У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політв'язнів у в'язницях РФ. ФОТОрепортаж

У центрі Москви в суботу, 7 листопада, відбулися поодинокі пікети на підтримку українських в'язнів у російських в'язницях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами "Ні депортації кримських татар у російські в'язниці", "Сліпий "терорист", інвалід I групи Олександр Сизиков – новини російського "правосуддя", "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії" й іншими.





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"З кожним днем зростає кількість політв'язнів у Росії... Здається, що це стало звичайною справою... Хоча, як може це бути? Особливо страшні речі, на мій погляд, відбуваються зараз у Криму. Десятки освічених, працьовитих сімейних чоловіків відправляються під виглядом терористів за ґрати на безпрецедентно тривалі терміни... Неодинокі випадки, коли "терористами" проголошують інвалідів першої, другої груп..." – заявила російська активістка Ольга Мазурова.

За її словами, цього разу одиночні пікети відбулися "досить спокійно, люди підходили, цікавилися, розпитували, фотографували".





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