Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом

Кандидат у президенти США, який оголосив про свою перемогу, Джо Байден планує видати виконавчі укази, що скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа, як тільки обійме посаду 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

Байден планує повернути США до Паризької кліматичної хартії, а також скасувати вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, за даними джерел видання, кандидат від демократів хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, що була націлена на багато країн із мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним у США в дитинстві, залишатися у країні.

Також Байден планує оголосити про склад своєї групи щодо боротьби з коронавірусом.

"У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками з перехідного періоду, щоб допомогти підготувати проєкт програми дій на основі плану Байдена і (кандидата у віцепрезиденти Камали. - Ред.) Гарріс стосовно COVID-19. Він набуде чинності 20 січня 2021 року", - заявив Байден.

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Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.