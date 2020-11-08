Вчені НАН України прогнозують 11 тис. випадків COVID-19 на добу вже до середини листопада
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Вчені НАН України прогнозують, що кількість нових випадків коронавірусу за добу в Україні наблизиться до 11 тисяч вже в середині листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної академії наук України.
Так, згідно з прогнозом вчених, добова кількість нових випадків коронавірусу на 13 листопада може скласти від 9 079 до 13 968 при середньому значенні 10 949.
Кількість нових летальних випадків за день станом на 13 листопада може становити від 161-219 осіб при середньому значенні 190.
Топ коментарі
+23 Дмитрий Кузнецов 824d879e
показати весь коментар08.11.2020 18:44
+11 mrSmith
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+8 valeriys72
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Будь ласка, зачекайте...
Это как бы дворник прогнозировал скола листочков упадет с дерева, но не учитывал такое как ветер - может быть 1000, а может быть и 20000. дебилы бл.(
ФОРСАЙТ COVID-19: ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ПІД ЧАС СЕЗОННОГО ГРИПУ ТА ГРВІ 2020-2021 РР.
http://wdc.org.ua/uk/covid-19-spread-during-flu-sars
С таким же успехом, можно предсказать что этой ночью, многие люди лягут спать!
Мы все взрослые люди и Вы понимаете что означает буква... х и буква ...п.
С хутора приезжает дедушка в районную поликлинику. У дедушки проблемы с мочеиспусканием. В регистратуре он просит талончик к врачу который по..... ну как это?? По х.
Медсестра отвечает - Дедушка, им тут всем по х. Одному гинекологу до п.
Я сама. Попытаюсь угадать с трёх раз.
Бриль, Игорь Михайлович
Бриль, Марк Тимофеевич
Бриль, Элиазар Израилевич
Не?
ну пусть каломойский пропиарится бесплатным лечением!
а оксиметр..да он покажет сатурацию ..знакомая счас дома..после больницы...сатурация у нее 93-94..а госпитализируют при92
когда вы попадете вковидный ураган..тогда будете писать о медицинской мафии и прочей ерунде
а счас просто радуйтесь..что у вас все хорошо!