Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Події
Ймовірною причиною смерті 20-річного бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика є самогубство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє українська делегація в ТКГ у Telegram.
"7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад.
За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо "можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ", які поширили деякі посадові особи і ЗМІ, вважаємо неприпустимими", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 7 листопада на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Юнак був родом із Мостиського району Львівської області.
Будь ласка, зачекайте...
Може зелені дятли вам і повірять...
Але теперішній владі в мене довіри меньше, навіть чим владі овощча...
Ці брешуть кожного разу, як відкривають рота...
В прямой видимости без всякой оптики.
ВСУ отступили, кацапы подошли - расстояние между позициями не увеличилось.
...можлива...
...вероятной прічіной...
В стране вот уже какой день перемирие, но почему-то постоянно кто-то гибнет и почему-то постоянно потери небоевые.
Кого клоун пытается *******? 73 процентных? Так они ему больше не верят.
Вітаємо Азербайджан зі звільненням з-під вірменської окупації ДРУГОГО за величиною і першого за історичною значимістю міста Нагірного Карабаху !!!
Це для всіляких зЁлопів, кравчуків, тощо...
Самим то, в «штабе», не противно от этого(!) «объяснения»?!.........😡
А головнокомандувач Зе?
Есть предел подлости этих тварей ?
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?