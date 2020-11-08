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Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом

Кандидат у президенти США, який оголосив про свою перемогу, Джо Байден планує видати виконавчі укази, що скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа, як тільки обійме посаду 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

Байден планує повернути США до Паризької кліматичної хартії, а також скасувати вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, за даними джерел видання, кандидат від демократів хоче негайно скасувати заборону на імміграцію, що була націлена на багато країн із мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним у США в дитинстві, залишатися у країні.

Також Байден планує оголосити про склад своєї групи щодо боротьби з коронавірусом.

"У понеділок я представлю групу провідних вчених і експертів, які будуть радниками з перехідного періоду, щоб допомогти підготувати проєкт програми дій на основі плану Байдена і (кандидата у віцепрезиденти Камали. - Ред.) Гарріс стосовно COVID-19. Він набуде чинності 20 січня 2021 року", - заявив Байден.

Дивіться також: Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні. ФОТОрепортаж

Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.
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Топ коментарі
+62


Половец Петков @_Petko_777
Трамп проиграл в традиционно республиканском штате Аризона.
Там штаб Байдена возглавила вдова Маккейна. Она провела такую работу,что Трамп пролетел,как стая напильников. Трамп всячески третировал и ненавидел Маккейна.
Жена отомстила за мужа.

Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6890
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08.11.2020 09:02
+41
Можно сказаь, что Маккейн достал Трампа даже с того света.
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08.11.2020 09:11
+37
Байден планирует отменить ряд указов Трампа и начать борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5719
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08.11.2020 09:16
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Мы не сделали достаточно, чтобы помочь Украине. Мы должны сделать намного больше.

Маккейн.
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08.11.2020 11:46 Відповісти
РАБссия не знает что делать с Белорусью и Арменией типа братьями, а вы хотите чтобы быдло Мавзолейных Шариковых поняло Мировую политику? Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1556
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08.11.2020 11:52 Відповісти
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7227Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8910
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08.11.2020 11:57 Відповісти
"...Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5655кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.Источник: https://censor.net/ru/n3229727
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08.11.2020 12:17 Відповісти
К сведению порохоботов : Байден друг не петра порошенко,Байден друг Президента Украины.
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08.11.2020 12:20 Відповісти
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2122 Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4110
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08.11.2020 12:33 Відповісти
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9626 Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1976 Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9241
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08.11.2020 12:32 Відповісти
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4932
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08.11.2020 12:43 Відповісти
Взрослые возвращаются!
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08.11.2020 12:49 Відповісти
Смотрю, многие здесь забывают, что ВСЁ население США состоит из иммигрантов! Даже индейцы! И именно благодаря иммигрантам Америка стала великой.
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08.11.2020 14:53 Відповісти
а почему мусульманам можно в США приезжать, а нам - нет?! Мы разве хуже?!
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08.11.2020 14:58 Відповісти
Камала Харрис конечно то еще левачье но то такое , гуманизм равность я все это приветствую , лишь бы не завели опять новую/старую шарманку про «перезагрухку» отношений с ху*ом
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08.11.2020 15:11 Відповісти
Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3713
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08.11.2020 16:33 Відповісти
кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинствомИсточник: https://censor.net/ru/n3229727

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Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5384 оце буде дуппа...Мабуть незабаром ККК буде влаштовувати шоу "блакитні вогники"...
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08.11.2020 16:34 Відповісти
Коронавірусе, тримайсо! -Жо сказав
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08.11.2020 19:17 Відповісти
Стало цікаво, що ж там каже оракул-трампіст Льоня Вайштейн із Лос-Анджелесу. Зайшла на його канал, а він там нічого і не каже. Жодного відео після виборів. Мабуть, сидить штани сушить та очікує нову методичку з кремля, бо не знає шо йому надалі брехати та як промивати мозок рускагаварящім ватникам. А про своє знайомство з ху#лом у Пітері він навіть не приховує, трампіст-путініст клятий. Якби менше було такого гівна у інтернетах, то менше б було політичної брехні та поширення кремлівської пропаганди.
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09.11.2020 02:08 Відповісти
Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.


Ха, прикольно, как тролли засунули языки в **пу. Еще недавно верещали о том, что нужно выходить из ВОЗ, дармоеды, бездельники, поздно отреагировали не корону... Теперь прадедушка Байден поломал все методички Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 141
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09.11.2020 06:05 Відповісти
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