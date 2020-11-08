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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12755) окупація (5821) Росія (47144) Донбас (21733) Резніков (1385)

Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков - жителям окупованих територій:

Віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якби мене могли почути на окупованих територіях, хочу сказати кілька речей. Ми вас пам'ятаємо, ми знаємо, що вам там важко, ми знаємо, що ви перебуваєте  в заручниках. Навіть якщо вам здається, що про вас забули, про вас погано говорять - не вірте в це", - підкреслив Резніков.

Віцепрем'єр додав, що навіть якщо він говорить деякі суперечливі речі, то це робиться для того, щоб над жителями окупованих територій менше знущалися.

"Ми робимо все, щоб деокупувати ці території. Ми будемо створювати всі умови, щоб ви могли почуватися вільними громадянами України. Що б вам там не розповідали, як би вас там не налаштовувати проти України. Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими. Жодні квазі формування не дадуть вам щастя, не дадуть вам роботу, гідне пенсійне забезпечення, не дадуть вам нормального навчання.  І в РФ ви ніколи не будете щасливі, тому що вони не візьмуть вас до себе. Ви ніколи не станете суб'єктом іншої держави. Тому що український Донбас, український Луганськ, українська Донеччина, український Крим - вони українські, просто почитайте історію", - підсумував Резніков.

Також читайте: Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков
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Топ коментарі
+37
Не треба їх вмовляти. Зараз - закрити, не торгувати, не пускати шастати кожен місяць. В Україні побороти корупцію, зробити чесними суддів, закони - одні для всіх. Тоді самі заволають повернутись. І Крим теж в тому числі. Поки вони нам не потрібні - вистачає вати і в Маріуполі і на Донбасі
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08.11.2020 20:04
+33
в 14-м они уже выбрали свое счастье - ЗАЛИВНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК С ХРЕНОМ Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми" - Цензор.НЕТ 1309
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08.11.2020 20:06
+28
а вы уверены, что они хотят быть счастливыми и свободными ? Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми" - Цензор.НЕТ 8945
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08.11.2020 20:05
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Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 2493
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08.11.2020 20:54 Відповісти
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 1406 Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 6800
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08.11.2020 20:54 Відповісти
Я не зрозумів його слово ,,счастливые,, в чому це щастя виражаеться.В тому що під час пандемії злетіли ціни до небес або в тому коли народ змусили сидіти вдома приходять судові повістки від енерго та газових компаній за не своєчасну оплату?
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08.11.2020 20:57 Відповісти
агааа, а заяву на роботу надо писать на мове это же не реально Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 8129
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08.11.2020 21:00 Відповісти
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 7632 Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 9501
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08.11.2020 21:04 Відповісти
От якби ти сам так і думав, як те, що на твоїх "картинках" написано і намальовано... А то тільки "рот відкриваєш", так звідти так і пре "українофобія"...
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09.11.2020 04:05 Відповісти
"Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"

Такое впечатление, что Резников к себе домой их приглашает!
Заботливый такой!
Я лично не считаю, что Украина (и я лично!!!!) обязаны кого-то "тянуть в счастье".

Причинение добра всегда заканчивается очень плохо для всех!
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08.11.2020 21:07 Відповісти
Резников брешет
жЫтели ордила счастливыми могут стать только в солнечном Магадане.
Почелаем им счастливого пути, не@@@ шастать
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09.11.2020 00:35 Відповісти
Ну ты Резников и Чмо , опять хочешь не очень умных Украинцев развести Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 7859 Во-первых с января , судя по новостям ***** все , Во-вторых пришел Байден . Т.е. для Украины ситуация будет меняться в лучшую сторону . ни каких уступок сейчас делать нельзя Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 5191 Единственное что можно поменять Зеленского мирно , можно и на Порошенко или Турчинова , есть у них варианты как к лету выйти к границе , ........по настоящему ,а не путем капитуляции Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 745
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08.11.2020 21:09 Відповісти
"Украина - страна, где с этими лугандоновскими ватниками остальные жители не смогут быть свободными и счастливыми". эти бл ди будут тянуть страну в Мордор своим выбором. даже без их участия в выборах любителей ОПЗЖопы полно,а с ними президентом может стать очередной Януковошь.
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08.11.2020 22:16 Відповісти
Сепарня только ржет с зебилов.
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08.11.2020 21:11 Відповісти
Резников - жителям оккупированных территорий: "Украина - единственная страна, где вы можете быть свободными и счастливыми"
Да им это нафиг не интересно - они хотят Хозяина. Блин, Резников, ты в каком мире живешь?
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08.11.2020 21:14 Відповісти
Это те которые голосовали за отделение от Украины.., или может те 30 тысяч ( и их семьи) кто служит в рашен оккупационных корпусах, или может" МГБ и МВД" этих бандитских формирований.., а может это те кто в течении всех дней перемирия ежедневно обстреливают наших военных и уже убили 13 тысяч наших людей а покалечили раза в три, четыре больше, а может это те кто призывал Путина " приди!!!", а может это те кто плевал и издевался над нашими пленными, а может это те 250-300 тысяч что получили рашен паспорта, а еще больше ЛНРоДНРовские, а может это те кто проклинают Украину но ездят за пенсией, соц. выплатами и продуктами шипя сквозь зубы проклятия, а может те кто вывешивают портреты террористов и Путинила, а может это те кто зомбирует детей в садике, школе и выше... Про каких " жителей" он говорит.. Жители 1,6 миллиона покинули эти земли в течении 6 лет. оккупации.
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08.11.2020 21:17 Відповісти


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche





На текущий момент 8.11.2020 в #Макеевка в диапазоне УКВ 76-108 мГц не слышно ни одной радиостанции с подконтрольной Украине территории.
Зря я ругал провальную информационную политику при Порошенко - было слышно 4-5 станций. При Зеленском радиовещание вообще слили в унитаз.
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08.11.2020 22:27 Відповісти
ага...ага.... Здавайте сєпари автомати і українці вас не будуть рухати............. Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 7240
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08.11.2020 21:18 Відповісти
Да и эти счастливые опять выберут второго януковича.
После этого опять надо будет бороться, что бы его отправить в ростов.
рензник в это время будет в Лондоне пить чай.
Давай резник-кравчук, возвращай тех кто хочет жить в таёжном союзе.
группа дебилоидов не понимает, что территория с враждебными людьми, это замкнутый круг.
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08.11.2020 21:22 Відповісти
А мене хто питав...
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08.11.2020 21:34 Відповісти
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения".
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08.11.2020 21:38 Відповісти
А как я счастлив со своей маленькой пенсией и огромными тарифами, особенно на отопление!!!
И свободен я с выбором! Полная свобода в выборе, оплатить коммуналку или купить лекарства!!! Про покупку продуктов я свободен уже не думать!
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08.11.2020 21:43 Відповісти
Думается, вам хватило бы пары недель в назависимом "Дамбасе", чтоб поменять свое авторитетное мнение на противоположное
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08.11.2020 21:46 Відповісти
У домбасянцев тарифы меньше, и 2 пенсии - от Украины и от "республики".
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09.11.2020 09:28 Відповісти
Ты еще раз 10 повтори этот бред про пенсии двойные и отсутствие тарифов - похоже ты маловато с этим своим сообщением отметился тут на странице.
Странно, что ты до сих пор не в этом молодо-республиканском раю, а в какой-то загнивающей Польше...
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09.11.2020 10:20 Відповісти
а ты повтори бред про то что они там "страдают". Пенсы как при Украине жили так и сейчас живут, дял них ничего не поменялось.
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09.11.2020 10:34 Відповісти
Формулу расчета пенсии изучил? Повтори еще раз.
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08.11.2020 22:56 Відповісти
Кто всю жизнь не работал, получает минимальную пенсию. Так везде...
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08.11.2020 22:57 Відповісти
добавьте к расходам еще столько же, и отнимите свободу выбора и еще кое что
и будет вам бамбас на Украине
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09.11.2020 01:05 Відповісти
эээ... Расходы там меньше - тарифы на коммуналку у них ниже. Пенсии 2 - украинская и от "республики".
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09.11.2020 09:29 Відповісти
ніби в них зараз рівень життя вищий...
Мелеш щось бозна що, зебіл...
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08.11.2020 22:00 Відповісти
Нех их приглашать, не нужны они в Украине. А на достойный уровень жизни тем более не нужны.Ответ простой: Лугондон - ПНХ. Они и так все время существовали на дотациях и всяких субвенциях.
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08.11.2020 23:02 Відповісти
"Наслушавшись "на сон грядущий" "сказок дедушки Путина" о "русском мире", жители Крыма и "ЛуганДона" возжелали прильнуть к необъятной груди "матушки-России" и сосать, сосать её "сисю"... Завопили: "Путин, приди! Путин, введи!...". Пришёл... Ввёл... Оказалось - "ПИСЮ"...".
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09.11.2020 03:10 Відповісти
Если за 29 лет жители ОРДИЛОСОСии (ЛуганДона) так и не поняли, что Украина - единственная страна, где они могут быть свободными и счастливыми, то накой хрен Украине такие "жители"??? Огородить бетонным забаром эту сепарскую клоаку и пусть жрут свой "рузьгемир" вместе и поочереди...
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08.11.2020 21:54 Відповісти
По-хорошому він мав би ще зауважити, що вони самі би мали вибороти своє щастя. Якщо не по прикладу нашого Майдану - то хоча би по прикладу білорусів, з трояндами.
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08.11.2020 21:58 Відповісти
Прямая трансляция CBC TV Azerbaijan

Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
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08.11.2020 22:23 Відповісти
Домбаси хочуть жити в своїй ДЬІРІ і не тягни їх сюди.
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08.11.2020 22:28 Відповісти
дурний він.. хто буде щасливий, коли на горбу сидять беня з ахметкою,
збоку хвірташ причепився, перед очима весь час скачуть мертвечук з кивою,
а зверху ще намагається застрибнути петя.. типу патріот.. тому йому можна..
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08.11.2020 22:35 Відповісти



Сергій Васильківський

@huntakit7

·1 ч

Гандони міста Васильків

Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 6022
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08.11.2020 22:35 Відповісти
Типа жители тех территорий что-то там решают или от них что-то особо зависит. Решают там орки с автоматами под руководством российских кураторов.
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08.11.2020 22:35 Відповісти
Этой категории людей свобода не нужна, возможно они к этому когда-то придут, как белорусы, но не сейчас
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08.11.2020 22:43 Відповісти
Он вас обманывает!! Есть еще США, Канада, Австралия. Вероятно есть и еще другие...
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08.11.2020 22:52 Відповісти
подтверждаю :счастливый и свободный
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08.11.2020 22:58 Відповісти
Порохоботы мочат Зеленского, в той же манере, что и российские пропагандоны об Украине постоянно. Но про подельника Порошенко Медведчука - молчок
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08.11.2020 23:04 Відповісти
шо оно курит???
тебя просил кто-то о свободе??

Лугандонцы счастливы в рабстве когда кнут )(уйла щелкает над головой
Зачем им свобода?? что они сней делать будут??В стакан не нальешь
и на хлеб не намажешь
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08.11.2020 23:11 Відповісти
Ні, ну я ж не проти - хай повертаються, але спочатку найдіть мені країну , де будуть щасливими ті, хто Україні не зраджував...
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08.11.2020 23:13 Відповісти
Козломордым и прочим ихтаинетов на заметку
Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 6366
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08.11.2020 23:18 Відповісти
ну он же главный по интеграции, поэтому ему никто не поверит
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08.11.2020 23:24 Відповісти
тю, а оно им надо?
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09.11.2020 00:59 Відповісти
5 років війни і 10 до війни, народу Донбаса втирали отруту ненависті. Втерли. Баби що забили пілота лопатами, дід що подарував хлопцям-ЗСУ банку меду з підривом, забиті, закатовані люди , насаджена ненависть до державної мови.. Я не вірю, що можливо це з"єднати. І мені особисто вони не потрібні. Хто бажає, нехай переїжджає. . Будь ласка . А ДНРЛНР на умовах кремлятника Україні не потрібні.
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09.11.2020 01:06 Відповісти
Я не хочу щоб прокацаплені сепаратисти та зрадники були щасливими в Україні. Навпаки! Я хочу їх нещасними, хворими, калічними і обовязково на їх історичній батьківщині! Жиду ніколи не зрозуміти різницю між українцем і кацапом бо для нього усі гої однакові. Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими" - Цензор.НЕТ 662
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09.11.2020 02:22 Відповісти
зебил,лугандонская мразь - не люди,а падаль и здесь они ( в Украине не ненужны),даже на подконтрольной територии эта падаль открито плюет нашим солдатам в спину, и угрожает,за сигаретами ходят без формы,по гражданке.
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09.11.2020 02:26 Відповісти
нихера себе заявление, а нельзя его на вилах вынести??? вместе с жителями лугандона...
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09.11.2020 07:02 Відповісти
Счастье понимают по разному. Для многих на Донбасе счастье - это постоянно увеличившаяся в объеме шара и быть круче других за счет этой шары. Как видим вещи не совместимые, поскольку шара она не бесконечная и за чей то счет.
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09.11.2020 07:04 Відповісти
На фоне предположения об уходе Путина с престола, наши доморощенные спешат под этот шумок протолкнуть все невпихуемое. Вот от куда вся эта последняя возня.
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09.11.2020 07:16 Відповісти
Для них верх счастья - получить ордынский паспорт и свалить из рышпублики.
Недавно говорю одному такому съездившему в ростовскую деревню за аусвайсом:
- Что тебе это дает?
- Возможность устроиться там легально на работу.
-А ты уверен что без прописки и с серией аусвайса определяющей что ты из Долбаса ты будешь там полноценным гражданином? И вообще - еп твою ватную душонку! Вы такие ахеренные патриоты этой резервации что мечтаете свалить. А кто же будет подымать иканомику? Кто будет защищать родной край?
Этот диалог слышали многие. И все промолчали.
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09.11.2020 07:46 Відповісти
Резников - дегенерат и ублюдок...
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09.11.2020 10:13 Відповісти
Думаю, Резников нашел нужные слова. И пост Люцифера "И все промолчали." обнадеживает.
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09.11.2020 11:04 Відповісти
На хрен нам нужны эти предатели и дебилы-шахтёры из ОРДЛО! Сколько их не корми они всё равно будут недовольны!! Они ещё при СССР привыкли ни хрена не делать и до хрена получать!! Каста шахтёров -бездельников -блин!!
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09.11.2020 12:45 Відповісти
Пока мы не вступим в нато ес и другие органы которые дадут нам денег мы не чего не сможем зделать с окупироваными териториями. По этому надо просто пока забыть о них и не тратить свои деньги на них а лучше будет повысить жизненый уровень наших жителей. Это то же будет полезно так как крымчане и луганчане увидят что страна заботиться о своих гражданах и с начала они будут нам завидовать а потом сами устремяться к нам. А когда нам дадут америка и европа тогда можно будет подумать и о них. А если денег дадут много то можно просто выкупить крым донецк луганск и может даже воронеж и ставрополь у раши и не воевать. Слава Украине!
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10.11.2020 14:26 Відповісти
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