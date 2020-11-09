УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14424 відвідувача онлайн
Новини ФоторепортажЗа кордоном Українські заручники в РФ
2 423 11
Москва (1103) політв'язні (1334)

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політв'язнів у в'язницях РФ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У центрі Москви в суботу, 7 листопада, відбулися поодинокі пікети на підтримку українських в'язнів у російських в'язницях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 01

Так, активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами "Ні депортації кримських татар у російські в'язниці", "Сліпий "терорист", інвалід I групи Олександр Сизиков – новини російського "правосуддя", "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії" й іншими.

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 02
У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно позбавленим волі Росією українцям виплатили 2,3 млн грн, - Мінреінтеграції

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 04

"З кожним днем зростає кількість політв'язнів у Росії... Здається, що це стало звичайною справою... Хоча, як може це бути? Особливо страшні речі, на мій погляд, відбуваються зараз у Криму. Десятки освічених, працьовитих сімейних чоловіків відправляються під виглядом терористів за ґрати на безпрецедентно тривалі терміни... Неодинокі випадки, коли "терористами" проголошують інвалідів першої, другої груп..." – заявила російська активістка Ольга Мазурова.

За її словами, цього разу одиночні пікети відбулися "досить спокійно, люди підходили, цікавилися, розпитували, фотографували".

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 05
У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 06

Також читайте: Українського політв'язня Шумкова в російській в'язниці відвідав адвокат

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 07

У Москві відбулися поодинокі пікети на підтримку українських політвязнів у вязницях РФ 08
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Є ще й на ********* нормальні люди. Нажаль - одиниці.
показати весь коментар
08.11.2020 20:08
+8
Hellis@13Hellis_13

Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
показати весь коментар
08.11.2020 20:05
+4
Пикеты - для нормальных стран. Лаптестану требуются другие меры
показати весь коментар
08.11.2020 20:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пикеты - для нормальных стран. Лаптестану требуются другие меры
показати весь коментар
08.11.2020 20:03 Відповісти
Хулио Амаралис отмораживается и делает вид, что никаких одиночных, никаких Хабаровских пикетов нет !
показати весь коментар
08.11.2020 20:20 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

Сейчас в Украине максимально активизируются все пророссийские активы, чтобы успеть до инаугурации Байдена загнать нас обратно под Россию. У нас настает самое опасное время.
Проблемка в том, что наш хуграй уже отодвинут полностью из игры. Играют другие лица. И они сильны. А Вова, спасая свое постпрезидентское будущее, сейчас пойдет на все. И гарантии ему дадут только пророссийские силы. МИД у нас давно все передает Ермаку.

Судя по тому, что в США на выборах страна разделилась практически ровно на два лагеря, у Украины есть только 4 года для того, чтобы успеть сбросить с себя Россию.
Ибо следующие выборы в США абсолютно непредсказуемы. Это мое мнение.
ps: надо убирать Зеленского...
показати весь коментар
08.11.2020 20:05 Відповісти
Є ще й на ********* нормальні люди. Нажаль - одиниці.
показати весь коментар
08.11.2020 20:08 Відповісти
А еще более малолюдного места найти не удалось?))
показати весь коментар
08.11.2020 20:19 Відповісти
Это вроде Арбат, памятник Окуджаве (могу ошибаться).
показати весь коментар
08.11.2020 20:59 Відповісти
В Годовщину Революции -- напьёмся до поллюции!
показати весь коментар
08.11.2020 20:43 Відповісти
Мосфильм... ...последнее мосфильмовское кыно, которое мне понравилось -- Внимание черепаха!
Там колонна советских танков свернула с дороги, что бы объехать бедное премыскающееся!
...хотя, может это была и Одесская киностудия? *)
показати весь коментар
08.11.2020 20:51 Відповісти
Шикарный фильм, тоже его помню, только плохо. Режиссёр Ролан Быков (кот Базилило из "Буратино").
показати весь коментар
08.11.2020 21:08 Відповісти
Нужно иметь немалое мужество чтобы выйти на подобные пикеты на неофашистской орде, при этом прекрасно понимая, что в следующий раз их имена могут быть уже в списке узников кацапских фашистов.
показати весь коментар
09.11.2020 03:03 Відповісти
что за фотосессия с памятником?
показати весь коментар
09.11.2020 10:21 Відповісти
 
 