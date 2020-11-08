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Ткаченко Олександр (459) ЮНЕСКО (136) зона відчуження (254)

Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

Завдання Міністерства культури і інформаційної політики та Державного агентства розвитку туризму - розвиток Чорнобильської зони відчуження і внесення низки її об'єктів в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдання МКІП і Державного агентства розвитку туризму - розвиток зони відчуження як туристичної дестинації і внесення окремих об'єктів в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але цього передуватимуть багато кроків", - написав Ткаченко.

Міністр зазначив, що спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження необхідно:

– Впорядкувати процедуру відвідування;

– Запросити мистецьких кураторів та розробити маршрути із наративами та смислами;

– Навчати гідів, які б якісно доносили історію та цікавий контент для відвідувача;

– Залучити спеціалістів з реставрації аби отримати професійний експертний висновок, що з пам’яток монументального мистецтва потребує консервації та музифікації, а що можливо навіть частково реставрувати;

– Забезпечити якісну базову інфраструктуру: покращити сервіси на КПП, електронізувати пропускну систему, розмістити вказівники;

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– Переглянути питання безпеки не тільки з точки зору контролю радіації, а й в цілому відвідування території;

– Розробити самостійний туристичний бренд Чорнобильської зони відчуження.

"Вчора ми влаштували круглий стіл з туроператорами, що спеціалізуються безпосередньо на відвідуванні Чорнобиля. У них багато ідей і пропозицій. Так само як і у нас багато зустрічних коментарів. Зараз починаємо об'єднувати і гармонізувати всі ідеї для того, щоб так перезавантажити підходи до туристичної здатності зони відчуження", - написав Ткаченко.

Глава МКІП додав, що Чорнобильська зона є не тільки туристичною визначною пам'яткою, але і місцем пам'яті, куди варто приїхати, щоб зрозуміти правду про катастрофу і її "кінцевий ефект".
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Топ коментарі
+7
Совсем кукуха потекла у секты свидетелей пианины.
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08.11.2020 16:39
+5
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 265
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08.11.2020 17:05
+3
русский, в твоей стране-помойке главное достояние и гордость - плешивый фюрерок, прячущийся в бункере. Так шо пасть прикрой.
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08.11.2020 16:57
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Совсем кукуха потекла у секты свидетелей пианины.
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08.11.2020 16:39 Відповісти
F-ing really?
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08.11.2020 16:41 Відповісти
говорят, Мелани Трамп планирует шикарный развод с Дональдом..
источники говорят, что она тоже голосовала за Байдена..
Наша задача - внесение отдельных объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3146
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08.11.2020 16:42 Відповісти
Остается с Байденом? Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1130
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08.11.2020 16:59 Відповісти
Опять первой бл.... леди?
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08.11.2020 18:42 Відповісти
блаЗЄнські будуть красти. На "чорнобилі" в тім числі.
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08.11.2020 16:51 Відповісти
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4798
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08.11.2020 16:53 Відповісти
русский, в твоей стране-помойке главное достояние и гордость - плешивый фюрерок, прячущийся в бункере. Так шо пасть прикрой.
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08.11.2020 16:57 Відповісти
Мемориал мира в Хиросиме- Всемирное наследие, лаптеголовое существо
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08.11.2020 17:08 Відповісти
Vittu, venäläinen.
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08.11.2020 17:13 Відповісти
Ну да-потомки,благодарны будут. Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7734Заканчивайте дурковать господа.
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08.11.2020 16:58 Відповісти
Дегенерати
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08.11.2020 17:01 Відповісти
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 265
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08.11.2020 17:05 Відповісти
Нема більше на що державні кошти витрачати? Кретини...
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08.11.2020 17:07 Відповісти
Ткаченко, наверное из тех людей, которые считают что культуристы, это люди как то связанные с культурой?
Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9037
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08.11.2020 17:10 Відповісти
а телепень- це зрізане дерево, що показують по телевізору, а не продукт "Г+Г"=Мосійчук.
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08.11.2020 21:30 Відповісти
Кокс, просто кокс...
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08.11.2020 17:11 Відповісти
Якщо з розумом підійти то з Припяті можна зробити і сталкерський заповідник, японці заробляють зараз на руїнах атомних вибухів в Хіросимі
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08.11.2020 17:14 Відповісти
Можна. А хто саме підійде "з розумом"?
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08.11.2020 17:38 Відповісти
Та хоч би і я підійшов, в мене фантазії вистачить, але не коштів Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8700
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08.11.2020 17:40 Відповісти
Кошти- то ваша проблема. Беріть кредит, якщо бажаєте.
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08.11.2020 17:42 Відповісти
трохи згодом, років через 10-15
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08.11.2020 17:43 Відповісти
там и без розума бабло косить неперекосить. где бабки там Ткаченко. надо ждать повышения цен на экскурсии в зону
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08.11.2020 22:26 Відповісти
Только сегодня грибы оттуда показывали огроменные радиоактивные.
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08.11.2020 17:36 Відповісти
Світилися? Чи турбіну крутили? )))
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08.11.2020 17:39 Відповісти
Поймали одного 'сталкера' и 60 кг грибов, хотел обогатиться, но не успел
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08.11.2020 17:53 Відповісти
Я тогда призывался в армию когда Чернобыль взорвали космонавты...испытывая новое оружие дохлого сссра...,кошмар как время летит...
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08.11.2020 17:50 Відповісти
Давно пора.
- Дуга
- сам город Припять
- деревянная церковь в саеле Красно
- градирни 3-й очереди
места топовые, каждый день сотни а то и тысячи туристов.
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08.11.2020 18:10 Відповісти
Об'єкти цікавіі, цінні. Тому іх варто вбeрeгти від тисяч туристів в дeнь.
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08.11.2020 19:33 Відповісти
Как раз тысячи туристов в день - залог того что их не распилят на металл или просто не похерят.
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11.11.2020 23:11 Відповісти
Спрашивается, на фига Чернобыль вносить в наследие ЮНЕСКО? Это что, Махенджо-Даро? Восстанавливать нужно, где можно. В наследие потомки внесут, лет через тысяч.
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08.11.2020 18:57 Відповісти
Нехер больше делать!!
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08.11.2020 20:31 Відповісти
Как говорила одна лошадь - дебилы, млять.
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09.11.2020 03:07 Відповісти
 
 