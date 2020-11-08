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Кравчук (545) Донбас (21733) мінські угоди (2216)

Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук

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Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук

Послідовність реалізації пунктів Мінських угод необхідно переглянути, оскільки Україна не може виконати їх у нинішньому вигляді.

Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"Якщо ми зайдемо в таку послідовність, яка передбачена Мінськими угодами, то цього фактично не можна зробити. Я думаю, що пані (канцлерка ФРН.  - Ред.) Ангела Меркель і всі, хто брав участь у (паризькому) саміті 2019 року, тоді допускали можливість деяких уточнень того, що зараз відбувається на Донбасі", - сказав він.

Кравчук пояснив, що за шість років багато що змінилося на непідконтрольній Києву території Донбасу, і ті домовленості, яких було досягнуто в 2015 році, застаріли, що, за його словами, визнають й інші учасники переговорів.

"У нашому плані (запропонований Києвом "План спільних кроків" щодо врегулювання на Донбасі. - Ред.) я показав зміни цих умов і те, що нам треба змінити послідовність дій. Але ми ж не змінюємо основний принцип, який полягає в досягненні миру", - сказав він .

Читайте також: Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків"

Український "План дій" щодо Донбасу передбачає виконання політичної частини угод після відновлення контролю над державним кордоном. Нинішні домовленості передбачають зворотний порядок імплементації.

Компроміс, за словами Кравчука, можливий з урахуванням ключової позиції Києва про первісну передачу контролю на кордоні і виведення незаконних збройних формувань із Донбасу, після чого Рада ухвалюватиме закон про особливості виборів на Донбасі.

"А то наразі нам пропонують ухвалити лише закон про вибори. Все. Решта що хочу, те і роблю. Але тоді Донбас - це Україна чи ні? Ми спробуємо почути, що вони (представники непідконтрольних територій. - Ред.) хочуть, але якщо вони нічого не змінюють, а вимагатимуть механічного виконання того, що було прийнято шість років тому, то далі розмовляти нема про що", - зазначив керівник української делегації в ТКГ.

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Топ коментарі
+18
От гнида%!
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08.11.2020 15:31
+10
Распустить накуй эту говорильню,ни о чем.Раньше хоть пленных меняли.Уже всем очевидно рашка посыплется,будет им не до поддержки режимов.Фильтрационные лагеря и тюрьмы-готовить надо.. Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 34 .
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08.11.2020 15:41
+8
Потому и подписывали, чтобы их не выполнять. В этом, бл@ть, и смысл. Тупым зеленым баранам это оказалось не по уму.
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08.11.2020 15:33
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От гнида%!
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08.11.2020 15:31 Відповісти
Дід Льоня шахматист знатний - почуяв чим можна до Байдена . Спочатку нехай Вовку від Деркача відмиє - він же ТАКОЄ ТАМ АБЄЩАЛ з його плівакми проти Пороха з Байденом.
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08.11.2020 15:35 Відповісти
КРАВЧУК! ТВОЯ ГОЛОВНА ПОМИЛКА в себеспалюванні - це підтримка Яника, завербованого Кремлем. Далі - щоб ти творив... Юля писала конститцію з медведчуком під себе з Яником , потім ти став на підтримку Юлі, коли Яник вже фсьо. Якось весь час тхне від тебе Крмелемпід лозунгами за Україну й на фундаменті того твого кроку до незалежності ( теж історична чуйка комуняики спрацювала)
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08.11.2020 15:48 Відповісти
Юля писала конститцію з медведчуком під себе з Яником

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

На выходные в дурдоме интернет включают?
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08.11.2020 15:55 Відповісти
"ШиркаГейт". Как Тимошенко и Янукович собирались править вместе до 2029 года
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ 2014, 09:00
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08.11.2020 15:57 Відповісти
Широкая коалиция. Послесловие
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - СРЕДА, 10 ИЮНЯ 2009, 22:19
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08.11.2020 16:01 Відповісти
ДОРЕЧІ, не дивно що й зараз Юля пішла у цю компашку регіоналів з Кравчуком- проголосувала за своє майбутнє з ними ( за бюджет)
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08.11.2020 16:11 Відповісти
Хватит уже её полоскать,она никогда не была основным игроком (фин. ограничения).Её ошибка, неумение работать со своими кадрами вызвана постоянным поиском финансирования.
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08.11.2020 16:21 Відповісти
То, что не была основным игроком, не значит, что должна быть продажной проституткой.
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08.11.2020 16:38 Відповісти
Слова из одного фильма-"Вам просто Вашей цены не давали".
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08.11.2020 16:43 Відповісти
Лазаренко назвав її куртизанкою, яка дбає тільки про власне задоволення без любові і за гроші, безчесно відібрані у народу.
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09.11.2020 08:04 Відповісти
слово полоскать -ключевое слово от бютовца , а дальше - ВОНА НЕ ВИННА
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08.11.2020 17:01 Відповісти
Первый, всенародно избранный Президент Украины -- ...до сих пор в строю!
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08.11.2020 16:12 Відповісти
...усрою.
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08.11.2020 16:56 Відповісти
Там знатний стрій: Медведчук, Шуфрич, Деркач і цілий рій корабельних сосен.
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08.11.2020 17:50 Відповісти
Не-не! -- сперва Громадяны Совок завалили и коммуняку Президентом избрали!

-- ...эт, если Историю Болезни Украины с предисловия читать начинать...*)
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08.11.2020 17:53 Відповісти
Кравчука нужно в срочном порядке убирать изТКГ .Иначе он такого намутит , что потом лет 100 будем отмываться .
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08.11.2020 15:33 Відповісти
Не уберуть - за його спиною ховається наш Віце-Президент Козир , який вже привітав Байдена, а ще стілець не охолов , де він сидів шушукаючись Джуліані проти того самого кого зараз вітає. Зараз йде програма МОЙ-до-ДИР по відмиванню Єрмака , Кравчук йому незамінний ( зважте від кого був Фокін)
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08.11.2020 15:55 Відповісти
Что он неправильно говорит?
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08.11.2020 15:57 Відповісти
УСЬО ВОВРЄМЯ главное. А ВИ С ДУРДОМА МЕНЯ СПРАШИВАЕТЕ ?
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08.11.2020 16:03 Відповісти
Потому и подписывали, чтобы их не выполнять. В этом, бл@ть, и смысл. Тупым зеленым баранам это оказалось не по уму.
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08.11.2020 15:33 Відповісти
Ты это расскажешь западу,когда они начнут снимать санкции,стратеги мля.
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08.11.2020 15:52 Відповісти
Ты о чем? Санкции ввели как раз под Минские соглашения. Что Западу нужно еще рассказать?
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08.11.2020 15:56 Відповісти
Санкции вводились по факту Крыма и участия рф в оккупации лугандона.Минские,это ПУТЬ к разрешению конфликта,таким его ВИДИТ запад,и те кто не выполняет несут ответственность за их невыполнение.Они не хотят рассматривать кто и почему их подписывал,они тыкают носом нас в документ,а его нельзя выполнять,,пока нет контроля над границей и не выведены войска.
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08.11.2020 16:04 Відповісти
моя відповідь мій останній допис
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08.11.2020 16:07 Відповісти
Ёпть! -- декоммунизация где?

...у Щербицкого ещё сынок был, Валера -- знавал его -- тоже нарком -- его бы привлечь! ...попустит...
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08.11.2020 15:33 Відповісти
Убирай, шмаркля, эту гидоту. А то тебя уберут.
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08.11.2020 15:36 Відповісти
кравчучка спеціяліст з деокупації... ага.
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08.11.2020 15:37 Відповісти
Та просто президентський громовідвід. Якось і соромно за нього, що при кінці життя перетворився в ганчірку для витирання ніг.
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08.11.2020 17:12 Відповісти
Распустить накуй эту говорильню,ни о чем.Раньше хоть пленных меняли.Уже всем очевидно рашка посыплется,будет им не до поддержки режимов.Фильтрационные лагеря и тюрьмы-готовить надо.. Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 34 .
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08.11.2020 15:41 Відповісти
Давайте виходити з того, що рашка навіть не думає поступатись своєю владою на дамбасі.
То що нам пропонує оцей старий бігун між крапельками ?
Здогадались ? Отож...Поступитись маємо ми.
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08.11.2020 15:41 Відповісти
Чем?
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08.11.2020 16:06 Відповісти
Тем, что прописал миролюбец.
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08.11.2020 16:53 Відповісти
Чем?
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08.11.2020 18:33 Відповісти
Ця людина з категорії "інопланєтян". Він ніколи не жив в Україні. Яка може бути повага до комуняцького холуя?
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08.11.2020 15:41 Відповісти
ну в кравчучки також Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6772

Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7413
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08.11.2020 15:43 Відповісти
То "наслєдіє")))
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08.11.2020 15:47 Відповісти
Головним автором програм у Деркача на його каналі ЕРА - нічний після ППЕРШОГО, був ДІМА ГОРДОН , тоді ще лише видання Бульвар Гордона було його дастоінством ... А де зара Деркач а де Гордон зі Смєшком? - після прізвищ останніх треба підняти очі до неба .
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08.11.2020 15:52 Відповісти
Ще один Колумб знайшовся...)))
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08.11.2020 15:43 Відповісти
Сначала выборы потом перестать стрелять? Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6538
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08.11.2020 15:43 Відповісти
Выборы, в кого не стрелять...
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08.11.2020 16:13 Відповісти
почему кравчук решил, что их надо выполнять ?
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08.11.2020 15:46 Відповісти
рашист же нарушил Будапештскую бумагу,ровно как рашистские немецко-французские подельники в Минске ,ее ,Будапештскую бумагу и в том числеХельсинский акт ,еще раз нарушили, создавая на территории Украины ордло,подконтрольное рашисту...,тогда Украина ничего не нарушает требуя контроля за собственной границей,того,что прописано во всх международных бумагах
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08.11.2020 15:48 Відповісти
невыполнимы/ Старший приказ передал: Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир. Коммунисты-вперёд. Москва за вами.
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08.11.2020 15:48 Відповісти
Як дивлюсь на Кравчука, в голові виникає слоган. Кравчук і кравчучка - бизнюки-браття. Так, при погляді на президента має виникати повага..теоретично, бо ми не в США.
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08.11.2020 15:50 Відповісти
Шо, нелегко виходит бо мокшанці не договороспроможні. Це вами не з членами колишнього політбюро домовлятися. Нічого ви їм протиставити не в змозі окрім Минських угод.
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08.11.2020 15:53 Відповісти
Минские соглашения - бредятина и развод лохлов
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08.11.2020 15:58 Відповісти
Кравчук підняв правильно тему - оновлення й уточнення зможуть пройти тільки тоді, коли приєднається не проросійський керманич США , який відновить дружбу з Європою . Фокіна Кравчуку дав Єрмак а Єрмаку присовітував вітати Байдена Кравчук , причому раніше Зеленського
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08.11.2020 16:06 Відповісти
Ты их читал?
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08.11.2020 16:33 Відповісти
Ох как правильно изрёк. Опытный---не отнять. Повезло нам с этим дедом. Сколько там народу в той комиссии было---и не в зуб ногой---ни в жопу пальцем. А тут бац---и попал. Теперь знаем как, и как не как.
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08.11.2020 16:04 Відповісти
Діду повезло з виборами в США
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08.11.2020 16:08 Відповісти
а у Прокуратуры нет вопросов к Пете: что он там с Вовой наподписывал?
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08.11.2020 16:13 Відповісти
Придурок, там подписывалось так, чтобы ничего не выполнять с украинской стороны, но чтобы вводились санкции против паРаши. А зелёные скоморохи кинулись пытаться всё исполнить, идиоты.
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08.11.2020 16:17 Відповісти
Придурок это ты, который думает, что если ничего не выполнять - всё само решится: Рашка развалится, Путин умрёт. Ну, жди...
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08.11.2020 16:33 Відповісти
Там все было правильно написано, только выполнять нужно было именно как написано, по порядку, а не бежать впереди паровоза, как зеленая дрянь бежит отводить войска когда еще рашка не выполнила первого пункта.
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08.11.2020 16:25 Відповісти
Потихоньку начинает доходить до старых маразматиков (читай - коммунистов) и до далёких до политики скоморохов квартальных.
Как говорится, лучше позже, чем никогда.
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08.11.2020 16:15 Відповісти
Только перевыборы презика/парламента. Этот сброд деменциозных дураков квнщиков уже надоел!
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08.11.2020 16:16 Відповісти
Рады твари, что их лохторат хавает любое говно, они его и продуцируют ежедневно, не вылезая с экранов. А то, что он и раньше был невыполним уже с самого первого пункта (полной тишины две недели или сколько там забыла) и его рашка никогда не выполняла и на том все стояло, дальше никто не двигался, в ответку хорошо насыпали. И никогда Порох не собирался отводить войска, потому что первый пункт не выполнен. Порох стоял на этом, как скала, за что его пуйло и ненавидел.
А зеленая сопля сейчас наставит пунктов до Киева.
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08.11.2020 16:21 Відповісти
Зелена сопля з першого дня показала свою прить ламати державу, і з кожним погіршенням ситуації вона робиться ще нахабніша і цілеспрямованіша.
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09.11.2020 08:27 Відповісти
кравчукча,твое дело не выполнять минские,а требовать их выполнения от *****...
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08.11.2020 16:27 Відповісти
Прежде чем писать ахинею, перечитайте минские.
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08.11.2020 18:07 Відповісти
это не ахинея...ахинея-это твое задание из ольгино.впрочем-твои проблемы Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8057
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08.11.2020 18:57 Відповісти
Молодец! Хороший мальчик! Лет десять пройдет - может и умишка наберешься.
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09.11.2020 00:06 Відповісти
ТИ СПРОБУЙ НЕ ВИКОНУВАТИ, А ДОБИТИСЯ ВИКОНАННЯ РАШКОЮ, МУДАК!
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08.11.2020 16:52 Відповісти
Та що він там буде "добиватися", навіть якщо захоче, коли головнокомандуючий "раком" відповзає від лініі фронту, яку стидливо називає лінією розмежування.
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08.11.2020 17:08 Відповісти
ЛМ-знаете Алиев,как то без "Минских",обошелся. Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8590
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08.11.2020 17:05 Відповісти
Не обійшовся.30 років "виконував",доки не настав слушний час.
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08.11.2020 17:06 Відповісти
От Мудло.
Ті угоди й були прописані так,щоб Україна їх не виконувала ! Комуняцький маразматик тільки в'їхав !
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08.11.2020 17:05 Відповісти
Розкажіть хтось цьому комунолайну, що мінським домовленостями ніякої послідовності не визначалося.
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08.11.2020 17:06 Відповісти
А послідовність зрадникам прерглядати не можна.
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08.11.2020 17:09 Відповісти
Мінські угоди треба виконувати так як Азербайжан. З цього відео я зрозумів зміст московитської приказки "Рожки да ножки".
https://qaynar.tv/videos.php?vid=733c034dd

Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7479
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08.11.2020 17:13 Відповісти
Смішно це читати, невже він раніше думав, що їх можливо виконати. Мабуть мнить себе дуже хитрим та мудрим. У тій ситуації Петро викручувався як міг. А тепер ідіоти (в політичному смислі) вирішили, що вони наймирніші, і якщо дракона підгодувати, то він заспокоїться.
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08.11.2020 17:31 Відповісти
Петя сначала как с переляку подписал эти договоренности, а потом только вразумел, что не в той последовательности. Но честь ему и хвала, что всячески увиливал от их выполнения. А Зеля думает, что он самый умный, разглядел видите ли причину всех бед.
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08.11.2020 18:06 Відповісти
Та невже? А як же сопливі питання Пороху? А як же головне не стріляти? Навіть в маразматичні мізки "нових політиків" кінця ХХ ст. це дійшло . Але в сопливій голові немає місця для мізків! Кварталівський гумор все згноїв.
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08.11.2020 17:51 Відповісти
Единственньій пункт - передача границьі в течение суток после вьіборов.
Все остальное нормально. Только Украина ДО ЗЕрмака настаивала на последовательном вьіполнении всех пунктов. А раша - на вьборочном. И зермак подписал согласие в Берлине. А теперь не знает куда бежать.
И по минским без росформульі,подписанной писюнистом можно бьіло и передачу осуществить за сутки.
Если вьіведеньі все оккупационньіе войскаи ВСУ стоят в 100-150 м. от границьі,то пускай контролируют! И поломал зермак такую возможность!
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08.11.2020 18:32 Відповісти
Понятно, шоколад подписывал бумаги в минске под мощным прессингом беса путлера, да плюс на фронте неудачи, тогда бес откровенно запугивал наступлением по всему фронту, и у шоколада не выдержали нервы, вынужден был согласовать кремлевский вариант, с надеждой, что время расставит, все как надо.
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08.11.2020 18:40 Відповісти
"Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук" - кто от украинской стороны подписал невыполнимые Минские соглашения?
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08.11.2020 18:57 Відповісти
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
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08.11.2020 19:53 Відповісти
козлорылые не понимают никаких договоров-переговоров.

с кацапскими козлами нужно разговаривать только с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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08.11.2020 23:07 Відповісти
 
 