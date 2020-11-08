Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

Завдання Міністерства культури і інформаційної політики та Державного агентства розвитку туризму - розвиток Чорнобильської зони відчуження і внесення низки її об'єктів в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдання МКІП і Державного агентства розвитку туризму - розвиток зони відчуження як туристичної дестинації і внесення окремих об'єктів в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але цього передуватимуть багато кроків", - написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження необхідно:

– Впорядкувати процедуру відвідування;

– Запросити мистецьких кураторів та розробити маршрути із наративами та смислами;

– Навчати гідів, які б якісно доносили історію та цікавий контент для відвідувача;

– Залучити спеціалістів з реставрації аби отримати професійний експертний висновок, що з пам’яток монументального мистецтва потребує консервації та музифікації, а що можливо навіть частково реставрувати;

– Забезпечити якісну базову інфраструктуру: покращити сервіси на КПП, електронізувати пропускну систему, розмістити вказівники;

Також читайте: Через 50-60 років більша частина зони відчуження ЧАЕС стане придатною для життя, - очільник Мінприроди Абрамовський

– Переглянути питання безпеки не тільки з точки зору контролю радіації, а й в цілому відвідування території;

– Розробити самостійний туристичний бренд Чорнобильської зони відчуження.

"Вчора ми влаштували круглий стіл з туроператорами, що спеціалізуються безпосередньо на відвідуванні Чорнобиля. У них багато ідей і пропозицій. Так само як і у нас багато зустрічних коментарів. Зараз починаємо об'єднувати і гармонізувати всі ідеї для того, щоб так перезавантажити підходи до туристичної здатності зони відчуження", - написав Ткаченко.

Глава МКІП додав, що Чорнобильська зона є не тільки туристичною визначною пам'яткою, але і місцем пам'яті, куди варто приїхати, щоб зрозуміти правду про катастрофу і її "кінцевий ефект".