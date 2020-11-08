ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук
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ОБСЄ підготує єдиний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі з урахуванням позицій всіх сторін. Його обговорять на наступному засіданні ТКГ в форматі відеоконференції 10 листопада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню "ТАСС" заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
За словами Кравчука, 5 листопада він передав спецпредставниці глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау "План спільних кроків".
"Вона, природно, цей документ мала передати Росії та іншим учасникам тристоронньої контактної групи. Думаю, що якщо не прямо, то через російську делегацію він переданий і представникам ОРДЛО", - зазначив глава делегації України в ТКГ.
Кравчук додав, що після отримання українського варіанту ОБСЄ розробить "єдиний документ з урахуванням позицій всіх сторін".
"Цей документ буде не український, не російський, не авторства ОРДЛО. А це буде документ тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю - це посол з політичних питань в системі мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати", - підкреслив він.
Кравчук висловив надію, що ОБСЄ встигне підготувати план до наступного засідання контактної групи 10 листопада.
"Є завдання підготувати всебічно продуманий, з урахуванням інтересів усіх сторін, і насамперед ОРДЛО, документ, який відкриє дорогу до миру і відродження життя на цих територіях", - сказав Кравчук, підкресливши, що "Україна свою частину завдання виконала, передавши свій варіант в загальну скарбничку ".
Нагадаємо, раніше Українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу".
Будь ласка, зачекайте...
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
Создается впечатление,что вы на базаре. 30 лет Украина просто вещь для наживы в сознании власти и большинства населения. Да ничего здесь не будет никогда. Другие построят,только не наш народ.
Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
у мацкалей одно единственное желание-уничтожить Украину
фсе..
Постійно були і заяви РНБО. "Українська сторона стурбована повідомленнями, що представники ОБСЄ на Донбасі розголошують інформацію окупантам про дислокацію українських військових підрозділів", - розповідав спікер ради Андрій Лисенко.- І тепер що ця проросійська ОБСЄ вже підготовує Україні як для своєї і москви колонії, єдиний план щодо окупованого Донбасу з урахуванням інтересів, і явно що тільки проклятого кремля.
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Гей примирувачі з своїми планами Миру на Донбасі
+ Ставте паркан ++++ іншого шляху нема
інакше Україна Розвалиться
Зробите подарунок Путіну,
А Вас Кравчук Кучма Зеленський і т д, запишуть в історії України Як Зрадники Незалежності!
Крачук и агентура Кремля
А еще лучше изолировать навсегда.
Оно вообще е....нулось на старости лет.
Наші люті вороги окупанти кремлівські фашисти )(уйла маніакально заговорили про злочинні вибори на окупованих цими російськими фашистами загарбниками Донбасі (кацапський бандустан - лугандонія) під наглядом проросійської ОБСЄ?
Так раніше спостерігачі ОБСЄ вони навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста, терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на ньому весело і завзято напідпитку гуляють представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая і його задрипану дочку. Ядрено - прутко танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новросів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло". Спостерігачі ОБСЄ покликані на окупованому кремлівськими фашистами Донбасі: сприяти зниженню напруги, становленню миру, стабільності і безпеки. А не заробляти собі криваві кремлівські срібники для Іуди, та не жерти дармову горілку і не цілуватися з кривавими нелюдами - вбивцями сепаратистами - терористами з "лугандонії" яка стала після окупації кремлем кривавим кацапським бандустаном.
А, може, сторони це Україна+ Данєцкая НР + ЛуганскаяНР ? Яке етнічне обличчя цих обох авангардів Путлерівського рейху? Пропоную назвати їх донецькістами-путаністами та луганськістами-путаністами, і спровадити туди всіх "радєтєлєй" путлерівського миру з України.
Прежде всего, нужно понять, кто ты есть, понимать и ценить свои собственные интересы и потребности. А, во-вторых, нужно просто перестать угождать другим, переступая через свои интересы.
«Пока ты не способен сказать «нет», твоё «да» бессмысленно...».© Ошо
Що за маразм ?
ОТ ІНТЕРЕС СТОРОНИ еРеФІЇ - ЩОБ НЕ БУЛО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, А БУЛА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ І РОЗЧЛЕНУВАННЯ УКРАЇНИ
Такие фейкометы напроготовят...