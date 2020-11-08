До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61%
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За підсумками голосування на виборах депутатів Закарпатської обласної ради п'ятивідсотковий бар'єр подолали 8 політичних сил.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На виборах депутатів Закарпатської обласної ради подолали п’ятивідсотковий бар’єр та проходять до ради 8 політичних сил: "Рідне Закарпаття", "Європейська солідарність", "Команда Андрія Балоги", "КМКС "Партія угорців України", "Опозиційна платформа – За життя", "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "За майбутнє", - йдеться у повідомленні.
Голоси виборців області розділилися так: "Рідне Закарпаття" - 59 845 голосів (17,78%); "Слуга народу" - 58 783 (17,47%); ВО "Батьківщина" - 42 432 (12,61%); "КМКС "Партія угорців України" - 39 049 (11,60%); "Команда Андрія Балоги" - 36 583 (10,87%); "Європейська солідарність" - 30 407 (9,03%); "За майбутнє" - 30 214 (8,98%); "Опозиційна платформа – За життя" - 26 980 (8,02%).
Загалом до Закарпатської обласної ради балотувалися 10 політичних партій, однак політсили "Наш край" (1,58%) та "Сила і честь" (2,01%) не подолали бар’єру та не проходять до ради.
До списків виборців в області включені 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені для голосування за кандидатів в депутати Закарпатської обласної ради. Всього у голосуванні взяли участь 386 076 виборців. 49 700 бюлетенів були визнані недійсними.
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в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772
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«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[9][10] Основним наступником партії стала «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ).
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Я в Киеве показал -- все друганы потылыци чухали... ...а оно, вона как получилось...
Так и было всё.
А ещё я в Крым перед Войной съездил -- там мне друган киевский комментировал реальность и поведение русских -- я вообще не врубался. Отстаю от жизни иногда...*)
Ще в Рівненській області Лайф давав пільги: безліміт розмов всередині системи. А вже в житомирській області - ліміт складав 30хвилин.
Це були мутки оператора. Зараз такого вже нема.
Вот так, благодаря тупым ботам Порошенко, Батькiвщина получила третье место по Украине!
Не радійте, дурненький, третьому місцю ЙУлі, бо з цим ідіотичним народом "Вана" заслуговує на перше
ВІд клоунів світ втомився за 4 роки і ще довго в цивілізованому світі не будуть обирати трампів.
Когда пэс в суд побежит?))