"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Економічний аудит був одним із важливих завдань команди президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Верховної Ради у фейсбуці, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації аудиту економіки країни і векторів економічного розвитку до 2030 року.
"Була проведена надзвичайно кропітка робота для встановлення цієї точки економічного зростання, яка дасть можливість зрозуміти всі передумови та сформувати подальші дії", - зазначив Стефанчук.
Аудит економіки країни та вектори економічного розвитку є основою для підготовки "Національної економічної стратегії до 2030 року".
Перший віцеспікер розповів, як отримані дані буде використано надалі в законотворчому процесі та роботі Верховної Ради України. На його переконання, будь-який економічний приріст неможливий без наведення ладу у формуванні державницьких рішень. Стефанчук виділив 15 головних проблем законопроєктної роботи та наголосив на необхідності формування правильної стратегії та плану законодавчого розвитку держави.
За його словами, підґрунтям для визначення напрямків та пріоритетів законодавчої діяльності мають стати декілька національних документів. Це Програма президента України Володимира Зеленського, Програма партії "Слуга Народу", Програма уряду та План дій уряду, Послання президента України до Верховної Ради України, Стратегічні документи Національної ради реформ, Комісії з правової реформи та інших консультативно-дорадчих органів. І тепер до цього переліку має бути додана "Національна економічна стратегія до 2030".
Із затвердженням "Національної економічної стратегії до 2030 року" можна сформувати перелік пріоритетів і в законотворчій роботі.
Будь ласка, зачекайте...
Это пипец, панове.
хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с)
А ничего..
Оно хрюкало о законе про референдум..мол уже готов..
Оно хрюкало о народовластии...мол уде вот вот...
И дальше хрюкания ничего не пошло..
На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард, министром юстиции - сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США - физик-ядерщик Эрнест Монис....И ни одного кловуна или уборщицы из квартала 95. Это просто какой-то позор...
заради народу навіть гру членом на роялі полишив
Послухала сьогодні Руслану на Рандеву Яніни - таке враження , що її Ахметов зноау витягує для "проукраїнську тєму вазбудіть, очі палають, як в часи коли вона з Інтером опускала здобутки Майдану своїм шоу танців МАЙДАН ... ЇЇ основні тези
1 Україна самодостотня, українці супер все зможуть самі - типу-ГЕЙ-ГЕЙ! ( я не Єрамака мала на увазі)
2Про Роісю - це сила, але шкода що вона не пішла шляхами Реріха -УСЬО!
3 ПроЗеленського- вона ще в нього вірить і в нього є шанс -ЗАЙНЯТИСЬ ЧИСТО ЕКОНОМІКОЮ( привіт Стефанчуку)
4. Про старих політиків - усі паскуди , особливо Порошенко ( з гризнею з Зеленським -дала таке помякшення бо на 5-ому) що розриває Україну.
6 Про політиків майбутнього - РАЗУМКОВ з ТАКИМ!!! бекграудом його папаші (про бекграунд з Яником -ні-ні)
Ну чисто Кравчук з його малчащім спікером Арестовичем.
После ваших экпертов с 4 000 баксов зарплатьі для учителей верить вам на слово могут только особьі с психическими расстройствами.
Тоесть страна управляются без национальной стратегии ?, а чем же тогда занимается власть?
Исвестно чем, главной стратегией является брать деньги взаймы для бюджета под кабальные % и тратить их на свой бизнес , а долги вешать на народ, тоесть разорять страну.
Средний % по которым платит Украина примерно 13, все страны восточной Европы платят примерно 1,3%, включая Румынию и Болгарию, в то же время банковский депозит в Украине в твердой валюте примерно 1,7% таким образом рыночная % ставка доходности по гос.кредитам могла быть 1, 7% + девальвация, но девальвации нет, а чиновники выплачивают из кармана налогоплательщиков 13% вместо того что бы платить 1,7 %
Таким образом чиновники переплачивают из кармана украинцев 13 -1,7 = 11,3% на сумме долга 85 миллрд. $ это почти 9, 6 миллрд.в год.
Известно, что для роста экономики,циливизованные страны, опускают % ставку до уровня инфляции а у $ она 1,5% таким образом если бы власть опустила ставку до уровня пусть рыночного - валютного депозита 1, 7% и банковской маржи 1% до 2, 7% то в Украине мог бы быть ежигодный рост экономики при отсутствии коррупции 13-2,7 = на 10,3% в год , таким образом в Украине был бы ВВП 190 миллрд, $ в год,а за 5 лет Украина бы заработала 150 миллрд. $ при том не потеряла бы на переплате одних % за 5 лет 9, 6 ×5 = 48 миллрд. $ . не говоря уже,за более мелкие другие траты, как финансирование бизнеса олигархов по поставке "Зе" э/э, Украина переплачивает 35 миллрд.грн.в год по сравнению с рыночными Европейскими ценами.
Надо поднять ренту на полезные ископаемы которые не перерабатываются в Украине, а экспортируются, где только на одной желез.руде олигархи получили 41 миллрд.грн. а государство 12 в том.числе ренты 3 миллрд., не говоря о варварской дбыче бурштына и вырубке леса.
Значит вывод аудита действий власти, сделаный самой властью будет такой?:, что налоги уплаченные народом не потраченные на образование, медицину,финансирование спасения больных от эпидемии - это популизм , и пошли на бюзнес власти (выплату %, дороги при чем магистральные по которым есть спрос и поступает акциз и вполне можно было обойтись без бюджета,Зе э/э, долги по газу через фирмы прокладки в три дорога для бюджекников и многое другое) законно.
Все активы на которых народ должен или получать ренту а в идеале зарабатывать через АО прихватизируют включая Землю и уже окончательно узаконят коррупцию, крепостное право,а впридачу не будут штрафовать за не ношение масок,как сказал мин. юст.,что бы усилилась эпидемия, и устроят по больше концертов.
Вот такая "национальная" идея власти уже существует в Украине , для чего им аудит? им, что и этого мало...