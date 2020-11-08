Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук
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Послідовність реалізації пунктів Мінських угод необхідно переглянути, оскільки Україна не може виконати їх у нинішньому вигляді.
Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
"Якщо ми зайдемо в таку послідовність, яка передбачена Мінськими угодами, то цього фактично не можна зробити. Я думаю, що пані (канцлерка ФРН. - Ред.) Ангела Меркель і всі, хто брав участь у (паризькому) саміті 2019 року, тоді допускали можливість деяких уточнень того, що зараз відбувається на Донбасі", - сказав він.
Кравчук пояснив, що за шість років багато що змінилося на непідконтрольній Києву території Донбасу, і ті домовленості, яких було досягнуто в 2015 році, застаріли, що, за його словами, визнають й інші учасники переговорів.
"У нашому плані (запропонований Києвом "План спільних кроків" щодо врегулювання на Донбасі. - Ред.) я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити послідовність дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", - сказав він .
Український "План дій" щодо Донбасу передбачає виконання політичної частини угод після відновлення контролю над державним кордоном. Нинішні домовленості передбачають зворотний порядок імплементації.
Компроміс, за словами Кравчука, можливий з урахуванням ключової позиції Києва про первісну передачу контролю на кордоні і виведення незаконних збройних формувань із Донбасу, після чого Рада ухвалюватиме закон про особливості виборів на Донбасі.
"А то наразі нам пропонують ухвалити лише закон про вибори. Все. Решта що хочу, те і роблю. Але тоді Донбас - це Україна чи ні? Ми спробуємо почути, що вони (представники непідконтрольних територій. - Ред.) хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було прийнято шість років тому, то далі розмовляти нема про що", - зазначив керівник української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
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На выходные в дурдоме интернет включают?
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ 2014, 09:00
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - СРЕДА, 10 ИЮНЯ 2009, 22:19
-- ...эт, если Историю Болезни Украины с предисловия читать начинать...*)
...у Щербицкого ещё сынок был, Валера -- знавал его -- тоже нарком -- его бы привлечь! ...попустит...
То що нам пропонує оцей старий бігун між крапельками ?
Здогадались ? Отож...Поступитись маємо ми.
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса: Там "живут этнические русские", и РФ будет их защищать"
Как говорится, лучше позже, чем никогда.
А зеленая сопля сейчас наставит пунктов до Киева.
Ті угоди й були прописані так,щоб Україна їх не виконувала ! Комуняцький маразматик тільки в'їхав !
https://qaynar.tv/videos.php?vid=733c034dd
Все остальное нормально. Только Украина ДО ЗЕрмака настаивала на последовательном вьіполнении всех пунктов. А раша - на вьборочном. И зермак подписал согласие в Берлине. А теперь не знает куда бежать.
И по минским без росформульі,подписанной писюнистом можно бьіло и передачу осуществить за сутки.
Если вьіведеньі все оккупационньіе войскаи ВСУ стоят в 100-150 м. от границьі,то пускай контролируют! И поломал зермак такую возможность!
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
с кацапскими козлами нужно разговаривать только с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.