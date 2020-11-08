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Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса

Станом на ранок неділі, 8 листопада, кількість виявлених інфікувань COVID-19 у світі від початку пандемії досягла 49 млн 851 тис. 021.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

За даними університету, на ранок неділі в усьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 250 тис. 691 особи, видужали 32 млн 786 тис. 337 осіб.

До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 потрапили США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Лідером за кількістю тих, хто заразився і помер, залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 9 млн 861 тис. 394 зараження коронавірусною інфекцією і 237 тис. 113 смертей. Понад 3,8 млн осіб у США вилікувалися від COVID-19.

Друге місце за кількістю тих, хто інфікувався, посідає Індія, де зафіксовано 8 млн 507 тис. 754 хворі та 125 тис. 562 летальні випадки, понад 7,8 млн людей одужали.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 5 млн 653 тис. 561 зараження, померли 162 тис. 269 осіб, вилікувалися понад 5,1 млн осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 138 осіб померли, 2 637 одужали, виявлено 9 397 нових випадків
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Топ коментарі
+4
Ну, вирус думаю остановится когда разрушение мировой экономики дойдёт до нужной точки ))
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08.11.2020 10:05
+3
Лариса -типовий ольгінський троль..."дурантинофіл".
"Працює " на Цензорі довший час...

КОМУ НЕЗРОЗУМІЛО ?
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08.11.2020 12:47
+3
А у нас - та? Инфарктникам делают тест посмертно, если делают, разумеется, и тело без вскрытия в пакетике родственникам выдают. А те глотают, потому шо уже до лампочки те цифры, разбираться никто не будет.
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08.11.2020 13:03
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статистика до ж.
Чо там у Китая? ах да, комми сказали шо почти ноль, как и чучхеисты.

В Словении 2 млн. протестировали за день - настигнули 25000 поциентов. Если раскидать так на нас(а ведь на самом деле больше), то минимум пол-млн зараженных есть. так шо все зависит от этих всяких тестов.
и да - в Индии как бы.... не совсем в порядке с экологией и населения на 4 трампщины хватит - и что? Миллионы их божков помогают против вируса что-ли? У нас один божок, зато свирепо крепкий - и то обосрался, а там миллионы - хилых, да и то выдумка, как и у нас Число заражений COVID-19 в мире практически достигло 50 млн, умерли 1,25 млн человек, - университет Джонса Хопкинса - Цензор.НЕТ 9693
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08.11.2020 09:59 Відповісти
Статистика неверная, основанная на диагностике с помощью тестов, дающих 50% ложных результатов. Сделали больными весь мир. Ну и коронавирусная смертность небольшая, поэтому ее дополнили смертностью от химических пневмонитов, которые вызываются распылением в воздухе химтрейлами солей тяжелых металлов. А это делается. Особенно эти соли ядовиты вблизи высоковольтных линий с большим электромагнитным излучением. Часто сейчас погибают массово птицы возле таких линий. Так что это преступление перед человечеством. Сейчас зеленые идиоты разрешили полиции штрафовать за маски без суда и следствия. То есть полицейские могут просто напросто предъявлять претензии по своему усмотрению, могут предраться даже на ровном месте и бездоказательно. Это нарушение прав человека и Конституции Украины. Но зеленым пох. Они пополняют бюджет с карманов украинцев, так как иначе не могут, нет ума и желания пополнять бюджет правильным умным образом.
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08.11.2020 10:22 Відповісти
Да да а ещё вышки 5G
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08.11.2020 10:50 Відповісти
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5792
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08.11.2020 11:59 Відповісти
был такой се сайт Зетатолк - тоже вопили про химтрейлы, но после того как высрали что это мы сбили МН-17, я понял(проект то гебнявый) - был дураком шо это говно поглощал(это как т.н. "религия" - осознав ЧТО хавал, тянет к унитазу)
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08.11.2020 11:10 Відповісти
Про химтрейлы не вопят, а говорят умные люди и ученые всего мира. Вот видео на эту тему, вам следует внимательно посмотреть,чтобы знать как вас обманывают и убивают. https://www.youtube.com/watch?v=5WEHXtNrNmU
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08.11.2020 12:48 Відповісти
щас посм.
чем больше людей про это знает тем больше было бы инфо. вот как с тем шо не были на луне мол - об этом как и о 9.11 должны знать тысячи - и что имеем? а то шо на наргумент "заговорников", их аккуратно тыкают в опровержение этого.
хотя я читал и за луну и за 9.11, даже вроде все логично, правда версий 9.11 не одна, один дебил высрал даже про 350к.т. бомбы внизу(кои бы к херам разнесли половину города и убили бы 1-2 миллиона темнокожих людей.)
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08.11.2020 17:52 Відповісти
Да-да, только сплошное тестирование на ковид было не в Словении, а в Словакии. А словаков 5,45 миллиона. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 201
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08.11.2020 10:40 Відповісти
да заколебали грамотеи.
блогер написал шо 4.3млн. всего населения, не буду же за каждой цифрой бегать в Вики, а за каждым названием страны - обратно к блогеру.
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08.11.2020 11:12 Відповісти
какаяразница? Ну-ну.
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08.11.2020 11:31 Відповісти
Де більша ЖОПА,як в Україні ?


ВІРМЕНІЯ,котра зараз програє війну Азербайджану....

COVID-19 продолжает «косить» армян
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 9093


Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении(* населення в 14 разів менше,як в Україні) увеличилось до 106 424, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 ноября, таких случаев было 104 249. Таким образом, за сутки выявлено 2175 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1559 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 405 (плюс 2 за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 64 179. На лечении находятся 40 281 человек. Общее количество проведенных тестов - 438816.
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08.11.2020 11:37 Відповісти
вдумайтесь..

населення в 14 разів менше,як в Україні

40 тис. активних випадків(в Україні 200) і у нас вже 2\3 ліжок заповнені....
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08.11.2020 11:39 Відповісти
В Беларуси не было и нет карантина, а больницы полупустые.
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08.11.2020 12:49 Відповісти
Зачем писать вранье? В Беларуси больницы пустуют и это факт, а такие тролли как ты только информационный мусор.
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08.11.2020 13:17 Відповісти
В данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. А в Беларуси незначительное повышение смертности в 20 году возможно по очевидной причине - политической нестабильности и стрессам у людей с этим связанных.
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08.11.2020 13:20 Відповісти
Ну так и напишите "В Беларуси рекордная за 5 лет смертность от неизвестных болезней, а больницы пустые. " Сами в это верите?
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08.11.2020 13:36 Відповісти
Я верю медику из Беларуси. А что мне верить троллям типа тебя?
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08.11.2020 14:46 Відповісти
Ну, я дал ссылки на сайты, один написан на основании постов медиков из беларуси, второй по данным ООН по смертности в Беларуси. А Вы ни одной ссылки не дали. Так кому верить?
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08.11.2020 15:05 Відповісти
Активных это как? 5000 в больницах, 195000 дома?
Ну а шо - инфекционок не так много же. а у армян может ваще в горах лежат и в пещерах
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08.11.2020 17:56 Відповісти
Ну, вирус думаю остановится когда разрушение мировой экономики дойдёт до нужной точки ))
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08.11.2020 10:05 Відповісти
Когда был обнаружен спид , и он начал стремительно распространятся, мир быстро нашёл способы противостояния и , если не уничтожения, то сосуществования с этой заразой. Появились просто одноразовые шприцы, системы всякие, перестали бесконечно переливать чужую кровь и тд. Здесь же такое впечатление, что этому звиздецу конца не будет. Жить в постоянной депрессии ,бесконечно держать в страхе целые города и страны, не получится. К тому же человечество прекращает коммуницировать, люди меньше путешествуют, летают, потому что это просто опасно. Сложно спрогнозировать, когда это закончится. Если в начале была такая мысль, что месяцок посидим дома, и все закончится, как это было уже в истории человечества много раз, то сейчас такая уверенность сменилась другой уверенностью - что это не закончится никогда.
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08.11.2020 10:08 Відповісти
Непонятно для чего эта игра началась? Не для блага людей однозначно и будет продолжаться пока людей окончательно не закабалят ( от слова Кабала) цифровизацией Лю ЦИФЕРа, пока не сменят бумажные деньги на цифровые.
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08.11.2020 10:26 Відповісти
Да Вы просто Мата Хари-2. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 2264 Под столом у гавных заговорщиков сидели?
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08.11.2020 12:05 Відповісти
Я с идиотами не общаюсь.
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08.11.2020 12:43 Відповісти
Лариса -типовий ольгінський троль..."дурантинофіл".
"Працює " на Цензорі довший час...

КОМУ НЕЗРОЗУМІЛО ?
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08.11.2020 12:47 Відповісти
О тебе все ясно. Работаешь на сатану. А я пишу много лет людям правду и кто умный это ценит. Ты же ничего не пишешь по темам новостей, твоя работа только бегать за теми кто открывает людям глаза и обесценивать их комментарии хамством и ложью. Типичное поведение слуги сатаны, может даже зеленого.
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08.11.2020 12:52 Відповісти
К слову, сотона убила чет 10 человек(да и то ее попросил об этом Кто? - вот-вот)), а Бок - много-много миллионов, а минимум раз - почти все живое, так что сотона против "Добрейшего", как ребенок шо взял без спроса конфетку - против Сралина.
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08.11.2020 18:01 Відповісти
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 8952
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08.11.2020 12:56 Відповісти
Тролль, ты тут работаешь как собачка, которая бегает за комментаторами, пишущими правду, чтобы их дискредитировать? Ну работай, работай за косточку, если не можешь зарабатывать приличным способом,только хоть для близира пиши комментарии по сути новостей.
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08.11.2020 13:11 Відповісти
Трольчиха, не забудь как следует свой кмп окропить святой водой, а лучше окунуть его в купель со святой водой и трижды прочесто "Отче наш". А то аццкий сотона чего доброго еще прилепит к твоему нику цифры диавола и похитит твой мозг и бессмертную душу. Ой, похоже уже похитил... Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 9178
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08.11.2020 13:19 Відповісти
Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5404
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08.11.2020 13:45 Відповісти
цифровизацией Лю ЦИФЕРа\\\\\\\\\

Это из разряда шо свастика(4Г) = Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер(вроде), правда есть 1 Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 355 (кацапский язык не один на весь мир)

И что шо закабалят? Боб сотворит новый мир, этот уже поизносился - почти 7000 лет, это считаю уже слишком нагло.
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08.11.2020 17:59 Відповісти
ПНХ.
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09.11.2020 10:05 Відповісти
Да, посмотрел вчера по Вашей ссылке тот ролик и еще мельком там несколько. Вы права что идете на Путина, ибо далеко не всякая секта ТАКОЕ может втирать. Счастливого пути, тогда, правильное решение Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 8665
Кстати, всего 1 вопрос - а чего эти, как их там, "демиурги" или что там, этого чувака не прихллопнут, раз они целые цивилизации мочили как щенков, а чувак им невыносимо гадит? А?
Ну что, чвак-чвак - обосрался?
то-то же. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 7525
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09.11.2020 10:28 Відповісти
то есть из 10 заболевших 1 умирает? Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 6176
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08.11.2020 10:16 Відповісти
летальность 2-3%
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08.11.2020 10:41 Відповісти
здорові і розумні - виживуть, слабкі і тупі - вимруть. завдяки ковіду еволюція набула нового змісту.
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08.11.2020 10:22 Відповісти
Дарвін хазяйнує.
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08.11.2020 10:40 Відповісти
менше народу больше кислороду! природа зна, що і коли робити!
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08.11.2020 10:39 Відповісти
к сожалению не природа
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08.11.2020 11:30 Відповісти
його розповсюджують не в природній спосіб?
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08.11.2020 15:53 Відповісти
если природа знает что делает!отмените на фиг все плановые и неплановые операции!
и хроников там не лечите!и вообще на фиг эта медицина!природа знает что делает!и рожениц не спасайте!и младенцев тоже!и да пребудет с вами природа!
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08.11.2020 11:37 Відповісти
В Словакии тестировали население, посмотрели что вьіходит ок.1% носителей вируса(не больньіх), и прекратили єто тестирование нафик.
Не та цифра получилась, заказчик недоволен
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08.11.2020 12:22 Відповісти
А у нас - та? Инфарктникам делают тест посмертно, если делают, разумеется, и тело без вскрытия в пакетике родственникам выдают. А те глотают, потому шо уже до лампочки те цифры, разбираться никто не будет.
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08.11.2020 13:03 Відповісти
Посмертный тест на коронавирус делают только тем, у кого были симптомы легочных заболеваний (да и то, только если при жизни не делали).
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08.11.2020 13:31 Відповісти
Да-да, конечно, просто многие врачи "забыли", как иногда инфаркт выглядит.
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08.11.2020 13:35 Відповісти
Да просто Вы тут брехню без устали и ссылок тулите, которая к реальной картине не имеет никакого отношения. На каком основании выпишут тест инфарктнику, если симптомов пневмонии у него не было, а за тестами километровые очереди живых стоят?
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08.11.2020 13:42 Відповісти
Канал PTM, [27.10.20 18:29]
Тем временем в России реально действуют поправки. Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5496
- в Барнауле женщину с 50% поражением лёгких отправили домой со словами «все хотят жить» и посоветовали «надувать шарики».


- в Новосибирске ковидный госпиталь испытывает нехватку мест для больных, потому приходится размещать людей аж на лестничных пролетах.


И это заголовки идущих подряд новостей, даже копаться не пришлось.

Канал PTM, [28.10.20 10:24]

И вчера же Президент РФ заявил, что Россия лучше всех в мире мобилизовала ресурсы здравоохранения в период пандемии.
Обратимся к посту выше и снова прочтём заявление президента.
У вас есть какие-то вопросы?
Канал PTM, [01.11.20 10:35]

Усманов пожертвовал Сардинии 500💶 тысяч евро на борьбу с Ковидом.
К слову, Сардиния - маленький итальянский остров в Средиземном море. И заболеваемость там крайне низкая.
России же Усманов ничего не пожертвовал, а только взял у неё.
Все потому, что Усманов любит ездить на Сардинию.
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08.11.2020 12:44 Відповісти
заказчик недоволен?!расскажите это больным на кислородной терапии!и родственникам умерших!
да!и зайдите в ковидное отделение!вас туда не пустят!оформитесь на ставку санитарки!оденьте скафандр!и пашите!да и когда будете упаковывать умерших от ковид 19 будьте внимательны!не перепутайте тела!в суматохе!
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08.11.2020 13:00 Відповісти
инфарктники в реанимации с подтвержденным ковид 19!и вы должны понимать что они смертники!там график работы как на войне!)
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08.11.2020 13:08 Відповісти
Нет, даже тем, к кому скорая не успевает. А скорые теперь далеко не на все случаи выезжают.
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08.11.2020 13:26 Відповісти
(((
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08.11.2020 13:11 Відповісти
а меркава проснулся? да?жареный петух в попу клюнул? вы ж вопели что ковид 19 это ОРВИ
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08.11.2020 13:12 Відповісти
В Нигерии на 195 млн человек тестов не хватает, а эфиоп и не чешется.

Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 3007

Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса - Цензор.НЕТ 5970
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08.11.2020 13:27 Відповісти
Наверное, ему кто-то надудел в уши "Это ж обычный грипп!". Не знаете таких?
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08.11.2020 13:33 Відповісти
меркава вы полный идиот!редкий идиот!счас скорая вас тоже не заберет.....легкую среднюю и тяжелую форму ковид 19 без острой дыхательной недостаточности вас не госпитализируют..потому что кислородная терапия показана больным с низкой сатурацией а ивл уже сами понимаете если понимаете..
а в приемном отделении больницы я уже была..меня не госпитализировали по новому приказу степанова... в пон кода мне позвонили и предложили госпитализацию я отказалась..я уже лечение получала...а в среду у меня поднялась температура и я на второй раз вызвала..и на другом конце спросили пцр есть..есть..они приехали....но уже по новым правилам..кароче меня ротправили домой ..так лучше..потому что там счас там треш...
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08.11.2020 13:49 Відповісти
а госпитализация мне нужна была 23.10. когда я задыхалась...а мне скорая сказала пей парацетамол...37.8..вы задыхаетесь..вы ловите воздух..говорите ..авам пейте парацетамол
а сколько таких пьющих парацетамол.уже сыграли в ящик?
да и я еще лечусь..и доктор мне расписал лечение.....да и сатурацию измерял
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08.11.2020 13:56 Відповісти
и мне парацетамол был до одного места..я сбила температуру бабушкины методами..и мне стало легче...и я поняла..что спасение утопающих это спасение утопающих!
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08.11.2020 14:04 Відповісти
в больницах поступающих больных всем делают пцр!и результат на второй день! если плановый больной ему делают пцр!потому что не дай бог он ковид 19..отделение закроеют..я знаю..я уже столько знаю..а люди которые дома и нет симптомов..вы не знаете накроет вас острая дыхательная недостаточность или нет! вот новость умер 56 летний заведующий инф.больницы на 25 сутки..что его не лечили?лечили!!еще как !инфа в новостях!но организм не справился..да и подключили на ивл! еще раз кто в танке!кислородная терапия и ивл это нуждающимся у которых развивается синдром дыхательной недостаточности! поэтому если человек болен ковид 19 его надо своевременно лечить!под контролем!
но минздрав похерил свои прямые обязанности! надо было кричать !что у нас эпидемия!а иони боятся клоуны!денег нет!
где деньги из ковидного фонда?
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08.11.2020 14:15 Відповісти
и никто не будет вскрывать тело покойного инфаркт не инфаркт если у него пцр положительный1
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08.11.2020 14:19 Відповісти
вот где то инфа проскользнула что в дагестане сибирская язва!здравствуйте приехали!
все похерили чумные лаборатории!все все..только жрать срать и совокупляться
и не думать..а эпедемиологи давно предупреждали..но их никто не слышит..они ж ватов не снимают..бабла не приносят

да и когда начался этот треш в китае я читала..много читала..и я знала что меня этот вирус не обойдет
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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08.11.2020 14:23 Відповісти
Т.е из 7.7 млрд населения земли заразилось 0.8% примерно,а умерло 0.013%. Пока критической ситуации не вижу.
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08.11.2020 14:44 Відповісти
Вообще-то население Земли 7,59 миллиарда, а заболевших 49968373*100/7594000000=0,658%
и умерших

1252427*100/7594000000=0,0165%

Не так уж и мало за 8 месяцев.
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08.11.2020 17:16 Відповісти
 
 