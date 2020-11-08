В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 8 листопада, зафіксовані 9 397 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, померли 138 осіб, видужали 2 637 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 315 - серед дітей, 326 - серед медпрацівників.

Також за останню добу госпіталізовано 1 157 осіб, летальних випадків - 138, одужало 2 637 осіб, здійснено 49 720 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР - 41 466, методом ІФА - 8 254).

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За весь час пандемії в Україні захворіли 460 331 особа, одужали 206 866 осіб, летальних випадків - 8 450, проведено 3 613 899 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області (1074 випадки), Києві (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) і Житомирській (543 випадки) областях.



