісти
щас шо не рожа то экономист
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08.11.2020 07:41 Відповісти
Когда от самих только умных терминов кружится голова, тогда не до вникания в смыслы.
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08.11.2020 08:14 Відповісти
С 2004 по 2011 во всем мире было инвестировано в агро всего 23 млрд!!!! Еще раз! Всего 23 млрд долл. во всем мире за 10 лет!!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3229720

Кажется это тот еще "экономист". "Инвестиции" в сельское хозяйство называются дотациями. Только в ЕС дотации в сельское хозяйство достигают 60 миллиардов евро в год.
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08.11.2020 08:30 Відповісти
"Инвестиции" в сельское хозяйство называются дотациями


так всё шо хошь можно инвестициями обозвать, даже пособие на погребение
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08.11.2020 09:02 Відповісти
Не путай инвестиции с дотациями.Это разные понятия.
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08.11.2020 09:02 Відповісти
Дотація- це вливання грошей у бюджет певного сектору без їх повернення. А інвестиції- вкладання грошей з поверненням як інвестованої маси, так і додаткового прибутку.
Якщо я інвестую у с/г (даю гроші фермеру на аренду техніки, закупівлю посівних матеріалів, добрив, палива), то я розраховую повернути собі інвестиції з прибутком.
А якщо я дотую фермера, то просто дарую йому суму, що покриває збитки від ведення його діяльності.
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08.11.2020 09:14 Відповісти
тока в случае инвестиций бабки дает инвестор, а где зеля возьмет бабки на дотации
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08.11.2020 10:38 Відповісти
З тумбочки, звичайно. Звідкиля ж ще ...
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08.11.2020 13:11 Відповісти
Сперва пишет, что ни одна одна страна в мире не привлекает инвестиции в строительство. Потом ниже приводит в пример Польшу и сам же пишет цифру 13 млрд. долларов инвестированных в строительство. Что не так с этим "икананистом"?
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08.11.2020 09:01 Відповісти
Вчись розрізняти інвестиції у "житловий фонд" та у "бізнес-будівництво".
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08.11.2020 09:19 Відповісти
Може цьому "фахівцю" слід навчитись більш чітко висловлювати свої думки?
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08.11.2020 10:52 Відповісти
От із цим згоден.
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08.11.2020 11:03 Відповісти
Вернивский ,точно экономист , или старший экономист , 🤔🙄😂 Израиль привлекает в строительство жилого фонда ,огромные деньги , не готов с азать сейчас , но темпы строительства поражают , 😊 Но для этого надо чтобы люди ехали в страну ,а не уезжали 🤔
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08.11.2020 09:21 Відповісти
это из серии з.п учителям по 4 тыс у.е))) но вроде бы наш народ уже взрослеет и ему хватает вступить на грабли всего один раз)) пока не будет судебной реформы никаких инвестиций не будет. а влать и олигархи не расстанутся с карманными судами никогда, они же не хотят быть в равных условиях со всеми
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08.11.2020 09:53 Відповісти
Всеобщее возмущение и гнев. Вдруг, все прозрели и стали умными. А где вы все были перед выборами, когда вас предупреждали, криком кричали? Эту же чушь он нёс вам и тогда, а вы разинув рты, жрали её. Напомню только один его слоган : "Сделаем их разом...." Кого? Зачем? Вот он вас и сделал, дурак-придурков халявных лозунгом шулеров. Жрите, не подавитесь. Дураки всегда умнеют, когда нажрутся дерьма, но опять лезут его жрать раз за разом. Мало вам было Кравчука, Кучми, Януковича? США влипли с дураком Трампои, сделал народ вывод-Трамп на помойку, умный Байден во власть. Потому и такая могучая страна США, умеет делать выводы. Мне даже неприлично как-то сравнивать дурака Зеленского с умным проходимцем Бендером с его Нью-Васюками. Ну и дурак. А вообще-то, если подумать, так это закономерно для "нащадків козаків- все пропили, просрали і пішли жебраками по світу."
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08.11.2020 10:04 Відповісти
Відносно Байдена - насмішили.
Ви результати виборів читали ??
Умовно - 51% на 49%.
Або 279 виборщика на 260 виборщиків.
Формально перевага, а насправді може ще виявитись пірровою перемогою.
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08.11.2020 13:10 Відповісти
Может их врачам показать? Или показать учителям по работе с недоразвитыми подростками? Что-то же надо делать! Страной сейчас реально "управляют" малообразованные, а некоторые вообще необразованные недоразвитые полууголовные особи и сейчас я думаю всем уже предельно ясно к чему такое "управление" приведет.
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08.11.2020 10:30 Відповісти
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
70 стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
пожар
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08.11.2020 10:30 Відповісти
120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна

Звичайна математика,котру шоумени та артити у школі не вчать -вона їм не потрібна...

Для цього потрібно 10000 "інвесторів" ,котрі захочуть в Україні отримати дно-двокімнатну квартиру...

Статистика твердить інше - про перевищення еміграційних потоків за кордон над іміграційними... АБСОЛЮТНЕ...(за винятком білоруських ІТ-шників Економіст Вернівський про нову стратегію президента: 120 млрд дол. інвестицій у житловий фонд - маячня повна, 50 млрд в агросектор - фантазії - Цензор.НЕТ 914 )
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08.11.2020 10:54 Відповісти
реальні цифри,тут погожусь з Урядом Шмигаля :


30 млрд у транспорт


Новим західним власникам землі захочеться оглянути свої латифундії....


, 25 млрд в енергетику ,



сонячну(при тарифах як у Ахмєтова вдвічі більших від максимальних Європейських у Німеччині..
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08.11.2020 10:58 Відповісти
Не треба нам чужинських Гансів і Джонів з їхніми інвестиціями. Українська земля повинна належати українцям - Бєням і Рінаткам. Захистимо своїх! Геть чужинців, нам треба українців!
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08.11.2020 11:30 Відповісти
всі ці плани.. зусилля всіх політиків і урядів ГІВНО ВАРТІ У Країні з АБСОЛЮТНО корумпованими органами і СУДАМИ....
у такі країни йдуть інвестори лише з офшорів Кіпру і "австрійські лижники".....
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08.11.2020 11:01 Відповісти
Так что вас удивляет, уважаемые экономисты, финансисты и эксперты? У Зеленского и его зелёной команды - всё бред и фантазии.
Потрясающая безграмотность, непрофессионализм, нечестность плюс пляски под дудку олигархов и ФСБ России.
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08.11.2020 11:06 Відповісти
Дебильная сама постановка вопроса - причем как от ОП так и от этого Павла Вернивского. Дело в том, что инвестор не будет никого спрашивать куда ему инвестировать. Он сам решает что ему выгодно и на что потратить свои деньги.
Лишнее доказательство, что и Зелино правительство и его так-называемые оппоненты - одного поля ягоды. Украиной рулит сборище жадных, тупых и некомпетентных ублюдков. И сколько их не переставляй местами, ничего не поменяеться.
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08.11.2020 11:27 Відповісти
Ну не знаю, какой из Вернивского экономист ... Вижу истерику и не вижу анализа. "Экономисту" объясняю, что инвестиции бывают не только внешние, но и внутренние, в т.ч. со стороны государства. А на "жил фонд" выделено больше всего, т.к. именно этот сегмент создает наибольшее кол-во рабочих мест и задействует максимальное кол-во т.н. смежных отраслей. НО! Это в теории. А на практике, Зе популисты в своем стиле. Т.к. не определены главные ТУ подобных инвестиций. Для кого строим? Что строим? Где строим? Кто строит? Каждый из этих вопросов потонет в болоте коррупции. Вот вам и все инвестиции.
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08.11.2020 12:08 Відповісти
Може це такий собі план-концепція, який визначає, на думку авторів, загальні напрями.
Звичайно це не бізнес-план.
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08.11.2020 13:05 Відповісти
Я знаю что такое "план" и знаю что такое "концепция". Но "план-концепция" звучит для меня как "копаем от забора и до заката". Если это некое подобие "вектора инвестиций", то должно быть продолжение: те самые концепции и планы по каждому направлению. Но я знаю, что всего этого не будет, т.к. "кухарки" управляют государством.
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08.11.2020 14:06 Відповісти
Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут! Итак: я завидую зеленскому!

да, я от души и совершенно искренне завидую зеленскому. белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью;
и отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти, в самой большой стране европы;
и совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир, от исландии до новой зеландии;
и вовсе не тому, что, благодаря этому повороту судьбы, он скоро может пополнить список украинских миллиардеров;
нет, на всё это мне абсолютно похеру. я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее!
Но: я жутко завидую тому, что этот дурачёк до сих пор не понимает, в какую халепу он, в результате, вляпался. Завидую тому, что он, судя по всему, сладко ест, крепко спит, вкусно пьёт-нюхает-ширяется-оттягивается-колбасится и т.д. и т.п.;
что, спустя полтора года, в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый пи*дец ожидает его впереди; через месяц-через год-через пять, не знаю - но ждёт сто процентов. Это абсолютно неизбежно;
я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо, с отрицательным ай-кю, абсолютно не рефлексирует! не комплексует! ни в чём не сомневается! абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик, 24 часа в сутки, крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. для меня, это совершенно необъяснимый феномен. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, *****, скромный частный (и честный) предприниматель, всю свою жизнь, с рассвета и до заката, мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем...
Это же ******* ничто ни о чём, *****, не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. хотя, у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших - по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, *****, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Это пи*дец, товарищи. это просто какой-то ******* пи*дец. я бы полжизни отдал за то, чтобы стать таким же, вусмерть отмороженным отморозком. Это же так охеренно. я так ******** думать, переживать и рефлексировать. но, увы...
p.s. всё, выговорился, наконец. сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
Авва, Отче...

Отто Йорк
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08.11.2020 12:36 Відповісти
Для Отто ... Зе абстрагується і виставляє психологічні кордони. Так роблять політики і лікарі.
Інакше, дійсно, можна чокнутись.
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08.11.2020 13:03 Відповісти
По будівництву Верновський сам собі протирічить.
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08.11.2020 12:58 Відповісти
Да хватит читать бред от торчка и воспринимать за чистую монету. Оно понтовщик по жизни, до весны вынесут.
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08.11.2020 14:49 Відповісти
конченные
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08.11.2020 17:40 Відповісти
 
 