За перебування без маски на вулиці не штрафуватимуть, - міністр юстиції Малюська. ВIДЕО
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Після набуття чинності прийнятого Верховною Радою закону за перебування без маски в громадських місцях і транспорті накладатимуть штраф у розмірі від 170 до 255 гривень.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил щодо карантину було несправедливим і вимагало рішення суду. 6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за перебування без маски в громадських місцях і транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.
Також застосування такого штрафу буде швидким: його накладатимуть поліцейські, представники санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці.
Як зазначив Малюська, такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також через перебування без маски на вулиці.
Будь ласка, зачекайте...
быдло будет без масок!
пенсионеры будут вымирать как мухи!
Малюське вирус до задницы - его возят машине!
ПАТЛО !!! ЧТО Б ТЫ ЗДОХ ОТ ВИРУСА !!!
2) Я не дебіл.
Маска не от вируса,а от макрот вылетающих изо рта и переносящих вирус.
Один в один.
....
-- Доброго дня! Сержант Петро Хабарник. Я випишу Вам штраф на 255 грн за ....
-- Шановний Петре, а може, 170?
-- Домовилися! 170 грн штраф і 50 грн на благодійну допомогу мені особисто.
--....
(Уривок з неопублікованого фантастичного оповідання "Життя без корупції")
Як колись писав "великий" Ленін: "Одін щаг вперьод, два шага назад"