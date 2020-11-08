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Новини Політика України
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аудит (217) Стефанчук Руслан (652)

"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Економічний аудит був одним із важливих завдань команди президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Верховної Ради у фейсбуці, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації аудиту економіки країни і векторів економічного розвитку до 2030 року.

"Була проведена надзвичайно кропітка робота для встановлення цієї точки економічного зростання, яка дасть можливість зрозуміти всі передумови та сформувати подальші дії", - зазначив Стефанчук.

Аудит економіки країни та вектори економічного розвитку є основою для підготовки "Національної економічної стратегії до 2030 року".

Перший віцеспікер розповів, як отримані дані буде використано надалі в законотворчому процесі та роботі Верховної Ради України. На його переконання, будь-який економічний приріст неможливий без наведення ладу у формуванні державницьких рішень. Стефанчук виділив 15 головних проблем законопроєктної роботи та наголосив на необхідності формування правильної стратегії та плану законодавчого розвитку держави.

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За його словами, підґрунтям для визначення напрямків та пріоритетів законодавчої діяльності мають стати декілька національних документів. Це Програма президента України Володимира Зеленського, Програма партії "Слуга Народу", Програма уряду та План дій уряду, Послання президента України до Верховної Ради України, Стратегічні документи Національної ради реформ, Комісії з правової реформи та інших консультативно-дорадчих органів. І тепер до цього переліку має бути додана "Національна економічна стратегія до 2030".

Із затвердженням "Національної економічної стратегії до 2030 року" можна сформувати перелік пріоритетів і в законотворчій роботі.
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Топ коментарі
+12
Стефанчук заявляет, что они провели аудит государства (!) за тридцать (!!!) лет... "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730

хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с) "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730
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08.11.2020 14:39
+11
Пустопорожний набор слов. И за этого свистобола мы платим деньги...
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08.11.2020 14:34
+10
Влажные мечты инфантильных идиотов станут приоритетом законодательной деятельности...

Это пипец, панове.
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08.11.2020 14:34
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сильно хорошо выглядит, чтобы быть правдой
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08.11.2020 14:54 Відповісти
Свинохряки зелемразные ,сгиньте с лица Украины!
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08.11.2020 17:40 Відповісти
Влажные мечты инфантильных идиотов станут приоритетом законодательной деятельности...

Это пипец, панове.
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08.11.2020 14:34 Відповісти
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9881
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08.11.2020 15:01 Відповісти
Пустопорожний набор слов. И за этого свистобола мы платим деньги...
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08.11.2020 14:34 Відповісти
Такого Кабана держать в двухцентнерной форме -- ни харчей, ни канализационных услуг не напасёшься... -- а ще ж, який розумний! *)
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08.11.2020 14:35 Відповісти
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9444
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08.11.2020 15:16 Відповісти
А еше в элитный барбершоп ему ходить нужно, а то барбы любить не будут...
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08.11.2020 19:10 Відповісти
Для його широкої дупи теж спецкрісло робили?
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08.11.2020 22:53 Відповісти
Стефанчук заявляет, что они провели аудит государства (!) за тридцать (!!!) лет... "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730

хм.. и это говорит заместитель главы парламента в котором третий месяц не могут свести концы с концами в расходах на канцелярские принадлежности ...(с) "Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 730
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08.11.2020 14:39 Відповісти
Все,що ви хотіли знати про реформи зєлєнскава !

"Экономический аудит и национальная стратегия станут приоритетами для законодательной деятельности", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2748
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08.11.2020 14:41 Відповісти
Єта у рублях? Лє?
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08.11.2020 22:48 Відповісти
Ровно год назад бубочка пообещал построить за год 100 стадионов, 100 детсадов, 100 школ и около 4000 километров дорог. Все, что есть - "... 948 км отремонтированных дорог по цене выше европейской в полтора раза выше, чем при Порохе...."
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08.11.2020 14:43 Відповісти
І навіть ріст ВВП на 40%!
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08.11.2020 17:16 Відповісти
Что из того о чем эта жирная свинья хрюкала выполнено?
А ничего..
Оно хрюкало о законе про референдум..мол уже готов..
Оно хрюкало о народовластии...мол уде вот вот...
И дальше хрюкания ничего не пошло..
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08.11.2020 14:44 Відповісти
Они все хрюкают уже полтора года, и похоже это все, на что они способны.
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08.11.2020 15:05 Відповісти
Так, новым министром обороны взамен Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной. Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта.На должность госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс.
На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард, министром юстиции - сенатор-демократ Дага Джонс, главой Министерства энергетики США - физик-ядерщик Эрнест Монис....И ни одного кловуна или уборщицы из квартала 95. Это просто какой-то позор...
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08.11.2020 14:45 Відповісти
Казав один про них:" Ну тупиє!,,,"
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08.11.2020 22:49 Відповісти
ихние лозунги и заумные выражения уже задолбали. проведите ауудит земли, покажите 12 млн га в собственности госдарства. это же так просто. потом еще что нибудь проверте и т.д. а ...издеть в воздух это не дело делать а ездить по ушам недалеких 73% а так как ваши покровители эту землю уже скомуниздили, проверять ее наличие вы, засранци не будете. так что закрой свой паривый врот
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08.11.2020 14:59 Відповісти
Респект пану президенту и его команде! "Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9625
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08.11.2020 15:02 Відповісти
що там у вас в 6-тій палаті...- пігулок не видали... "Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5836
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08.11.2020 15:20 Відповісти
так, він справжній батько нації
заради народу навіть гру членом на роялі полишив
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08.11.2020 15:22 Відповісти
Некоторые полезные вещи можно делать и без пиара на разговорах про аудиты и золотые горы к 2030 году. Например велопарк зеленого стрекозла сократить раза в 4 а то и в 5.
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08.11.2020 15:03 Відповісти
набор фраз для идиотов , которых приучают ко второму сроку рояльного....- и ведь приучат... "Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6685
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08.11.2020 15:19 Відповісти
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2066
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08.11.2020 15:20 Відповісти
Стратегія... на 30 років... Якби це ви розповідали йдучи на вибори , а не тупо піарячись на дешевих обіцянках вчителям по 5 тис євро.
Послухала сьогодні Руслану на Рандеву Яніни - таке враження , що її Ахметов зноау витягує для "проукраїнську тєму вазбудіть, очі палають, як в часи коли вона з Інтером опускала здобутки Майдану своїм шоу танців МАЙДАН ... ЇЇ основні тези
1 Україна самодостотня, українці супер все зможуть самі - типу-ГЕЙ-ГЕЙ! ( я не Єрамака мала на увазі)
2Про Роісю - це сила, але шкода що вона не пішла шляхами Реріха -УСЬО!
3 ПроЗеленського- вона ще в нього вірить і в нього є шанс -ЗАЙНЯТИСЬ ЧИСТО ЕКОНОМІКОЮ( привіт Стефанчуку)
4. Про старих політиків - усі паскуди , особливо Порошенко ( з гризнею з Зеленським -дала таке помякшення бо на 5-ому) що розриває Україну.
6 Про політиків майбутнього - РАЗУМКОВ з ТАКИМ!!! бекграудом його папаші (про бекграунд з Яником -ні-ні)
Ну чисто Кравчук з його малчащім спікером Арестовичем.
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08.11.2020 15:22 Відповісти
ДОРЕЧІ а де Арестович , його вигнали з ОПи сраною мітлою, коли Вовці показали, що він пер на САМОГО? Альоша зірвав своє зло на головному редакторові сайту , ніби він йому вкладав в його бла-бла його ж слова.
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08.11.2020 15:27 Відповісти
Доречі забула - окрім надії Руслани на Разумкова як абьєдінітєля українців, ще й на політиків ГОЛОСу
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08.11.2020 15:28 Відповісти
Словесный понос перед неизбежным дефолтом.
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08.11.2020 15:22 Відповісти
Покажите методику, по которой вьі сделали свой "аудит".
После ваших экпертов с 4 000 баксов зарплатьі для учителей верить вам на слово могут только особьі с психическими расстройствами.
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08.11.2020 15:37 Відповісти
Это такая непонятная шутка юмора?!
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08.11.2020 16:03 Відповісти
блаЗЄнські виродки, може пора провести аудит за півтора року вашої діяльности? Скільки Україна втратила?
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08.11.2020 16:24 Відповісти
Стратеги! Ви хоч зведіть кінці з кінцями в Бюджеті на 2021 рік.
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08.11.2020 17:20 Відповісти
Проведите ****** аудит в Метинвесте!!! Больше половины сядут или лишаться должностей .Хозяевам Метинвест похер ,что у них твориться. Им показывают прибыль и всё zergut
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08.11.2020 17:28 Відповісти
Решили пересчитать, что осталось
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08.11.2020 18:31 Відповісти
Про який аудит мова - коли Зюзя пересів на схеми агента російських спецслужб Порошенко?
"Економічний аудит і національна стратегія стануть пріоритетами для законодавчої діяльності", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3248
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08.11.2020 19:00 Відповісти
Экономический аудит страны для национальной стратегии в законодательстве?
Тоесть страна управляются без национальной стратегии ?, а чем же тогда занимается власть?
Исвестно чем, главной стратегией является брать деньги взаймы для бюджета под кабальные % и тратить их на свой бизнес , а долги вешать на народ, тоесть разорять страну.
Средний % по которым платит Украина примерно 13, все страны восточной Европы платят примерно 1,3%, включая Румынию и Болгарию, в то же время банковский депозит в Украине в твердой валюте примерно 1,7% таким образом рыночная % ставка доходности по гос.кредитам могла быть 1, 7% + девальвация, но девальвации нет, а чиновники выплачивают из кармана налогоплательщиков 13% вместо того что бы платить 1,7 %
Таким образом чиновники переплачивают из кармана украинцев 13 -1,7 = 11,3% на сумме долга 85 миллрд. $ это почти 9, 6 миллрд.в год.
Известно, что для роста экономики,циливизованные страны, опускают % ставку до уровня инфляции а у $ она 1,5% таким образом если бы власть опустила ставку до уровня пусть рыночного - валютного депозита 1, 7% и банковской маржи 1% до 2, 7% то в Украине мог бы быть ежигодный рост экономики при отсутствии коррупции 13-2,7 = на 10,3% в год , таким образом в Украине был бы ВВП 190 миллрд, $ в год,а за 5 лет Украина бы заработала 150 миллрд. $ при том не потеряла бы на переплате одних % за 5 лет 9, 6 ×5 = 48 миллрд. $ . не говоря уже,за более мелкие другие траты, как финансирование бизнеса олигархов по поставке "Зе" э/э, Украина переплачивает 35 миллрд.грн.в год по сравнению с рыночными Европейскими ценами.
Надо поднять ренту на полезные ископаемы которые не перерабатываются в Украине, а экспортируются, где только на одной желез.руде олигархи получили 41 миллрд.грн. а государство 12 в том.числе ренты 3 миллрд., не говоря о варварской дбыче бурштына и вырубке леса.
Значит вывод аудита действий власти, сделаный самой властью будет такой?:, что налоги уплаченные народом не потраченные на образование, медицину,финансирование спасения больных от эпидемии - это популизм , и пошли на бюзнес власти (выплату %, дороги при чем магистральные по которым есть спрос и поступает акциз и вполне можно было обойтись без бюджета,Зе э/э, долги по газу через фирмы прокладки в три дорога для бюджекников и многое другое) законно.
Все активы на которых народ должен или получать ренту а в идеале зарабатывать через АО прихватизируют включая Землю и уже окончательно узаконят коррупцию, крепостное право,а впридачу не будут штрафовать за не ношение масок,как сказал мин. юст.,что бы усилилась эпидемия, и устроят по больше концертов.
Вот такая "национальная" идея власти уже существует в Украине , для чего им аудит? им, что и этого мало...
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09.11.2020 00:56 Відповісти
 
 