Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук

Послідовність реалізації пунктів Мінських угод необхідно переглянути, оскільки Україна не може виконати їх у нинішньому вигляді.

Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"Якщо ми зайдемо в таку послідовність, яка передбачена Мінськими угодами, то цього фактично не можна зробити. Я думаю, що пані (канцлерка ФРН. - Ред.) Ангела Меркель і всі, хто брав участь у (паризькому) саміті 2019 року, тоді допускали можливість деяких уточнень того, що зараз відбувається на Донбасі", - сказав він.

Кравчук пояснив, що за шість років багато що змінилося на непідконтрольній Києву території Донбасу, і ті домовленості, яких було досягнуто в 2015 році, застаріли, що, за його словами, визнають й інші учасники переговорів.

"У нашому плані (запропонований Києвом "План спільних кроків" щодо врегулювання на Донбасі. - Ред.) я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити послідовність дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", - сказав він .

Читайте також: Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків"

Український "План дій" щодо Донбасу передбачає виконання політичної частини угод після відновлення контролю над державним кордоном. Нинішні домовленості передбачають зворотний порядок імплементації.

Компроміс, за словами Кравчука, можливий з урахуванням ключової позиції Києва про первісну передачу контролю на кордоні і виведення незаконних збройних формувань із Донбасу, після чого Рада ухвалюватиме закон про особливості виборів на Донбасі.

"А то наразі нам пропонують ухвалити лише закон про вибори. Все. Решта що хочу, те і роблю. Але тоді Донбас - це Україна чи ні? Ми спробуємо почути, що вони (представники непідконтрольних територій. - Ред.) хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було прийнято шість років тому, то далі розмовляти нема про що", - зазначив керівник української делегації в ТКГ.

Читайте також: Україна пропонує створити на Донбасі Вільну економічну зону на 30 років: без неї відновити економіку неможливо, - Кравчук