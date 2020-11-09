У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політв'язнів у в'язницях РФ. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У центрі Москви в суботу, 7 листопада, відбулися поодинокі пікети на підтримку українських в'язнів у російських в'язницях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Так, активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами "Ні депортації кримських татар у російські в'язниці", "Сліпий "терорист", інвалід I групи Олександр Сизиков – новини російського "правосуддя", "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії" й іншими.
"З кожним днем зростає кількість політв'язнів у Росії... Здається, що це стало звичайною справою... Хоча, як може це бути? Особливо страшні речі, на мій погляд, відбуваються зараз у Криму. Десятки освічених, працьовитих сімейних чоловіків відправляються під виглядом терористів за ґрати на безпрецедентно тривалі терміни... Неодинокі випадки, коли "терористами" проголошують інвалідів першої, другої груп..." – заявила російська активістка Ольга Мазурова.
За її словами, цього разу одиночні пікети відбулися "досить спокійно, люди підходили, цікавилися, розпитували, фотографували".
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.
Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
Там колонна советских танков свернула с дороги, что бы объехать бедное премыскающееся!
...хотя, может это была и Одесская киностудия? *)