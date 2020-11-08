Кількість інфікувань COVID-19 у світі практично досягла 50 млн, померло 1,25 млн осіб, - університет Джонса Гопкінса
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Станом на ранок неділі, 8 листопада, кількість виявлених інфікувань COVID-19 у світі від початку пандемії досягла 49 млн 851 тис. 021.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.
За даними університету, на ранок неділі в усьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 250 тис. 691 особи, видужали 32 млн 786 тис. 337 осіб.
До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 потрапили США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Лідером за кількістю тих, хто заразився і помер, залишаються Сполучені Штати, де виявлено загалом 9 млн 861 тис. 394 зараження коронавірусною інфекцією і 237 тис. 113 смертей. Понад 3,8 млн осіб у США вилікувалися від COVID-19.
Друге місце за кількістю тих, хто інфікувався, посідає Індія, де зафіксовано 8 млн 507 тис. 754 хворі та 125 тис. 562 летальні випадки, понад 7,8 млн людей одужали.
Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 5 млн 653 тис. 561 зараження, померли 162 тис. 269 осіб, вилікувалися понад 5,1 млн осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Чо там у Китая? ах да, комми сказали шо почти ноль, как и чучхеисты.
В Словении 2 млн. протестировали за день - настигнули 25000 поциентов. Если раскидать так на нас(а ведь на самом деле больше), то минимум пол-млн зараженных есть. так шо все зависит от этих всяких тестов.
и да - в Индии как бы.... не совсем в порядке с экологией и населения на 4 трампщины хватит - и что? Миллионы их божков помогают против вируса что-ли? У нас один божок, зато свирепо крепкий - и то обосрался, а там миллионы - хилых, да и то выдумка, как и у нас
чем больше людей про это знает тем больше было бы инфо. вот как с тем шо не были на луне мол - об этом как и о 9.11 должны знать тысячи - и что имеем? а то шо на наргумент "заговорников", их аккуратно тыкают в опровержение этого.
хотя я читал и за луну и за 9.11, даже вроде все логично, правда версий 9.11 не одна, один дебил высрал даже про 350к.т. бомбы внизу(кои бы к херам разнесли половину города и убили бы 1-2 миллиона темнокожих людей.)
блогер написал шо 4.3млн. всего населения, не буду же за каждой цифрой бегать в Вики, а за каждым названием страны - обратно к блогеру.
ВІРМЕНІЯ,котра зараз програє війну Азербайджану....
COVID-19 продолжает «косить» армян
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении(* населення в 14 разів менше,як в Україні) увеличилось до 106 424, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 ноября, таких случаев было 104 249. Таким образом, за сутки выявлено 2175 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1559 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 405 (плюс 2 за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 64 179. На лечении находятся 40 281 человек. Общее количество проведенных тестов - 438816.
населення в 14 разів менше,як в Україні
40 тис. активних випадків(в Україні 200) і у нас вже 2\3 ліжок заповнені....
Смертность в Беларуси за первое полугодие побила пятилетний рекорд
Ну а шо - инфекционок не так много же. а у армян может ваще в горах лежат и в пещерах
"Працює " на Цензорі довший час...
КОМУ НЕЗРОЗУМІЛО ?
Это из разряда шо свастика(4Г) = Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер(вроде), правда есть 1 (кацапский язык не один на весь мир)
И что шо закабалят? Боб сотворит новый мир, этот уже поизносился - почти 7000 лет, это считаю уже слишком нагло.
Кстати, всего 1 вопрос - а чего эти, как их там, "демиурги" или что там, этого чувака не прихллопнут, раз они целые цивилизации мочили как щенков, а чувак им невыносимо гадит? А?
Ну что, чвак-чвак - обосрался?
то-то же.
и хроников там не лечите!и вообще на фиг эта медицина!природа знает что делает!и рожениц не спасайте!и младенцев тоже!и да пребудет с вами природа!
Не та цифра получилась, заказчик недоволен
Тем временем в России реально действуют поправки.
- в Барнауле женщину с 50% поражением лёгких отправили домой со словами «все хотят жить» и посоветовали «надувать шарики».
- в Новосибирске ковидный госпиталь испытывает нехватку мест для больных, потому приходится размещать людей аж на лестничных пролетах.
И это заголовки идущих подряд новостей, даже копаться не пришлось.
Канал PTM, [28.10.20 10:24]
И вчера же Президент РФ заявил, что Россия лучше всех в мире мобилизовала ресурсы здравоохранения в период пандемии.
Обратимся к посту выше и снова прочтём заявление президента.
У вас есть какие-то вопросы?
Канал PTM, [01.11.20 10:35]
Усманов пожертвовал Сардинии 500💶 тысяч евро на борьбу с Ковидом.
К слову, Сардиния - маленький итальянский остров в Средиземном море. И заболеваемость там крайне низкая.
России же Усманов ничего не пожертвовал, а только взял у неё.
Все потому, что Усманов любит ездить на Сардинию.
да!и зайдите в ковидное отделение!вас туда не пустят!оформитесь на ставку санитарки!оденьте скафандр!и пашите!да и когда будете упаковывать умерших от ковид 19 будьте внимательны!не перепутайте тела!в суматохе!
а в приемном отделении больницы я уже была..меня не госпитализировали по новому приказу степанова... в пон кода мне позвонили и предложили госпитализацию я отказалась..я уже лечение получала...а в среду у меня поднялась температура и я на второй раз вызвала..и на другом конце спросили пцр есть..есть..они приехали....но уже по новым правилам..кароче меня ротправили домой ..так лучше..потому что там счас там треш...
а сколько таких пьющих парацетамол.уже сыграли в ящик?
да и я еще лечусь..и доктор мне расписал лечение.....да и сатурацию измерял
но минздрав похерил свои прямые обязанности! надо было кричать !что у нас эпидемия!а иони боятся клоуны!денег нет!
где деньги из ковидного фонда?
все похерили чумные лаборатории!все все..только жрать срать и совокупляться
и не думать..а эпедемиологи давно предупреждали..но их никто не слышит..они ж ватов не снимают..бабла не приносят
да и когда начался этот треш в китае я читала..много читала..и я знала что меня этот вирус не обойдет
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
и умерших
1252427*100/7594000000=0,0165%
Не так уж и мало за 8 месяцев.