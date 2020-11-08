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У ЗСУ за добу 155 нових випадків COVID-19, хворіє 2 230 людей, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У ЗСУ за добу 155 нових випадків COVID-19, хворіє 2 230 людей, - Міноборони

За минулу добу в Збройних силах України зареєстровано 155 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

З 155 нових випадків у закладах охорони здоров'я перебувають 18 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають137 осіб.

Станом на 10:00 8 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіє  2 230 осіб, за час пандемії одужало 4 627 людей, летальних випадків - 19.

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На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродовж найближчих трьох діб, - 35 осіб.
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Швидкого одужання нашим захисникам.
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08.11.2020 12:51 Відповісти
Кто нибудь видел больных короновирусом ? Пчихают и кашляют вокруг только те, кто носит маску. Так как в маске скапливаются болезнетворные микробы. Я встречал людей которые наотрез отказывались одевать маску из за боязни заразится от неё.
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08.11.2020 12:56 Відповісти
та шастає ж один шибздик без маски по позиціях...
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08.11.2020 13:00 Відповісти
Короновирус разрабатывали не для того, что бы дёшево и быстро избавится от него !
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08.11.2020 13:03 Відповісти
У ЗСУ за добу 155 нових випадків COVID-19, хворіє 2 230 людей, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6759
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08.11.2020 13:20 Відповісти
Только не сам вирус, а меры против него.
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08.11.2020 14:57 Відповісти
Не имея возможности отрицать гибель бойца ВСУ на передовой, эти подонки объявили его самоубийцей ... Есть предел подлости этих тварей ? (с)
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08.11.2020 15:01 Відповісти
 
 