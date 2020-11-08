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Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 7 листопада, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у вечірній час неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.

"Від початку поточної доби, 8 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

Дивіться також: На Луганщині загинув воїн 80-ї ОДШБр Олег Свинарик, - Львівська ОДА. ФОТО

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС 01
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Топ коментарі
+11
Вже і весь генштаб ЗСУ перетворюють на брехливих і мерзенних істот. Майте офіцерську честь і не принижуйте всю армію
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08.11.2020 08:40
+6
Це для ЗЕ-покидьків кацапських не втрати - це зараз вже секретна "статистика"!!!
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08.11.2020 09:14
+5
Не могу поставить «нравится»............
Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........

«штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
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08.11.2020 09:16
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08.11.2020 08:13 Відповісти
І що далі? Придністров'я-2.
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08.11.2020 08:16 Відповісти
7 листопада 2020р на передовій загинув воїн 80-ї аеромобільної бригади
Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження.
Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!

Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3531

...
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08.11.2020 08:29 Відповісти
Це для ЗЕ-покидьків кацапських не втрати - це зараз вже секретна "статистика"!!!
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08.11.2020 09:14 Відповісти
Не могу поставить «нравится»............
Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром..........

«штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
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08.11.2020 09:16 Відповісти
розумію.. та й проінформував не задля лайків.
очікую тепер якусь брехню від "штабу" накшталт "необережне поводження" або "самогубця"..
оці...вікрутаси і приховування - це ще найпаскудніше (перепрошую) що можна було уявити...
( такий гарний і молодий легінь... не можу дивитися в ці очі!! )
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08.11.2020 09:33 Відповісти
Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7256
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08.11.2020 10:29 Відповісти
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе прокомментировала смерть украинского военного из 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика.
Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ
Дословно: "7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми".
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08.11.2020 10:31 Відповісти
От брехливі зрадницькі вражини ! Брешуть , і оком не моргнуть! Бо всіх вважають біологічною масою...
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08.11.2020 18:21 Відповісти
Вже і весь генштаб ЗСУ перетворюють на брехливих і мерзенних істот. Майте офіцерську честь і не принижуйте всю армію
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08.11.2020 08:40 Відповісти
Верно.Военные не позорьтесь.Политиканы-приходят и уходят.О присяге вспомните.
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08.11.2020 09:12 Відповісти
Торопят из Москвы-понимают,что скоро валить с Донбасса придется. Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 287
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08.11.2020 09:09 Відповісти
 
 