Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"

Віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Якби мене могли почути на окупованих територіях, хочу сказати кілька речей. Ми вас пам'ятаємо, ми знаємо, що вам там важко, ми знаємо, що ви перебуваєте в заручниках. Навіть якщо вам здається, що про вас забули, про вас погано говорять - не вірте в це", - підкреслив Резніков.

Віцепрем'єр додав, що навіть якщо він говорить деякі суперечливі речі, то це робиться для того, щоб над жителями окупованих територій менше знущалися.

"Ми робимо все, щоб деокупувати ці території. Ми будемо створювати всі умови, щоб ви могли почуватися вільними громадянами України. Що б вам там не розповідали, як би вас там не налаштовувати проти України. Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими. Жодні квазі формування не дадуть вам щастя, не дадуть вам роботу, гідне пенсійне забезпечення, не дадуть вам нормального навчання. І в РФ ви ніколи не будете щасливі, тому що вони не візьмуть вас до себе. Ви ніколи не станете суб'єктом іншої держави. Тому що український Донбас, український Луганськ, українська Донеччина, український Крим - вони українські, просто почитайте історію", - підсумував Резніков.

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