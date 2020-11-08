Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
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За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу, 7 листопада, в смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у вечірній час неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.
"Від початку поточної доби, 8 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.
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Свинарик Олег Олегович! 23.08.2000 року народження.
Йому було лише 20 років! Вічна пам'ять Воїну України!
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«штабу» и ООС и всем, кто это скрывает/покрывает заезженным: «тишина соблюдается» и «потерь нет» -😡😡😡
очікую тепер якусь брехню від "штабу" накшталт "необережне поводження" або "самогубця"..
оці...вікрутаси і приховування - це ще найпаскудніше (перепрошую) що можна було уявити...
( такий гарний і молодий легінь... не можу дивитися в ці очі!! )
Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ
Дословно: "7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Следствие проводится работниками Национальной полиции Украины. Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми".