ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук

ОБСЄ підготує єдиний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін. Його обговорять на наступному засіданні ТКГ в форматі відеоконференції 10 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню "ТАСС" заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, 5 листопада він передав спецпредставниці глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау "План спільних кроків".

"Вона, природно, цей документ мала передати Росії та іншим учасникам тристоронньої контактної групи. Думаю, що якщо не прямо, то через російську делегацію він переданий і представникам ОРДЛО", - зазначив глава делегації України в ТКГ.

Кравчук додав, що після отримання українського варіанту ОБСЄ розробить "єдиний документ з урахуванням позицій всіх сторін".

"Цей документ буде не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю - це посол з політичних питань в системі мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати", - підкреслив він.

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Кравчук висловив надію, що ОБСЄ встигне підготувати план до наступного засідання контактної групи 10 листопада.

"Є завдання підготувати всебічно продуманий, з урахуванням інтересів усіх сторін, і насамперед ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру і відродження життя на цих територіях", - сказав Кравчук, підкресливши, що "Україна свою частину завдання виконала, передавши свій варіант в загальну скарбничку ".

Нагадаємо, раніше Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу".