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Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України

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Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України

Екснардеп-утікач Олександр Онищенко розчарований перемогою на виборах у США демократа Джо Байдена.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я як і раніше, підтримую Трампа і вважаю, вибір Байдена - це величезна катастрофа для всього світу... Для мене це все велике розчарування", - поскаржився Онищенко.

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Він переконаний, що позиція Байдена - це "подальший тиск на Росію санкціями, а значить, використання партії війни Порошенка".

"Це означає, що не буде миру на Донеччині і Україна знову перебуватиме у братовбивчій війні. Значить, не побачимо ми розвитку в економіці. Як і раніше, ми житимемо за рахунок західних кредитів... Знову Україною керуватиме Захід і ми будемо знаряддям у чужій грі", - зауважив екснардеп-утікач.

Нагадаємо, німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, унаслідок чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України 01
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Топ коментарі
+50
значит хорошие сапоги - надо брать(с)
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08.11.2020 11:20
+41
Из Рашки тоже несется плач и вой Ярославны из-за победы Байдена. Так что Онанищенко не оригинален.
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08.11.2020 11:21
+34
Этот мерзавец беглый оказывается больше всего недоволен что Байден будет давить бензопомойку санкциями
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08.11.2020 11:29
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тРАМП МАЛО ЦІКАВИВСЯ "УКРАЇНСЬКиМ ВЕКТОРОМ"...
Тут лише одне -він не любив Україну,за кілька моментів з "підсираловим" у часи Порошенко...
Його Дебілоїди з МЗС поставли "на Хілларі"
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08.11.2020 12:27 Відповісти
А никчемного идиота зелю,умеющего вместе с собой подставить и "своих" ,а теперь моментом первее всех,поздравивший его врага,трампуша возлюбит великой любовью -везде кирдык зебобе)))
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08.11.2020 12:39 Відповісти
КИДАНУЛИ ЛОХМАРЯ НА ЧЕТЫРИ ЛИМАРЯ )))
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08.11.2020 12:10 Відповісти
Конечно, одному из многих, беглых воров-олигархов, не нравится победа Байдена. Потому что, для них, надеемся, начнется "разбор полетов" и не только у нас,в Украине! "Подгорает" " в одном месте".
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08.11.2020 12:13 Відповісти
А мені здається, що була б брала участь у виборах якась третя, відома на всю Америку людина, то вона б перемогла, об'єднавши американців. Наприклад Джеймс Меттіс, генерал, відповідальний і справжній патріот Америки, який має цілий лот подвигів заради нації. Звісно переміг би і Джон МакКейн, але його вже нема з нами.
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08.11.2020 12:14 Відповісти
у америці традиційна двопартійна система..
кОТРА ПРЕДСТАвЛЯЄ ДВІ конкуруючі вЕЛИКІ системні ГРУПИ...

тому "третій зайвий"....
Який би геніальний і патріотичний він не був.
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08.11.2020 12:22 Відповісти
Такого гострокого розколу в американському суспільстві, як зараз, не було ніколи з часів Громадянської. Хочаб історія не відтворилась
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08.11.2020 12:43 Відповісти
Може вже ліпше "ЙУля"? Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 7277
От подобаються мені всі ці хохляцькі поради для країни (США), в якій налагоджено демократичний механізм.
А в самих: то зек, то блаЗЄнь.
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08.11.2020 13:18 Відповісти
БРАВО,Tommy Lee ! ! Кожне теля -хвостом метеля! Самі собі не дамо ладу- а туди ж ( як і ватні рашисти)- оплакувати Америку та прорікувати їй занепад та крах! Свого ж не видно під носом-а чуже видно під лісом!
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08.11.2020 13:26 Відповісти
..А як же ..*бурисма * !? .. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 3379

.
...Порошенко привітав Байдена з перемогою на виборах президента США | РБК-Україна...
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08.11.2020 12:16 Відповісти
а як же Тягнисрак?
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08.11.2020 12:19 Відповісти
Для кретинів Бойкє з Раб"єновєчямє і Шаріями миліші.
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08.11.2020 23:03 Відповісти
зЛОЧЕВСЬКИЙ У бІГАХ,пОРОШЕНКО У МАРГІНАЛЬНІЙ ОПОЗИЦІЇ...........
бАЙДЕН ПЕРЕЙШОВ У вищу ЛІГУ ВПЛИВОВОСТІ..

ТОМУ бУРІСМА ніяк НЕ ВПЛИВАЄ .....цЕ ВЖЕ СПРАВА пРОКУРАТУРИ...
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08.11.2020 12:24 Відповісти
Якщо Трамп, Джуліані і Зе зі 100% його прокурорами так нічого і не нарили, то може там нічого незаконного і не було???
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08.11.2020 12:58 Відповісти
Байден не любить расісюшку, фашыст!
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08.11.2020 12:17 Відповісти
А ти ну дуже любиш тих,хто за Україну.Але чомусь гадиш...
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08.11.2020 23:05 Відповісти
Цей чеченський чувак з українським прізвищем, але з кацапською рукою в сраці, ну дуже хоче щоб Україна "управлялась Маасквой".
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08.11.2020 12:20 Відповісти
инородня чурка
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08.11.2020 12:54 Відповісти
Он там,на чюжьбінушькє,виучіл укр. мову.
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08.11.2020 23:06 Відповісти
Ахахах, як спалилася гнида. Значить все йде у правильному напрямку і наші інтуїтивні переконання, що Онищенко, Деркач і Трамп це все русскоміровскіє люди, -100% правильне.
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08.11.2020 12:21 Відповісти
Трамп может только посадить Байдена или выслать из страны, что бы остаться при власти.
Лукашенко подскажет как)
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08.11.2020 12:24 Відповісти
сын осла и кадыровой что то увидел... и не перекрестился.
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08.11.2020 12:25 Відповісти
на кой хрен мне мнение этого питора?!!
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08.11.2020 12:25 Відповісти
Поки у нас повно таких "онищенків" - не жди добра для кожного і для держави... Потрібен жорсткий президент і жорстка ВР...
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08.11.2020 12:25 Відповісти
Не могу остановить слезы текущие по щекам, будет давить санкциями? Байден Астанавитесь!!!
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08.11.2020 12:28 Відповісти
Онананищенко разочарован....сильно озабочен будущим страны ,где так славно было обкрадывать иликторат. Как могут радовать перемены ,ежели немцы могут дрыснуть и выдать его в не комфортные условия ? А КУДЫ ПОДАТЬСЯ?
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08.11.2020 12:30 Відповісти
Знаєте, мені більше імпонує ідеологія республіканців, але справжніх республіканців - таких, як МакКейн, який ненавидів Трампа!

Якщо за Байдена Меркель, Джонсон, Трюдо, купа відомих представників інтелігенції (в т. ч. республіканці Шварценеггер та Спрінгстін), а за Трампа і проти Байдена - москалі, Зе, Деркач і такі, як Оніщенко, то значить "хорошие сапоги, надо брать"!
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08.11.2020 12:30 Відповісти
За Трампа не тільки москалі, а й наші, які сидять на кремлівській пропаганді. Цих українців ми вже остаточно втратили, їхній мозок промитий та перепрошивці не підлягає.
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08.11.2020 13:15 Відповісти
Чечено-кремлівська мафія в Україні....вже плаче....????
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08.11.2020 12:32 Відповісти
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6937
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08.11.2020 12:44 Відповісти
Теперь Байден будет мешать нашей экономике и ссать в лифтах, беда!
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08.11.2020 12:35 Відповісти
Чмо открыло свой лайномэт.
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08.11.2020 12:37 Відповісти
Дерьмо к дерьму липнет ! Мне непонятно почему часто ЦН цитирует всяких ушлёпков - что нет других новостей ?!
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08.11.2020 12:38 Відповісти
Нет других. Все наши политики связаны с олигархами и есть негодяями. Хотя и спекулируют на разных лозунгах.
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08.11.2020 12:47 Відповісти
А що ще міг вякнути чурка Кадиров? Таких "міротворців" повний *********. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 2384
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08.11.2020 12:40 Відповісти
Всі слуги кремля проти Байдена ! Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 5975
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08.11.2020 12:41 Відповісти
Даєш Американську базу в Україні, краще 2 і громадян американських сюди побільше.
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08.11.2020 12:41 Відповісти
Навіщо нам новина про те, що там "увідєл"Онаніщенко?
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08.11.2020 12:41 Відповісти
А если бы победил ( не дай бог Трамп) " война бы закончила а Украина расцвела пышным цветом превратившись в несколько лет в Швейцарию". Еще один вылез из норки, по которому гильотина плачет, как еще одно подтверждение о Трампе , скажи мне кто твой друг и скажу кто ты...
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08.11.2020 12:42 Відповісти
А я увидел продолжение сидения онищенка на бутылке.
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08.11.2020 12:44 Відповісти
Таки да, будет война.
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08.11.2020 12:44 Відповісти
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6275
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08.11.2020 12:49 Відповісти
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 2147
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08.11.2020 12:50 Відповісти
Ну отношение к Украине не поменяется. Оно и было положительным и США помогали норм именно при Трампе а не обеспокоином Обамке. Во вторых у них столько проблем, что им сейчас на ту Украину просто наплевать. У них гражданская намечается.

Ну и в третих, ейфория у местного планктона от Байдана свидетельствует только о их интелектуальной импотенции. Байда - это ппц не только США, это ппц всей западной цивилизации. Трамп - президент, а Онищенко должен заниматься Интерпол.
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08.11.2020 12:51 Відповісти
Допомогали і при Обамі... Той же Байден особисто приїхав передати 230 броньованих Хаммерів для ЗСУ! А ще контрбатарейні радари дали, а ще медикаменти, які купу життів врятували!
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08.11.2020 12:55 Відповісти
А если бы был бы Трамп Рашка б вообще бы посмела полезть?
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08.11.2020 15:28 Відповісти
О даааааа.
Бензоколонка теперь поймет кто правит миром..
Нашивайте мешки на жопы чмошники сранные..
И ЗеКоМанда тоже, на выход..
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08.11.2020 13:00 Відповісти
"катастрофы" для Украины ,во всем видят "катастрофу"
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08.11.2020 13:00 Відповісти
Гліб Бабіч@Hlibovy_Baiky

Кажуть, що коли Байдену доповіли, що його вітає з перемогою голова якогось офісу Єрмак, він відповів - "Yermak? What the fuck? Що означає - "Дуже радий, що мене привітала така впливова людина з х*й його знає якої організації!"

Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 7361
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08.11.2020 13:01 Відповісти
Несмотря на дипобразование, Андрей Ермак не осознаёт, что глав государств с избранием поздравляют главы государств, а не руководители их патронатных служб. Не по чину.
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09.11.2020 11:19 Відповісти
глянув звідки він родом, думав з даунбасу - виявилося з ростова..
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08.11.2020 13:07 Відповісти
От біда. Завдяки генію найвеличнішого лідера ********** в Україні спостерігається вибуховий ріст економіки і от на тобі - з приходом Байдена весь ріст накриється мідним тазком і почнеться стагнація.
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08.11.2020 13:08 Відповісти
Моделайзер моделайзера завжди підтримає. Таких спєцов у світі не дуже й багато. Просто не всі мають багато грошей, шоб мати таке хоббі. А оніщенко-кадиров їх стільки наворовав, що не тільки на модельок вистачало, а ще й Ван Дамму перепадало. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 1154
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08.11.2020 13:10 Відповісти
он увидел из за поребрика как БАЙДЕН будет заставлять ***....ь украинских корупционеров и требовать от властей УКРАИНЫ прекратить воровать...и сажать барыг... ссат блин . и те кто батон крошил на БАЙДЕНА. ВСЕХ НА НАРЫ...посмотрим посмотрим в январе...
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08.11.2020 13:13 Відповісти
Це не "онищенко", а Кадиров з гнізда ЙУліного.
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08.11.2020 13:19 Відповісти
Его отец Раджаб Кадыров.
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08.11.2020 13:30 Відповісти
Куди вашомку засновнику "ПР" і агенту російських спецслужб Порошенко до Юлі?
**

Знайомому нововолинцю, медик із 51-ї бригади повідомив телефоном, що трупів із полів під Іловайськом винесли близько 800.
Тілами загиблих завантажили 11 камазів - внасипку.
Ще сказав медик, що багато хлопців помирають через відсутність ліків у польових умовах. Що з 70 поранених бійців вижило лише 11.
http://blog.i.ua/community/3252/1629666/?fbclid=IwAR32MktWplxAXVx75aEH4n4gPtrtWsRYdBFPhaa6CJWEypc2us3nqmZRtsA
Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6085
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08.11.2020 18:38 Відповісти
Агов, ЙУлю, то ти жива? Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6762
Мо' "наташа" з опзж, твоя партайґеноссе грошей підкинула, що ти знову защебетала по-кацапську? Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 8977

А я вважав, що ти померла. Цілу передвиборчу кампанію -- ні пари з вуст. Лише твої солов'ї співали за коломИйського та блаЗЄнського. Тепер от бюджет підтримала не за "так" звісно. Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 6762
ЙУлю, стільки антиукраїнських прокацапських виродків в українську політику не привів ніхто, окрім тебе.
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08.11.2020 19:42 Відповісти
Тим і відрізняється Тимошенко від агента російських спецслужб Порошенко,що вона як державний діяч не збирала мітингів під час короновірусу і не їздила по Україні роздаваючи гроші на сітки.
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11.11.2020 13:38 Відповісти
Зрозуміло: ЙУля збирач грошей а не роздавач Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 8067
Мабуть ґебня платить їй уже не стільки, як колись. Адже "...жоден танк ..." так і не виїхав проти кацапів у Криму. ЙУля отримала "гонорар". Тепер чекає на иншу нагоду, щоб сказати "...жоден танк... жоден солдат...не повинен виступити проти кацапів..." Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 2041
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11.11.2020 13:47 Відповісти
Ну тоді зрозуміло,чого агент російських спецслужб Порошенко дякував і тиснув руку ***** через місяць після Іловайську.
**
"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
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11.11.2020 13:55 Відповісти
Свине, по-перше, в час окупації Криму П.Порошенко не був президентом і на засіданні РНБО не закликав до "...жоден танк, жоден солдат не повинні чинити опір..." Це там казалА хтось иншА Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України - Цензор.НЕТ 9519
по-друге, якщо ти, свине, служила у Війську (в чому я сумніваюся), то маєш знати, що для виконання Статуту вартової служби не потрібно жодних додаткових наказів. І Статут може скасувати лише ВР. ВР не скасовувала жодних статутів.
по-третє, вірити цьому совковому гівну під назвою "замана" я не можу, бо вибився він на найвищу посаду в часи "овоча", що посадив твою "ЙУлю". Тому ця "замана" тупо захищає свою дупу та хоче звинуватити тих, хто прийшов після нього. Саме "замана" зробив Військо не боєготовим.
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11.11.2020 14:05 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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08.11.2020 13:42 Відповісти
Якщоб ця краіна не була корумпована, то він сидів би у в'язниці, а так маємо те що маємо, і він дає інтервью.
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08.11.2020 13:44 Відповісти
У нас ті хто краде мільярдами недоторкані, нажаль.
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08.11.2020 13:48 Відповісти
Оно просто озвучивает перепуг лаптеногих... Не больше. Своего мнения оно не имеет.
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08.11.2020 13:59 Відповісти
кого еще интерессует мнение этого придурка?
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08.11.2020 14:13 Відповісти
Чтоб ты здох мразь
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08.11.2020 14:43 Відповісти
Звичайно шо полукацапське мурло засмутилося,вважай перемогою України.
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08.11.2020 14:57 Відповісти
Что оно завоет, когда Порошенко победит на выборах?
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08.11.2020 15:21 Відповісти
Наверное с расеюшки пишет,а нет все таки с ненавистного запада .
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08.11.2020 16:29 Відповісти
Хтоб невийшов в другий тур з засновником "ПР" і агентом російських спецслужб Порошенко результат буде такий самий як і з яскравим російським шоуменом Зюзєю.
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08.11.2020 18:41 Відповісти
Да знаю я уже ваши троляцкие сказки про Липецк барыгу ,брата убил и агента ФСБ. Так что мне можеш тут свою лапшу на уши не вешать.
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08.11.2020 18:48 Відповісти
Звичайно тільки в Україні може спокійно жити засновник "ПР".
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08.11.2020 18:51 Відповісти
Онищено з першого дня своєї втечі з України жодного дня не був в РФ.Але фірмочка"рошен" весь час фальшує перебування Онищенко спочатку в Іспаніі,а потім в Німеччині.Де звісно у агента російських спецслужб Порошенко як і у агента ФСБ Медведчука безліч колег таких ж самих агентів РФ.
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08.11.2020 18:48 Відповісти
"...Значит не будет мира на Донбасе и Украина будет снова задействована в братоубийственной войне..."

Тільки за одні ці слова козла потрібно знищити без суду і слідства.
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08.11.2020 17:12 Відповісти
поживем побачим...
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08.11.2020 18:48 Відповісти
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