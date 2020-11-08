Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України
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Екснардеп-утікач Олександр Онищенко розчарований перемогою на виборах у США демократа Джо Байдена.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я як і раніше, підтримую Трампа і вважаю, вибір Байдена - це величезна катастрофа для всього світу... Для мене це все велике розчарування", - поскаржився Онищенко.
Він переконаний, що позиція Байдена - це "подальший тиск на Росію санкціями, а значить, використання партії війни Порошенка".
"Це означає, що не буде миру на Донеччині і Україна знову перебуватиме у братовбивчій війні. Значить, не побачимо ми розвитку в економіці. Як і раніше, ми житимемо за рахунок західних кредитів... Знову Україною керуватиме Захід і ми будемо знаряддям у чужій грі", - зауважив екснардеп-утікач.
Нагадаємо, німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, унаслідок чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.
30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.
Будь ласка, зачекайте...
Тут лише одне -він не любив Україну,за кілька моментів з "підсираловим" у часи Порошенко...
Його Дебілоїди з МЗС поставли "на Хілларі"
кОТРА ПРЕДСТАвЛЯЄ ДВІ конкуруючі вЕЛИКІ системні ГРУПИ...
тому "третій зайвий"....
Який би геніальний і патріотичний він не був.
От подобаються мені всі ці хохляцькі поради для країни (США), в якій налагоджено демократичний механізм.
А в самих: то зек, то блаЗЄнь.
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...Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США | РБК-Україна...
бАЙДЕН ПЕРЕЙШОВ У вищу ЛІГУ ВПЛИВОВОСТІ..
ТОМУ бУРІСМА ніяк НЕ ВПЛИВАЄ .....цЕ ВЖЕ СПРАВА пРОКУРАТУРИ...
Лукашенко подскажет как)
Якщо за Байдена Меркель, Джонсон, Трюдо, купа відомих представників інтелігенції (в т. ч. республіканці Шварценеггер та Спрінгстін), а за Трампа і проти Байдена - москалі, Зе, Деркач і такі, як Оніщенко, то значить "хорошие сапоги, надо брать"!
Ну и в третих, ейфория у местного планктона от Байдана свидетельствует только о их интелектуальной импотенции. Байда - это ппц не только США, это ппц всей западной цивилизации. Трамп - президент, а Онищенко должен заниматься Интерпол.
Бензоколонка теперь поймет кто правит миром..
Нашивайте мешки на жопы чмошники сранные..
И ЗеКоМанда тоже, на выход..
Кажуть, що коли Байдену доповіли, що його вітає з перемогою голова якогось офісу Єрмак, він відповів - "Yermak? What the fuck? Що означає - "Дуже радий, що мене привітала така впливова людина з х*й його знає якої організації!"
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Знайомому нововолинцю, медик із 51-ї бригади повідомив телефоном, що трупів із полів під Іловайськом винесли близько 800.
Тілами загиблих завантажили 11 камазів - внасипку.
Ще сказав медик, що багато хлопців помирають через відсутність ліків у польових умовах. Що з 70 поранених бійців вижило лише 11.
http://blog.i.ua/community/3252/1629666/?fbclid=IwAR32MktWplxAXVx75aEH4n4gPtrtWsRYdBFPhaa6CJWEypc2us3nqmZRtsA
Мо' "наташа" з опзж, твоя партайґеноссе грошей підкинула, що ти знову защебетала по-кацапську?
А я вважав, що ти померла. Цілу передвиборчу кампанію -- ні пари з вуст. Лише твої солов'ї співали за коломИйського та блаЗЄнського. Тепер от бюджет підтримала не за "так" звісно.
ЙУлю, стільки антиукраїнських прокацапських виродків в українську політику не привів ніхто, окрім тебе.
Мабуть ґебня платить їй уже не стільки, як колись. Адже "...жоден танк ..." так і не виїхав проти кацапів у Криму. ЙУля отримала "гонорар". Тепер чекає на иншу нагоду, щоб сказати "...жоден танк... жоден солдат...не повинен виступити проти кацапів..."
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"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
по-друге, якщо ти, свине, служила у Війську (в чому я сумніваюся), то маєш знати, що для виконання Статуту вартової служби не потрібно жодних додаткових наказів. І Статут може скасувати лише ВР. ВР не скасовувала жодних статутів.
по-третє, вірити цьому совковому гівну під назвою "замана" я не можу, бо вибився він на найвищу посаду в часи "овоча", що посадив твою "ЙУлю". Тому ця "замана" тупо захищає свою дупу та хоче звинуватити тих, хто прийшов після нього. Саме "замана" зробив Військо не боєготовим.
Тільки за одні ці слова козла потрібно знищити без суду і слідства.