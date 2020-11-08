До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61%

За підсумками голосування на виборах депутатів Закарпатської обласної ради п'ятивідсотковий бар'єр подолали 8 політичних сил.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На виборах депутатів Закарпатської обласної ради подолали п’ятивідсотковий бар’єр та проходять до ради 8 політичних сил: "Рідне Закарпаття", "Європейська солідарність", "Команда Андрія Балоги", "КМКС "Партія угорців України", "Опозиційна платформа – За життя", "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "За майбутнє", - йдеться у повідомленні.

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Голоси виборців області розділилися так: "Рідне Закарпаття" - 59 845 голосів (17,78%); "Слуга народу" - 58 783 (17,47%); ВО "Батьківщина" - 42 432 (12,61%); "КМКС "Партія угорців України" - 39 049 (11,60%); "Команда Андрія Балоги" - 36 583 (10,87%); "Європейська солідарність" - 30 407 (9,03%); "За майбутнє" - 30 214 (8,98%); "Опозиційна платформа – За життя" - 26 980 (8,02%).

Загалом до Закарпатської обласної ради балотувалися 10 політичних партій, однак політсили "Наш край" (1,58%) та "Сила і честь" (2,01%) не подолали бар’єру та не проходять до ради.

До списків виборців в області включені 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені для голосування за кандидатів в депутати Закарпатської обласної ради. Всього у голосуванні взяли участь 386 076 виборців. 49 700 бюлетенів були визнані недійсними.

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