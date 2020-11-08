"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" просить суд скасувати результати виборів до Львівської міської ради.
Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.
"Черговий крок, яким намагаються змінити волевиявлення львів’ян, – спроба оскаржити вибори в суді. Зокрема, у Львівський окружний адміністративний суд було подано позов із вимогою скасувати рішення Львівської територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів до Львівської міської ради та зобов’язати комісію провести перерахунок голосів. Судове засідання відбудеться 8 листопада в неділю", - зазначають у пресслужбі.
У "ЄС" додають, що спроби оскаржити вибори в суді "розцінюють як свідому політку влади з дестабілізації ситуації в місті та помсту львів'янам за їхню позицію".
"Партія "Європейська Солідарність" застерігає "зелену" владу від спроби скасувати результати виборів до міськради Львова. Ми готові до відстоювання позиції львів'ян у судах і захисту волевиявлення жителів міста", - наголосили в політсилі.
Будь ласка, зачекайте...
У них прекрасные отношения и Байден прекрасно знает, кто такой Лещенко, чей слуга Зеленский и, кто такой Коломойский.
Всрався - обтікай мовчки!😎
У вас ще є питання ?
У мене вже нема. РФ вже 30 років «врегульовує» конфлікти у Придністров'ї, Грузії, Н.Карабаху.
Вибачайте за поправку.🙂
Збірна України з бодібілдингу та фітнесу провела добу в аеропорту Амстердама після того, як всю делегацію у стані алкогольного сп'ягіггя зняли з рейсу на чемпіонат світу, який з 5 по 9 листопада проходить в іспанській Санта-Сусанні.
Іпать сором !
Ти свідомо брешеш. "Інцидент трапився через пияцтво одного з членів супроводу команди, а також порушення правил носіння масок".
"Один чувак із нашої групи бухав. Йому один раз сказали, що цього не можна робити, другий раз сказали. Потім його попросили вийти, а потім, через якийсь час, попросили вийти з літака всю групу, яка летить транзитом із Києва до Барселони". https://www.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-ukraini-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-cherez-piyatstvo.htm
Діра 270 млрд.
«Епоха бідності» закінчилась тільки для офісу Президента, ДБР, СБУ, МВС, їм бюджет збільшили.
Все інше в жопі !
народукремля не набрала навіть мінімум, який необхідний для потрапляння у міську раду.
Трамп в помощь.
слугу народахолуя Коломойского львовянам. Они ему быстро объяснят, кто выиграл, кто проиграл.
- А де те чмо?
- та оно, під роялєм!)))
Даремно зелені *********** перерахунком голосів.
Свої пацани.
ЗЫ: трампонутi лукашисти, однако.
Cценарий принуждения будет состоять из двух этапов. Первый этап заключается в том, что в областной центр приезжает «тройка от Зеленского» в составе представителей Ермака, Офиса генпрокурора и центрального аппарата СБУ. «Тройка» намекает местным элитам на запасы имеющегося у нее компромата и требует послушания в политическом и финансовом плане. А за второй этап будет отвечать глава ОГА - его главной задачей станет контроль над мэрами и местными советами.
Очень важным элементом этого плана должно стать сворачивание финансовой децентрализации. Ресурсы в руках местных советов должны сократиться, в то же время крупные финансовые ресурсы должны сосредоточиться в руках глав ОГА. И это будет инструментом обеспечения зависимости и послушности мэров.
-------------------------------------------------------------------------
ПЕС буде кусати неглибоко, але боляче...