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До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали

За підсумками голосування на виборах депутатів Закарпатської обласної ради п'ятивідсотковий бар'єр подолали 8 політичних сил.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На виборах депутатів Закарпатської обласної ради подолали п’ятивідсотковий бар’єр та проходять до ради 8 політичних сил: "Рідне Закарпаття", "Європейська солідарність", "Команда Андрія Балоги", "КМКС "Партія угорців України", "Опозиційна платформа – За життя", "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "За майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голоси виборців області розділилися так: "Рідне Закарпаття" - 59 845 голосів (17,78%); "Слуга народу" - 58 783 (17,47%); ВО "Батьківщина" - 42 432 (12,61%); "КМКС "Партія угорців України" - 39 049 (11,60%); "Команда Андрія Балоги" - 36 583 (10,87%); "Європейська солідарність" - 30 407 (9,03%); "За майбутнє" - 30 214 (8,98%); "Опозиційна платформа – За життя" - 26 980 (8,02%).

Загалом до Закарпатської обласної ради балотувалися 10 політичних партій, однак політсили "Наш край" (1,58%) та "Сила і честь" (2,01%) не подолали бар’єру та не проходять до ради.

До списків виборців в області включені 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені для голосування за кандидатів в депутати Закарпатської обласної ради. Всього у голосуванні взяли участь 386 076 виборців. 49 700 бюлетенів були визнані недійсними.

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Топ коментарі
+27
В А Т А Р П А Т Ь Е
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08.11.2020 18:51
+19
Жопоблок прошел получаеться что закарпатцы за совок и за Венгрию! У вас что там шизофрения?
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08.11.2020 18:52
+14
Є#анати чи свідомі зрадники обирають жОПЗЖ, "за смерть(життя)" , "Юлькавщину" й "СН".... як зберегти країну з таким нарідом.... я х/з
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08.11.2020 19:38
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08.11.2020 18:51 Відповісти
"Родное Закарпатье" вроде не ватная партия
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08.11.2020 19:00 Відповісти
До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 8422 навкруги вас агенти кремля...Маска та ковпак з алюмінівої фольги - єдиний надійний захист!
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08.11.2020 19:13 Відповісти
Там погоду робить мад'ярська азіопа, що приперлась туди з Приуралля в X сторіччі.
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08.11.2020 19:18 Відповісти
"ЦН", ось послідовність написання цифр, що варто дотримуватись, щоб розуміти "картину маслом" та друкуйте дані по усіх областях:


в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772 До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 3774 До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 9002
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08.11.2020 21:56 Відповісти
Жопоблок прошел получаеться что закарпатцы за совок и за Венгрию! У вас что там шизофрения?
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08.11.2020 18:52 Відповісти
Мутно там, да ещё и с подачи Венгрии. Может быть и "Орбан,введи"!
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08.11.2020 19:01 Відповісти
орбан, зі своїм одним танком і половиною літака, може собі клізму ввести До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 5835
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08.11.2020 19:14 Відповісти
Нада с ****** договориться поменять Донбасс и Крым на Венгрию! До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 8107
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08.11.2020 19:15 Відповісти
Танків і не потрібно, там ******** з йовбаками вистачає.
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08.11.2020 19:18 Відповісти
сциклива піхота не рахується
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08.11.2020 19:19 Відповісти
Тоді Балога може бути спокійним, не погонять як Ахметова з Донбасу.
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08.11.2020 20:55 Відповісти
Балога - українець.... в нього немає ні мадярської ні румунської крові.....
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09.11.2020 18:05 Відповісти
Да и союзники по НАТО если что его пыл остудят
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08.11.2020 19:31 Відповісти
У Орбана там 100 танков! Остального не больше. Хорошо им там живется ***** не может ввести!
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08.11.2020 19:14 Відповісти
Да проще там все. Пол области сидит на контрабасных потоках, вторая половина работает в Венгрии. Их все устраивает. Не трогайте только сигареты.
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08.11.2020 19:36 Відповісти
Ні. Вони завжди були лише проти України. Чи за "зека", чи за блаЗЄня. Аби проти України.
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08.11.2020 19:45 Відповісти
Завжди було прикро й соромно,коли Буковина та ЗакарпаТЬЄ були на картах синіми від ригівських виборців.
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08.11.2020 22:41 Відповісти
Для мене це ніколи не було дивиною: регіони, заселені переляканими меркантильними плебеями.
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09.11.2020 08:26 Відповісти
П. Порошенко у травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів).
**

«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[9][10] Основним наступником партії стала «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ).
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
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09.11.2020 09:24 Відповісти
Батюшькє мацькофьскєє у нєх тама...
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09.11.2020 21:54 Відповісти
патрийовбаки довбані !
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08.11.2020 18:54 Відповісти
Дык, ещё в 2013 году -- еду на машинке из Львова в Киев... -- вдруг СМСка приходит: Вы выехали с территории западной Украины.
Я в Киеве показал -- все друганы потылыци чухали... ...а оно, вона как получилось...
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08.11.2020 18:55 Відповісти
не выдумывай!
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08.11.2020 18:58 Відповісти
Трудно выдумать нечто, круче украинской реальности...
Так и было всё.

А ещё я в Крым перед Войной съездил -- там мне друган киевский комментировал реальность и поведение русских -- я вообще не врубался. Отстаю от жизни иногда...*)
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08.11.2020 19:02 Відповісти
я навіть скажу: в тебе "Лайф".
Ще в Рівненській області Лайф давав пільги: безліміт розмов всередині системи. А вже в житомирській області - ліміт складав 30хвилин.
Це були мутки оператора. Зараз такого вже нема.
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08.11.2020 19:17 Відповісти
С Поляндией границу пересёк и сразу справа на заправке симку купил.
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08.11.2020 19:28 Відповісти
А що, угорців там аж 10%?
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08.11.2020 18:57 Відповісти
Проблема не в 10% мадярів, а в 80% хохлів.
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08.11.2020 19:46 Відповісти
Простой народ, зебилы, как вы их называете, не очень любит сильно вумных (ылита, как они сами себя назвали почему то), которые абсолютно точно не понимают, что если они зебилов начнут поносить, то те могут не понять ылиту и их высоких стремлений к неконтролируемому богатству и просто послать куда подальше, проголосовав просто за кого то другого.
Вот так, благодаря тупым ботам Порошенко, Батькiвщина получила третье место по Украине! До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 6022
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08.11.2020 20:44 Відповісти
"...их высоких стремлений к неконтролируемому богатству и просто послать куда подальше, проголосовав просто за кого то другого..." ... за блаЗЄнського/коломИйського. І тепер "стрЄмлЄніЄ_к_баґцтву" буде цілком контрольованим: щомісяця колмИйський "відсуджує" в держави Україна по $100млн,, а блаЗЄнському заносять просто в кабінет. Все під контролем До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 4445
Не радійте, дурненький, третьому місцю ЙУлі, бо з цим ідіотичним народом "Вана" заслуговує на перше До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 985

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09.11.2020 08:25 Відповісти
ось причина: в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772
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08.11.2020 22:00 Відповісти
пропонуєте етнічні чистки..? чи може краще розбудову такої міцної та комфортної для громадян країни, що будь кому з її мешканців навіть на думку не приходило розмахувати кацапським аквафрешем чи будь яким іншим прапором сусідньої країни та вимагати руський, мадярський чи ще якийсь там "мір"..
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08.11.2020 19:56 Відповісти
Угу, он арабам у Франції зробили комфортно. І що? Ще не народився той, хто переміг свій Голос Крові.
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08.11.2020 22:22 Відповісти
вони геть не місцеві..до того ж не повинно бути ніяких преференцій будь яким етнічним, расовим, релігійним та іншим меншинам..а може навіть навпаки для меншин повинні бути певні обмеження..але це у більш жорсткому варіанті..
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08.11.2020 22:26 Відповісти
А в Україні керують українці? То чому ж хахли сподіваються на краще життя? Наївні кретини.
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08.11.2020 22:44 Відповісти
фантазую на тему право-національної військової диктатури..
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08.11.2020 22:58 Відповісти
Хатіті,шоб жідабЄндьйоррифци русккагавар"яшьчьємся немовляткам правасравния жівати взпар"євівалє?Фашісти.
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08.11.2020 23:14 Відповісти
До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 1678
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08.11.2020 23:19 Відповісти
Світ за декілька сторіч втомився від політиків і в США обрали Трампа.
ВІд клоунів світ втомився за 4 роки і ще довго в цивілізованому світі не будуть обирати трампів.
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08.11.2020 18:58 Відповісти
)))
Когда пэс в суд побежит?))
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08.11.2020 18:58 Відповісти
Не зміг обдурити хитрих закарпатців )
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08.11.2020 20:13 Відповісти
Ты зоофил, или просто рыгосрань шария?
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09.11.2020 06:42 Відповісти
Може їм сподобалась ідея про податок з закордонних переказів від заробітчан? Тоді все ясно
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08.11.2020 18:58 Відповісти
Якщо б балотувалась партія "Довбойоби України", то в значній кількості областей, особливо на сході і півдні України, вона набрала б абсолютну більшість.
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08.11.2020 18:59 Відповісти
Така партія вже є. Це Секта Недоумків-73%.
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08.11.2020 19:04 Відповісти
Комунізм не за горами сказав Хрущов. На Закарпатті полегшено зітхнули.
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08.11.2020 19:02 Відповісти
Пшло вон фашисткое отродье😂😂
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08.11.2020 19:47 Відповісти
😂😂😂😂××××××
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08.11.2020 19:47 Відповісти
На.уй кацап, тебе тут делать нечего
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08.11.2020 19:19 Відповісти
Как животное пишешь.А спам у многих не открывается😂😂
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08.11.2020 19:25 Відповісти
Спам -это тебе тут не рады,пшло вон и так далее....И у многих он не открывается.Унижайся дальше фашисткая харя😂
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08.11.2020 19:37 Відповісти
Русккєй братішька он.
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08.11.2020 22:45 Відповісти
До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 37 пролетіли тузіки що фанєра над Закарпатьєм....
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08.11.2020 19:09 Відповісти
ого, пес набрал больше жопоблока, успех
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08.11.2020 19:22 Відповісти
ого, целых 9% набрал ! Это прогресс !
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08.11.2020 19:41 Відповісти
Турчинов казав шо це перемога
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08.11.2020 20:14 Відповісти
Дебилам большего счастья нету, чем наблюдать успехи Медведчука.
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09.11.2020 06:15 Відповісти
Є#анати чи свідомі зрадники обирають жОПЗЖ, "за смерть(життя)" , "Юлькавщину" й "СН".... як зберегти країну з таким нарідом.... я х/з
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08.11.2020 19:38 Відповісти
Надо всех тупо зебилами обзывать! И тогда все сразу поймут, что не правы, и надо голосовать за ЕС! До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 605
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08.11.2020 20:30 Відповісти
ЕС прошел, а то я переживать даже начал. Вокруг ведь одни зебилы, оказывается! До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 8679
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08.11.2020 20:28 Відповісти
Чей Крым ,кто воюет 5а Донбассе? мыжебрат ты скрепный , просвети пожалуйста
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09.11.2020 06:43 Відповісти
Так ответ будет, или ты , как обычно сливаешься, ватная шляпа ?
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09.11.2020 08:01 Відповісти
Как показывает практика, с рашкоботами диалог больше 2х раз вести глупо. 1 .Ответ на элементарный вопрос ты не дал .2 Вчи "Закон про мову" , ватная шляпа и не будет тебе мерещится то, кем ты являешься. 3 . На данный момент ты замечательно тянешь на ст 161 УК Украины.
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09.11.2020 09:46 Відповісти
гуцули на Закарпатті?? До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61% - Цензор.НЕТ 2067 хіба тіко на Рахівщині
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09.11.2020 09:54 Відповісти
Кинофекалы в трауре..
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08.11.2020 20:41 Відповісти
цыганам пох за кого голосовать, абы платили.
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09.11.2020 10:25 Відповісти
 
 