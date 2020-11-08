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Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події

Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ

Ймовірною причиною смерті 20-річного бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика є самогубство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ у Telegram.

"7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад.

За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо "можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які поширили деякі посадові особи і ЗМІ, вважаємо неприпустимими", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях. ВIДЕО

Як повідомлялося, вранці 7 листопада на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Юнак був родом із Мостиського району Львівської області.

Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ 01
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Топ коментарі
+85
Лгут ради зеленого "режима тишины".
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08.11.2020 10:43
+82
Тобто хлопець пішов в армію, підписав контракт та самовбився???
Може зелені дятли вам і повірять...
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08.11.2020 10:44
+55
То есть,сволочи которые по недоразумению представляют Украину на дурацких сходках объясняют убившим десантника кацапам,что этот не они его убили,а он убился сам???? Есть вообще дно у зелеермаковских тварей?
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08.11.2020 10:45
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Лгут ради зеленого "режима тишины".
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08.11.2020 10:43 Відповісти
Отравился чёрной икрой! Наверное!!
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08.11.2020 11:50 Відповісти
Чтобы родственникам деньги не выплачивать.
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08.11.2020 12:31 Відповісти
100%, гроші економлять, Україну просерають.
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08.11.2020 16:48 Відповісти
Вчора, у суботу, Андрій Полтава у розмові з росіянином сказав: "... як немає війни, сьогодні двоє вбитих українців на фронті..."
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08.11.2020 13:08 Відповісти
Їм збрехати як 2 пальці обοςςατι.
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08.11.2020 13:34 Відповісти
А какая ,колой от смеха подавился😡
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08.11.2020 10:43 Відповісти
Тобто хлопець пішов в армію, підписав контракт та самовбився???
Може зелені дятли вам і повірять...
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08.11.2020 10:44 Відповісти
он выглянул из окопа, а это самоубийство! нельзя же так нагло провоцировать ту сторону
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08.11.2020 11:12 Відповісти
"он выглянул из окопа..."(с) Ця версія зовсім не дієва, бо в с.Половінкіно (а саме там загинув наш воїн) окопів, траншей і будь-яких фортифікаційних споруд немає (від слова "зовсім"), бо від с.Половінкіно і м.Старобільськ, до агломерації якого воно входить - пів-сотні км до лінії з"єднання. А от версію вбивства місцевою ватою (якої САМЕ ТАМ - відсотків 90) - я б розглядав як найбіільш суттєву. Знаю не з чиїхось слів, а з особистого спілкування з місцевими (старобільчанами та половинківцями особливо), що саме там зародився та всіляко підтримується міф про "звірства бандерівських карателів (особливо айдарівців)" влідку 14-го. Чому бездієва СБУ (треба спитати у її очільників) (а може -й "не треба", зважаючи на поведінку кадрів саме ЦІЄЇ "патріотичної" Служби під час захоплення руськомірцями Криму, Луганська, Донецька та Слов"янська)!
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08.11.2020 12:17 Відповісти
а что в этом необычного? мало ли какие могут быть причины. знаю несколько случаев. один из за наркоты. один из - за долгов. двое из-за баб. один тяжело заболел, хотел уволиться по состоянию здоровья, но командир ему этого не дал, еще и вдогонку сказал что недостачу на 200 000 повесит. военные такие же люди, как и все. а то и даже с более поломанной психикой из-за своей профессии.
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08.11.2020 14:43 Відповісти
В совковій призивній армії - було й за моєї служби... Але то обязаловка... Потрапляли люди, які зовсім були не пристосовані до того 3,14здєца... Коли ж людина йде на контракт, то зовсім інше... Вона свідомо наймається на роботу, про яку вже щось знає... Повністю відхиляти можливість самовбивства звісно неможливо але за всієї тої брехні, що продукує зє влада, більш схиляюсь до думки, що це теж брехня...
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08.11.2020 18:23 Відповісти
та тут же не в ******* дело. вот один из мною описанных (сержант-контрактник, служил уже 10 лет) посрался с женой. хотел уйти к любовнице. но любовница дала ему в этот же день от ворот поворот. он психанул и вздернулся.еще один вернулся с женой со свадьбы знакомых. был подвыпивший. поссорился с женой, вышел во двор и взорвал себя гранатой. для суицида масса причин может быть, и тут не имеет значение, срочник ты или контрактник.
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08.11.2020 21:35 Відповісти
Я ж вам відповів, що все може бути.
Але теперішній владі в мене довіри меньше, навіть чим владі овощча...
Ці брешуть кожного разу, як відкривають рота...
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08.11.2020 23:38 Відповісти
То есть,сволочи которые по недоразумению представляют Украину на дурацких сходках объясняют убившим десантника кацапам,что этот не они его убили,а он убился сам???? Есть вообще дно у зелеермаковских тварей?
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08.11.2020 10:45 Відповісти
Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 9146
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08.11.2020 11:42 Відповісти
кто на ком стоял - боты на посту ! как только пецины шалости кто припомнит - боты сразу толпой бегут банить ...
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08.11.2020 16:15 Відповісти
Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 9490
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08.11.2020 16:38 Відповісти
1 как твой высер соотносится с тематикой статьи ? 2 . При чем тут твой папка и его шалости ?
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09.11.2020 09:52 Відповісти
он только подтвердил, что действительно баран Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 729
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08.11.2020 11:47 Відповісти
Царство небесное пацану. Жить быв да жить еще . Эх...
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08.11.2020 10:48 Відповісти
НЕБОЕВАЯ?!!! НЕ ВЕРЮ!!! Парень совершенно не похож на хлюпика-слабака, тем более, что пошел воевать осознанно по контракту, а не по мобилизации. Скрывают уроды преступления *********! Это и есть пресловутый план Б найвеличнішої шмарклі?
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08.11.2020 10:51 Відповісти
Тоді наведіть статистику з посиланням на кількість небойових втрат за 2014-2019 і 2020 рік. Якщо бойові втрати стали приховувати під виглядом небойових - кількість останніх має значно зрости.
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08.11.2020 12:59 Відповісти
что за бред?
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08.11.2020 10:52 Відповісти
Причина смерти на Донбассе десантника небоевая, - он наверное просто подорвался на кацапской мине или был случайно застрелен кацапским снайпером.....
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08.11.2020 10:53 Відповісти
Российские наемники выложили съемку бойцов ВСУ на позициях. ВИДЕО

В прямой видимости без всякой оптики.
ВСУ отступили, кацапы подошли - расстояние между позициями не увеличилось.
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08.11.2020 12:09 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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08.11.2020 10:53 Відповісти
Долго думали. Причина смерти на Донбассе десантника Олега Свинарика небоевая, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 6731
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08.11.2020 10:57 Відповісти
...за попередніми даними...
...можлива...
...вероятной прічіной...
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08.11.2020 10:58 Відповісти
Якого фака мусора проводять слідство? Де військова прокуратура?
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08.11.2020 10:58 Відповісти
Несмотря на обещания остановить войну, просто перестав стрелять, клоун остановить войну не смог и поэтому, имея большой опыт в кинематографе, решил создать иллюзию мира - телекартинку перемирия.
В стране вот уже какой день перемирие, но почему-то постоянно кто-то гибнет и почему-то постоянно потери небоевые.
Кого клоун пытается *******? 73 процентных? Так они ему больше не верят.
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08.11.2020 11:09 Відповісти
Коли вже ткг будуть не бойові втрати? Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 7065
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08.11.2020 11:11 Відповісти
Коли вже в ткг будуть не бойові втрати? Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 8405 Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 490
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08.11.2020 12:25 Відповісти
Во всяком случае один кандидат точно есть.
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08.11.2020 12:28 Відповісти
Факт гибели бойца был?Был....Почему вчера не сообщили, что погиб воин, допустим при не выясненных обстоятельствах? Вообще промолчали, а теперь не знают в какой обвертке это преподнести, чтобы не навредить "миролюбивой" психике президента..
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08.11.2020 11:17 Відповісти
Президент Ильхам Алиев заявил в обращении к нации об освобождении города Шуши от армянской оккупации.

 Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 261
Вітаємо Азербайджан зі звільненням з-під вірменської окупації ДРУГОГО за величиною і першого за історичною значимістю міста Нагірного Карабаху !!! Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 590
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08.11.2020 11:19 Відповісти
Алієв ще додав, що тридцять років переговорів із переливанням з пустого в порожнє не дали жодного результату.
Це для всіляких зЁлопів, кравчуків, тощо...
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08.11.2020 12:01 Відповісти
Просто нет слов, прет одна матерщина..........
Самим то, в «штабе», не противно от этого(!) «объяснения»?!.........😡
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08.11.2020 11:25 Відповісти
За рік--війну закінчу (зеленський)
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08.11.2020 11:27 Відповісти
А може ті сепари, які служать з нашими і підкладають міни, і вбили хлопця, бо не ******* україномовних, особливо львівських. А таких чимало набрали під час перемир'я за браком штату.
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08.11.2020 13:20 Відповісти
Якщо куля з його зброї.
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08.11.2020 13:24 Відповісти
И Москва здесь как всегда не причём, а сколько самоубийств и убийств на оккупированных Московией землях Украины.
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08.11.2020 11:36 Відповісти
При зеленой сволочи военные по непонятной причине стали "неосторожно обращаться с оружием", прям массово забыли как же с ним обращались год-полтора назад.
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08.11.2020 11:37 Відповісти
Не просто цинично, а сверхцинично комментировать смерть погибшего бойца кем- ни военной прокуратурой, ни командованием, ни судмедэкспертом,а ТКГ группой (судмедэксперты хреновые)до официальных выводов и заметьте как "возможно, самоубийство" чтобы потом спрыгнуть с темы.Оце таке "щире співчуття" ТКГ родителям погибшего трубить на всю страну-самоубийца
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08.11.2020 11:39 Відповісти
Мне одному кажется странным-90 дней"перемирия"и все потери не боевые? Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 8682
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08.11.2020 11:41 Відповісти
Зелемойские,мой вам совет...билет на Мацковию...
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08.11.2020 11:44 Відповісти
А чому Хомчак не вчинив самогубства?
А головнокомандувач Зе?
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08.11.2020 11:47 Відповісти
Їх черед через рік.
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08.11.2020 13:39 Відповісти
Да зелені потвори зовсім берега пустились...це ж як треба не поважати Воїнів власної Держави, щоб на догоду пуйлу писати таке.
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08.11.2020 12:06 Відповісти
Хомчак получит новую увартиру ?
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08.11.2020 12:09 Відповісти
Так "перемирье" же, Стрелять в ответ запрещено, вот и "самоубиваются".
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08.11.2020 12:11 Відповісти
хоть и не смешно,но скорее всего ты прав
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08.11.2020 12:15 Відповісти
Горькая ирония, злой сарказм- называй как хочь, но не до смеха. Как говорится - хочется рвать и метать от такого цинизма и лицемерия.
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08.11.2020 12:27 Відповісти
а при чем тут ткг, они перед ними оправдываются?
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08.11.2020 12:23 Відповісти
Не имея возможности отрицать гибель бойца на передовой, эти подонки объявили его самоубийцей ...
Есть предел подлости этих тварей ?
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08.11.2020 12:53 Відповісти
Возможно самоубийство, а возможно и нет, сплошная брехня от наркозебилов и опожопи.
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08.11.2020 12:57 Відповісти
65 км
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08.11.2020 12:58 Відповісти
Як же вони ілюзію так званого миру ************,кожен день обстріли наших позицій ,літають ворожі безпілотники ,а клоун з кравчуком заговорили про вибори і якусь ВЕЗ.Не дуріть себе бо вам вже мало хто вірить.
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08.11.2020 13:18 Відповісти
Надоело уже. От злобы зубы скрипят.
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08.11.2020 13:19 Відповісти
Після того як бубочка казав що у нас перемир'я у нас усі втрати на фронті не бойові.
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08.11.2020 13:31 Відповісти
И про АН26 и про этого парня - сами виноваты, вердикт властей. Явно нет денег на компенсацию и пенсию родителям ... экономят на крови, ****** что вздумается.
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08.11.2020 14:56 Відповісти
При скорой смене власти на Украинскую, всех уродов подписавших этот документ - на кичу и в справке врача - самоубийство.
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08.11.2020 14:59 Відповісти
ТКГ доверия нет .Его вообще нужно разогнать .Теперь любую смерть воина на Донбассе будут списывать как самоубийство .
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08.11.2020 15:35 Відповісти
«Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
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08.11.2020 17:36 Відповісти
Арестовича работа? Спикер, блин...
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08.11.2020 19:14 Відповісти
І знову небойова втрата. Та ще й самовбивство. Мабуть, зумисне висунувся з окопу саме під час планового обстрілу снайпером наших позицій. Хоча, ні, у нас вже 100 днів НЕ СТРІЛЯЮТЬ, ....ну тоді так: під впливом ультранаціоналістичних ідей контрактник зі Львівщини вирішив помститися колабарнтам-данбасятам за пособництві кацапам у розв'зуванні війни....
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08.11.2020 22:28 Відповісти
Врут. Нет доверия паркетным генералам главнокомандующего-четырежды уклонисту от армии. Что же это за перемирие, которое доводит наши воинов до самоубийства? Это и есть " приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ"
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09.11.2020 01:54 Відповісти
 
 