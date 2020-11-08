"Слуга народу" після програшу вимагає скасувати результати виборів до Львівської міськради, - заява "ЄС"

Партія "Слуга народу" просить суд скасувати результати виборів до Львівської міської ради.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"Черговий крок, яким намагаються змінити волевиявлення львів’ян, – спроба оскаржити вибори в суді. Зокрема, у Львівський окружний адміністративний суд було подано позов із вимогою скасувати рішення Львівської територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів до Львівської міської ради та зобов’язати комісію провести перерахунок голосів. Судове засідання відбудеться 8 листопада в неділю", - зазначають у пресслужбі.

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У "ЄС" додають, що спроби оскаржити вибори в суді "розцінюють як свідому політку влади з дестабілізації ситуації в місті та помсту львів'янам за їхню позицію".

"Партія "Європейська Солідарність" застерігає "зелену" владу від спроби скасувати результати виборів до міськради Львова. Ми готові до відстоювання позиції львів'ян у судах і захисту волевиявлення жителів міста", - наголосили в політсилі.