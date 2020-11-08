Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"
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Віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Рєзніков заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Якби мене могли почути на окупованих територіях, хочу сказати кілька речей. Ми вас пам'ятаємо, ми знаємо, що вам там важко, ми знаємо, що ви перебуваєте в заручниках. Навіть якщо вам здається, що про вас забули, про вас погано говорять - не вірте в це", - підкреслив Резніков.
Віцепрем'єр додав, що навіть якщо він говорить деякі суперечливі речі, то це робиться для того, щоб над жителями окупованих територій менше знущалися.
"Ми робимо все, щоб деокупувати ці території. Ми будемо створювати всі умови, щоб ви могли почуватися вільними громадянами України. Що б вам там не розповідали, як би вас там не налаштовувати проти України. Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими. Жодні квазі формування не дадуть вам щастя, не дадуть вам роботу, гідне пенсійне забезпечення, не дадуть вам нормального навчання. І в РФ ви ніколи не будете щасливі, тому що вони не візьмуть вас до себе. Ви ніколи не станете суб'єктом іншої держави. Тому що український Донбас, український Луганськ, українська Донеччина, український Крим - вони українські, просто почитайте історію", - підсумував Резніков.
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Такое впечатление, что Резников к себе домой их приглашает!
Заботливый такой!
Я лично не считаю, что Украина (и я лично!!!!) обязаны кого-то "тянуть в счастье".
Причинение добра всегда заканчивается очень плохо для всех!
жЫтели ордила счастливыми могут стать только в солнечном Магадане.
Почелаем им счастливого пути, не@@@ шастать
Да им это нафиг не интересно - они хотят Хозяина. Блин, Резников, ты в каком мире живешь?
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche
На текущий момент 8.11.2020 в #Макеевка в диапазоне УКВ 76-108 мГц не слышно ни одной радиостанции с подконтрольной Украине территории.
Зря я ругал провальную информационную политику при Порошенко - было слышно 4-5 станций. При Зеленском радиовещание вообще слили в унитаз.
После этого опять надо будет бороться, что бы его отправить в ростов.
рензник в это время будет в Лондоне пить чай.
Давай резник-кравчук, возвращай тех кто хочет жить в таёжном союзе.
группа дебилоидов не понимает, что территория с враждебными людьми, это замкнутый круг.
И свободен я с выбором! Полная свобода в выборе, оплатить коммуналку или купить лекарства!!! Про покупку продуктов я свободен уже не думать!
Странно, что ты до сих пор не в этом молодо-республиканском раю, а в какой-то загнивающей Польше...
и будет вам бамбас на Украине
Мелеш щось бозна що, зебіл...
Посмотрите как тысячи людей стоят на площадях Баку, других городов и поют гимн Азербайджана, радуясь освобождению города Шуши, азербайджанской армией.
збоку хвірташ причепився, перед очима весь час скачуть мертвечук з кивою,
а зверху ще намагається застрибнути петя.. типу патріот.. тому йому можна..
Сергій Васильківський
@huntakit7
·1 ч
Гандони міста Васильків
тебя просил кто-то о свободе??
Лугандонцы счастливы в рабстве когда кнут )(уйла щелкает над головой
Зачем им свобода?? что они сней делать будут??В стакан не нальешь
и на хлеб не намажешь
Недавно говорю одному такому съездившему в ростовскую деревню за аусвайсом:
- Что тебе это дает?
- Возможность устроиться там легально на работу.
-А ты уверен что без прописки и с серией аусвайса определяющей что ты из Долбаса ты будешь там полноценным гражданином? И вообще - еп твою ватную душонку! Вы такие ахеренные патриоты этой резервации что мечтаете свалить. А кто же будет подымать иканомику? Кто будет защищать родной край?
Этот диалог слышали многие. И все промолчали.