Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук
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Верховна Рада прийме закон про амністію учасників збройного конфлікту після проведення виборів в ОРДЛО і формування там місцевих органів влади.
Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
"Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольній території, буде і прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна", - сказав Кравчук. В законі, за його словами, будуть враховані особливості регіону та світовий досвід в цих питаннях.
"Звичайно, військові злочинці і ті, у кого руки в крові, хто вбивав, вони не можуть бути амністовані", - додав глава української делегації в ТКГ.
Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу. "Кожна людина буде розглядатися окремо, її вина має бути доведена згідно із законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати", - уклав він.
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Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала "Батьківщину" во франшизу Банковой
Шмыгаль, Ахметов и Коломойский порешали все главные вопросы в парламенте без участия Тимошенко. И помощь «Батькивщины» при голосовании по проекту бюджета была, по большому счету, вообще не нужна. Проект получил 275 голосов. Без 20 голосов «Батькивщины» было бы 255 при минимально необходимых 226.
Публичная поддержка со стороны «Батькивщины» была нужна не правительству, а Банковой. То есть это была демонстрация лояльности не столько к Шмыгалю, сколько к президенту Владимиру Зеленскому и ко всей Зе-власти. А объединяющей скрепой для Тимошенко и Зеленского стала обоюдная неприязнь к Петру Порошенко.
Парламентская жизнь полна совпадений и случайностей! Аккурат перед голосованием за бюджет в недоступных для прессы коридорах ВР было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия, другой Кирилл - новый куратор региональной политики в ОПУ. После этого Тимошенко (он) пошел по своим делам, Тимошенко (она) в зал ВР, где с трибуны заявила: «У меня есть предложение. Давайте мы сейчас попробуем в первом чтении все вместе всем парламентом проголосовать… Потому что кризис не у Зеленского, а кризис у каждого гражданина Украины».
«Батькивщина» на местных выборах 25 октября хоть и не блистала, но все же показала заметный результат. Кириллу Тимошенко было очень важно добиться от Юлии Тимошенко согласия на то, чтобы в областных, городских, районных советах «Батькивщина» выступала единым фронтом со «слугами народа». И судя по всему, такая договоренность достигнута.
По сведениям из разных источников, в ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».
Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров. Но не факт, что Тимошенко будет хранить верность Зеленскому. Франшиза - это ведь брак не по любви, а по расчету. И в один прекрасный момент кто-то может заплатить больше.
И Россию он не называет агрессором, потому что когда он выступает перед залом, в нем сидят люди, которые не хотят войны с Россией. Его окружают зрители, которые будут хлопать не тогда, когда он Путина назовет бандитом, а тогда, когда он скажет, что нужно просто перестать стрелять.
психолог Валентин Ким
Так й Пьедра завжди казав, що він "презідент миру" та погоджувався на "холодний мир" з Кремлем...
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Джерело: https://censor.net/ru/n3229759
Сайт ТАРС заблокований для користувачів з України. Це пропагандистський рупор кремлівського керівництва. А позеленілий коньюнктурний миролюбець Кравчук, як ні в чому не бувало, дає ворожому рупору інтерв'ю. Може Кравчук вже і не громадянин України? Судячи з його висловлювань, він співає під шарманку путлера.
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
Кравчук жаловался на свою пенсию. Нося при этом дорогостоящие часы, в несколько его пенсий! Что заслуживает эта говорящая собака, вполне очевидно!
Эти уроды нам сечас пытаются вснуть убийц украинцев в Украину, еще и ВР их протянуть!