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Новини Політика України
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Львів (2079) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021)

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" просить суд скасувати результати виборів до Львівської міської ради.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"Черговий крок, яким намагаються змінити волевиявлення львів’ян, – спроба оскаржити вибори в суді. Зокрема, у Львівський окружний адміністративний суд було подано позов із вимогою скасувати рішення Львівської територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів до Львівської міської ради та зобов’язати комісію провести перерахунок голосів. Судове засідання відбудеться 8 листопада в неділю", - зазначають у пресслужбі.

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У "ЄС" додають, що спроби оскаржити вибори в суді "розцінюють як свідому політку влади з дестабілізації ситуації в місті та помсту львів'янам за їхню позицію".

"Партія "Європейська Солідарність" застерігає "зелену" владу від спроби скасувати результати виборів до міськради Львова. Ми готові до відстоювання позиції львів'ян у судах і захисту волевиявлення жителів міста", - наголосили в політсилі.
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Топ коментарі
+57
PS TV "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1492
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08.11.2020 14:13
+35
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 6764
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1402
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08.11.2020 14:12
+34
зЁлопи трампонуті. Отримали копняка, вимагають ще й у писок...
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08.11.2020 14:08
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Трамп вкусив?
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08.11.2020 14:08 Відповісти
Не Трамп вкусив. Коломойський підмастив. 😏
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08.11.2020 14:22 Відповісти
Хай ще й перемогу Байдена оскаржуть у судді Вовка -Зебануті на всю голову!
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08.11.2020 14:29 Відповісти
Мрази 🤢🤡💩🎪, чтоб вы повыздыхали
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08.11.2020 17:10 Відповісти
зЁлопи трампонуті. Отримали копняка, вимагають ще й у писок...
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08.11.2020 14:08 Відповісти
Таки дурні. При повторному голосуванні вони взвгалі і відсотка не наберуть. Не розуміють, дебіли, що їм завойовувати прихильність виборців потрібно, а не ще більше налаштовувати їх проти себе.
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08.11.2020 14:24 Відповісти
Синдром Трампа?
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08.11.2020 14:11 Відповісти
Да там синдром луки у всех,походу
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08.11.2020 14:12 Відповісти
Все дебильо в мире ,когда просырает выборы,ведет себя,как под копирку-истерит и пытается отменить результаты)))
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08.11.2020 14:11 Відповісти
Чий слуга Зеленський ?

"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4203
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08.11.2020 14:14 Відповісти
Цю красномовну табличку-потрібно роздрукувати і кожному ЗЕбілоїду-наклеяти на лоба!
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08.11.2020 14:31 Відповісти
Степлером. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9448
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08.11.2020 14:59 Відповісти
строительным
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08.11.2020 15:29 Відповісти
Краще турбошурупами.
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08.11.2020 15:37 Відповісти
Ви такі видумщики-затійники, а не простіше гвізками, 200-ю, прибити?
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09.11.2020 07:49 Відповісти
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 6764
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1402
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08.11.2020 14:12 Відповісти
Яскрава ілюстрація, до якого місця,зеленій банді,ваша думка.

"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7154 "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 3992
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08.11.2020 14:13 Відповісти
нажились зелені скоти на макулатурі...
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08.11.2020 14:23 Відповісти
Гроші на вітер- а люди беруть кредити на лікування ковіду!
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08.11.2020 14:33 Відповісти
за то дороги какие !!!
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08.11.2020 14:38 Відповісти
какие дороги посмотрим весной. снег с асфальтом исчезнет.
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08.11.2020 14:53 Відповісти
PS TV "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1492
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08.11.2020 14:13 Відповісти
Байден добре пам'ятає, як Петро підставив його з "Бурісмою".
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08.11.2020 14:18 Відповісти
"Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 654 Не зупиняйтесь в своїй упоротості. Продовжуйте себе топити.
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08.11.2020 14:22 Відповісти
А скажіть, товаришу, який стосунок до "Бурісми" мав, чи має Порошенко? Такий самий, як ви до здорового глузду, чи інший?
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08.11.2020 14:27 Відповісти
Ніхто не має стосунку. Ні сам Петро, ні його кум Луценко.
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08.11.2020 14:30 Відповісти
Знову ти обісрався ,ну в усьому ти копіюєш ***********.
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08.11.2020 14:36 Відповісти
Впорайтесь, хоча б, з найпростішим. Доведіть, що Порошенко кум Луценку. Я про факти. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2862
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08.11.2020 14:52 Відповісти
Петро? А це хто, в українській політиці?
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08.11.2020 14:35 Відповісти
Зробило те нєкоє Лєщенко, яке зараз серед зеленої шобли. Порох там взагалі ні до чого. Так що сам жри свою локшину.
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08.11.2020 14:36 Відповісти
Ну то добре. Приблизно так нехай тепер Петро Байдену і пояснює.
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08.11.2020 14:47 Відповісти
Ничего он пояснять Байдену не будет.
У них прекрасные отношения и Байден прекрасно знает, кто такой Лещенко, чей слуга Зеленский и, кто такой Коломойский.
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08.11.2020 15:01 Відповісти
Та вгомонися, потерпілий!
Всрався - обтікай мовчки!😎
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08.11.2020 15:07 Відповісти
Він не може, бо холодно. Інша річ обтікати влітку... "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7684
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08.11.2020 16:16 Відповісти
То ж сам потерпілий казав журналістам: "Про Порошенка, Байдена? ... я знаю, що ще вчора генеральний прокурор України зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйнято як державна зрада..." https://twitter.com/jozefkneht1/status/1292214598398095362
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08.11.2020 14:25 Відповісти
Зеленський «нагадав про офіційну позицію РФ про те, що вона «підтримує будь-які кроки до мирного врегулювання».
У вас ще є питання ?
У мене вже нема. РФ вже 30 років «врегульовує» конфлікти у Придністров'ї, Грузії, Н.Карабаху.
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08.11.2020 14:15 Відповісти
Секта Недоумків пролетіла над Львівом на зеленій парасольці.
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08.11.2020 14:15 Відповісти
Може над Львовом все таки?
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08.11.2020 14:19 Відповісти
Львів патамушта.
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08.11.2020 14:21 Відповісти
Львів, але "над Львовом".
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08.11.2020 14:27 Відповісти
Нехай буде так, але від цього політ не стає переможним.
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08.11.2020 14:30 Відповісти
Ви ж не кажете ріжу хліб ніжем, тому що ніж, а ножем.
Вибачайте за поправку.🙂
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08.11.2020 14:58 Відповісти
только над львом??(пролетела??как по мне пролетела везьде где только можно было) "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5281 "Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 4588
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08.11.2020 14:21 Відповісти
дела,которые творятся в Украине указывают на "слуг урода "мацковского ,ибо творимому в Украине, он сценарист
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08.11.2020 14:23 Відповісти
Про тих, кому досі по-пріколу !
Збірна України з бодібілдингу та фітнесу провела добу в аеропорту Амстердама після того, як всю делегацію у стані алкогольного сп'ягіггя зняли з рейсу на чемпіонат світу, який з 5 по 9 листопада проходить в іспанській Санта-Сусанні.
Іпать сором !

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3355
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08.11.2020 14:27 Відповісти
"як всю делегацію у стані алкогольного сп'ягіггя зняли з рейсу".

Ти свідомо брешеш. "Інцидент трапився через пияцтво одного з членів супроводу команди, а також порушення правил носіння масок".

"Один чувак із нашої групи бухав. Йому один раз сказали, що цього не можна робити, другий раз сказали. Потім його попросили вийти, а потім, через якийсь час, попросили вийти з літака всю групу, яка летить транзитом із Києва до Барселони". https://www.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zbirnu-ukraini-znyali-z-litaka-po-dorozi-na-chempionat-svitu-cherez-piyatstvo.htm
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08.11.2020 14:39 Відповісти
Говорили ж дураку: "Не смотри на нрчь Трампа!"
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08.11.2020 14:28 Відповісти
Прийнято бюджет на 2021 рік в 1 читанні.
Діра 270 млрд.
«Епоха бідності» закінчилась тільки для офісу Президента, ДБР, СБУ, МВС, їм бюджет збільшили.
Все інше в жопі !

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3129
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08.11.2020 14:29 Відповісти
"От мёртвого осла уши. Получишь у Пушкина.До свиданья,дефективный" (с)
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08.11.2020 14:31 Відповісти
Не, так не пойдет! По всей Украине надо аннулировать результаты! Разве это возможно, что слуги " найвеличнішого" пролетели на выборах, как Верещучка на зеленой парасоле над Киевом?
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08.11.2020 14:32 Відповісти
А що там перераховувати? Клоуни хочуть ще раз відчути смак програшу? У Львові слуга народу кремля не набрала навіть мінімум, який необхідний для потрапляння у міську раду.
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08.11.2020 14:32 Відповісти
Зебилы- ешьте на здоровье.
"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5864
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08.11.2020 14:33 Відповісти
Так, мілок православний, і до держзради недалеко !!!

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9366

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2355
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08.11.2020 14:34 Відповісти
Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні.

"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5451
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08.11.2020 14:34 Відповісти
А уважаемый патриарх Филарет немного другого мнения, как быть? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4226
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08.11.2020 15:00 Відповісти
кем уважаемый? мацкалями? он давно сошел с ума...
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08.11.2020 17:18 Відповісти
герпеса на язика
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08.11.2020 18:00 Відповісти
Слуга народа" после проигрыша требует отменить результаты выборов во Львовский горсовет
Трамп в помощь.
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08.11.2020 14:42 Відповісти
ц в зеленого мудака інструкція з кремля така що треба кіпішувати і звертатись в свій суд. суддів якого порошенко , будучи при владі, не пересажав. чомусь. всіх промосковських -- на рашку, валєжнік збирати і на батуті скакати.
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08.11.2020 14:43 Відповісти
Просто отдайте этого слугу народа холуя Коломойского львовянам. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3906 Они ему быстро объяснят, кто выиграл, кто проиграл.
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08.11.2020 14:51 Відповісти
С трампа пример берут? Или трамп с них?
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08.11.2020 14:51 Відповісти
Якщо служок у Львові не ******* то вони будуть думати що вони в Кривому Розі.
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08.11.2020 14:55 Відповісти
По закону можно оспорить выборы. Если "ЕС" уверена в своей победе, чего бояться и истерить, уважаемые? А в комментах порохоботы совсем укакались, от страха, что ли? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3365
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08.11.2020 14:57 Відповісти
Так у львові зелені і в топ-5 не попали з усім адмінресурсом їх...
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08.11.2020 15:00 Відповісти
И какой админресурс у них может быть во Львове? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5473
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08.11.2020 15:14 Відповісти
Губернатор, наприклад, облдержадміністрація...
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08.11.2020 17:36 Відповісти
И что может сделать один губернатор без остальной шоблы, которая там вертелась пять лет?...скорей там Петин ресурс "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2016
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08.11.2020 17:46 Відповісти
Ріалі? І хто ж там Пєтін? Садовий, якого Пєтя за мусор тролив??? "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9437 Чи може Свобода?))))
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08.11.2020 18:06 Відповісти
Так Вы за Зебилов? Рад за Вас,вы подтвердили народную мудрость ,что в семье не без Зеуродов. Львовяне не Зебилы,в отличие от некоторых пишущих.
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08.11.2020 20:30 Відповісти
Какая кому разница кто за кого, разговор об админ-ресурсе и на местах большинство чиновников, особенно мелкота, Петина .. "Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1447
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08.11.2020 21:29 Відповісти
этот засранец думал что его заведут во львовский горсовет как зеля завел этих убогих в ВР. а хренушки, сосите пенис господа.
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08.11.2020 15:04 Відповісти
Байден - Пороху:
- А де те чмо?
- та оно, під роялєм!)))
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08.11.2020 15:17 Відповісти
Львів ніколи служак не підтримував.
Даремно зелені *********** перерахунком голосів.
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08.11.2020 15:19 Відповісти
Там, де виграли жопоблок і проліз у владу петуШарій, зелені не подають до суду.
Свої пацани.
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08.11.2020 15:43 Відповісти
Правильно делают!!!!!!
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08.11.2020 15:45 Відповісти
Львів буде чинити опір і відстоїть свій вибір . Церкви заб'ють у дзвони , вийдуть люди на вулиці , прийдуть під суд виборці і захистять суддів від зовнішнього тиску , будинок його захистять , допоможуть прийняти правильне рішення . Фальсифікації зелених в нас точно не пройдуть .
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08.11.2020 15:55 Відповісти
"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9605 кавопролітія - не ізбежать!
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08.11.2020 18:07 Відповісти
"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8510
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08.11.2020 16:14 Відповісти
у зеЛеных мразей агания!
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08.11.2020 16:36 Відповісти
На гиляку зелених!
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08.11.2020 17:08 Відповісти
шо слугі кааломийського це вас трамп надихає??? *** дебіли та сцикуни!!!!!
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08.11.2020 17:09 Відповісти
а, ху-ху не хо-хо
ЗЫ: трампонутi лукашисти, однако.
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08.11.2020 17:36 Відповісти
«план Ермака» по принуждению местных элит (победителей выборов) к коалиции со «Слугой народа», а не с ОПЗЖ или «Европейской солидарностью».
Cценарий принуждения будет состоять из двух этапов. Первый этап заключается в том, что в областной центр приезжает «тройка от Зеленского» в составе представителей Ермака, Офиса генпрокурора и центрального аппарата СБУ. «Тройка» намекает местным элитам на запасы имеющегося у нее компромата и требует послушания в политическом и финансовом плане. А за второй этап будет отвечать глава ОГА - его главной задачей станет контроль над мэрами и местными советами.
Очень важным элементом этого плана должно стать сворачивание финансовой децентрализации. Ресурсы в руках местных советов должны сократиться, в то же время крупные финансовые ресурсы должны сосредоточиться в руках глав ОГА. И это будет инструментом обеспечения зависимости и послушности мэров.
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08.11.2020 17:43 Відповісти
"Партия "Европейская Солидарность" предостерегает "зеленую" власть от попытки отменить результаты выборов в горсовет Львова. Мы готовы к отстаиванию позиции львовян в судах и защите волеизъявления жителей города", - подчеркнули в политсиле.Источник: https://censor.net/ru/n3229749

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"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2829 ПЕС буде кусати неглибоко, але боляче...
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08.11.2020 17:50 Відповісти
Этих зеуродов не кусать нужно,а давить как бешеных собак,пока они не задавили нас всех.
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08.11.2020 20:32 Відповісти
Политический полёт Зеленского завершается, а Украина была, есть и будет.
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08.11.2020 19:41 Відповісти
Партія тупорилих
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09.11.2020 10:04 Відповісти
 
 