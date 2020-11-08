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Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США

У Німеччині, ЄС, Великій Британії, Канаді і НАТО вітають Джо Байдена з очевидною перемогою на виборах президента США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила очікування на продовження співпраці з Байденом як із президентом. "Наша трансатлантична дружба незамінна, якщо ми маємо впоратися з великими викликами нашого часу", - заявила вона.

Координатор трансатлантичних відносин в уряді Німеччини Петер Баєр сказав агентству Reuters: "Ми будемо мати президента США, який зацікавлений у Європі і не хоче налаштовувати нас одне проти одного".

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А в офіційній заяві уряду Німеччини перемогу Байдена вітають як "новий і захоплюючий розділ" у трансатлантичних відносинах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, вітаючи новообраного президента США, наголосив: "Я знаю пана Байдена як твердого прихильника НАТО і трансатлантичних відносин". Він висловив сподівання на тісну співпрацю з новою адміністрацією США "задля подальшого зміцнення зв’язків між Північною Америкою і Європою".

"Сильний союз НАТО – це добре для Північної Америки і добре для Європи… Ми можемо бути в безпеці й успішними тільки тоді, коли будемо протистояти викликам", – наголосив Столтенберг.

У ЄС також привітали Байдена і сенаторку Камалу Гарріс, але не прямо з "обранням", як багато інших, а "з отриманням достатньої кількості голосів виборців". "Ми стежимо за процесом підтвердження результатів і впевнені, що виборча система США скоро оголосить результат", - йдеться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля.

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"ЄС знову підкреслює свою відданість міцному трансатлантичному партнерству і готовий до взаємодії з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією США", – заявив Мішель.

У сусідній зі США Канаді висловилися пряміше, привітавши Байдена і Гарріс "із обранням наступними президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки".

"Канада і США мають особливі відносини, унікальні на світовій арені. Чекаю на співпрацю з обраним президентом Байденом, обраною віцепрезиденткою Гарріс, їхньою адміністрацією і Конгресом США в тому, щоб відповідати на найбільші світові виклики разом", – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, якого багато хто вважає близьким союзником і прихильником Трампа, привітав Байдена і Гарріс із їхньою "історичною перемогою".

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"США – наш найважливіший союзник, і я чекаю на тісну співпрацю з ними над нашими спільними пріоритетами, від кліматичних змін до торгівлі й безпеки", – заявив Джонсон.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Водночас Дональд Трамп заявив, що його штаб у понеділок ініціює судовий розгляд щодо підсумків президентських виборів у США.

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Топ коментарі
+47
Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 9509
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08.11.2020 02:32
+34
Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 9080
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08.11.2020 02:39
+29
А кто-то сильно попал

Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 3084
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08.11.2020 02:15
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Ваш "святой"нарик ,в лучшем случае,до ростова добежит)
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08.11.2020 08:50 Відповісти
А уход Байдена? Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 4128
Лидеры стран мира и международных организаций поздравляют Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 2519
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08.11.2020 08:47 Відповісти
Обама заменит
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08.11.2020 08:54 Відповісти
Возмущайтесь до икоты И кричите до хрипоты Об явлениях природы И об ценах на болты!
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08.11.2020 08:57 Відповісти
Весь мир спешит поздравить Байдена.. Как всем надоел это чмо, которое к позору Америки до сих пор еще является ее президентом. Зато молчат или сетуют такие сторонники свободного мира как Путин, Лукашенко, его друг Ким, Орбан и т.д. по списку. Все как говорится налицо. Скажи мне кто твой друг и скажу кто ты. Про Трампа все и так ясно. Вопрос не к нему, а к республиканской партии.
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08.11.2020 08:54 Відповісти
Но не трогай лиц, сидящих У кормила, потому, Что кормило это их кормило Много лет И учило кой чему!
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08.11.2020 08:59 Відповісти
Зарано, насправді все ще може бути. Бо махінації були безумовно, а як це вплинуло на підсумок, скаже суд. Аби суд був не з суддею Кірєєвим чи Вовком. У нас теж поспішали виголосити Януковича президентом, попри махінації (а у 14-му році знаходили копії усіх "мокрих печаток" по штабам ПР), цей поспіх коштував нам війни, краху економіки, зубожіння, втрати територій, тисяч загиблих.
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08.11.2020 09:52 Відповісти
Вата стонет🤣
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08.11.2020 10:24 Відповісти
Ботяра, перший, кого позбудеться Байден - це твій роботодавець Порошенко, і абсолютно зрозуміло, чому буде так, а не інакше
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08.11.2020 10:34 Відповісти
у ваторылый как у тебя пригорело то..твоего кацапского Трампа вышвырнули..теперь будет проукраинский Байден..готовь лапти чучелло
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08.11.2020 11:46 Відповісти
Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 8792 Лідери країн світу та міжнародних організацій вітають Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 934
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08.11.2020 10:39 Відповісти
Американский политик неоднократно критиковал хозяина Кремля обвиняя президента России в тирании и поддержке диктаторов во всем мире, и заявлял о том, что россияне заслуживают лучшего президента."Путин не поднимает репутацию России в мире. Он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых, ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей", - подчеркивал сенатор.По его мнению, остановить агрессию Кремля могут только демонстрация силы со стороны стран Запада и усиленная помощь Украине."Способ остановить Путина - в старой фразе Рональда Рейгана (экс-президента США - ред.) "Мир через силу". Мы демонстрируем свою силу, помогая Украине. Мы передвигаем силы НАТО в страны, находящиеся вблизи - Польша, страны Балтии, Румыния и другие. И вот здесь мы даем понять Владимиру Путину: цена, которую он заплатит, будет намного выше, чем те цели, которые он ставит".
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08.11.2020 11:50 Відповісти
"У сусідній зі США Канаді висловилися пряміше, привітавши Байдена і Гарріс "із обранням наступними президентом" Джерело: https://censor.net/ua/n3229722. В Канаді не висловилися пряміше, потрібно знати, що у США до часу інаугурації майбутній президент має офіційний статус "обраний президент" (president-elect).
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08.11.2020 12:20 Відповісти
В Москве из за поражения Трампа траур

Они это может не говорят вот так впрямую, но то что Москва топила за Трампа, давала деньги на беспредел BLM, уже не секрет ни для кого. Одновременно та же Москва содержала правых нациков, которые тут и там устраивали бузу, когда могли. И всё это потому что Путину и русским, им плевать, а кто расшатает нашу Америку и кто сделает её слабее. Потому в ход, как в и 2016 году, идут все возможные методы для достижения данной цели.
Наверное, нет, даже точно, но феномен броманса Путина и Трампа, будут изучать как учёные, так и спец службы - много много лет спустя, так как, хотим мы то признать или нет, но этот броманс был реальностью. А вот причины мы толком не понимаем или их попросту не нашли.
При этом огульно заявить, что Путин при Трампе как сыр в масле катался - тоже категорически неверно. Санкции продолжались и не отменялись. Хотя введение новых наталкивалось на сопротивление Белого дома. Я тут скорее отдаю должное Конгрессу, который вне зависимости, республиканский или демократический, но Путина на дух не переносит и потому всячески поддерживал режим санкций и запретов на Россию, всё это время. Трамп, в отношениях с русскими, был связан по рукам и ногам, начиная с билля от Бена Кардина и Джона Маккейна 2017 года, когда у Трампа забрали даже видимую возможность отменять русские санкции, до висящих в Конгрессе до сих пор 3х предложений от обеих партий, лишить Трампа возможности выйти из НАТО самовольно.
Так или иначе, Путин, и я уверен в этом на все русские 146%, ставку делал на Трампа, как на более для себя удобного президента. В России действовала целая контора тролей и специалистов по кибер-атакам, которые занимались сливом того, что косвенно было выгодно для Трампа. И опять - НЕ Я ЭТО ГОВОРЮ, а республиканский Сенат в сентябре месяце 2020 официально выпустил рапорт с результатами расследования, где всё это говорится. Не верите мне - не верьте пожалуйста. Почитайте республиканских сенаторов.
Пусть Путин подмял под себя Викиликс, как антизападную контору по сливу, якобы правды, а на самом деле антизападных сплетен и подделок, для возмущения спокойствия. Потом, соединив всё это воедино, в единую цель, разведывательно-диверсионная спец операция русской разведки под кодовым названием "Президент" Путиным была осуществлена просто на пять с большим плюсом и тактически Путин достиг всех своих целей в этой операции.
Что Путин не понимал, не понимает и понять не может - западное общество, страна, система, это многослойный, сложнейший монолит. Который, несмотря на разницу мнений и бурление на улицах, в нужный момент консолидируется в общей национальной идее. И система, ни разу Трампом сломана не была, сколько бы слева нас этим не пугали. ...
Опять таки - это не зловредный и всемогущий Сорос, это не коварные демократы, это даже не заговор шпионов и масонов. Сопротивлением Трампу занимались выбранные самим Трампом сотрудники и руководители тех или иных частей его аппарата и министерств в его кабинете, но вне его контроля. Они об этом в открытую не стеснялись говорить. И таким образом получилось, что Путин, который наивно рассчитывал, что приказы Трампа и его возможные решения будут 100% исполняться - оказался с разбитым корытом, где решения Трампа именно, что не выполнялись где только можно. Читаем книжку Вудварда, читаем утечки из Белого дома, воспоминания Болтона, анонима из НЙ Таймс и т.д.Трамп хотел бы быть Путиным или одним из людей с сильной рукой, как правитель Всея Америки. Но он на это не тянул никак раз и два ему никто не дал бы таковым стать. Потому что опять таки - это не Россия и даже не Китай, где все зависят от национального лидера и выдерни его и его политику из тела России и она рухнет вниз, как человек, у которого целиком вытащили хребет.
Америка же, это следующий уровень управления. Потому что система США, построена таким образом, что если даже президент абсолютно не в уме, Конгресс целиком спился, а Верховный суд разогнали к чёрту - страна продолжит функционировать, за счёт супер развитого уровня управления на уровне штатов, графств, городов. В России уберите вертикаль и России не станет. В Америке уберите вертикаль.... СТОП!!! О чём это мы!!!? Нет в Америке никакой вертикали, а есть несколько мощнейших и самостоятельных горизонталей. И вот это сломить или перестроить, никакой Путин, его шпионы и агенты влияния, никогда не смогут.
Повністю ця цікава стаття російського блогера Alexander J Flint - за ссиллю зверху.
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08.11.2020 14:30 Відповісти
а тим часом Маланка від Донні пятами киває."Невдалий тиждень": Меланія хоче піти від Трампа - ЗМІ
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08.11.2020 17:46 Відповісти
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