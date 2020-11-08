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За перебування без маски на вулиці не штрафуватимуть, - міністр юстиції Малюська. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Після набуття чинності прийнятого Верховною Радою закону за перебування без маски в громадських місцях і транспорті накладатимуть штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил щодо карантину було несправедливим і вимагало рішення суду. 6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за перебування без маски в громадських місцях і транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

Також застосування такого штрафу буде швидким: його накладатимуть поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці.

Читайте також: Спікер робить зауваження, а поліція на виході з Ради вручає протокол, - "слуга народу" Монастирський про те, як штрафуватимуть нардепів за відсутність маски

Як зазначив Малюська, такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також через перебування без маски на вулиці.
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Топ коментарі
+23
За не ношение маски на улице штрафовать не будут, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 9030
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08.11.2020 12:59
+17
Країна тут ні при чому. Її роблять такою ті хто в ній живуть.
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08.11.2020 12:58
+7
Отправлю тебя в спам ))
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08.11.2020 13:50
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Вы уже близки к этому,потому как мысли у вас идут именно оттуда.
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08.11.2020 17:59 Відповісти
глибоко копаєте...
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08.11.2020 21:02 Відповісти
От чего помагать маскам? От лапши на ушах ковидоверующим ничего не поможет
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08.11.2020 17:41 Відповісти
всем одеть маски -- раз--два ВИРУС СТОЙ РАЗ-- ДВА ПОЛОВИНУ ТЕСТОВ В ЖОПУ СТЕПАНОВУ ДРУГУЮ В ДУПЛО ЗЕЛЬЦУ ---- ТЕСТЫ ПРИХОДЯТ ЧЕРЕЗ 12 ДНЕЙ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ И ВСЯ СТАТИСТИКА ФУФЛОВАЯ --- ЗАЧЕМ ЭТОТ ЦИРК И КОМУ ОН НУЖЕН
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08.11.2020 18:06 Відповісти
а я зараз і по вулиці в масці ходжу, мені так тепліше)), не можу довго дихати холодним повітрям, одразу кехекати починаю)).. Чекатиму весну. Обожнюю весну і літо, тепло, сонечко світить, яскраво-синє небо, навкруги все квітне, мінімум одягу, ніяких шуб, пуханів, чобот, штанів. Легенька сукня, сонцезахисні окуляри, босоніжки на підборах, манюнька сумочка і вперед, іди собі кайфуй)). Скоріше б вже квітень! )) Весною і влітку і ковід засинає)).
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08.11.2020 19:13 Відповісти
Вы так можете заработать пневмонию.Маска постоянно влажная и вы вдыхаете холодный,влажный воздух.
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08.11.2020 21:25 Відповісти
та ще ж морозу немає.
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09.11.2020 00:58 Відповісти
Вы ризикуєте одержати перегрівання легень і подальші проблеми, пов'язані із порушенням їх нормальної вентиляції. Маски не можна носити весь час. Тільки при скупченні людей.
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09.11.2020 09:03 Відповісти
шановні, та шо ви так сполошились)), я ж не весь час у масці, іноді знімаю. Все буде добре! Дякую за турботу!
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09.11.2020 10:35 Відповісти
теперь трындец!
быдло будет без масок!
пенсионеры будут вымирать как мухи!
Малюське вирус до задницы - его возят машине!
ПАТЛО !!! ЧТО Б ТЫ ЗДОХ ОТ ВИРУСА !!!
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08.11.2020 19:16 Відповісти
А Малюська при чому ? Він вірус завіз, чи Ви із Іспанії ??
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08.11.2020 19:19 Відповісти
с марта вымирают и все никак не вымрут заразы
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08.11.2020 19:45 Відповісти
у нас чел на авто своем ездил и в маске ходил и пол офиса скотина заразил
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08.11.2020 19:47 Відповісти
А нафига предохраняться, чтоб триппер не поймать? Давайте обсудим. Пока не будет очереди на кладбище, тупой НАРИД ничто не убедит.
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08.11.2020 19:16 Відповісти
Чем больше тупой ваты здохнет, тем лучше нормальным. Дышите друг на друга глубже. Против средств защиты может выступать только полный дебил.
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08.11.2020 19:19 Відповісти
1) Маска не рятує від вірусу (у якого розмір 300-400 нм).
2) Я не дебіл.
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08.11.2020 21:00 Відповісти
.. і перший і другий пункти дуже спірні!!! По перше... маска не рятує. а знижує ризик, що Ви можете заразити інших. А по друге ... Якщо Ви до цього часу не зрозуміли нащо носити маску... то другий пункт саме для Вас.
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08.11.2020 21:14 Відповісти
2).спорно.
Маска не от вируса,а от макрот вылетающих изо рта и переносящих вирус.
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08.11.2020 21:28 Відповісти
Змушений вам розчарувати, бо ви таки дебіл. Вірус не літає у повітрі сам по собі, бо не має крил. Він передається у краплях мокротиння.
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09.11.2020 09:05 Відповісти
Серіал 2002 року "Мертва зона" 2 сезон, 14 серія.
Один в один.
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08.11.2020 19:20 Відповісти
А вы дебилы что, ещё хотели штрафовать, кто без масок и на улице??? Ну это была бы вообще - самая настоящая клоунада.
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08.11.2020 19:50 Відповісти
"...в размере от 170 до 255 гривен"

....

-- Доброго дня! Сержант Петро Хабарник. Я випишу Вам штраф на 255 грн за ....

-- Шановний Петре, а може, 170?
-- Домовилися! 170 грн штраф і 50 грн на благодійну допомогу мені особисто.
--....

(Уривок з неопублікованого фантастичного оповідання "Життя без корупції")
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08.11.2020 21:17 Відповісти
То будуть, то не будуть.
Як колись писав "великий" Ленін: "Одін щаг вперьод, два шага назад"
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09.11.2020 08:45 Відповісти
план по штрафам для лягавых уже утвердили?
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09.11.2020 17:05 Відповісти
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