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В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків

В Україні станом на ранок неділі, 8 листопада, зафіксовані 9 397 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, померли 138 осіб, видужали 2 637 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 315 - серед дітей, 326 - серед медпрацівників.

Також за останню добу госпіталізовано 1 157 осіб, летальних випадків - 138,  одужало 2 637 осіб, здійснено 49 720 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР - 41 466, методом ІФА - 8 254).

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За весь час пандемії в Україні захворіли 460 331 особа, одужали 206 866 осіб, летальних випадків - 8 450,  проведено 3 613 899 ПЛР-тестів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області (1074 випадки), Києві (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) і Житомирській (543 випадки) областях.

В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків 01
В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків 02
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Топ коментарі
+7
Сначала квартальные чучела развалили экономику, потом разокрали короновирусный фонд, вместо обеспечения медиков-ифекционистов - подымали зарплаты мусорам, вместо постройки новых лабораторий по стране - делали дороги к кладбищам...
Хуже не будет - ведь правда зелескот?!
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08.11.2020 09:10
+4
Ну що, зебіли, проголосували по приколу?
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08.11.2020 08:55
+3
Да яка різниця, хоч посміємося.
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08.11.2020 08:56
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Да яка різниця, хоч посміємося.
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08.11.2020 08:56 Відповісти
В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев....... ЦЕНЗОР.. шо за приколы Ковид можно прочитать 19 тыс 138 умерли..а за стуки убрав *** Т ***получим пардон....*** суки... и звучат будет веселее....
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08.11.2020 09:21 Відповісти
Выздоровело мало, это не хорошо. В Украине за стуки от COVID-19 138 человек умерли, 2 637 - выздоровели, выявлено 9 397 новых случаев - Цензор.НЕТ 1275
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08.11.2020 08:53 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків - Цензор.НЕТ 535 №88
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08.11.2020 09:13 Відповісти
Ну що, зебіли, проголосували по приколу?
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08.11.2020 08:55 Відповісти
Вони тепер кажуть ми думалі хуже нібудіт.
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08.11.2020 09:15 Відповісти
У якій країні?
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08.11.2020 09:54 Відповісти
Сначала квартальные чучела развалили экономику, потом разокрали короновирусный фонд, вместо обеспечения медиков-ифекционистов - подымали зарплаты мусорам, вместо постройки новых лабораторий по стране - делали дороги к кладбищам...
Хуже не будет - ведь правда зелескот?!
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08.11.2020 09:10 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків - Цензор.НЕТ 349
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08.11.2020 09:36 Відповісти
В Польше 27 тыс. заболевших вчера и 445 умерших, так что у нас еще относительно немного.
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08.11.2020 09:23 Відповісти
мі всего-лишь, как обічно, отстаем и в плане тестирования и в плане статистики... как и во всем, в основном благодяря олигархическим хатінкам в передмистях
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08.11.2020 09:27 Відповісти
І що? В Америці 130 тис., так у нас тоді РАЙ?
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08.11.2020 09:30 Відповісти
ахахахаха
А в Словакии - 50000 на 4млн. населения(они правда за неделю протестировали всех, но тебе это зачем?)
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08.11.2020 10:05 Відповісти
Та В шо, еще вчера в Словакии было 5,45 млн населения. Ну уж то столько за сутки вымерло? В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків - Цензор.НЕТ 5014
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08.11.2020 11:30 Відповісти
какие койки? поздно пить боржоми когда почки отвалились!больной ковид 19 может туда просто не успеть!в лечении ковид 19 главная задача чтоб не развилась острая дыхательная недостаточность!а первозадача должна была быть разработана на прерывание цепочки передачи вируса! и информировать неселение!в германии!если вы ехали в трамвае с человеком у которого выявили ковид!вы на самоизоляции!и там сразу вам дают телефоны волонтерких организаций которые вам привозят лекарство .естественно назначеное доктором и продукты! и под наблюдением! в лечение ковид 19 главное своевременное лечение! и вы должны сами!следить за своими симптомами!если вы задыхаетесь и у вас одышка..тогда..больница! койки с кислородом это для пациентов уже с развивающейся острой дыхательной недостаточности!

а зеленые макаки когда уже была епидемия ложила больных в группе риска..у вас давление и темп..и вы в ковидном отделении!
инфа 100проц..знакомая была..я с ней телеф связь..поддерживала..счас она дома с открытым больничным(у нее ковид 19 был..кислород и прочее) она сама попросилась домой..в палате 5 человек..и счас очень много тяжелых! и ей идущей на поправку встреча новых вирусов..сами понимаете
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08.11.2020 09:24 Відповісти
Самое дикое ,это безудержное враньё Степанова и Радуцкого и о прямой телефонной линии,
по обращению на которую вам немедленно помогут минуя семейного врача.
Власть установила мировой рекорд по потокам лжеинформации о мерах по борьбе
с коронавирусом.
Вы совершенно правы главное разорвать эту цепочку передачи вируса.
Но кто то верит ,что Степанов и Радуцкий хотя бы пытаются это сделать ?
Тимошенко много об этом болтала ,но ,как и всегда,дело тем и ограничилось.
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08.11.2020 09:50 Відповісти
А что она может? Власть и деньги у зеленых.
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08.11.2020 18:42 Відповісти
Так тільки вчора у Степанова був "промінець" покращення (коли вилікувались більш ніж захворіло), а сьогодні вже погас?
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08.11.2020 09:26 Відповісти
да и где 66 миллиардов ковидного фонда?
эти миллиард..и локдаун должны были пойти на обеспечение людей которые останутся без работы..на открытие больниц..ивл и многое другое
а богданчик и клоун ржали и видосики писали
а дебилы рекомендуют жрать цебулю
ну чтож жрите!при острой дыхательной недостаточности и запивайте буряковкой!
авось поможет!
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08.11.2020 09:27 Відповісти
Что за наглое вранье, почему в один день выздоравливает 10 тыс а в другой только 2600, не может быть таких огромных перепадов в 4 раза. Это говорит о том что статистику пишут от фонаря и верить их цифрам нельзя.
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08.11.2020 09:28 Відповісти
У нас статистику по заболеваниям пишут от фонаря ,вернее согласно ц.у . от
вышестоящих инстанций ,традиционно ещё с советских времён.
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08.11.2020 11:19 Відповісти
Министр здравоохранения Украины Степанов превратился в простого глашатая статистики заболевания COVID И больше ничего. Зато другое дерьмо продолжает "великую достройку", а точнее дерибан бабла
В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків - Цензор.НЕТ 8095
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08.11.2020 09:34 Відповісти
Исправте заголовок
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08.11.2020 09:39 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків - Цензор.НЕТ 8113 В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків - Цензор.НЕТ 7942
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08.11.2020 09:40 Відповісти
Слушала ,как в пятницу у Шустера Степанов и Радуцкий вешали Юлии Тимошенко
лапшу на уши ,что у нас работает прямая телефонная линия по звонку на которую
и бригады мобильные на дом тут же выезжают с набором лекарств и т.д.
И Тимошенко (я не её сторонник ,но она внесла в ВР дельные предложения по борьбе
с коронавирусом ) проглотила эту лапшу ,это наглое циничное враньё.
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08.11.2020 09:41 Відповісти
вам брешут уже 2 года!
а вы только счас проснулись!
вы лучше спросиете сколько больных умерло от ковид 19 дома!
сколько от неоказания медицинской помощи!
и что эти ссуки делали!
а то что есть лечение! это отдельное спасибо ведущим научно-исследовательских институтов европы которые продолжают изучать этот вирус!
а вы и дальше бегайте по забегаловкам!
один идиот спросил какая разница в метро что не закрывают и рестораном!
господи!люди вы идиоты! в метро или травае вы в маске и рот ваш закрыт! а в ресторанах и прочее вы чвакаете с открытым ртом..а рот это слизистая!
вы дебилы хоть биологию в школе учили!
чтоб разобраться в ковид 19!вся информация в инете!
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08.11.2020 09:45 Відповісти
Какое лечение есть?
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08.11.2020 10:00 Відповісти
слушайте клоунов!только запомните на этой территории спасение утопающих самих утопающих!
и еще раз кто в танке!ВИРУСУ КОВИД 19( АБСОЛЮТНО НАПЛЕВАТЬ НА ВАШ ИММУНИТЕТ!
и первая группа которая в риске! ЭТО 2 ГРУППА КРОВИ1 кстати у китайцев 2группа крови!
а потом уже у кого там кардиология бронхиальная астма онкология и т.д. у меня 2 и у знакомой 2..у брата моего 1..он здоров
я насчет того это не значит что не надо укреплять свой организм! я к тому что все должны носить маску! чем меньше вы будете сталкиваться с этим вирусом..тем больше вероятность легко течения болезни. и тогда мы купируем этот вирус! главная задача чтоб медицинская отрасль или что от нее осталось..не разбилась вщент!
вот израиль ввел локданун..и из 10.000..в день стали тестировать 200-300 больных......и эти больные естественно получат лечение и выздоровление...а если в отделение на 20 коек..открылось новое на лукьяновке..то счас когда трындец..я думаю что легких и средних и даже тяжелых больных там нет
а есть только больные у которых развилась острая дыхательная недостаточность...
так что хотели цирк и ржать!очень смешно!
да и я не слышала чтоб хоть какой нибудь эпидемиолог сказал вапм правду! вы охренеете!
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08.11.2020 10:00 Відповісти
Татьяна ,напишите об этом на авторских ,создайте тему ,уверена Вас многие
комментаторы поддержат и я в том числе.
Вы же видите ,сколько не актуальных тем форумчан сейчас на Цензоре ,
а тех ,что касаются сегодня жизней каждого из нас вовсе нет.
Комментарии уже завтра читать не будут ,а тема будет у всех на глазах 10 дней.
Я бы написала ,но у меня лишь отдельные факты ,мало информации.
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08.11.2020 10:20 Відповісти
По количеству подтвержденных ( посуточно) случаев коронавируса 7 ноября Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира.
По количеству летальных исходов этого дня Украина оказалась на 14 месте.
В то же время, среди 10 государств меньше всего тестов ( в сутки) было сделано в Украине.
данные сайта Worldometers
УП 8 ноября 2020, 06:17
По суточной зараженности, уже вошли в десятку.

Наши мастера спорта по ковид, уверенно ведут страну к званию "чемпион".....
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08.11.2020 10:11 Відповісти
онибольных с ковид 19 идущих на поправку отправлюят домой долечиваться! освобождая койки с кислородом для тяжелых новых поступивших!
а теперь представьте ураган епидемии сколько сидящих дома! и лечащихся по телефону!
а сколько бессимптомных которые заражены и не знают обэтом! и распространяют вирус!
ЭПИДЕМИЮ МЫ ЗАПУСТИЛИ "2 ГОДА НАЗАД1 тупоголовыми избирателями
моя знакомая беспросветная дура спросила за чей счет я лечусь!!***** за чей счет ***..за коломойского((
когда я ей сказала береги себя у тебя 2 группа..бе бе чо ты говоришь я ничего не понимаю...
я вообще не знаю зачем я все это пишу..может кого то спасет эта информация..и он серьезно отнесется к симтомам..кстати у некотопых болнх которые списывают что он что скушал не то..ковид 19 начинается с рвоты и диарею..у других пропадает запах...но вам никто без темп не будетделать пцр толко по симптомам...а в это время вирус ковид 19 уже начал разрушительные действия в вашем организме..поэтому если вас посылают на ретген..не идите..идите сразу на кт легких...но результат уже у вас будет..у всех больных ковид 19 двухсторонняя полигсегментарная пневмония..что значит типичнеый ковид 19...
и звоните сразу участковому..скорой ..*** на линию..куда угодно...
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08.11.2020 10:18 Відповісти
Выведите Ваши знания в авторскую тему ,тогда с ними ознакомится намного
больше людей и Вы им поможете.
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08.11.2020 10:22 Відповісти
я уже неделюпишу!про ковидный треш в котором я нахожусь!!!а дебилы ржущие писали мне кто тебе виноват!идиоты!вы скажите это родственникам умерших и упакованных в пакете и кремированы!я уже знала что я больна!когда стала задыхаться при темп 37.8!без пцр и кт!выйдя из этого состояния!пропущу треш..я начала лечение по протоколу!в инете!!***** в инете!!капельницы и прочее..консультируясь с знакомыми знакомымх с ковид 19.которого отправили лечиться домой!мест уже не было!описывая симптомы здесь!для дебилов!
и в этом треше я до фига времени!
а вы и дальше слушайте клоунов!вы найдете мои комментарии и про мое состояние и про все..как скорая не ехала..звоните врачу ночью в выходной..звоните.....яу меня одышка была капец..я звоню дежурной в поликлинику..скорая не приехала я задыхаюсь..пейте..*****..парацетамол...задыхайтесь..я говорю вы понимаете что я могу умереть..а эта *****..в любой момент..это никто не знает...***** никто не знает скаэите тем кто в черном пакете уже кремирован..остальные больные могут просто сойти с ума! ЭТОТ ВИРУС БЬЕТ по миркоциркуляции сосудов! гипоксия! недостача кислорода в мозг..и все!
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08.11.2020 10:46 Відповісти
у меня уже нет сил! я поняла что бросать бисер перед свиньями это гиблое дело!
и как сказала мне больная..когда я рассказала что мне у которой пот лился ручьями..катетер на ируках уколы таблетки..мне! ссуки говорили меньше клацай!!!!я уже тогда неделю назад в состоянии полуобморочном писала!! а мне дура!! и знакомая сказала ТАНЯ ДУМАЙ О СЕБЕ1
тебе никто не поможет!тебе надо беречь силы!!!
в общем кто услышал!дай бог вам не попаст в этот ковидный треш
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08.11.2020 10:52 Відповісти
Я уже прошел. Относительно легко. Но...
ВОЗ заявила, что остановить мутировавший ген (Cluster 5 или коронавирус 2.0), из-за которого уничтожают 17 миллионов норок в Дании, не удалось остановить в одной стране и он обнаружен на зверофермах ещё и в Италии, Нидерландах, Испании, Швеции и США. Cluster 5 передаётся людям и против него не действует ранее приобретённый иммунитет ковид-переболевших
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08.11.2020 15:15 Відповісти
Алло, Цензор -"19 138 человек умерли" - ничего себе ошибочка на 19000 человек!Да многие и тут на Цензоре текст не читают, только заголовки.И разнесут панику по Фейсбуку. Это ведь не трудно -вычитать хотя бы заголовки при наборе. Репутация опять же...
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08.11.2020 18:36 Відповісти
снова о заголовке -"В Украине за стуки от COVID-19 138 человек ". Умерли за СТУКИ? Без стуков выжили бы? Парень, померяй температуру.
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08.11.2020 18:48 Відповісти
Врач о лечении COVID-19 в Харькове: кислорода нет, мы на уровне аборигенов



https://www.obozrevatel.com/society/lechenie-covid-19-kisloroda-net-myi-na-urovne-aborigenov-vrach-iz-harkova.htm
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08.11.2020 19:18 Відповісти
 
 